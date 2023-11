Die USA und Israel steuerten auf eine Art Mega-Black-Swan-Ereignis zu

Die Anzeichen verdichten sich, dass die USA und Israel auf eine Art Mega-Black-Swan-Ereignis zusteuern. Das Ergebnis wird sein, dass beide Länder in ihrer jetzigen Form nicht mehr existieren. Von Benjamin Fulford

Hinweis: Benjamin Fulford ist ein kanadischer Investigativjournalist, der seit geraumer Zeit in Japan lebt. Er war Chefredakteur der Asien-Pazifik-Ausgabe des Forbes Magazine und hat mehrere Romane auf Japanisch geschrieben, darunter über den 11. September und „Die Macht der Mafia, die Welt zu regieren, und der Reset-Plan für die Menschheit“.

Er ist auch Sprecher der White Dragon Society und berichtet wöchentlich über die globale Machtverschiebung, die im Gange ist. Er verfügt über ein großes Netzwerk von Kontakten, das von Staatsoberhäuptern bis hin zu Mafiafiguren reicht, und erhält wöchentlich Informationen von allen Arten von Whistleblowern in Organisationen wie dem Pentagon, der CIA, dem Mossad, dem MI5, dem MI6, dem Vatikan, den Königshäusern und der P2/ P3 Freimaurerloge.

Warnung: Er stellt seit Jahren unbewiesene abenteuerliche Ankündigungen in Aussicht, wie Verhaftungen und Verschiebungen im Machtgefüge. Nichts von seinen Ankündigungen ist eingetroffen. Es werden geschickt Fakten mit Märchen vermischt. Seine Aussagen werden unkritisch in den Sozialen Medien verbreitet. Es besteht der Verdacht das er wie Q, die White Hats, White Dragon Family, etc. auch eine PsyOp ist!

Das liegt daran, dass das Federal Reserve Board – die Quelle der Macht der Satanisten – kurz vor dem Zusammenbruch steht.

Wenn es scheitert, dann wird auch alles, was ihm untersteht, wie die UNITED STATES OF AMERICA CORPORATION, die BIZ, die Weltbank, der IWF, die UN und 90 % der transnationalen Konzerne der Welt, zusammenbrechen und unter eine neue Leitung kommen. (Der falsche Präsident Biden erklärt den Dritten Weltkrieg, aber er hat keine Armee)

Die Anzeichen für einen FRB-Zusammenbruch sind vielfältig. Wie wir bereits zuvor festgestellt haben, hat der FRB-Zinssatz von 5,25 % mathematisch gesehen mindestens die Hälfte aller US-Banken zum Scheitern verurteilt, weil er alle Nullzinsen oder nahezu Nullzinsen in ihren Büchern abgewertet hat.

Die FRB greift nun auf betrügerische Buchhaltung zurück, um den daraus resultierenden Bankensturm zu verschleiern.(Wie gescheiterte Bankräuber ergreift die khazarische Mafia Geiseln in dem verzweifelten Versuch, der Gerechtigkeit zu entgehen)

Dies zeigte sich, als Einlagen bei den meisten großen US-Banken (Eigentümer der FRB) durch das Automated Clearing House (ACH)-Netzwerk der FRB „verzögert“ wurden.

https://edition.cnn.com/2023/11/03/investing/bank-deposit-outage/index.html

Dies ermöglichte es der FRB offenbar, mithilfe einer Fälschung der „Saisonbereinigung“ einen Einlagenabfluss von 33 Milliarden US-Dollar (Bank Run) in einen Zufluss von 52 Milliarden US-Dollar umzuwandeln.

300x250

Dieser Trick hat die Einlagen seit April auf magische Weise um 168 Milliarden US-Dollar erhöht. Da die FRB-Regeln eine 1000-fache Hebelwirkung zulassen, decken diese gefälschten Einlagen „Finanzinstrumente“ im Wert von 168 Billionen US-Dollar.

