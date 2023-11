Die Hollywood-Elite wird kompromittiert – MK-ULTRA Gedankenkontrolle ist real! (Video)

Teile die Wahrheit!

Die überwiegende Mehrheit der Hollywood-Stars sind Sklaven der Illuminati, die ihre Seelen an den Teufel verkauft und ihr Leben der Verderbnis der Gedanken und Seelen der Jugend gewidmet haben.

Das sagen Hollywood-Insider, von denen viele bekannte Namen sind. Leider starben die meisten von ihnen eines äußerst verdächtigen Todes.

Was passiert mit Prominenten, die sich nicht an die Regeln halten? Fragen Sie Kanye, der angeblich glaubt, von seiner ehemaligen Personal Trainerin Harley Pasternak „verfolgt“ zu werden, der im selben Hotel wie West und seine Kinder wohnt.

Dies geschah, nachdem Kanye eine SMS des Hollywood-Personaltrainers Harley Pasternak enthüllt hatte, in der er damit drohte, ihn „einzuweisen“ und ihn zwangsweise unter Drogen zu setzen, wenn er sich weigere, nicht mehr über „verrückte Dinge“ zu reden.

Ob Sie ihn lieben oder verabscheuen, Kanye tritt in die Fußstapfen von Michael Jackson, Prince und Muhammad Ali und deckt die riesige Kontrollmatrix der Illuminaten in der Unterhaltungsindustrie auf.

Wie Prince uns sagte, bevor er unter äußerst verdächtigen Umständen starb, herrscht Krieg, das Schlachtfeld findet im Kopf statt und der Preis ist die Seele.

Wer ist Harley Pasternak, der Mann, den Kanye West beschuldigt hat, versucht zu haben, ihn in eine Anstalt zu bringen, ihn unter Drogen zu setzen, ihm die Kinder wegzunehmen und sein Leben zu zerstören?

Wie sich herausstellt, steht dieser „Personal Trainer“ aus Hollywood mit psychologischen Operationen, dem kanadischen Militär und dem MK Ultra-Programm in Verbindung. (Blutmagie: Hollywood-Schauspielerin gibt zu Menschenblut zu trinken)

Werfen wir zunächst einen Blick auf den Tweet, der den Sturm auslöste. Kanye West beschuldigte seinen Personal Trainer, ihm gedroht zu haben, ihn „erneut“ in eine Anstalt einweisen zu lassen, ihn unter Drogen zu setzen und ihm seine Kinder wegzunehmen.

Welche Art von „Personal Trainer“ hat diese Art von Macht?

Hier ist eine Liste von Harleys bemerkenswerten Hollywood-Kunden. Jemand möchte nicht, dass du das siehst. Seine Wikipedia-Seite wurde unmittelbar nach Kanyes Tweet bearbeitet.

Beachten Sie, dass einige seiner ehemaligen Kunden einen Nervenzusammenbruch erlitten oder unter verdächtigen Umständen starben, allen voran Mac Miller und Brittany Murphy.

Pasternak war eng mit Brittany Murphy verbunden, bevor sie starb. Aus dem Autopsiebericht ging hervor, dass sie an einer Überdosis starb, die auf eine große Auswahl an verschreibungspflichtigen Pillen zurückzuführen war, die sich zum Zeitpunkt ihres Todes in ihrem Körper befanden.

Das an sich war nicht der mysteriöse Teil. Was vielleicht noch seltsamer war, ist, dass ihr Ehemann, Simon Monjack, nur fünf Monate später auf ähnliche Weise starb.

Erwähnenswert ist auch die Tatsache, dass Kanye West Ende 2016 ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Wo war er zu Beginn seines angeblichen Zusammenbruchs, als er gegen seinen Willen in eine Anstalt eingewiesen wurde? Natürlich im Haus von Harley Pasternak! Beachten Sie, dass Harley in den Textnachrichten, die Kanye gepostet hat, damit droht, ihn „erneut“ in eine Anstalt einweisen zu lassen.

Aber wer ist Harley Pasternak? Harley Pasternak arbeitete zwei Jahre lang als Wissenschaftlerin am DRDC Toronto, einer der militärischen Forschungsstationen Kanadas für Verteidigungsforschung und -entwicklung.

