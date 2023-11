Die Schlammflut-Hypothese: Tartaria-Desinformation

Teile die Wahrheit!

Die Theorie bietet ebenso Platz für plumpe Desinformation bzw. absichtliche Propaganda, je nachdem, auf welchem Standpunkt man steht, ob z. B. Wladimir Putin der Jesushafte Erlöser ist, der die Neue Weltordnung zu Fall bringt und alle bösen Buben aus dem Spiel nimmt, oder er ist ebenfalls Teil, wie alle Mächtigen in der Politik, und spielt nur die Rolle des Guten. (Auszug aus dem Buch „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“)

Hier ein Beispiel für Desinformation (17):

„Der russische Präsident Wladimir Putin macht das neue Tartaria-Archiv öffentlich?“

Abb. 40: Photoshop-Montage trifft auf Desinformation

Eine sensationell anmutende Meldung macht im Internet ungefiltert die Runde. Verbreitet wird Sie von der Webseite „truthfriends.us“:

„Am 15. Januar 2013 weihte der russische Präsident Wladimir Putin ein neues Archiv ein, in dem Tartaria-Karten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Sie fragen sich wahrscheinlich, was daran so interessant ist. Es ist viel. Dieses Gesetz gab der Welt die Freigabe, dass Russland sich auf eine Reise begibt, um seine wahre, nicht gefälschte Geschichte aufzudecken, weil es sich bewusst ist, dass eine NATION, die ihre Geschichte nicht kennt, keine Zukunft haben kann.

Die aktuelle offizielle russische Geschichte, wie sie in den Schulen gelehrt wird, entstand im 18. Jahrhundert und wurde nach dem biblisch-jüdischen Geschichtsverständnis, den Brauch Romanows, verfasst.

Allein durch den Übergang vom ursprünglichen Kalender (gezählt von der Unterzeichnung des Friedens im Sternentempel) zum julianischen Kalender wurde die Geschichte dieses Reiches um mehr als fünfeinhalbtausend Jahre verkürzt! (Die Schlammflut-Hypothese: Tartaria das Meme der Alten Welt)

Die Russische Föderation arbeitet daher an einem völlig neuen Konzept von Bildungs- und Geschichtsbüchern, die für dieses mehrheitlich slawische Land seit zwanzig Jahren aus völlig „selbst-losen“ Gründen westlicher „Bildungsinstitutionen“ und „Non-Profit-Organisationen“ (NGOs) entstanden sind.

Anscheinend haben viele Menschen in unserer Geschichte noch nie etwas vom größten Reich der Erde gehört. Wir erfuhren zwar vom berühmten Ägypten, Perserreich, Osmanischen oder Römischen Reich, aber sie alle waren Kleinigkeiten gegen das riesige Slawen-reich, das im Laufe der Jahrhunderte Rassénia, Skátia und schließlich Tartaria hieß.

Umso erstaunlicher, dass dieses Land keine einzige Erwähnung in der offiziellen Weltgeschichte gefunden hat! Diese Lücke wird nun durch einige Informationen der Historiker Jelena Ljubimová und Dmitry Mylnikov, aber auch anderer verfügbarer Quellen gefüllt.(Die Schlammflut-Hypothese: Die Weltarchitektur für die Extraktion elektromagnetischer Energie stammt vollständig von der tatarisch-arischen Hochzivilisation)

Lange Zeit gab es auf der Erde eine riesige Staatsformation, die auf mehreren Kontinenten zerfallen ist. Millionen seiner Einwohner schufen eine autarke Kultur, die auf den spirituellen und moralischen Eigenschaften des Menschen, dem Respekt vor den Vorfahren und der Gerechtigkeit, dem Respekt vor der Familie und der Liebe zu ihrem Heimatland basierte.

Dieses Land ist auf vielen alten Karten abgebildet und wird in Enzyklopädien erwähnt. Große Tartarier bewohnten ursprünglich die Tartarei. Große, rote Haare, weiße Haut mit blauen, grünen oder grauen Augen, Slawen-Arier und Russen. Freundlich und gütig in Friedenszeiten, mutig und gnadenlos im Kampf.

