Es wurde ein erschreckender Plan aufgedeckt, der Sie bis ins Mark schockieren dürfte.

Seit Jahrzehnten planen die Weltmächte eine Entvölkerungsstrategie, die unter dem Deckmantel von Gesundheitskrisen, wirtschaftlicher Instabilität und Umweltbedenken verborgen bleibt.

Jetzt, mit dem Anbruch der KI-Revolution, die Klaus Schwab, Gründer des Weltwirtschaftsforums, liebevoll als „Vierte Industrielle Revolution“ bezeichnet, steht die Welt vor einer beunruhigenden Zukunft.

Da Künstliche Intelligenz kurz davor steht, Niedriglohnarbeit zu ersetzen, wird die einst unverzichtbare menschliche Arbeitskraft nun plötzlich zum Bösewicht in einer sogenannten Umweltsaga, die viele Namen trägt:

„Globale Erwärmung“, „Klimawandel“ und jetzt sogar „Globales Sieden, wie der UN-Generalsekretär der Welt am 27. Juli 2023 empörend verkündete , als er fälschlicherweise verkündete:

„Der Klimawandel ist da. Es ist erschreckend. Und es ist erst der Anfang.

„Die Ära der globalen Erwärmung ist vorbei; Das Zeitalter des globalen Siedens ist angebrochen.

„Die Luft ist nicht atembar“

UN-Generalsekretär António Guterres eröffnete seine Rede auf der Pressekonferenz zum Thema Klima.

Quelle

Aber die Wahrheit ist, dass die angebliche Klimakrise nur ein weiteres Rädchen in einer verdeckten Entvölkerungsagenda ist, die von den Machthabern geschickt gesteuert wird.

Und der einzige CO2-Fußabdruck, den sie beseitigen wollen, sind Sie.

Machen Sie sich bereit, während wir uns in das Herz dieser gruseligen Erzählung wagen und durch das Labyrinth bedrohlicher Prognosen, streng geheimer Dokumente, strategischer Richtlinien und der Erzählung über den Klimawandel navigieren, die Teil eines verstörenden großen Plans ist. (Deagel Prognose: USA und Israel im 3. Weltkrieg völlig vernichtet – Bevölkerung Israels um 60 % geschrumpft und Amerika ist eine Nation der Dritten Welt)

Abschnitt 1: Eine KI-gesteuerte Welt und das Undenkbare

Künstliche Intelligenz (KI) wird allgegenwärtig und verspricht eine Zukunft mit endlosen Möglichkeiten. Aber könnte es eine dunkle Wendung geben?(Ein verblüffender Zusammenhang: Entfaltet sich Deagels Albtraum der Entvölkerung im Jahr 2025?)

Stell dir das vor:

Da sich die KI weiterentwickelt, werden Millionen, wenn nicht Milliarden von Menschen nicht mehr für alltägliche Arbeiten benötigt, für die von Natur aus niedrige Löhne gezahlt wurden.

Sie werden praktisch zu „nutzlosen Essern“.

Das Establishment wird nicht für ihren Lebensunterhalt aufkommen, stattdessen wird seit Jahrzehnten an einem Plan gearbeitet, der eine gezielte Verkleinerung der menschlichen Bevölkerung vorsieht

Willkommen zu einer erschreckenden Wahrheit, die uns tief in eine Unterwelt beunruhigender Vorhersagen und unheimlicher Muster eintaucht, über die in den Mainstreammedien nicht berichtet wird.

Abschnitt 2: Das Orakel des Untergangs – Deagels Entvölkerungsprognose

Deagel.com ist ein obskures Online-Unternehmen, das für seine umfassenden Daten zu militärischen Fähigkeiten und seine aufsehenerregenden Entvölkerungsprognosen für 2025 bekannt ist.

Wir können zeigen, dass jüngste Erkenntnisse Deagel direkt mit bedeutenden Akteuren auf der Weltbühne in Verbindung bringen: der Central Intelligence Agency (CIA), dem US-Verteidigungsministerium (DoD) und der Rockefeller Foundation.

Deagels apokalyptische Entvölkerungsprognosen für das Jahr 2025 prognostizieren einen erheblichen Bevölkerungsrückgang in verschiedenen Ländern, was angesichts der derzeit weltweit erfassten übermäßigen Todesdaten Beunruhigung hervorruft.

Die [berühmte] 2025- Prognose von Deagel.com wurde irgendwann im Jahr 2020 von ihrer Website entfernt. Dank der Wayback Machine / Internet Archive können wir jedoch die ursprünglichen Vorhersagen einsehen, bevor sie von kritischen Denkern entdeckt wurden.