Was wird am DRDC erforscht? „Integration menschlicher Systeme.“ „Soziale und psychologische Faktoren, die die Lösung von Konflikten beeinflussen.“ „Psychologie böswilliger Absichten.“ „Soziale und kulturelle Faktoren, die das Verhalten beeinflussen.“

Mit anderen Worten: psychologische Operationen der Regierung. Im wahrsten Sinne des Wortes Psyops.

Aber wir müssen nicht zwischen den Zeilen lesen. Harley Pasternak bringt es uns auf den Punkt:

„Als ich für das Militär arbeitete, unterlag ich nicht den gleichen Gesetzen wie der normale Mensch, also konnte ich mir die Auswirkungen bestimmter Drogen ansehen, die nicht alltäglich sind.“

Die Sache mit dem DND wird noch seltsamer. Zu diesem Zweig der kanadischen Regierung gehörte einst das Defence Research Board (DRB). Das DRB hat MKUltra im wahrsten Sinne des Wortes finanziert, ebenso wie die CIA. Dieses Programm beinhaltete erzwungene Experimente mit Drogen, Sinnesentzug und Gehirnwäsche.

Für jeden, der sich für die Gedankenkontrolle von Prominenten und die Machtstrukturen, die über uns herrschen, interessiert, ist dies ein Kaninchenbau, der einen Abstecher wert ist.

Die Ursache für den Zusammenbruch vieler Prominenter ist Stress, ohne dass ein Fremdverschulden dahintersteckt. Aber die von Kanye geposteten Textnachrichten waren vernichtend: „Tu, was wir sagen, oder verliere alles.“ Das wirft Fragen zu anderen Prominenten auf, die wir angeblich als verrückt abtun sollten.

Man muss kein Verschwörungstheoretiker sein, um zu verstehen, dass diese Betreuer Pasternak sehr ähneln würden, wenn die Eliten Prominenten, insbesondere solchen, die als unberechenbar oder schwer zu kontrollieren gelten, Betreuer zuteilen, um diese Berühmtheiten unter Kontrolle zu halten.

Wir haben selten die Möglichkeit, hinter die Kulissen zu blicken. Episoden wie diese sind wichtig, weil sie die geheimen Machtdynamiken enthüllen, die in der Elitegesellschaft im Spiel sind, die Mechanismen, mit denen selbst ultrareiche Prominente unter Kontrolle gehalten werden.

Diese Woche erzielte P. Diddy eine Einigung in einer Klage , in der Cassie ihn der Vergewaltigung, des Drogenkonsums, des Sexhandels und der Folter beschuldigte. Der mutmaßliche Missbrauch begann, als sie ein Teenager war.

Das ist Standard in der Unterhaltungsbranche.

P. Diddy war Ushers Erziehungsberechtigter. Als Justin Bieber 15 Jahre alt wurde, musste er 48 Stunden mit dem Mann verbringen, der sich gerade bereit erklärt hatte, zig Millionen Dollar zu zahlen, um die Behauptungen, er habe die schrecklichsten Verbrechen begangen, die man sich vorstellen kann, verschwinden zu lassen.

Der Ort und was Diddy mit Bieber gemacht hat, wird nicht bekannt gegeben, aber Bieber war danach nie mehr derselbe. So geht der Kreislauf weiter.

Für diejenigen, die tiefer eintauchen möchten, lohnt es sich, sich mit Monarch Programming zu befassen, einer Methode der Gedankenkontrolle, die von zahlreichen Organisationen für verdeckte Zwecke eingesetzt wird. Monarch ist eine Fortsetzung des Projekts MK-ULTRA, eines von der CIA entwickelten und an Militärs und Zivilisten getesteten Gedankenkontrollprogramms.

Die Methoden sind sadistisch (ihr einziger Zweck besteht darin, das Opfer zu traumatisieren) und die erwarteten Ergebnisse sind erschreckend: Die Schaffung eines gedankengesteuerten Sklaven, der jederzeit dazu veranlasst werden kann, jede vom Täter geforderte Aktion auszuführen.