Mit anderen Worten: Das gesamte Finanzkartenhaus ruht auf einem Fundament des Betrugs.

https://www.zerohedge.com/markets/fed-fkery-turns-massive-33bn-bank-deposit-outflow-51bn-inflow

300x250 boxone

Auch die US-Banken stehlen jetzt direkt das Geld der Menschen. Viele Bankkunden erhalten Briefe, in denen ihnen mitgeteilt wird, dass alle Giro- und Sparkonten geschlossen werden.

Die Erklärung, falls es eine gibt, lautet etwa: „Gemäß Ihrer Kontovereinbarung können wir Ihr Konto jederzeit aus beliebigem Grund schließen.“

https://dnyuz.com/2023/11/05/why-banks-are-suddenly-closing-down-customer-accounts/

Dies geschieht auch in Australien und anderen von KM kontrollierten Ländern.

Videoplayer 00:00 04:14

Die KM (khasarische Mafia) drängen jetzt auch verzweifelt darauf, Bargeld zu verbieten und uns in ein digitales Gefängnis zu zwingen. Das neue Interbanken-Kommunikationssystem von FedNow sei „möglicherweise verfassungswidrig“ und „bedroht genau die Freiheiten, die allen freiheitsliebenden amerikanischen Bürgern am Herzen liegen sollten“, sagt Mark Goodwin, Herausgeber des Bitcoin Magazine, als Reaktion auf den Versuch der FRB, die Kritik seiner Veröffentlichungen zum Schweigen zu bringen dieses System.

https://bitcoinmagazine.com/legal/federal-reserve-threatens-to-sue-bitcoin-magazine

Diese Schritte stehen im Zusammenhang mit der bevorstehenden Frist für die US-Regierung am 15. November, „die Schuldengrenze anzuheben“. Wir hören, dass die Chinesen und andere Gläubiger der USA entschlossen sind, den Zirkus der US-„Regierung“ nicht länger weiterzuführen.

Aufgrund dieser finanziellen Schwierigkeiten ist ein politisches oder militärisches Mega-Black-Swan-Ereignis wahrscheinlich. In der Vergangenheit hat die FRB auf Krisen dieser Art mit Ereignissen wie 911, Fukushima und zuletzt dem weltweiten Völkermordversuch durch Pandemie und Impfstoffe reagiert.

Eine Möglichkeit besteht darin, dass für Israel eine Art Holocaust oder Massenopfer für Satan geplant ist. Wir erhalten glaubwürdige Berichte von dort ansässigen ausländischen Diplomaten, dass weite Teile des Landes in die Ukraine evakuiert wurden.

Dies deckt sich mit Berichten aus Russland, dass in der Ukraine Straßensperren errichtet wurden, an denen nur Personen vorbeigelassen werden, die nachweisen können, dass sie Juden sind.

Mossad-Quellen behaupten außerdem, dass Israel als Körperschaft am 31. Oktober abgelaufen sei. Außerdem hat China Israel von seinen Karten gestrichen.

Als Reaktion darauf zeigte Netanjahu eine Karte von Israel ohne den Gazastreifen. Das Letzte, was Israel noch tun muss, ist, einen Großen Krieg zu führen.

„Israel ist eine globale Terrororganisation. Das ist genau das, was sie sind, aber es ist besser, sie als den Krebs des Planeten Erde zu bezeichnen“, sagt eine Mossad-Quelle.

Videoplayer 00:00 01:53

Ein weiteres Zeichen dafür, dass Juden, die sich noch in Israel aufhalten, auf einen weiteren Holocaust vorbereitet werden, ist, dass satanische Schläger in Israel echte Juden gewaltsam angreifen, die gegen die völkermörderischen Taten ihrer Regierung protestieren.

