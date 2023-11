Ein Verbrechen namens Covid-„Impfung“ – wann erfolgt die Aufarbeitung?

Teile die Wahrheit!

Wir wurden die Zeugen des grössten Experiments der Geschichte. Wir stehen einem Bollwerk aus Staaten und Medien gegenüber.

Sie tut nicht, was behauptet wurde. Sie tut sehr viel Schädliches, was hartnäckig nicht weiter untersucht wird. Und eine «Impfung» ist sie schon gar nicht. Aber bald wird sie uns wieder empfohlen. Was für eine Erfolgsgeschichte für die Pharmaindustrie und ihre Chefverkäufer, die Regierungen.

Manchmal kommt man sich ein bisschen dämlich vor. Beispielsweise dann, wenn man pflichtschuldig offizielle Erkenntnisse wiedergibt, die man selbst – und die treuen Leser – längst hatte. Aktuell geht es um die «Impfung» gegen Covid-19. Sie ist bekanntlich «zu 95 Prozent wirksam».

Was natürlich erfreulich ist. Das Salatblatt, das ich gerade kaue, ist sicher auch «zu 95 Prozent wirksam» gegen mein Übergewicht. Ich warte und hoffe.

Wir stehen einem Bollwerk gegenüber. Einem Bollwerk aus Staaten und Medien. Die repetieren gemeinsam liebend gern Märchen wie das über die Wirksamkeit, und sobald Fakten auf dem Tisch liegen, schweigen sie einfach.

Nein, die «Impfung» ist nicht wirksam. Sie verhindert keine Ansteckung durch das Virus, sie verhindert keine Übertragung des Virus, und die Geschichte von der Verhinderung schwerer Erkrankungen, die man in letzter Verzweiflung aus dem Ärmel gezaubert hat, wird von keiner einzigen Studie gedeckt.

Ich habe in der «Weltwoche» darüber geschrieben, und eben, es ist Wasser auf die Mühlen intelligenter Leute. Dass nun auch noch eine offizielle Behörde mitteilt, dass die «Impfung» nichts von dem tut, was versprochen wurde und sie gar nie für den massenweisen Einsatz vorgesehen war: Das ist schön, aber wem erzähle ich das hier bitte? Meine Leser wissen das, weil sie einfach, pardon, intelligenter sind als der Rest.

Wir haben also einen Wirkstoff, der nichts von dem tut, was ursprünglich versprochen wurde und auch das nicht einlöst, was man in höchster Not als Versprechen nachgeschoben hat (was nun wirklich nicht erst seit gestern feststeht).

Dafür fallen reihenweise durchtrainierte Menschen im besten Alter tot um, die Übersterblichkeit erreicht Rekordzahlen, und die Geburtenquote fällt ins Bodenlose (was ebenfalls schon länger bekannt ist).

Ich muss mich daher korrigieren: Man kann nicht sagen, dass die «Impfung» wirkungslos ist, das wäre unfair. Die Frage ist eher, ob das die Wirkung war, die wir uns gewünscht haben.

Aber abseits davon gibt es nun ernsthaft Leute, die eine nächste Runde der «Impfung» einläuten wollen. Never change a winning team, richtig? Bei dieser grandiosen Erfolgsbilanz drängt es sich doch förmlich auf, weiterzumachen. Verzeihung, aber verzweifelter Sarkasmus scheint derzeit die letzte Zufluchtsstätte. (Übersterblichkeit steigt explosiv: Top-Kardiologe – Covid-Impfungen „sind für den menschlichen Gebrauch nicht sicher“)

Ich habe das noch nie erlebt in 51 Jahren als Mensch und in 31 Jahren als Journalist: Dass alle Fakten so klar auf dem Tisch lagen und sie derart konsequent unter den besagten Tisch gewischt wurden.(Sperma von Ungeimpften: Das könnte das neue Bitcoin, die neue Superwährung werden!)

Es wäre die Aufgabe der sogenannten vierten Gewalt, solche Zusammenhänge schonungslos aufzudecken. Ich schätze konservativ, dass 98 Prozent meiner Berufskollegen dazu keine Lust haben. Es gibt so viele schöne Berufe, warum ergreifen sie nicht einfach einen dieser?

Aber nein, die Medien sind nicht das einzige Problem.

Denn wir haben unserer Bevölkerung über zwei Drittel, die sich im guten Treu und Glauben (oder weil sie in die Ferien fliegen wollten) der Spritze ausgesetzt haben, und die werden den Teufel tun und zugeben, dass sie dämlich waren. Dasselbe aber eben auch bei den Medien: Zeitungen, die uns die «Impfung» mit dem Versprechen einer Stärkung der Spermien oder durch die Vorstellung der «schönsten Impfzentren von Zürich» verkauft haben, werden niemals zugeben, wie grandios falsch sie lagen.

Elton John hat einst gesungen: «Sorry seems to be the hardest word». Bei Journalisten ist es nicht das «hardest word». Es ist eine «mission impossible». Sie halten verzweifelt am Behaupteten fest.

