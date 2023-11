Elon Musk leitet ‚„Klage wie eine Atombombe“ gegen Pizzagate-Zensoren in Medienangelegenheiten ein

Elon Musk hat wie angedroht am Montag Klage gegen die linken »Faktenchecker« Media Matters eingereicht, die laut Klage mit fingierten Screenshots von »Naziinhalten« Werbetreibende unter Druck gesetzt haben, nicht mehr bei Twitter/X zu werben. Der Vorsitzende Richter ist ein von Donald Trump ernannter Bundesrichter.

»Media Matters for America« sei »ein selbsternannter Medienwächter, der beschlossen hat, sich nicht durch die Unwahrheit einer Geschichte, die sie über X veröffentlichen wollten, beirren zu lassen«, so die Klageschrift gegen Media Matters und den Autoren des Hetzartikels, Erik Hananoki, die am Montag, 20.11.2023 von X beim Bundesgericht Nordtexas in Forth Worth eingereicht wurde.

»Mit dem Ziel, die Social-Media-Plattform X so darzustellen, als sei sie voller »Nazi- und antisemitischen Verschwörungstheorien« erzeugte Media Matters fingierte Bilder von Werbeinhalten auf X neben Inhalten von Nazis und Weißen Nationalisten, als spiegele das das typische Erlebnis von Nutzern auf der Plattform.

Media Matters hat diese Bilder und die damit verbundene Medienkampagne gezielt erzeugt, um Werbetreibende von der Plattform zu vertreiben und X Corp. zu zerstören«, so die Klage.

Richter Mark Pittman, der die Klage hören wird, wurde von Präsident Donald Trump ernannt und hat sich bereits als Freund der Bürger- und Meinungsfreiheit bewährt.

Pittmann war derjenige Richter, der die US-Arzneimittelaufsichtsbehörde FDA verpflichtet hat, die »Pfizer-Akten« freizugeben, und verbot dem amtierenden Präsidenten Joe Biden einen verfassungswidrigen Erlass von Studiendarlehen. (Wahrheitsministerium: In der EU tritt das neue Zensurgesetz für soziale Medien in Kraft)

Am Montag teilten die Generalstaatsanwälte von Missouri und Texas, Andrew Bailey und Ken Paxton, mit, dass sie Media Matters aufgrund Betrugsverdacht untersuchen. Betrug kann vor US-Gerichten sowohl nach Zivilrecht mit hohen Geldstrafen wie nach dem Strafrecht mit möglichen Haftstrafen verfolgt werden.

Media Matters, das 2021 zuletzt 500.000$ von George Soros‘ Open Society erhielt, nannte Musk »keinen Verfechter der Meinungsfreiheit, sondern einen Rüpel, der haltlose Klagen anstrengt, um kritische Berichte zu unterdrücken, die er selbst als zutreffend bezeichnet hat.

Er hat selbst zugegeben, dass die fragliche Werbung neben Nazi-Inhalten geschaltet wurde. Wenn er uns verklagt, werden wir gewinnen.«

»In der Sekunde, als Elon Musk Twitter gekauft hat, wurde den Demokraten klar, dass sie die nächste Wahl nicht mehr werden fälschen können; das FBI würde nicht mehr in der Lage sein, die Meinungsfreiheit zu zensieren, um Biden zum Sieg zu verhelfen. Musk musste gestoppt werden«, sagte Moderator Jesse Waters auf Fox News.

»Das war ein Job für Media Matters. Am Freitag schickten sie ihre Auftragskiller los. ‚Werbung großer Firmen läuft auf Twitter neben Nazi-Inhalten‘, so die Behauptung.

Sie veröffentlichten Screenshots von Videos von weißen Nationalisten neben Anzeigen für IBM, Apple, Oracle, Xfinity, Bravo und anderen Fortune 500 Firmen, die in Panik gerieten. IBM, Apple, Disney, Comcast und Paramount haben ihre Werbung auf Twitter pausiert.«

»Doch laut Musk hat Media Matters die ganze Geschichte erfunden, indem sie Fake-Konten erschaffen haben, die ausschließlich rechtsradikalen Inhalten folgten, und auf diesen Konten dann ständig ihre Twitterseiten aktualisiert haben, bis die gewünschten Werbungen auftauchten.

Dann haben sie Screenshots gemacht und behauptet, es wäre organisch entstanden. Das ist ungefähr so, als wenn man bezahlte Darsteller in Nazi-Uniformen in ein Firmenhauptquartier schicken würde, fotografieren würde und dann sagt, diese Firma beschäftigt Nazis.

Doch Elon Musk hat sie auf frischer Tat ertappt, und verpasst ihnen jetzt eine ‚Klage wie eine Atombombe‘, wie er sagte. Wenn Musk Media Matters in den Bankrott treibt, wäre das ein Riesenerfolg für die Meinungsfreiheit und konservative Medien«, sagte Watters von Fox News, die ebenfalls ständiges Ziel von Media Matters Boykottaufrufen sind.

Musk erläuterte: „X hat eine Reihe von Angriffen von Aktivistengruppen wie Media Matters und alten Medienunternehmen erlebt, die versuchen, die Meinungsfreiheit auf unserer Plattform zu untergraben, weil sie diese als Bedrohung für ihr ideologisches Narrativ und das ihrer finanziellen Unterstützer wahrnehmen. ”

Er sagte, dass diese linksextremen Schattengruppen „versuchen, ihren Einfluss zu nutzen, um unsere Einnahmequellen anzugreifen, indem sie Werbetreibende auf X täuschen.“

Media Matters for America wird von David Brock geleitet – einem berüchtigten Clinton-Agenten, der von George Soros finanziert wurde und die Aufgabe hat, soziale Medien konservativer und unabhängiger Stimmen zu zensieren.

Media Matters ist einer der produktivsten Zensoren im Internet und hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die Pizzagate-Geschichte unterdrückt und vor der Öffentlichkeit verborgen bleibt.

Activistpost.com berichtet: Anfang dieser Woche antwortete Musk auf einen X-Beitrag, der „westliche jüdische Bevölkerung“ kritisierte und sagte, jüdische Menschen würden „Hass gegen Weiße“ fördern. Er fügte hinzu: „Sie haben die tatsächliche Wahrheit gesagt.“

Aufgrund des Berichts haben Apple, Disney und IBM diese Woche ihre Werbeausgaben gekürzt.

Am Donnerstag versuchte X-CEO Linda Yaccarino, Bedenken hinsichtlich der Plattform zu zerstreuen:

„Was diese Plattform betrifft, hat X auch unsere Bemühungen zur Bekämpfung von Antisemitismus und Diskriminierung sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Es gibt nirgendwo auf der Welt einen Platz dafür – es ist hässlich und falsch. Punkt.“

Und Musk hat Ben Shapiros differenzierte Erklärung des Tweet-Threads retweetet …

Musk fügte hinzu, dass die Klage eingereicht werde, „wenn das Gericht in Sekundenbruchteilen am Montag eröffnet“, und fügte in einem separaten Tweet hinzu , dass „viele der größten Werbetreibenden die größten Unterdrücker Ihres Rechts auf freie Meinungsäußerung sind.“

Diese Woche reichte Donald Trumps Internetplattform Truth Social ebenfalls wegen Verleumdung Klage gegen 20 Medienfirmen ein, die behauptet hätten, Truth Social hätte einen Verlust von 73 Million $ erlitten, darunter der Guardian, Newsweek, Reuters, CNBS und MSNBC.

Quellen: PublicDomain/freiewelt.net am 23.11.203