Im Jahr 2020 machte Deagel eine Reihe überraschender Vorhersagen: Bis 2025 würde die Bevölkerung des Vereinigten Königreichs um unglaubliche 77,1 % schrumpfen.

Die Vereinigten Staaten lagen mit einem prognostizierten Rückgang von 68,5 % nicht weit dahinter. Für Deutschland wurde ein Bevölkerungsrückgang von 65,1 % prognostiziert, während für Australien ein Bevölkerungsrückgang von 34,6 % erwartet wurde. Diese Prognosen verdeutlichten auch deutliche Rückgänge in vielen anderen westlichen Ländern.

Eine vollständige Liste von Deagels ursprünglichen apokalyptischen Entvölkerungsvorhersagen finden Sie hier .

Wir können bestätigen, dass Dr. Edwin A. Deagle Jr., der am 16. Februar 2021 verstorben ist, das bestätigte Aushängeschild ist, von dem die Behörden glauben machen möchten, dass er allein hinter Deagel.com steht.

Im Laufe seines Lebens war Dr. Edwin Assistent des Verteidigungsministers und stellvertretender Verteidigungsminister. Er war außerdem Direktor für internationale Beziehungen der Rockefeller Foundation, einer einflussreichen globalen philanthropischen Organisation.

Aber freigegebene Dokumente , die auf Anfrage des Freedom of Information Act veröffentlicht wurden, enthüllen Deagles Kommunikation mit dem damaligen US-amerikanischen Geheimdienstdirektor Stansfield Turner und beweisen damit, dass eine Beziehung zur Spitze der CIA bestand.

Ein Dokument aus dem Jahr 1977 bezieht sich interessanterweise auf ein Ereignis, das als „das bedeutendste im Geheimdienstbereich seit 1947“ beschrieben wird.

Quelle



Der vollständige Brief an den damaligen CIA-Direktor Stansfield Turner von Dr. Edwin A. Deagle Jr., dem stellvertretenden Direktor für internationale Beziehungen der Rockefeller Foundation

Die CIA hat 23 FOIA-Artikel veröffentlicht , die sich auf Dr. Deagle, die Rockefeller Foundation, das US-Verteidigungsministerium und den ehemaligen CIA-Direktor beziehen.

Diese Informationen unterstreichen, dass es sich bei Deagel.com nicht um eine Ein-Mann-Operation handelt, sondern um eine konzertierte Anstrengung von Schlüsselkomponenten des US-Militärindustriekomplexes – nämlich der CIA, dem US-Verteidigungsministerium und der rätselhaften Rockefeller Foundation.

Diese Zusammenhänge verleihen Deagels düsteren Entvölkerungsvorhersagen eine beunruhigende Bedeutung. Es wirft eine Frage auf, die Ihnen Gänsehaut bereiten sollte: Warum sollte eine Organisation, die mit den Machtstrukturen der Welt verflochten ist, eine solch erschreckende Zukunft prognostizieren?

Abschnitt 3: Der Geist von Kissinger und die Entvölkerungsstrategie

Unter Bezugnahme auf ein Memorandum von General Taylor aus dem Jahr 1973 brachten General Draper und seine Kollegen ihre Ansichten zum Ausdruck, dass die Bevölkerungsexplosion in Entwicklungsländern nicht nur eine Bedrohung für die Interessen der USA an der Wirtschaft und Entwicklung dieser Länder darstelle, sondern auch eine grundlegendere Bedrohung darstelle, für die politisch-militärischen Interessen der Vereinigten Staaten.

Und über diesem Diskurs liegt der Schatten des ehemaligen Außenministers Henry Kissinger. Unter seiner Leitung wurde das National Security Study Memorandum 200 (NSSM 200), umgangssprachlich als „Kissinger-Bericht“ bekannt, konzipiert.

Der 1974 formulierte Bericht stellte einen gewaltigen Wandel in der amerikanischen Außenpolitik dar und stellte die Bevölkerungskontrolle in den Mittelpunkt ihrer Sicherheitsstrategie. Ihr erklärtes Ziel bestand darin, das Bevölkerungswachstum in den Entwicklungsländern zu bekämpfen, aber die Machenschaften dahinter waren wohl weitaus finsterer.

NSSM 200 identifizierte 13 Länder, die aufgrund ihrer schnell wachsenden Bevölkerung als besonders problematisch angesehen wurden. Der Bericht plädierte für Maßnahmen zur Bevölkerungskontrolle und befürwortete sogar die Idee, Lebensmittel als Waffe zur Durchsetzung solcher Maßnahmen einzusetzen, was einen Einblick in eine beunruhigende Denkweise gibt.