Videoplayer 00:00 00:33

Nach Angaben des MI6 stecken dahinter Kriminalminister Benyamin Netanjahu und „ eine Gruppe extremistischer israelischer Nationalisten, die im Laufe der Jahre verschiedene internationale Persönlichkeiten ermordet haben, darunter sozusagen einen schwedischen Grafen, und es auch auf einen gewissen Mr. Churchill Winston abgesehen haben. Sie stilisieren ihre Vision eines modernen Israels in Anlehnung an die faschistischen Staaten Spanien, Italien und Deutschland … Die gemeinsamen Einfälle Israels und des Gazastreifens sind in der Tat ein Schlachthaus voller Blutopfer und jetzt Völkermord. Wenn sie nicht kontrolliert werden, werden sie den gesamten Ort dem Erdboden gleichmachen und alles darin.“

Netanyahu selbst bezeichnet seine jüdischen und palästinensischen Feinde als Amalek:

„Der Herr befahl König Saul, den Feind und sein ganzes Volk zu vernichten: ‚Jetzt geh und besiege Amalek und vernichte alles, was er hat; und erbarme dich nicht für ihn, sondern töte Mann und Frau. von der Jugend bis zum Säugling; vom Ochsen zum Schaf; vom Kamel zum Esel.“ Buch Samuel 15:3.

Kulturminister Amichai Eliyahu stimmt zu und sagt: „Eine der Optionen Israels im Krieg in Gaza besteht darin, eine Atombombe auf den Gazastreifen abzuwerfen.“

https://www.yenisafak.com/en/news/saudi-arabia-condemns-israeli-officials-statements-on-using-nuclear-weapon-on-gaza-3673010

Als Zeichen dafür, dass sie wissen, dass dort etwas passieren wird, wird das Pentagon seinen hochrangigen Militärführern die Reise nach Israel nicht mehr gestatten und Kongressabgeordnete von Reisen abhalten. „Israel wird sich von diesem Fehler nicht erholen“, warnt eine hochrangige CIA-Quelle.

Mit anderen Worten: Wenn nichts unternommen wird, ist die KM im Begriff, einen Mord-Selbstmord an Israel zu inszenieren, anstatt die jüdische Befreiung von Jahrtausenden satanischer Kontrolle zu akzeptieren.

Die Türkei könnte eingreifen, indem sie die Kontrolle über Israel wiedererlangt. „Es ist Türkiyes Pflicht, das Blutvergießen in Gaza zu stoppen“, sagte Präsident Recep Erdogan am Sonntag. „Wir tun und werden auch weiterhin mehr tun, als sichtbar ist“, sagte er und deutete damit an, dass die größte NATO-Armee eingreifen könnte.

https://www.yenisafak.com/en/news/stopping-bloodshed-in-gaza-is-turkiyes-duty-president-erdogan-3673004 ‚

Ein Zeichen dafür, dass sie wissen, dass dort etwas passieren wird, ist, dass das Pentagon seinen hochrangigen Militärs nicht mehr erlaubt, nach Israel zu reisen, und Kongressabgeordneten von Reisen abrät. „Israel wird sich von diesem Fehler nicht erholen“, warnt eine hochrangige CIA-Quelle.

Mit anderen Worten: Wenn nicht gehandelt wird, sind die KM im Begriff, einen Selbstmord Israels zu inszenieren, anstatt die jüdische Befreiung von Jahrtausenden satanischer Kontrolle zu akzeptieren.

Die Türkei könnte eingreifen, indem sie die Kontrolle über Israel zurückerlangt. „Es ist die Pflicht der Türkei, das Blutvergießen in Gaza zu beenden“, sagte Präsident Recep Erdogan am Sonntag. „Wir tun und werden weiterhin mehr tun als das, was sichtbar ist“, sagte er und deutete damit an, dass die größte Armee der NATO eingreifen könnte.

https://www.yenisafak.com/en/news/stopping-bloodshed-in-gaza-is-turkiyes-duty-president-erdogan-3673004′

Es gibt auch Anzeichen dafür, dass ein wirklich schreckliches Ereignis auch in den USA geplant ist. „Der Angstporno ist in vollem Gange. Macht euch bereit für ein massives False Flag Event. Sie bereiten die Bühne dafür vor“, stimmt eine CIA-Quelle zu.

