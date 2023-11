Die westlichen Volkswirtschaften stehen vor dem Zusammenbruch, wenn die USA und Israel die Eskalation des Krieges im Nahen Osten vorantreiben

Teile die Wahrheit!

Der Autor und russische Militärexperte Andrei Martyanov und der Gründer der Plattform für freie Meinungsäußerung, Brighteon, Mike Adams, sind sich einig, dass die westlichen Volkswirtschaften zerstört werden, wenn die Vereinigten Staaten und Israel weiterhin auf eine Eskalation des Konflikts in Gaza drängen, einfach weil ihre Volkswirtschaften damit nicht zurechtkommen würden.

Laut Adams verfügen die USA möglicherweise über das weltweit größte Militärbudget, doch 90 Prozent des Geldes werden aufgrund von Schmiergeldern, Ineffizienz und Inkompetenz verschwendet. Daher würde der Westen viel Geld ausgeben, um die Invasion im Nahen Osten fortzusetzen.

„Es gibt eine wirtschaftliche Asymmetrie bei den Kosten für die Herstellung von Systemen. Ich habe Untersuchungen zu 155 Artilleriegeschossen gesehen, die besagen, dass die USA etwa 6.000 US-Dollar pro Schuss für die Produktion ausgeben.

Das sind keine exotischen Geschosse, sondern einfach normale Sprenggeschosse“, verriet der Health Ranger. „Russland kann die gleiche Patrone für etwa ein Zehntel dieser Kosten herstellen. Iran kann Militärwaffen zu einem Bruchteil der Kosten der Vereinigten Staaten produzieren.“

Martjanow stimmte zu und verwies auf die reale Wirtschaftlichkeit der russischen Operationen. „Russland verfügt bereits über sechs hochmoderne strategische Raketen und U-Boote. Und jedes U-Boot kostet rund 1 Milliarde US-Dollar.

Das strategische Raketen-U-Boot der Columbia-Klasse der US-Marine kostet rund 9 Milliarden US-Dollar. „Genau genommen neun für die Kosten eines amerikanischen U-Bootes mit strategischen Raketen, Russland hat im Grunde seine maritime Abschreckung mit strategischen Raketen erneuert“, erklärte er.

Nun wies der Gründer von Natural News darauf hin, dass Finanzministerin Janet Yellen damit prahlte, dass die Regierung von Präsident Joe Biden militärische Unterstützung sowohl für Israel als auch für die Ukraine leisten könne. (Militäranalyst: Deutschland kriegstüchtig? Plant Israel die Umsiedlung aller Gaza-Bewohner? (Video))

„Amerika kann es sich auf jeden Fall leisten, an der Seite Israels zu stehen und Israels militärische Bedürfnisse zu unterstützen, und wir können und müssen auch die Ukraine in ihrem Kampf gegen Russland unterstützen“, sagte der Schatzmeister und fügte hinzu, dass es der US-Wirtschaft „hervorragend“ gehe.(Die Realität des erzwungenen Exodus aus Gaza: Enthüllung von Israels Geheimplan)

Sie prahlte auch damit, dass die Inflation erheblich gesunken sei und das Land mit einer Arbeitslosigkeit von 3,8 Prozent den stärksten Arbeitsmarkt seit 50 Jahren habe. Sie verriet sogar, dass Bidens Regime Gesetze verabschiedet habe, die die Wirtschaft in den kommenden Jahren mittelfristig stärken würden.

„Wir stehen an der Seite Israels. „Amerika hat Israel auch klar gemacht, dass wir sehr eng mit den Israelis zusammenarbeiten, dass sie das Recht haben, sich zu verteidigen“, sagte Yellen gegenüber Wilfred Frost von Sky News.

Ferner zitierte Adams ihre Aussage: „Wir können einfach Geld für einen Zweifrontenkrieg drucken.“ Und das Problem sei, sagte er, dass die Leute das glauben. „Und doch würde ich argumentieren, dass wir uns nicht einmal einen Einfrontkrieg leisten können, weil wir pleite sind.

300x250

Wir können nicht einmal unsere Grenze schützen, geschweige denn die der Ukraine, Israels oder Taiwans.“

„Sie versteht die Realwirtschaft nicht“, sagte der Geopolitikexperte. „Das Problem besteht darin, dass die Vereinigten Staaten der größte Inflationsexporteur sind. Aber in dem Moment, in dem die Länder beginnen, ihre Inflation in Dollar zu begrenzen, was in diesem Moment bereits geschieht, kehrt sie in die Vereinigten Staaten zurück.“

Adams scherzte sogar: „Wenn man Yellen die Leitung des Pentagons und Lloyd Austin die Leitung des Finanzministeriums übertragen würde, gäbe es keinen Unterschied im Ergebnis.“ Keiner von ihnen weiß ohnehin, was er tut.“

300x250 boxone

Der Drang westlicher MSM zum ethnischen Hass war schon immer da

An einem Punkt in der Show ging Adams darauf ein, wie der Krieg in Amerika zu einer weiteren Eskalation getrieben wird, weil die Mainstream-Medien ethnischen Hass fördern.

„Es ist fast wie eine Form von psychologischem Terrorismus gegen das amerikanische Volk“, sagte er und nannte zwei Beispiele. „Erstens wurde gleich nach Beginn der militärischen Sonderoperation im Jahr 2022 jedem gesagt, er solle alle Russen hassen. Es ging nicht nur darum, Russen im russischen Militär oder [den russischen Präsidenten Wladimir] Putin selbst zu hassen, es war Hass gegen russische Künstler, russische Rennfahrer und russische Sportler“, sagte er.