Eine vollständige Analyse des Kissinger-Berichts können Sie hier lesen .

NSSM 200 und seine erschreckenden Implikationen bringen uns zu der Frage: Könnte es sein, dass das gleiche Ethos, der bloße Gedanke der Bevölkerungskontrolle zum Zweck strategischer Gewinne, in die Erzählung der heutigen Welt eingedrungen ist? Und könnte dieses Ethos die Kräfte sein, die unsere Gegenwart und Zukunft prägen?

Die Beweise deuten sicherlich darauf hin.

Abschnitt 4: UN-Agenda 2030, Ökoterroristen, Propaganda und Lügen: Problem, Reaktion, Lösung

Das angebliche ursprüngliche Ziel der Agenda 21 bestand darin, bis zum Jahr 2000 eine globale nachhaltige Entwicklung zu erreichen, wobei sich die „21“ in der Agenda 21 auf das ursprüngliche Ziel des 21. Jahrhunderts bezog.

Die Agenda 2030 der Vereinten Nationen, auch bekannt als die Ziele für nachhaltige Entwicklung, war eine Reihe von Zielen, die auf dem Gipfel der Vereinten Nationen („UN“) für nachhaltige Entwicklung im Jahr 2015 beschlossen wurden . Die Agenda 2030 nahm alle in der Agenda 21 festgelegten Ziele auf und bekräftigte sie als Grundlage für eine „nachhaltige Entwicklung“.

Die Agenda 2030 bekennt sich zum Schutz der Artenvielfalt. Aber tief in seinen verwinkelten Erzählungen und Nebenhandlungen lauert ein finsteres Drehbuch für eine Welt mit weniger Menschen.

Wenn wir über die flauschige Sprache hinausblicken, mit der sie versuchen, Sie davon zu überzeugen, dass sie eine Kraft des Guten sind, können wir erkennen, was ihre eigentlichen Ziele wirklich sind. Und Dr. Michael Coffman und Henry Lamb haben einige Antworten.

Dr. Michael Coffman war Autor, Forscher, Redner und Mitwirkender im Kampf gegen die Agenda 21 für nachhaltige Entwicklung. Er war Präsident von Environmental Perspectives, Inc. und Geschäftsführer von Sovereignty International.

Dr. Coffman spielte eine entscheidende Rolle dabei, die Ratifizierung des Biodiversitätsvertrags im US-Senat zu stoppen. Leider verstarb er jedoch im Jahr 2017.

Henry Lamb war der Erste, der die Agenda 21 entdeckte und Alarm schlug. Er schrieb das Buch „ The Rise of Global Governance, and Agenda 21 “ . Er produzierte auch eine Reihe von Videos zur Agenda 21. Diese sind von unschätzbarem Wert für jeden, der wissen möchte, woher diese böse Agenda kommt und warum sie gestoppt werden muss. Lamb starb im Jahr 2012.

Die Erhaltung der biologischen Vielfalt ist Gegenstand von Kapitel 15 der Agenda 21 und wurde als SDG15 in die Agenda 2030 übersetzt.

Aber lassen Sie sich nicht durch die Verwendung der Wörter „Erhaltung“, „Schutz“ und „Wiederherstellung“ täuschen, denn Sie werden sehen, dass SDG15 nichts mit Erhaltung zu tun hat. Es hat auch nicht viel mit der biologischen Vielfalt zu tun.

In drei der UN-Grundlagendokumente sind die wahren Ziele von SDG15 vergraben. Bei diesen drei Dokumenten handelt es sich um den Biodiversitätsvertrag von 1992; das Wildlands Project von 1992 und das Global Biodiversity Assessment von 1995.

Das Übereinkommen über die biologische Vielfalt wurde 1992 auf dem Erdgipfel in Rio von 150 Regierungschefs unterzeichnet und widmet sich der Förderung einer „nachhaltigen Entwicklung“. Das Übereinkommen über die biologische Vielfalt wird auch als Biodiversitätsvertrag bezeichnet.

Wenn das Übereinkommen über die biologische Vielfalt, der Biodiversitätsvertrag, im Sommer 1994 vom US-Senat unterzeichnet worden wäre, hätte es „eine Reduzierung der menschlichen Bevölkerung auf der Erde um zwei Drittel in 30 bis 50 Jahren vorgeschrieben“.

Das hatten die USA Dr. Michael Coffman zu verdanken. Doch der Fehler, den er dem Plan des Establishments zur Entvölkerung des Planeten in den Weg gelegt hatte, wurde 2017 traurigerweise mit ihm begraben.

Das Wildlands-Konzept ist in erster Linie das Werk von David Foreman , dem Hauptgründer der Ökoterroristengruppe Earth First! und ehemaliges Vorstandsmitglied des Sierra Clubs.