Das sieht auch Senator Ted Cruz so: „Ich glaube, wir sind heute einem größeren Risiko für einen großen Terroranschlag in den Vereinigten Staaten ausgesetzt als jemals zuvor seit dem 11. September.“

Unsere Quellen sagen, dass ihre Versuche, uns mit einem Atomkrieg, Impfstoffen und Biowaffen zu töten, gescheitert sind und sie nun wahrscheinlich ihre gerichteten Energiewaffen (DEWs) einsetzen werden.

Es scheint, dass die jüngsten DEW-Angriffe auf Maui und Acapulco nur Proben für etwas viel Schlimmeres waren.

Laut Augenzeugen in Acapulco handelte es sich bei dem Sturm, der die Stadt traf, um einen 20 Kilometer breiten Tornado, der nicht von Regen begleitet wurde, wie es bei einem echten Hurrikan der Fall wäre.

https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=231802

Genau wie auf Maui wurden auch hier arme Gegenden in bester Lage getroffen. Zeugen berichten, dass aus den Armenvierteln von Acapulco Schreie und Schüsse zu hören sind, die darauf hindeuten, dass Kinder zur Adrenalinsammlung entführt wurden, genau wie auf Maui.

Wie in Maui verhindert das Militär auch in Acapulco, dass Hilfsgüter aus dem privaten Sektor eintreffen.

Eine weitere Parallele ist, dass Acapulco wie Maui als „Smart City“ geplant war.

https://gtr.ukri.org/projects?ref=ES%2FS006583%2F1&s=09

Die andere Parallele ist, dass Mountain DEW ein Erfrischungsgetränk namens Maui Burst herausgebracht hat.

Das war vor dem Angriff auf Maui. Sie haben auch Produkte namens Baja Blast und Baja Flash herausgebracht.

Das klingt vielleicht etwas weit hergeholt, aber in der gleichen Serie gibt es auch etwas namens VOO Blast. VOO ist der Vanguard S&P Exchange Traded Fund. Und zufälligerweise ist Mountain Dew eine Tochtergesellschaft von PepsiCo, deren Hauptaktionäre The Vanguard Group (8,9 %) und BlackRock (7,6 %) sind.

https://fourweekmba.com/who-owns-pepsi/

Hinter diesen Namen verbergen sich Rockefeller und KM, die die meisten börsennotierten Unternehmen kontrollieren.

Wenn du ein bisschen recherchierst, wirst du wahrscheinlich feststellen, dass diese Unternehmen in die „Smart Cities“ investieren.

Aus mexikanischen Kartellkreisen erfahren wir, dass der Angriff auf Acapulco auch einen Großteil der Mohnernte vernichtet hat. Sie sagen, dass sie damit die „natürliche Konkurrenz“ zum synthetischen und tödlichen Fentanyl der KM vernichten wollten.

Die KM haben schon immer mit Insider-Witzen auf ihre geplanten Angriffe hingewiesen. Vielleicht ist es nur ein Zufall, aber ein anderes Produkt von Mountain DEW heißt Code Red, was möglicherweise auf eine große, weit verbreitete Katastrophe in den USA hinweist.

Der Donald Trump-bezogene Q-Drop NOT EVERYTHING WILL BE CLEAN

[NECESSARY EVENT deutet ebenfalls darauf hin, dass ein Katastrophenereignis inszeniert wird, um eine militärische Intervention in den USA zu rechtfertigen.

Der ganze Planet hat dieses Verhalten satt. Wie der ehemalige malaysische Präsident Mahathir über den Westen sagt:

„Invasionen und Aggressionen werden als Bemühungen zur Bekämpfung von Terrorismus und Militanz [oder zur Bewältigung von Katastrophen] gerechtfertigt, aber wir wissen, dass sie nur eine Tarnung sind, um ihre Gier nach Öl und Territorium zu verbergen, abgesehen von ihrer Liebe zum Krieg.“

https://jeffjbrown.substack.com/p/omg-98-year-old-dr-mahathir-speaks?