Ich bin dennoch ziemlich optimistisch, dass diese «Impfkampagne» dereinst als eines der grössten Verbrechen der Menschheit in die Geschichte eingehen wird. Das ist irgendwie tröstlich, auch wenn ich es vermutlich nicht mehr miterlebe.

In den Jahren, die mir bleiben, muss ich allerdings fertig werden mit einer Gesellschaft, die nicht nur mitgemacht hat, sondern die Wahrheit auch angesichts aller Fakten nach wie vor ausblendet.

Das ist nicht besonders lustig, aber das Leben ist eben kein Ponyhof. Ich beklage mich nicht. Immerhin muss ich nicht den Spiegel im Badezimmer abhängen, in den ich jeden Morgen schaue.

Drücken wir es doch einfach positiv aus. Wir alle sind Zeuge des grössten Experiments, das je an der Menschheit geübt wurde. Das ist doch auch was. Schön wäre es nur, wenn unsere Enkel das auch noch mitkriegen.

Die Geheimniskrämerei um die Impfstoffverträge fliegt gerade auf

Große internationale Regierungen haben milliardenschwere Verträge mit Pharmaunternehmen unterzeichnet, um sich den Zugang zu Covid-19-Impfstoffen zu sichern.

Die Pharmaunternehmen und die Regierungen weigern sich jedoch, Einzelheiten preiszugeben, da es sich um „vertrauliche Geschäftsinformationen“ handelt.

Im Jahr 2021 erhielten wir erstmals Einblick in die Verträge zwischen Pfizer und verschiedenen internationalen Ländern, nachdem sie dem Bureau of Investigative Journalism und der US-Verbraucherorganisation Public Citizen zugespielt worden waren.

„Die Verträge bieten einen seltenen Einblick in die Macht, die ein Pharmakonzern erlangt hat, um Regierungen zum Schweigen zu bringen, das Angebot zu drosseln, Risiken zu verlagern und die Gewinne in der schlimmsten Krise der öffentlichen Gesundheit seit einem Jahrhundert zu maximieren“, sagte Zain Rizvi, Autor des Public Citizen-Berichts.

Pfizer wurde beschuldigt, Regierungen während der Vertragsverhandlungen „einzuschüchtern“ und von einigen lateinamerikanischen Ländern zu verlangen, staatliche Vermögenswerte wie Botschaftsgebäude und Militärbasen als Garantie für die Kosten künftiger Rechtsstreitigkeiten zu hinterlegen.

Entscheidung des Obersten Gerichtshofs

Letzten Monat hat eine südafrikanische NRO namens Health Justice Initiative vor dem Obersten Gerichtshof den Zugang zu allen Covid-19-Impfstoffverträgen Südafrikas erstritten.

Tony Nikolic, ein australischer Anwalt der Anwaltskanzlei Ashley, Francina, Leonard & Associates, hat den Pfizer-Vertrag geprüft und sagt, dass er sich so liest, als ob Südafrika im Zusammenhang mit dem Vertrag „erpresst“ worden sei.

Tony Nikolic, Rechtsanwalt bei Ashley, Francina, Leonard and Associates

„Es ist ein einseitiger Vertrag. Pfizer bekommt alle Gewinne, aber nichts von den Risiken“, sagt Nikolic. „Es kommt einer Erpressung gleich, denn der Impfstoffhersteller haftet in keiner Weise für Schäden, die durch sein Produkt entstehen könnten.“

Die südafrikanische Regierung erklärte sich bereit, Pfizer und alle mit ihm verbundenen Unternehmen „von allen Klagen, Ansprüchen, Klagen, Forderungen, Verlusten, Schäden, Haftungsvereinbarungen, Strafen, Bußgeldern, Kosten und Ausgaben“, die sich aus dem Impfstoff ergeben, freizustellen, zu verteidigen und schadlos zu halten.

Ferner heißt es, dass die Regierung „einen verschuldensunabhängigen Entschädigungsfonds einrichten, widmen und unterhalten wird, der ausreicht, um die Entschädigungsverpflichtungen … für Schäden, Verletzungen oder Beeinträchtigungen, die sich aus der Entwicklung, Verabreichung oder Verwendung des Impfstoffs ergeben, damit in Zusammenhang stehen oder daraus resultieren, zu übernehmen und vollständig zu erfüllen.“

Nikolic sagt:

„Es war, als könnten die Hersteller alles verlangen, was sie wollten. Damals herrschte eine solche Panik, und die Bilder in den Medien von Menschen, die auf den Straßen starben, schufen ein echtes Gefühl der Angst und Unsicherheit in der ganzen Welt.“

Der Haftungsschutz gilt nicht nur für die ursprüngliche Impfstoffformulierung, sondern auch für „alle verwandten Stämme, Mutationen, Modifikationen oder Derivate der vorgenannten, die vom Käufer beschafft werden“.

