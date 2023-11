Teile die Wahrheit!

Am 15. Dezember 2023 erscheint der zweite Teil von „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ mit dem Titel: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“

Neue Beweise für die Existenz von Untergrundanlagen und den Einsatz von Energiewaffen zur Umsetzung dystopischer Pläne

DUMBs (Deep Underground Military Bases) sind spätestens seit unserem Bestseller DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen keine Verschwörungstheorie, sondern mittlerweile im Mainstream angekommen.

In diesem Werk widmen wir uns Anlagen, die in Europa, den USA und Deutschland im Kalten Krieg erbaut wurden und nun teilweise umfunktioniert sind. Lernen Sie die Historie des Regierungsbunkers im Ahrtal kennen und all die merkwürdigen Geschehnisse rund um die Flutkatastrophe 2021.

Ausweichsitze, Großschutzräume und vorbereitete Sperren auf Deutschlands Straßen keine Bunker für niemanden, denn die Masse der Bevölkerung ist schutzlos gegen Atomangriffe oder Naturkatastrophen.

Ist das womöglich geplant und gewollt? Begehen Sie mit uns den Panic Room des britischen Königshauses, klettern Sie mit uns hinab in die Tiefen des Berliner Untergrunds und reisen Sie auf den Schienen der Metro 2 in der Moskauer Unterwelt.

Eine bekannte Astrologin spricht über die Existenz von unterirdischen Basen und deren düsteren Zweck, was von einem Hollywood-Schauspieler bestätigt wird, der zusätzlich einen Sturm auf die Elite zukommen sieht, der dazu führt, deren Schattenreich aus Menschenhandel und Adrenochrom-Gewinnung aufzudecken.

Doch auch unser Planet ist kein Klumpen aus Stein und Wasser. Seit Äonen gibt es Legenden und Mythen über das Leben unter der Erde, bis hin zu der Theorie von phantastischen Wesen und Zugängen zu einer Hohlen Erde.

Zahlreiche indigene Völker sehen Mutter Erde als einen Organismus, was sich mit der heutigen Forschung zur Schumann-Resonanz und Herz-Intelligenz nahezu deckt.

Unsere Erde und die Menschheit werden seit Jahrzehnten mit einer Vielzahl von wahnsinnig anmutenden Experimenten drangsaliert: Was ist der wahre Sinn und Zweck vom Starlink-Spinnennetz?

Was deckt ein Antarktis-Whistleblower über eine gruselige HAARP-Erdbebenwaffe auf? Welches Ziel verfolgt die Elite mit dem Abfackeln einer ganzen Stadt auf Hawaii? Besitzen die USA bereits seit über 60 Jahren Laserwaffen? Warum wurde der Gotthard-Basistunnel wirklich geschlossen, und was waren das für seltsame Unfälle im Herbst 2023 in Deutschland?

Wir lüften den Schleier des Verborgenen unter und über uns, denn wir als Menschen können viel mehr bewirken, als wir glauben sollen. Machen wir zusammen einen Quantensprung!

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

1 Bunker, Tunnel und ein Panic Room

1.1 Extrem seltene Fotos aus Taiwans unterirdischen Kampfjet-Höhlen

1.2 Neue geheime Basis in der Nähe der Area 51 entdeckt?

1.3 Der Kampf um Utopia: Das Greenbrier-Hotel und die Titan-Raketen-Bunker in den USA

1.4 Frankreichs fast unüberwindbare Maginot-Linie

1.5 La Coupole (Die Kuppel): Abschussrampen für das Weltraumprogramm

1.6 NATO-Kriegshauptquartier PWHQ NORTHAG / 2.ATAF JOC Maastricht

1.7 Großbritannien: Hunderte geheimer unterirdischer Stützpunkte in den Wäldern – der Panic Room im Königshaus

1.8 Israel eröffnet unterirdische Blutbank – wie die Israelis JFK mit der Atombombe hinters Licht führten

1.9 Mythos der geheimen „Metro 2“ – mehrere Menschen sterben bei Exkursionen in die Moskauer Unterwelt

1.10 In den Tiefen des Berliner Untergrunds

1.11 Ausweichsitze, Großschutzräume und vorbereitete Sperren auf Deutschlands Straßen – keine Bunker für niemanden

1.12 Regierungsbunker Ahrtal – was wird verschwiegen? Die geplante Flutkatastrophe 2021 und angeschwemmte Kinderleichen

1.13 Top Astrologin bestätigt DUMBs: „Ja, es gibt sie – geheime Untergrundanlagen, in denen schreckliche Dinge passieren!“

1.14 Hollywood-Schauspieler: „Sie extrahieren Kinder aus DUMBs – ein großer Sturm zieht auf und sie wissen es“

2 Legende und Folklore: Die Erde, unsere Mutter

2.1 Sexualität und die Mutter Erde

2.2 Phantastische Wesen im Untergrund

2.3 Hohl und innen bewohnbar? Wie alles begann

2.4 Was verbindet die „Operation Highjump“, fliegende Untertassen der Nazis und die Hohle- bzw. Innere-Erde-Theorie?

3 Experimente unter, auf und über der Erde

3.1 Das tiefste Loch der Welt: Ein schauriger Mythos der Kola-Bohrung

3.2 Die US-Luftwaffe plante, die Erdrotation zu stoppen

3.3 Antarktis-Whistleblower enthüllt gruselige HAARP-Erdbebenwaffe

3.4 Das Starlink-Spinnennetz: Was Sie über 5G-Satelliten wissen sollten – wie Sci-Fi-Träume zu unserem Albtraum werden

3.5 Feuer auf Hawaii, Erdbeben in Marokko: Werden längst geheime Energiewaffen eingesetzt?

3.6 Besitzen die USA Laserwaffen?

3.7 Schließung des Gotthard Basistunnels und merkwürdige Unfälle in Deutschland

Fazit

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 29.11.2023