Die Gruppe bediente sich direkter Aktionstaktiken und im Gegensatz zu den vorsichtigen Lobbybemühungen der etablierten Umweltorganisationen wurde „ Affenbrecher “ – Industriesabotage, die traditionell mit Arbeitskämpfen in Verbindung gebracht wird – zur Haupttaktik der Earth First! -Bewegung in den 1980er Jahren.

Das Earth First!Tagebuch wurde von Foreman herausgegeben. In seiner ersten Ausgabe legte Foreman die Ziele der Organisation dar:

„Wir werden keine politischen Kompromisse eingehen. Überlassen Sie das den anderen Outfits. „EARTH FIRST“ wird die reine, harte und radikale Position derer darlegen, die an die „Erde zuerst“ glauben.“

Das Journal bestätigte Earth First! war eine Ökoterroristengruppe.

Im Jahr 1990 war Foreman einer von fünf Personen, die vom Federal Bureau of Investigation nach der Operation THERMCON festgenommen wurden , bei der FBI-Agenten eine Arizona Earth First!-Gruppe und ermutigte sie, eine Stromleitung zu sabotieren, die eine Wasserpumpstation speist.

Obwohl Foreman an dem Sabotageversuch nicht direkt beteiligt war, bekannte er sich letztendlich eines Vergehens schuldig, weil er einem FBI-Informanten zwei Exemplare von Ecodefense übergeben hatte , und erhielt eine Bewährungsstrafe.

David Foreman von World First!

Das ungewöhnliche Konzept des Wildlands Scheme erfordert eine radikale Neuinterpretation der menschlichen Zivilisation. Dazu gehören die Schließung von Minen, die Entfernung von Straßen aus Naturlandschaften, die Einstellung der Holzernte und sogar die Umsiedlung menschlicher Bevölkerungsgruppen. Ziel ist es, unsere Interaktion mit der Umwelt drastisch zu verändern.

„Auf Seite 15 von The Wildlands Project sagt Dr. Reed Noss, dass wir mindestens 50 % der Landfläche Nordamerikas in für Menschen gesperrte Wildnis umwandeln müssen.

Diese Kernwildnisgebiete sollen durch Wildniskorridore miteinander verbunden werden, die für den Menschen tabu sind. Diese Wildnisgebiete müssen von Pufferzonen umgeben sein, deren Ressourcennutzung unter der Aufsicht und Genehmigung der Bundesregierung in Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen begrenzt sein kann.

[Die] menschliche Bevölkerung soll auf den verbleibenden 25 % des Landes in Gemeinschaften umgesiedelt werden, die als ‚nachhaltige Gemeinschaften‘ bezeichnet werden.“

Die 1980 gegründete Umweltorganisation Earth First! leistete Pionierarbeit bei einer Form der direkten Aktion, um vermeintliche Bedrohungen für die Umwelt zu stoppen, und ebnete damit den Weg für moderne Gruppen wie Just Stop Oil und Extinction Rebellion.

Ähnlich wie Earth First! nutzen diese neueren Gruppen direkte Aktionsstrategien und zivilen Ungehorsam als Instrumente, um das Bewusstsein zu schärfen und Druck auf Regierungen und Unternehmen auszuüben, sich mit Umweltproblemen auseinanderzusetzen.

Während sich die Aktionen von Earth First! jedoch hauptsächlich auf spezifische Bedrohungen wie Abholzung und Stadtentwicklung konzentrierten, konzentrierte sich Just Stop Oil! und Extinction Rebellion operieren mit einem breiteren Mandat und zielen auf systemische Probleme wie die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und den Klimawandel ab.

Ihr Ziel ist es, die Beziehung der Gesellschaft zur Umwelt radikal zu verändern, um die Auswirkungen des Klimawandels abzumildern. Dennoch sind sie alle der festen Überzeugung, dass drastische Maßnahmen zur Erhaltung und Wiederherstellung der Ökosysteme der Erde erforderlich sind.

Aber es ist äußerst interessant zu sehen, wer diese Gruppen tatsächlich finanziert. Die Haupteinnahmequelle von Just Stop Oil stammt von Aileen Getty, der milliardenschweren Erbin des Vermögens von Getty Oil. Die Getty Oil Company war ein amerikanisches Ölvermarktungsunternehmen, das seinen Ursprung als Teil des großen integrierten Ölunternehmens hatte, das von J. Paul Getty gegründet wurde.