Es gibt auch Anzeichen dafür, dass sie das Projekt Blue Beam wieder anheizen. Das Pentagon hat gerade ein neues Portal eingerichtet, auf dem aktuelle und ehemalige Soldaten, Regierungsmitarbeiter und Auftragnehmer UFO-Sichtungen melden können.

Die Erklärung findest du hier:

https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3575027/department-of-defense-launches-secure-reporting-mechanism-on-the-all-domain-ano/

Wenn sie schließlich die Alien-Invasionskarte ziehen, wird es wahrscheinlich ihre letzte sein, denn die Mauern rücken immer näher an sie heran.

Zum einen häufen sich die Klagen gegen die Impfstoffe, und die Kriegsverbrecherprozesse sind jetzt eine Gewissheit. Das Neueste an dieser Front ist, dass die südkoreanische Regierung begonnen hat, Familien zu entschädigen, wenn ein Mitglied innerhalb von 90 Tagen nach der mRNA-Impfung stirbt, auch wenn eine Autopsie die Ursache nicht feststellen kann. Die koreanische Behörde für Seuchenkontrolle und -prävention erklärte, dass diese Maßnahmen rückwirkend gelten.

„Korea hatte eine höhere Impfrate als der Rest der Welt, weil die Menschen dem Staat vertrauten und sich impfen ließen“, erklärte der Abgeordnete der People Power Party, Park Dae-chul, bei einem Treffen zwischen der Partei und der Verwaltung in der Nationalversammlung….. In diesem Zusammenhang muss der Staat den blinden Fleck bei der Hilfe für diejenigen, die durch die Impfpolitik geschädigt wurden, beheben….Korea hat 11 Nebenwirkungen des COVID-19-Impfstoffs anerkannt, darunter Anaphylaxie, Myokarditis und Perikarditis,

https://thepeoplesvoice.tv/south-korea-begins-paying-out-millions-to-victims-of-mrna-jabs-no-questions-asked/

Sobald eine Regierung so etwas offiziell anerkennt, sind die Schleusen geöffnet. Die meisten Staatsoberhäupter im Westen sind in dieser Angelegenheit hart im Nehmen.

Das lustige Satire-Video mit Klaus Schwab Rothschild unten ist sachlich korrekt.

Der Impfstoff ist nur eine Möglichkeit, wie die KM versucht hat, uns alle zu töten. Der polnische Geheimdienst berichtet, dass sie auch versucht haben, uns zu töten, indem sie uns zwangen, Käfer zu essen.

Eine Studie aus dem Jahr 2017 über Chitin in Insekten besagt, dass es „das angeborene Immunsystem des Menschen dazu anregt, eine Flut von entzündlichen Zytokinen zu erzeugen, die Organe schädigen (was zu Asthma, Neurodermitis usw. führt) und in anhaltenden Situationen zum Tod führen (Multiple Sklerose, systemischer Lupus erythematodes (SLE), Krebs usw.)“.

Sogar Bier wurde schon vergiftet. Im Jahr 2016 untersuchte das Umweltinstitut München die 14 beliebtesten Biermarken auf Glyphosat. Es wurde in allen von ihnen nachgewiesen. Im extremsten Fall war es 300 Mal so hoch wie der gesetzliche Grenzwert für Trinkwasser. Die niedrigste Konzentration wurde in der Marke Augustiner Helles gefunden und selbst die war mit 0,46 Mikrogramm pro Liter mehr als viermal so hoch wie der gesetzliche Grenzwert von 0,1 Mikrogramm für Wasser.

https://www.t-online.de/leben/id_77080536/glyphosat-im-bier-diese-deutschen-biersorten-sind-belastet.html

Das trifft auf einen großen Teil der Produkte zu, mit denen uns die Konzerne überschwemmen. Gerechtigkeit ist längst überfällig.

Es gibt Anzeichen dafür, dass hochrangige KM-Mitglieder zu Fall gebracht werden.