Während die Massenmedien dieses Thema ignorieren, haben über 2 Millionen Amerikaner die Schrecken dieses Programms erlebt.

Monarch-Programmierung ist eine Technik zur Gedankenkontrolle, die Elemente des satanischen rituellen Missbrauchs (SRA) und der multiplen Persönlichkeitsstörung (MPD) umfasst. Es nutzt eine Kombination aus Psychologie, Neurowissenschaften und okkulten Ritualen, um innerhalb der Sklaven eine Alter Persona zu schaffen, die von den Handlern ausgelöst und programmiert werden kann.

Monarchsklaven werden von mehreren Organisationen eingesetzt, die mit der Weltelite in Bereichen wie dem Militär, der Sexsklaverei und der Unterhaltungsindustrie verbunden sind.

Inspiriert durch Dr. Josef Mengeles Einsatz für die Nazis im Zweiten Weltkrieg lief das Projekt MK-ULTRA von Anfang der 1950er bis mindestens Ende der 1960er Jahre und nutzte amerikanische und kanadische Bürger als Testpersonen.

Die veröffentlichten Beweise deuten darauf hin, dass das Projekt MK-ULTRA den Einsatz zahlreicher Methoden zur Manipulation individueller mentaler Zustände und zur Veränderung von Gehirnfunktionen beinhaltete, einschließlich der heimlichen Verabreichung von Drogen und anderen Chemikalien, sensorischer Deprivation, Isolation sowie verbaler und körperlicher Misshandlung.

Obwohl das erklärte Ziel der Projekte darin bestand, Folter- und Verhörmethoden für die Feinde des Landes zu entwickeln, behaupteten einige Historiker, dass das Projekt darauf abzielte, „mandschurische Kandidaten“ zu schaffen, die für die Durchführung verschiedener Taten wie Attentate und andere verdeckte Missionen programmiert seien.

MK-ULTRA wurde in den 1970er Jahren von verschiedenen Kommissionen ans Licht gebracht, darunter auch von der Rockefeller-Kommission von 1975. Obwohl behauptet wird, dass die CIA solche Experimente nach diesen Kommissionen gestoppt habe, gaben einige Whistleblower an, dass das Projekt einfach „hinter verschlossenen Türen“ stattfinden und somit ist Monarch Programming zum geheimen Nachfolger von MK-ULTRA geworden.

Es ist schwierig, objektiv zu bleiben, wenn man die Schrecken beschreibt, die die Sklaven der Monarchen erdulden mussten. Die extreme Gewalt, der Missbrauch, die mentale Folter und die sadistischen Spiele, die „namhaften Wissenschaftlern“ und hochrangigen Beamten den Opfern angetan werden, beweisen die Existenz einer wahren „dunklen Seite“ in den Machthabern.

Trotz der Enthüllungen, Dokumente und Whistleblower ignoriert, ignoriert oder vermeidet eine große Mehrheit der Bevölkerung das Thema ganz. Über zwei Millionen Amerikaner wurden seit 1947 durch Trauma-Gedankenkontrolle programmiert, und die CIA gab ihre Gedankenkontrollprojekte 1970 öffentlich zu.

Laut Kennern sind es nicht nur Prominente. Es sind auch Politiker.

Filme wie „The Manchurian Candidate“ haben sich direkt auf das Thema bezogen und sogar tatsächliche Techniken wie Elektroschocks, die Verwendung von Auslösewörtern und die Implementierung von Mikrochips dargestellt.

Viele Prominente und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die wir auf unseren Fernseh- und Kinoleinwänden sehen, sind Sklaven der Gedankenkontrolle.

Berühmte Persönlichkeiten wie Candy Jones , Celia Imrie und Sirhan Sirhan haben ihre Erfahrungen mit Gedankenkontrolle öffentlich gemacht … und doch behauptet die breite Öffentlichkeit, dass es sie „nicht geben kann“.

Deshalb sind die Enthüllungen von Kanye West so wichtig.

Sie gewähren uns einen Blick hinter die Kulissen der Elite.

Es ist alles schlimmer, als wir es uns jemals hätten vorstellen können.