Der größte Geldgeber von Extinction Rebellion ist unterdessen der britische Milliardär Sir Chris Hohn , der den Hedgefonds TCI verwaltet. Aber TCI hat einen großen Teil seines Vermögens mit einem indischen Kohleproduzenten verdient und besitzt auch jetzt noch Anteile an drei Eisenbahngesellschaften, die Tonnen Diesel verbrennen und fossile Brennstoffe transportieren. Dazu gehört auch Ölsand, eine der schlimmsten Quellen angeblicher Treibhausgase.

Warum sollten Unternehmen, die eng mit der Öl- und Kohleindustrie verflochten sind, Gruppen finanzieren, die sich für das genaue Gegenteil einsetzen – eine Welt ohne Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen?

Die Antworten könnten vielfältig sein: Vielleicht ist es ein cleverer Trick, um umweltfreundlicher zu wirken, oder vielleicht ist es ein Versuch, die Erzählung zu kontrollieren und die Geschwindigkeit und Richtung des unvermeidlichen Wandels hin zu „grünerer“ Energie zu beeinflussen.

Unabhängig von den Beweggründen beleuchtet diese seltsame Allianz das verworrene Netz von Interessen und Einflüssen innerhalb der Umweltbewegung und lässt ein weitaus komplexeres Bild unter der Oberfläche vermuten.

Aber kommen wir zurück zu den wahren Zielen von SDG15, die in drei der grundlegenden Dokumente der Vereinten Nationen verborgen sind.

1996 sprach Henry Lamb auf dem Granada Forum. Sein Vortrag beinhaltete Enthüllungen über das Global Biodiversity Assessment:

„Das Übereinkommen über die biologische Vielfalt ist 16 Seiten lang. Sehr langweilig, äußerst vage … [Allerdings heißt es], dass eine Konferenz der Vertragsparteien [„COP“] ein untergeordnetes Gremium schaffen soll, das eine globale Bewertung der biologischen Vielfalt erstellen wird … Beim ersten Treffen [der COP im Jahr 1994 oder COP1] … Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen („UNEP“) legte ihnen eine globale Bewertung der biologischen Vielfalt vor.“

Der Plan, „natürliche Lebensräume und Korridore auf bis zu 30 % der Landfläche auszudehnen“, wird jetzt als 30-mal-30-Plan bezeichnet. Ein Plan, der auf der COP15 – der Konferenz des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die biologische Vielfalt („UNCBD“) – im Dezember 2022 erneut vorangetrieben wurde , 30 Jahre nachdem der Ökoterrorist und selbsternannte Sprecher ihn erstmals ausgearbeitet hatte.

30 by 30 ist der größte Landraub in der Geschichte, der unter dem Deckmantel des „Schutzes der biologischen Vielfalt“ vermarktet wird. Survival International schätzt, dass der schändliche Plan im Namen des „Naturschutzes“ rund 300 Millionen indigene Völker weltweit aus ihren Heimatländern und Wäldern vertreiben wird. Und es wird dabei einige Auserwählte extrem reich machen.

Aber der Biodiversitätsplan ist noch schlimmer als Profitgier und die Vertreibung von Menschen, die Zusammendrängung in städtische Zentren und die Verhinderung des Zugangs zur Natur und der natürlichen Welt. Die Alternative ist, wie das Global Biodiversity Assessment feststellt, die Entvölkerung.

Die Kernziele von SDG15, einer wichtigen Initiative der Vereinten Nationen, sind subtil in drei ihrer grundlegenden Dokumente verankert: dem Biodiversitätsvertrag von 1992, dem Wildlands Project von 1992 und der Global Biodiversity Assessment von 1995. Indem wir die Punkte zwischen diesen unterschiedlichen, aber miteinander verbundenen politischen Maßnahmen verbinden, decken wir einen potenziellen Fahrplan für eine massive Reduzierung der Weltbevölkerung auf.

Zusammengenommen ergeben diese Dokumente ein beunruhigendes Bild. Unter dem noblen Deckmantel des Schutzes der biologischen Vielfalt könnte man diese Initiativen als einen schrittweisen, systematischen Plan zur Begrenzung der menschlichen Bevölkerung interpretieren, alles unter der Schirmherrschaft des Schutzes unseres Planeten.

Ein Planet, der laut UN-Generalsekretär António Guterres offenbar nun in eine Ära des „globalen Kochens“ eingetreten ist, in der die „Luft nicht mehr atembar“ ist .

UN-Generalsekretär : António Guterres

Hier kommen die klassischen Propagandatechniken ins Spiel, insbesondere das Instrument des Angstappells, das eine wirksame Methode zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung und zur Förderung von Verhaltensänderungen darstellt.

