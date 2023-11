WEF-Wissenschaftler warnen, dass die nächste Pandemie „Milliarden töten“ wird

Vom WEF finanzierte Wissenschaftler haben gewarnt, dass die „nächste Pandemie“ das tödlichste Virus sein wird, das die Menschheit je gesehen hat, und dass Milliarden von Menschen sterben werden.

Das WEF-Wissenschaftlergremium, das als „Big One“ bezeichnet wird, sagte voraus, dass der nächste große Ausbruch bereits „im Hintergrund brodelt“.

Die Familie der Paramyxoviren umfasst über 75 Viren, darunter Mumps, Masern und Atemwegsinfektionen.

Es wurde im Oktober in die Liste der zu beobachtenden pandemischen Krankheitserreger des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) aufgenommen.

Eines der Viren, das Nipah-Virus, kann Zellen mit Rezeptoren infizieren, die regulieren, was in die Zellen, die das Zentralnervensystem und lebenswichtige Organe auskleiden, hinein- oder herausdringt.

Diese Variante hat eine Sterblichkeitsrate von bis zu 75 Prozent im Vergleich zu Covid, die deutlich unter einem Prozent liegt.

Wissenschaftler stellen fest, dass Paramyxoviren im Gegensatz zu Grippe und Covid „schnelle Gestaltwandler“ sind und bei ihrer Ausbreitung offenbar nicht zu mutieren scheinen, sich aber „sehr gut bei der Übertragung zwischen Menschen“ entwickelt haben.

„Stellen Sie sich vor, es würde ein Paramyxovirus auftauchen, das so ansteckend wie Masern und so tödlich wie Nipah wäre“, sagte Michael Norris, Ph.D., Assistenzprofessor an der University of Toronto, in einer Erklärung.

Tatsächlich basierte der Film Contagion aus dem Jahr 2011 auf genau dieser Art von imaginärem Paramyxovirus.

Mit Matt Damon, Gwyneth Paltrow und Kate Winslet in den Hauptrollen kehrt eine Frau von einer Geschäftsreise in Hongkong nach Hause zurück und bringt einen tödlichen Mikroorganismus mit, der eine globale Pandemie ausgelöst hat. (In Kenia ist eine seltsame Krankheit ausgebrochen: Verursacht der C19-Impfstoff schwere Symptome die einer Zombie-Apokalypse-Lähmung ähneln?)

Die Krankheit im Film war das Nipah-Virus.

„Influenza wurde bis zum Tod sequenziert“, sagte Benhur Lee, Virologe an der Icahn School of Medicine am Mount Sinai, gegenüber The Atlantic .

Lee erklärte weiter, dass dies bei Paramyxoviren nicht der Fall sei, da die meisten Menschen, die mit einem der mehr als 75 Viren infiziert seien, nicht überleben, was es nahezu unmöglich mache, Behandlungen und Impfstoffe zu entwickeln.

Der erste in der Familie entdeckte Schädling namens Rinderpest wurde 1902 identifiziert.

Rinderpest ist eine ansteckende Viruserkrankung, die Paarhufer befällt.

Es war die zweite Krankheit überhaupt, die 2011 vollständig ausgerottet wurde, nach der menschlichen Krankheit Pocken im Jahr 1980.

Obwohl Wissenschaftler seit mehr als einem Jahrhundert über Paramyxoviren Bescheid wissen, müssen sie noch verstehen, wie sich die Viren in neue Arten ausbreiten und Mutationen annehmen, um Menschen zu infizieren.

Beispielsweise wurde lange angenommen, dass Mumps nur Menschen und bestimmte Primaten infiziert, es wurden jedoch Fälle bei Fledermäusen gefunden.

Es gibt auch ein Rätsel darüber, wie Paramyxoviren bei einem Wirt geringfügige Infektionen verursachen, einen anderen jedoch töten können.

Paul Duprex, Virologe an der University of Pittsburgh, sagte gegenüber The Atlantic, dass Rubulaviren, eine der Paramyxovirus-Unterfamilien, zu denen auch Mumps gehören, Anlass zur Sorge geben.

Menschen, Affen, Schweine und Hunde sind natürliche Wirte und können sich in engen Räumen leicht infizieren.

Und dann sind da noch die Masern, die erstmals im 9. Jahrhundert von einem persischen Arzt dokumentiert wurden.

Erst 1757 entdeckte ein schottischer Arzt im Blut von Patienten einen Infektionserreger, der das Virus verursachte.

Emmie de Wit, die Leiterin der Abteilung für molekulare Pathogenese bei Rocky Mountain Laboratories, sagte gegenüber The Atlantic, dass Masern irgendwann ausgerottet werden könnten, wodurch die Notwendigkeit von Impfungen entfällt.

Als dies jedoch bei den Pocken geschah, schienen Mpox an ihre Stelle zu treten.