„Das bedeutet“, erklärt Nikolic, „dass Pfizer seinen Impfstoff so modifizieren kann, dass er mit allen Varianten übereinstimmt, und trotzdem den gleichen Schutz vor Haftung genießt. Das ist nichts anderes als eine Cashcow für Pfizer, sie privatisieren die Gewinne, während sie die Kosten sozialisieren.“

Pfizer hat der südafrikanischen Regierung 10 Dollar pro Dosis in Rechnung gestellt, das sind fast 33 Prozent mehr als der „Selbstkostenpreis“ von 6,75 Dollar, den es Berichten zufolge der Afrikanischen Union in Rechnung gestellt hat.

„Meines Erachtens ist das der Grund, warum Pfizer die Details geheim halten will, um die verschiedenen Preisunterschiede zwischen den Ländern zu schützen. Das ist klassischer Preiswucher mit einer räuberischen Note, und deshalb ist Transparenz im Beschaffungswesen so wichtig“, sagt Nikolic.

Langfristige Sicherheit?

Im Vertrag heißt es, dass

„die langfristigen Auswirkungen und die Wirksamkeit des Impfstoffs derzeit nicht bekannt sind und dass es unerwünschte Wirkungen des Impfstoffs geben kann, die derzeit nicht bekannt sind“.

Laut Nikolic steht dies in krassem Gegensatz zu den damaligen Botschaften zur öffentlichen Gesundheit.

„Wir hatten Politiker und wichtige Meinungsführer, die den Menschen sagten, dass die Impfstoffe ’sicher und wirksam‘ seien, obwohl die Beschaffungsverträge selbst solche Behauptungen nicht enthielten“, sagt Nikolic.

„Aus dem Vertrag geht eindeutig hervor, dass die Nebenwirkungen zum Zeitpunkt der Unterzeichnung unbekannt waren. Die Beweislast hätte niemals bei der Bevölkerung liegen dürfen, um zu beweisen, dass der Impfstoff unsicher war, sondern beim Hersteller, um zu beweisen, dass der Impfstoff sicher war“, fügt er hinzu.

Nikolic hat in den letzten zwei Jahren versucht, Zugang zu den von der australischen Regierung unterzeichneten Beschaffungsverträgen zu erhalten.

„Die Australier tappen immer noch im Dunkeln, was in diesen Verträgen enthalten ist. Wir wissen, dass sie den Impfstoffherstellern wie in anderen Ländern Haftungsschutz gewähren, aber das ist auch schon alles“, sagt Nikolic.

„Wir müssen wissen, was unsere Politiker zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Vertrags wussten. Und wir müssen wissen, wie viel Geld wir, die Steuerzahler, für einen Impfstoff ausgegeben haben, der sich als weit weniger sicher oder wirksam erwiesen hat als versprochen“, fügt er hinzu.

In einer kürzlichen Anhörung des australischen Senatsausschusses befragte der Senator von Queensland, Malcolm Roberts, Führungskräfte von Pfizer unter Eid zu den Entschädigungsklauseln in ihrem Vertrag mit der australischen Regierung, aber Pfizer weigerte sich, Einzelheiten zu nennen.

Malcolm Roberts, Senator für Queensland

„Der Inhalt des Vertrags zwischen Pfizer und der australischen Regierung bleibt vertraulich“, sagte der medizinische Direktor von Pfizer Australien, Krishan Thiru.

Im Jahr 2021 erhob Nikolic vor dem Obersten Gerichtshof von NSW Klage gegen das Impfmandat für Covid-19 und versuchte, den Pfizer-Vertrag zu beschlagnahmen, doch sein Antrag wurde abgelehnt.

Unbeirrt reichte Nikolic einen FOI-Antrag beim australischen Gesundheitsministerium ein.

Der FOI-Antrag wurde jedoch mit der Begründung abgelehnt, dass die Verträge „vertrauliche Informationen“ wie „Geschäftsgeheimnisse und kommerziell wertvolle Informationen“ enthielten. Es hieß:

„Die Dokumente enthalten Geschäftsinformationen über die Beschaffung von Impfstoffen für Australien. Die Dokumente enthalten Informationen, die speziell für die einzigartigen geschäftlichen Vereinbarungen zwischen dem Ministerium und Dritten relevant sind, einschließlich Richtpreise, Zahlungsbedingungen, Berufshaftpflicht, laufende Finanzierungsmaßnahmen, Einzelheiten der Herstellung und Produktionsmaßnahmen.“

Nikolic sagt: „Es ist unethisch, potenziell rechtswidrig und unmoralisch, wenn sie argumentieren, dass das Recht auf Wahrung des geschäftlichen Vertrauens Vorrang vor dem Recht auf öffentliche Sicherheit hat, das ergibt einfach keinen Sinn.“

Er fügt hinzu: „Es ist einfach unfassbar, wie die Regierungen einfach einknicken und Vereinbarungen mit Unternehmen wie Pfizer eingehen können, die seit langem gegen den False Claims Act verstoßen und dadurch straf- und zivilrechtlich in Milliardenhöhe haftbar gemacht werden.“