Ein Angstappell funktioniert so, indem eine Bedrohung dargestellt wird, die schwerwiegend genug ist, um das Publikum zu beunruhigen, und dann eine konkrete Empfehlung zur Abschwächung dieser Bedrohung ausgesprochen wird. In diesem Fall handelt es sich bei der angeblichen Bedrohung um „globales Sieden“ und „nicht atembare Luft“.

Solch eine lebendige, dramatische Sprache erzeugt unmittelbare Besorgnis über den Zustand unseres Planeten und unser Überleben auf ihm. Trotz der Tatsache, dass es sich dabei um unverschämte Lügen handelt.

Sobald das Publikum ausreichend besorgt über die Bedrohung ist, kann der Propagandist die empfohlene Maßnahme einleiten. In diesem Fall könnte es sich um eine aggressive Klimapolitik, Änderungen des Lebensstils oder vielleicht, wie der Schwerpunkt unserer Untersuchung nahelegt, um die Befürwortung einer Verringerung der Weltbevölkerung als Mittel zur Verringerung der menschlichen Auswirkungen auf die Umwelt handeln.

Durch diese extremen Aussagen entsteht ein Narrativ, das die gewünschte Handlung nicht nur sinnvoll, sondern auch absolut überlebensnotwendig erscheinen lässt. Die von Angst und dem Wunsch nach Sicherheit getriebene Öffentlichkeit wird diese „Lösung“ eher akzeptieren, auch wenn sie drastische Änderungen oder Opfer mit sich bringt.

Bedauerlicherweise werden diese Maßnahmen auch die Bevölkerungskontrolle/Entvölkerung umfassen, getarnt als lebenswichtige Reaktion auf die vorgetäuschte Klimakrise.

Abschnitt 5: Vertrauliche Dokumente von Pfizer: Ein Blick darauf, was die FDA zu verbergen versuchte

Schnall dich an, denn unsere Untersuchung öffnet jetzt die Büchse der Pandora: Pfizers geheime Dokumente zu seinem mRNA-COVID-19-Impfstoff.

Die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) versuchte, die Veröffentlichung der Daten zur Sicherheit des COVID-19-Impfstoffs von Pfizer um 75 Jahre zu verzögern, obwohl sie die Injektion am 11. Dezember 2020 nach nur 108 Tagen Sicherheitsüberprüfung genehmigt hatte .

Doch Anfang Januar 2022 ordnete Bundesrichter Mark Pittman an, 55.000 Seiten pro Monat freizugeben. Bis Ende Januar veröffentlichten sie 12.000 Seiten.

Seitdem hat PHMPT alle Dokumente auf seiner Website veröffentlicht.

Eines der im Datendump enthaltenen Dokumente ist „reissue_5.3.6 postmarketing experience.pdf“ und enthüllt Folgendes:

90 % der gegen Covid geimpften schwangeren Frauen haben ihr Baby verloren

Pfizer gibt in dem Dokument an, dass bis zum 28. Februar 2021 270 Fälle einer Exposition gegenüber der mRNA-Injektion während der Schwangerschaft bekannt waren.

In Anbetracht der Tatsache, dass Arzneimittelbehörden, Ärzte und Hebammen schwangere Frauen dazu gezwungen haben, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen; Obwohl das Unternehmen behauptet, es sei „100 %“ sicher, ist es äußerst besorgniserregend, dass Pfizer angibt, dass sie von den 270 bekannten Fällen einer Exposition gegenüber der mRNA-Injektion während der Schwangerschaft absolut keine Ahnung haben, was in 238 Fällen von ihnen passiert ist.

Aber hier sind die bekannten Ergebnisse der verbleibenden Schwangerschaften –

97 % aller bekannten Folgen einer Covid-19-Impfung während der Schwangerschaft führten zum Verlust des Kindes.

Wenn wir jedoch die 5 Fälle mit einbeziehen, in denen das Ergebnis noch aussteht, sind es 82 %. Dies entspricht einem Durchschnitt von etwa 90 % zwischen den Werten 82 % und 97 %.

Pfizer und Arzneimittelbehörden verschwiegen die Gefahren einer Covid-19-Impfung während der Schwangerschaft, da Tierstudien ein erhöhtes Risiko für Geburtsfehler und Unfruchtbarkeit ergaben

Die eigentliche Studie kann hier vollständig eingesehen werden und trägt den Titel „ Fehlende Auswirkungen auf die weibliche Fruchtbarkeit sowie die pränatale und postnatale Nachwuchsentwicklung bei Ratten mit BNT162b2, einem mRNA-basierten COVID-19-Impfstoff “ .

Die Studie wurde an 42 weiblichen Wistar Han-Ratten durchgeführt. Einundzwanzig erhielten die Pfizer-Covid-19-Injektion, 21 nicht .