Zum Beispiel ist der Dalai Lama nicht mehr das Oberhaupt des tibetischen Buddhismus, wie Quellen aus dem japanischen Kaiserhaus berichten. Er wird wahrscheinlich wegen Mordes hingerichtet, heißt es.

Außerdem sieht es so aus, als hätte die White Hat Alliance Zuckerberg Rockefeller verhaftet. Er nutzt eine Beinverletzung und hat ein Fotoshooting in einem Krankenhaus, um die Schafe zu beeinflussen. Zuckerberg Rockefeller hatte eine Verletzung am Fuß/Bein und wird einen medizinischen Schuh tragen oder ist es ein GPS-Monitor?

Es gibt auch Berichte, dass Bill Gates wegen Vergewaltigung von Kindern lebenslänglich hinter Gitter muss:

Bill Gates hat wegen seiner Freundschaft mit dem verurteilten Pädophilen Jeffrey Epstein bereits seine Ehe verloren, aber er ist dabei, noch viel mehr zu verlieren, wie Ermittler herausgefunden haben, die aufgedeckt haben, dass der globalistische Milliardär kurz davor ist, vor den Bus geworfen und wegen Vergewaltigung von Kindern angeklagt zu werden.

https://thepeoplesvoice.tv/bill-gates-facing-life-behind-bars-on-child-rape-charges/

Kindervergewaltigung ist noch das Geringste, was man Gates vorwerfen könnte. Wie wäre es mit Massenmord?

„Gates ist nicht die einzige Weltelite, die angeklagt wird. Eine ganze Reihe bekannter Namen, darunter Mitglieder des US-Repräsentantenhauses und des Senats, schwitzen derzeit, während die Mauern um sie herum immer enger werden“, versprechen Quellen des Mossad.

Victoria Nuland und Vladimir Zelensky werden ebenfalls vor Gericht gestellt. Ein Gericht in Kiew hat entschieden, dass das Massaker auf dem Maidan im Februar 2014 mit der Tötung und Verwundung von Polizisten und Demonstranten durch Scharfschützen aus dem Hotel Ukraina begann, das vom US-Außenministerium kontrolliert wird.

https://kresy.pl/wydarzenia/masakra-na-majdanie-ukrainski-sad-popowiedzl-istzenie-snajperow-wsrod-majdanowcow-i-shootcow-w-hotelu-ukraina/

Die russische Regierung sagt, dass ukrainische Neonazis vor einem internationalen Gericht für „Versuche, das russische Volk im Donbas zu vernichten, sowie für den Tod von Ukrainern in einem Bruderkrieg“ angeklagt werden sollen.

Als Zeichen, dass der Krieg vorbei ist, verkauft Russland Zelenskys ehemaliges ukrainisches Haus auf einer Auktion.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bestreitet außerdem, dass die paramilitärische Gruppe Wagner Luftabwehrsysteme an die Hisbollah im Libanon geliefert hat: „De facto gibt es eine solche Gruppe (Wagner) nicht.“ Mit anderen Worten: Es war die KM, die Raketen an die Hisbollah verkauft hat, in der Hoffnung, dass sie damit Juden aus Israel verjagen würde.

https://www.yenisafak.com/en/news/kremlin-rejects-claims-wagner-delivered-arms-to-hezbollah-3672893

Jetzt ist klar, dass die ganze Wagner-gegen-Ukraine-Geschichte ein satanistischer Deckmantel für das massenhafte Abschlachten von Ukrainern war. Wie wir bereits berichtet haben, arbeiteten Jewgeni Prigoschin, der Chef von Wagner, und Zelenski für die KM, um die Ukraine zu entvölkern und den Weg für die Wiedergeburt von Chasaria zu ebnen. Stattdessen werden ihre KM-Bosse wegen Kriegsverbrechen angeklagt werden.

Über 50 Länder, die die Ukraine unterstützen, darunter auch NATO-Mitglieder, haben nach einem Treffen in Malta beschlossen, mit Russland über Frieden zu verhandeln. Sogar KM-Nachrichtenmedien wie Time und CNN geben zu, dass der Krieg in der Ukraine ein Fehlschlag war.