„Das andere Beispiel im Moment sind die Palästinenser. Man soll alle Palästinenser hassen. Man sollte sagen, dass es sich bei allen um Tiere handelt. Das sind alles dreckige Hunde und so, was unglaublicher Rassismus ist.“

Der in der UdSSR geborene Schriftsteller stimmte zu und sagte, dass „Russophobie“ schon immer unter den „Elitefesseln im Westen“ vorhanden gewesen sei. Für ihn ist es zur Normalität geworden, dass die US-Medien, insbesondere viele Unternehmensjournalisten in den Vereinigten Staaten, im Grunde Handlanger sind, die den gleichen Hass teilen.

„Der Kreis der amerikanischen Konzernmedien besteht nicht nur aus Dummköpfen und Heuchlern, sondern in erster Linie aus Menschen mit neokonservativen Neigungen, und viele von ihnen sind einfach nur Zionisten.“

So viele von ihnen sind wie [US-Außenminister Anthony] Blinken zum Beispiel, sie tragen ihren Hass auf Russen mit sich. Es ist außergewöhnlich.“

Eine Eskalation des Gaza-Konflikts könnte zur Eliminierung Israels führen

Die Fortsetzung und mögliche Eskalation des Krieges zwischen Israel und der Hamas und anderen palästinensischen Militanten in Gaza könnte schließlich zur Zerstörung des Staates Israel führen .

Dies ist laut dem Veteranen der US-Streitkräfte, dem ehemaligen Mordkommissar und politischen Kommentator John Moore, der in einem Interview mit Mike Adams, dem Health Ranger, in dessen Sendung „Health Ranger Report“ vor dem Schicksal warnte, das Israel widerfahren könnte.

„Die arabische Welt ist bereit, alle Menschen in Gaza zu opfern, um ihr Ziel, Israel zu eliminieren, zu erreichen. Das ist ganz klar“, sagte Moore, der darauf hinwies, dass dies trotz ihrer offenen Unterstützung für die palästinensische Sache keines der Nachbarländer Israels ist bereit, Flüchtlinge aus Gaza aufzunehmen.

Auf der anderen Seite des Problems steht die Tatsache, dass Israel die Kämpfe in Gaza nicht einstellen will. Adams wies darauf hin, dass Premierminister Benjamin Netanjahu die Palästinenser als „Amaleken“ bezeichnete, eine Nation in der hebräischen Bibel, die die alten Israeliten überfiel Moses, der sich auf den Weg ins Gelobte Land machte.

Nach diesem ersten Angriff wies Gott die Israeliten an, diese Gräueltat nie zu vergessen, und befahl ihnen, einen ewigen Krieg gegen die Alamek zu führen, bis keine Spur mehr von ihrer Existenz übrig bleibt. Im Wesentlichen ruft Netanjahu zum Völkermord an den Palästinensern in Gaza auf, bis, wie von den Amalek, keine Spur mehr von ihnen übrig bleibt.

„Der Hass der meisten dieser Palästinenser und anderer Menschen im Nahen Osten reicht Jahrhunderte zurück“, warnte Moore.

Die Türkei könnte den Völkermord an den Palästinensern als Rechtfertigung für einen Angriff auf Israel nutzen

Moore warnte, dass eine der Nationen, die eine erhebliche Bedrohung für die Zukunft Israels darstellen könnte, die Türkei sei, die unter dem langjährigen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan „das Osmanische Reich wiederherstellen will, wobei Konstantinopel [Istanbul] wieder zur Hauptstadt vom Osmanische Reich, wird, wie es viele, viele Jahrhunderte lang bis 1917 bestand.“

Der anhaltende Konflikt habe die zuvor sehr freundschaftlichen Beziehungen zwischen der Türkei und Israel bereits in eine „Tiefkühltruhe“ gebracht.

In einem seiner jüngsten Kommentare zum Konflikt angesichts der steigenden Zahl von Todesopfern in Gaza gab Erdogan bekannt, dass er wegen des Angriffs alle Verbindungen zu Netanyahu und seiner Regierung abgebrochen habe, obwohl er den Grad der Kommunikation zwischen den beiden Nationen nicht verringerte.

„Netanjahu ist nicht mehr jemand, mit dem wir reden können“, sagte Erdogan, der versucht, sich als großer Menschenfreund zu positionieren, dem das Leben der Palästinenser am Herzen liegt. „Wir haben [Netanyahu] ausgelöscht und ihn weggeworfen.“

Laut Wolfango Piccoli, Co-Präsident der Abteilung für politische Risikoberatung der PR-Firma Teneo, deuten Erdogans Äußerungen darauf hin, dass er die freundschaftlichen Beziehungen zu Israel „in die Tiefkühltruhe geworfen, wenn nicht sogar ganz aufgegeben“ habe, und damit die Hoffnungen auf eine vollständige Annäherung zunichte gemacht habe. Ankara und Tel Aviv hatten schon vor dem Konflikt jahrelange Verhandlungen geführt.

Zuvor war Erdogan einer der ersten, der die israelischen Operationen in Gaza als „Völkermord“ bezeichnete und Israel wegen seiner wahllosen Bombardierung der Bevölkerung des Gazastreifens auch als „Kriegsverbrecherstaat“ bezeichnete.

Diplomaten beider Nationen wurden bereits abberufen und das Handelsvolumen zwischen den beiden Nationen ist in nur einem Monat stark zurückgegangen.

Sehen Sie sich diese Folge des „Health Ranger Report“ an, in der Mike Adams, der Health Ranger, John Moore, den Mann der Freiheit, über die globalen Folgen der Eskalation des Krieges zwischen Israel und der Hamas interviewt.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das HAARP-Netzwerk und geheime Experimente“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Video:

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 17.11.2023