Gerecht und barmherzig in den Tagen des Sieges und standhaft in der Not. Und die Tatsache, dass sie für das Allerheiligste kämpften, für ihren Stab, ihre Heimat und die moralische Reinheit und den Glauben ihrer Vorfahren, machte sie fast unbesiegbar.

Encyclopedia Britannica, Erstausgabe, Folge 3. Edinburgh, 1771, p. 887 sagt uns: ‚Vom Ural nach Alaska. Von der Neuen Erde nach Tibet. Tartaria war ein großes Land in Nordasien, das im Norden von Sibirien begrenzt und im Westen Great Tartaria genannt wurde. Tartarier, die südlich von Moskovia und Sibirien lebten, wurden Astrachans, Cherkez genannt; Dagestanier lebten nordwestlich des Kaspischen Meeres, Kalmy Tataren nannten diejenigen, die das Gebiet zwischen Sibirien und dem Kaspischen Meer bewohnten; Usbekische Tataren und Mogulen bewohnten das Land nördlich von Persien und Indien und schließlich tibetische Tataren, sie lebten nordwestlich von China.‘

Die natürlichen Grenzen des Reiches, das wir heute als Tartaria kennen und das in der Antike fast die gesamte nördliche Hemisphäre einnahm, waren Meeresküsten. Doch drei davon – Ice, Silent und Atlantic – waren eigentlich seine Binnengewässer.

All dies galt bis ins 18. Jahrhundert. Plötzlich, als ob der Zauberstab des bösen Zauberers wedelte, verschwand Tartaria. Das größte Imperium der Welt auf der Karte aus der Encyclopedia Britannica. Im Jahr 1771 wurde es an der Schwelle des Neuen Zeitalters dargestellt.

Warum hat dieses große Reich nicht ein paar weniger wichtige Staaten zurückgelassen, wie es normalerweise beim Zusammenbruch anderer Reiche der Fall ist? Und wohin sind Millionen seiner Bewohner gegangen?

Warum finden wir in den Geschichtsbüchern keine Erwähnung dieses erstaunlichen territorialen Ganzen?

Tartaria verschwand plötzlich von Karten, Büchern und Erinnerungen. Es verschwand auch aus anderen Ausgaben der Encyclopedia Britannica. Nur plötzlich ist es nicht …“

Analyse: Hat Putin die Archive geöffnet um mehr über Tartaria zu publizieren? Nein.(Die Schlammflut-Hypothese: Tartaria soll ein bedeutender Akteur auf dem Globus gewesen sein)

Auf der offiziellen Seite vom Kremlin (18) lesen wir:

„Eröffnung des Hauptsitzes der Russischen Geographischen Gesellschaft in Moskau

Wladimir Putin nahm an der Eröffnungszeremonie des Hauptsitzes der Russischen Geographischen Gesellschaft in Moskau teil.

Der Präsident besichtigte die Bibliothek und den Hörsaal und besuchte das Mehrzweck-Medienstudio, das den Hauptsitz per Videokonferenz mit allen Büros der Gesellschaft im ganzen Land verbindet.

An der Zeremonie nahmen auch der Präsident der Russischen Geo-graphischen Gesellschaft und Verteidigungsminister Sergej Schoigu, der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin und Mitglieder des Kuratoriums der Gesellschaft unter dem Vorsitz von Wladimir Pu-tin teil.

Die Russian Geographical Society wurde 1845 vom russischen Kaiser Nikolaus I. gegründet. Seit ihrer Gründung besteht ihr Ziel darin, geografische Daten über Russland zu sammeln und zu verbreiten. Die Gesellschaft hat ihren historischen Hauptsitz in St. Petersburg und Niederlassungen in 81 russischen Regionen.

Präsident Russlands Wladimir Putin:

Freunde, ich gratuliere Ihnen allen zur Eröffnung des Hauptsitzes der Russischen Geographischen Gesellschaft in Moskau. Dies ist ein erfreuliches und wichtiges Ereignis für alle, die unser Land lieben, die sich für seine Geschichte und Kultur interessieren, die die Traditionen unserer Völker pflegen und schätzen.