Das liegt daran, dass dem Westen das Geld ausgegangen ist und er alle seine Waffenvorräte aufgebraucht hat, so Colonel Douglas MacGregor und polnische Geheimdienstquellen,

https://kresy.pl/wydarzenia/media-przedstawiciele-usa-i-ue-rozmotywa-z-ukraina-o-negotiach-z-rosja/

Es gibt auch immer mehr Anzeichen dafür, dass die gehirngewaschenen Schafe massenhaft aufwachen. „Sie haben über das World Trade Center gelogen, sie haben über den Krieg im Irak gelogen, sie haben über die Bankenkrise gelogen, sie haben über Libyen gelogen, sie haben über Syrien gelogen, sie haben über die Ukraine gelogen, sie haben über die Pandemie gelogen, aber jetzt lügen sie definitiv nicht. Nun, jetzt sagen sie definitiv die Wahrheit. So viele Jahre, so viele Lügen, und das Vieh fällt immer noch auf die gleichen Dinge herein“, sagte ein polnischer Kommentator und spiegelte damit die Meinung vieler wider.

Eine Umfrage der Bild-Zeitung zeigt zum Beispiel, dass zwei Drittel der Deutschen dagegen sind, mehr Migranten aus islamischen Ländern ins Land zu lassen. Viele erklären, dass sie sich in ihrem eigenen Land nicht mehr sicher fühlen und glauben, dass eine wachsende Zahl von Neuankömmlingen die deutsche Gesellschaft verachtet.

https://www.zerohedge.com/geopolitical/majority-support-muslim-migration-ban-3-4-germans-say-newcomers-hate-western-society

Als weiteres Zeichen der Volksrevolte haben die „Blade Runner“ in Großbritannien für Schlagzeilen gesorgt, indem sie 1000 Überwachungskameras zerstört haben.

https://www.gbnews.com/news/ulez-blade-runner-vigilantes-destroy-thousand-cameras?

Aber es ist noch nicht vorbei. Die WEF-Marionette, der britische Premierminister Rishi Sunak, hat seine Befehle erhalten.

Großbritannien stimmt zu, seine Steuerhoheit an den WEF abzutreten

Die britische Regierung hat zugestimmt, die volle Kontrolle über ihre Steuerhoheit an das Weltwirtschaftsforum abzugeben.

Die neuen Regeln bedeuten, dass nicht gewählte Bürokraten mit Sitz in Davos die Steuern der britischen Bürgerinnen und Bürger eintreiben werden.

Die vom WEF geleitete OECD wird im Rahmen eines Programms namens „Säule 2“ eine „globale Mindeststeuer“ für Unternehmen in den USA und Großbritannien einführen.

https://thepeoplesvoice.tv/britain-agrees-to-relinquish-its-tax-sovereignty-to-the-wef/

Auch Klaus Schwab Rothschild brüstet sich

„Die Technologien im Herzen der vierten industriellen Revolution“ haben das „Potenzial, Privilegien zu konzentrieren und bestehende Regierungssysteme in Frage zu stellen.“

Die Zukunft der Vierten Industriellen Revolution gestalten, 2018

Ein Zeichen dafür, wie furchtbar diese Technologien sein können: „Jüngste Fortschritte in der Elektrogenetik von Wissenschaftlern der ETH Zürich lassen die verlockende Möglichkeit von tragbaren Geräten vermuten, die die menschliche DNA direkt kontrollieren können.“

https://www.researchgate.net/publication/373366969_Plugging_into_the_Human_Genome_The_Potential_of_Electrogenetics_for_Wearable_Medical_Devices

Mit anderen Worten: Wenn diese satanischen Oligarchen nicht gestürzt werden, werden wir zu einer Ewigkeit in einer menschlichen Tierfarm verdammt sein.

Quellen: PublicDomain/benjaminfulford.net am 10.11.2023