Der im Jahr 2022 veröffentlichte Bericht „Strengting Australia’s Pandemic Preparedness“ befasst sich mit Paramyxoviren:

„Während die Welt diese Zusammenhänge zwischen der Gesundheit von Menschen, Tieren, Pflanzen und der Umwelt immer besser versteht, wandern Viren mit alarmierender Geschwindigkeit vom Tier auf den Menschen.

„Zusätzlich zu den bekannten Viren treten jedes Jahr durchschnittlich zwei neue Viren beim Menschen auf, und der Anteil, der zu größeren Ausbrüchen führt, wächst.“

„Viele dieser Viren haben pandemisches Potenzial – das Potenzial, sich über mehrere Kontinente auszubreiten.“

WHO-Chef warnt vor Pandemie-Desaster und fordert schnellere Vertragsunterzeichnung und mehr Zensur

WHO-Generaldirektor Tedros bedauert die langsamen Fortschritte beim Pandemievertrag und ermächtigt die WHO zu Maßnahmen gegen „Desinformation“ und „Infodemokratie“.

Die Machtübernahme kann der WHO nicht schnell genug gehen.

Das Global Preparedness Monitoring Board (GPMG) – ein von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Weltbank eingerichtetes Gremium – hat seinen Jahresbericht für 2023 veröffentlicht.

Der Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nahm dazu Stellung. Die wichtigste Schlussfolgerung aus dem Bericht und seinen Kommentaren ist, dass die Arbeit an der vorgeschlagenen Pandemiekonvention zu langsam voranschreitet.

Die WHO hat ein großes Interesse daran, dass dieser Vertrag so schnell wie möglich in Kraft tritt, und wünscht sich, dass die UN-Mitgliedsstaaten die Dinge beschleunigen, da er der WHO nicht nur neue gesundheitspolitische, sondern auch neue politische Befugnisse geben würde – wie etwa die gezielte Bekämpfung von, wie sie es nennt, „Fehlinformationen“ bis hin zur Überwachung.

Die Art und Weise, wie der WHO-Chef die Notwendigkeit verkauft, das Dokument so schnell wie möglich fertig zu stellen und zu verabschieden, ist natürlich eine andere: Tedros sagt, es gehe nur um die Vorbereitung und Reaktion auf gesundheitliche Notlagen. Und er benutzt Covid als Beweis und Rechtfertigung dafür, dass dieser Vertrag notwendig ist.

Ghebreyesus drängt die Länder, sich mit der Fertigstellung des Dokuments zu beeilen: „Eine weitere Pandemie oder ein globaler Gesundheitsnotfall kann jederzeit eintreten, so wie es 2019 der Fall war.“

Und er ist „besorgt, dass die Verhandlungen zu langsam vorankommen und das Abkommen möglicherweise nicht rechtzeitig für die Weltgesundheitsversammlung im nächsten Jahr fertig wird“.

Das GPMB wurde nur ein Jahr vor der „letzten Pandemie“ – 2018 – gegründet. Die Gruppe beschreibt sich selbst als unabhängiges (und zufällig von der WHO und der Weltbank einberufenes) Überwachungs- und „Rechenschafts“-Gremium.

Der neue Bericht beschreibt die weltweite Bereitschaft als „fragil“, offenbar trotz der „besten Bemühungen“ des GPMB, politischen Entscheidungsträgern weltweit Bewertungen und einen „Fahrplan für eine sicherere Welt“ zur Verfügung zu stellen.

Um diese Welt zu ermöglichen, hat die WHO ein sogenanntes „New Infodemic Management Tool“ veröffentlicht. Aber was um alles in der Welt ist eine „Infodemie“?

Laut WHO ist es „ein Übermaß an Informationen, einschließlich falscher oder irreführender Informationen, in digitalen und physischen Umgebungen während eines Krankheitsausbruchs“.

Ferner wird eine „Infodemie“ als eine Krankheit dargestellt, die Menschen zu „riskantem Verhalten“ verleiten kann, ganz zu schweigen davon, dass sie das Vertrauen in (Gesundheits-)Behörden untergräbt.

Es scheint ziemlich klar zu sein, dass das Schlagwort als Reaktion auf die Kritik und Skepsis gegenüber den Covid-Maßnahmen entwickelt und definiert wurde und dass die WHO den Weg fortsetzt, den sie während der Pandemie eingeschlagen hat – die Vorbereitung auf die „nächste“, indem sie sich darauf konzentriert, wie Informationen und Botschaften besser kontrolliert werden können.

WHO veröffentlicht neuesten Entwurf des Pandemievertrags zur Bekämpfung von „Fehlinformationen“

Die Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen (WHO) hat einen neuen Entwurf ihres Pandemieabkommens veröffentlicht.