Hier sind die Ergebnisse der Studie –

Die Ergebnisse für die Anzahl der Feten, bei denen in der Kontrollgruppe überzählige Lendenrippen beobachtet wurden, betrugen 3/3 (2,1). Die Ergebnisse für die Anzahl der Feten mit überzähligen Lendenrippen in der geimpften Gruppe betrugen jedoch 6/12 (8,3). Daher war die Auftretensrate in der geimpften Gruppe im Durchschnitt um 295 % höher.

Überzählige Rippen, auch akzessorische Rippen genannt, sind eine seltene Variante zusätzlicher Rippen, die am häufigsten an den Hals- oder Lendenwirbeln entstehen.

Was diese Studie also ergab, sind Hinweise auf eine abnormale fetale Bildung und Geburtsfehler, die durch die Pfizer-Covid-19-Injektion verursacht wurden.

Doch damit sind die ungewöhnlichen Ergebnisse der Studie noch nicht erschöpft. Die „Präimplantationsverlustrate“ war in der geimpften Rattengruppe doppelt so hoch wie in der Kontrollgruppe.

Unter Präimplantationsverlust versteht man befruchtete Eizellen, die sich nicht einnisten. Daher bestätigt diese Studie, dass die Pfizer-Covid-19-Injektion die Chancen einer Frau, schwanger zu werden, verringert. Daher erhöht sich das Risiko einer Unfruchtbarkeit.

Vertrauliche Pfizer-Dokumente zeigen, dass sich der Covid-19-Impfstoff in den Eierstöcken ansammelt

Eine weitere Studie, die in der langen Liste vertraulicher Pfizer-Dokumente zu finden ist, zu deren Veröffentlichung die FDA per Gerichtsbeschluss hier gezwungen wurde , wurde an Wistar-Han-Ratten durchgeführt, von denen 21 weiblich und 21 männlich waren.

Jede Ratte erhielt eine einzelne intramuskuläre Dosis der Pfizer-Covid-19-Injektion und anschließend wurden der Gehalt und die Konzentration der gesamten Radioaktivität in Blut, Plasma und Gewebe an vordefinierten Zeitpunkten nach der Verabreichung bestimmt.

Mit anderen Worten: Die Wissenschaftler, die die Studie durchführten, haben gemessen, wie viel von der Covid-19-Injektion sich auf andere Körperteile wie Haut, Leber, Milz, Herz usw. ausgebreitet hat.

Eines der besorgniserregendsten Ergebnisse der Studie ist jedoch die Tatsache, dass sich die Pfizer-Injektion mit der Zeit in den Eierstöcken ansammelt.

In den ersten 15 Minuten nach der Injektion der Pfizer-Impfung stellten Forscher fest, dass die Gesamtlipidkonzentration in den Eierstöcken 0,104 ml betrug. Diese stieg dann nach 1 Stunde auf 1,34 ml, nach 4 Stunden auf 2,34 ml und nach 48 Stunden auf 12,3 ml.

Allerdings haben die Wissenschaftler die Akkumulation nach einem Zeitraum von 48 Stunden nicht weiter untersucht, sodass wir einfach nicht wissen, ob die betreffende Akkumulation anhielt.

Aber offizielle britische Daten, die von Public Health Scotland veröffentlicht wurden und hier zu finden sind , bieten einige besorgniserregende Hinweise auf die Folgen dieser Ansammlung auf den Eierstöcken.

Zahlen zur Anzahl der an Eierstockkrebs erkrankten Personen zeigen, dass der bekannte Trend im Jahr 2021 deutlich höher war als im Jahr 2020 und im Durchschnitt der Jahre 2017–2019.

Die obige Grafik zeigt den Zeitraum bis Juni 2021, aber die Diagramme auf dem Dashboard von Public Health Scotland zeigen jetzt Zahlen bis Mai 2022 und zeigen leider, dass sich die Kluft noch weiter vergrößert hat, da die Zahl der Frauen, die an Eierstockkrebs leiden, deutlich zugenommen hat .

Eine vollständige Analyse der Pfizer-Dokumente kann hier gelesen werden , eine Zusammenfassung der Ergebnisse lautet jedoch wie folgt:

In den Pfizer-Dokumenten, die durch Anfragen des Freedom of Information Act (FOIA) erhalten wurden, finden sich bemerkenswerte Details zu den Auswirkungen des Impfstoffs während der Schwangerschaft und seiner Anreicherung in den Eierstöcken.