Ich möchte dem Bürgermeister von Moskau besonders danken, da es das Moskauer Rathaus war, das dieses Gebäude zur Verfügung gestellt, die Mittel für seine Renovierung bereitgestellt und die Reparatur organisiert hat. Ich möchte auch den Mitgliedern des Kuratoriums dafür danken, dass sie geholfen haben, alles zusammenzubringen, was wir heute in diesen Räumlichkeiten haben.

Ich muss auch anmerken, dass wir Büros der Russischen Geographischen Gesellschaft in 81 Regionen der Russischen Föderation haben. Aber leider haben nicht alle diese Ämter eigene Gebäude, obwohl das sehr wichtig und nicht schwer zu realisieren wäre. Die Büros der Russischen Geographischen Gesellschaft würden sicher-lich eine sehr bedeutende Nische für diejenigen Menschen füllen, die, wie ich bereits sagte, wirklich und aktiv an der Geschichte, Ethnographie und den Traditionen unserer Völker interessiert sind.

Diese Büros könnten als Treffpunkte für Wissenschaftler, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und vor allem für junge Men-schen dienen, die einen Teil ihres Lebens – oder ihr ganzes Leben – ihrer Nation widmen möchten. Ohne das Wissen, das von der Russischen Geographischen bereitgestellt wird, wäre es eigentlich unmöglich, dies richtig und unterhaltsam zu tun.

Die Russische Geographische Gesellschaft hatte immer eine Tradition, die auch dann aufrechterhalten wurde, als die Gesellschaft ihre Existenz beinahe aufgab, aber ihre Räumlichkeiten blieben in St. Petersburg, die Tradition, verschiedene Gegenstände zu sammeln und effektiv zu nutzen. Dies sind nicht nur Materialien für die wissenschaftliche Forschung, obwohl auch das sehr wichtig ist; dazu gehören auch Bibliotheken, die bereits erwähnt wurden und die begonnen werden, sich zu ergänzen oder neu zu erstellen.

Ich bitte alle Mitglieder des Kuratoriums, bei der Wiederauffüllung dieser Pools zu helfen, und einige unserer Kollegen beteiligen sich bereits aktiv an ihrer Wiederauffüllung. Ich verspreche, dass ich meinerseits dasselbe tun werde, und ich hoffe, dass die Akten sehr gefragt sein werden.

Wir sollten sicherlich einen modernen Ansatz anwenden; wir sollten alle Bestände in ein digitales Format überführen und effektive Partnerschaften mit Archivierungseinrichtungen, regionalen Museen und anderen regionalen Zentren aufbauen, um ein modernes, leicht zugängliches Verfahren einzurichten, um diese Materialien für alle zu verwenden, die sie verwenden möchten.

Ich gratuliere uns allen aufrichtig zu diesem Ereignis; ich wünsche dem neuen Zuhause der Russischen Geographischen Gesellschaft viel Erfolg und zähle sehr auf die heute anwesenden Menschen und alle, die unser Land lieben, sich an der Arbeit der Gesellschaft zu beteiligen. Dies wird natürlich stark von den Medien abhängen. In diesem Zusammenhang möchte ich Herrn Dobrodeyev [CEO des Nationalen Staatlichen Fernsehens und Radio (VGTRK)] danken.

Sie haben sich ein tolles TV-Programm aus-gedacht, und das Team besteht aus sehr interessanten Menschen, die mit Begeisterung bei der Sache sind. Das TV-Programm ist wirklich für Millionen unserer Menschen konzipiert und hat meiner Meinung nach einen sehr guten Ansatz, interessante Fakten und In-formationen zu präsentieren, die für unsere Gesellschaft von Bedeutung sind.

Noch einmal gratuliere ich Ihnen allen. Vielen Dank.“

Kein Wort über das Großreich, oder die Tartaria-Karten, zumal die Eröffnung vor über neun Jahren stattfand, sollte doch zumindest bis heute ein Funken Wahrheit über die „wahre Geschichte“ Russlands publiziert worden sein, ist es aber nicht….