Der jüngste Entwurf des Verhandlungstextes, der am Montag vom Präsidium des Zwischenstaatlichen Verhandlungsgremiums (INB) veröffentlicht wurde, muss bis zur Sitzung des INB vom 6. bis 10. November geprüft werden, wo er formalisiert werden soll.

In dieser Version des Dokuments sind einige Verpflichtungen enthalten, die darauf abzielen, „falsche, irreführende oder Desinformation wirksam und international in Zusammenarbeit zu bekämpfen“. Skeptiker könnten dies leicht als „grenzüberschreitende Zensur“ bezeichnen.

Und dann ist da noch die Überwachung: der sogenannte One-Health-Ansatz für Pandemieprävention, -vorsorge und -reaktion, der laut Entwurf gefördert und umgesetzt werden soll. One Health ist ein Überwachungsinstrument, mit dem neue Methoden der Krankheitsbekämpfung entwickelt werden sollen.

Ein weiterer Punkt des Vorschlags ist die „Entwicklung und Stärkung von Kapazitäten zur Pandemieprävention und -überwachung“.

Kritiker haben viele Bedenken und Vorbehalte gegen all dies, unter anderem, dass die WHO eine so genannte Konferenz der Vertragsparteien – das oberste Leitungsgremium eines internationalen Abkommens – rund um die Pandemiekonvention einberuft.

Es wird befürchtet, dass dies ein weiteres Instrument ist, um den nationalen Regierungen und der Bevölkerung die Entscheidungsgewalt und die Zustimmung zu entziehen und die Entscheidungsprozesse, in diesem Fall im Gesundheitsbereich, auf die Weltorganisation, konkret die WHO, zu übertragen.

Das Kapitel des Entwurfs über institutionelle Regelungen sieht jedoch die Einrichtung einer solchen Konferenz der Vertragsparteien als Teil des Abkommens vor.

Eine Reihe von Interessengruppen aus der ganzen Welt haben bereits ihre Unzufriedenheit mit dem Entwurf unter verschiedenen Gesichtspunkten zum Ausdruck gebracht, unter anderem in Bezug auf die Auswirkungen, die der Vertrag im Falle seiner Annahme auf die weniger entwickelten Länder haben würde, während der Entwurf selbst als „unausgewogen“ angesehen wird.

Dieser letzte Einwand ergibt sich aus dem Ursprung des Vorschlags, nämlich aus den Diskussionen zwischen dem INB-Vorstand und dem Sekretariat und nicht aus den Sitzungen des INB selbst.

In diesem Sinne wird es auch als einseitig angesehen, wenn die Vorschläge aller Länder, die den Vertrag umsetzen sollen, ignoriert werden und die Länder mit dem größten Einfluss (im Präsidium) den Ton angeben.

Auszug aus dem Buch „Der Hollywood-Code“:

Contagion mag zwar als Fiktion dargestellt werden, aber er vermittelt mehrere wichtige Botschaften, die die Öffentlichkeit von den Behörden akzeptieren muss. Zu diesem Zweck definiert der Film ein bestimmtes Problem, das tatsächlich in der Vergangenheit aufgetreten ist, er identifiziert die Behörden, die das Recht haben, die Situation in den Griff zu bekommen, und schlägt die einzige Lösung vor, die zur Behebung des Problems erforderlich ist. Diese Lösung ist nicht schön: die Auflösung der Regierung, die Einführung des Kriegsrechts, die Schaffung von Zivillagern, Zwangsimpfungen und die Unterdrückung der Redefreiheit.

Demokratie und Bürgerrechte werden kurzerhand ausgesetzt, und wir erleben die Etablierung einer stark kontrollierten und überwachten Gesellschaft (mithilfe von Barcodes).

Werden Katastrophenfilme wie Contagion ausschließlich zur Unterhaltung hergestellt oder werden sie auch verwendet, um der Öffentlichkeit zu vermitteln, was akzeptabel ist und was nicht, wenn eine Katastrophe eintritt?

Würde die Weltgesundheitsorganisation an einem Film teilnehmen, um Menschen zu unterhalten? Interessante Tatsache: Der Film wurde zur gleichen Zeit auf DVD veröffentlicht, als die »WHO« beschuldigt wurde, die Sterblichkeitsrate der H5N1-Vogelgrippe übertrieben zu haben.

Die »WHO« hat auch die Veröffentlichung kontroverser Forschungsergebnisse gestattet, in denen die Entstehung einer mutierten und hoch ansteckenden Version des Virus beschrieben wird.

Könnte eine zur Waffe umfunktionierte Version des Virus absichtlich in Umlauf gebracht werden, um das Kriegsrecht zu rechtfertigen? Moment, vielleicht sollte ich so etwas nicht sagen. Ich möchte nicht wegen „Sicherheitsbetrug, Verschwörung und höchstwahrscheinlich Totschlag“ verhaftet werden. …

…

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv/reclaimthenet.org am 10.11.2023