Schwangerschaftsrisiken : Die Dokumente zeigen eine besorgniserregende Rate an Fehlgeburten und fetalen Todesfällen bei schwangeren Frauen, die den COVID-19-Impfstoff erhalten haben. Es ist bestätigt, dass ein erheblicher Prozentsatz der Frauen, die während der Schwangerschaft geimpft wurden, ihr Kind verloren. Ansammlung in den Eierstöcken : Die vertraulichen Dokumente von Pfizer zeigen auch, dass sich der Impfstoff in den Eierstöcken ansammelt, was Bedenken hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf die weibliche Fruchtbarkeit aufkommen lässt.

Betrachtet man reale Daten, gibt es Beobachtungen, die scheinbar mit den folgenden Dokumentenergebnissen korrelieren:

Anstieg der Fälle von Eierstockkrebs : Post-Impfdaten aus Schottland zeigen einen Anstieg der Fälle von Eierstockkrebs auf ein Allzeithoch. Ob dieser Anstieg direkt auf die Impfung zurückzuführen ist, wird noch untersucht.

: Post-Impfdaten aus Schottland zeigen einen Anstieg der Fälle von Eierstockkrebs auf ein Allzeithoch. Ob dieser Anstieg direkt auf die Impfung zurückzuführen ist, wird noch untersucht. Sterblichkeitsrate bei Neugeborenen : Auch in Schottland kam es innerhalb von sieben Monaten zweimal zu einem kritischen Sterblichkeitsniveau bei Neugeborenen.

Risiko einer Fehlgeburt : Eine Studie mit realen Daten legt nahe, dass die Covid-19-Impfung das Risiko einer Fehlgeburt um mindestens 1.517 % erhöht.

Diese Zusammenfassung stellt nur einen winzigen Prozentsatz der Bedenken dar, die in den vertraulichen Pfizer-Dokumenten und realen Daten geäußert werden, die die Ergebnisse stützen.

Die unwillkommenen Enthüllungen über negative Auswirkungen auf die Schwangerschaft und mögliche Schäden an den Eierstöcken sind haarsträubend. In Verbindung mit dem Anstieg der Eierstockkrebs- und Neugeborenensterblichkeitsraten deuten sie darauf hin, dass hinter dieser Impfkampagne mehr steckt, als man auf den ersten Blick sieht.

Denn allein diese Erkenntnisse enthalten genügend Beweise für den Schluss, dass die Covid-19-Impfung zu einer Entvölkerung führen wird.

Abschnitt 6: Der große Reset – eine neue Weltordnung?

Da tritt Klaus Schwab auf den Plan, der rätselhafte Gründer und Vorstandsvorsitzende des Weltwirtschaftsforums. Schwab ist ein Visionär mit einem Plan, der als „Great Reset“ oder „Vierte Industrielle Revolution“ bezeichnet wird. Sein Weitblick blickt in eine Welt, in der künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierung im Mittelpunkt stehen und die menschlichen Fähigkeiten in zahlreichen Bereichen übertreffen und übertreffen.

Schwabs Vision zeichnet ein Bild, in dem Maschinen dank ihrer unermüdlichen Effizienz Millionen von Arbeitsplätzen ersetzen. In dieser Welt werden Maschinen nicht müde, sie werden nicht krank und sie fordern keine Lohnerhöhungen.

Im Wesentlichen stellt sich Schwab eine Zukunft vor, in der der Bedarf an niedrig entlohnter menschlicher Arbeit erheblich reduziert wird, was uns dazu veranlasst, unsere Rollen in einer von KI dominierten Gesellschaft zu überdenken.

An diesem Punkt fragen Sie sich vielleicht: Wie hängt das mit den beunruhigenden Entvölkerungsvorhersagen von Deagel zusammen?

Führt die Verdrängung des Menschen durch die KI zu einer Verringerung des menschlichen „Bestands“, und ist dies das, was die bedrohlichen Zahlen von Deagel andeuten?

Die Punkte scheinen sich zu verbinden und ergeben eine verblüffende Spekulationslinie.

Könnte der Fortschritt von KI und Automatisierung, eine Agenda, die von einflussreichen Persönlichkeiten wie Klaus Schwab stark vorangetrieben wurde, der Auftakt zu einer Entvölkerungsstrategie sein? Werden wir in eine Welt geführt, die keine Menschen mehr in großer Zahl benötigt?

Abschnitt 7: Die Erzählung über den Klimawandel – ein Rauch-und-Spiegel-Spiel?

Während wir die Schichten dieser beunruhigenden Erzählung durchblättern, taucht ein provokantes Thema aus dem Mainstream-Diskurs auf: Kohlendioxid – das Gas, das jeder von uns Menschen mit jedem Atemzug ausstößt, wurde als Hauptgegner für die Gesundheit der Erde dargestellt

Könnte diese Erzählung auf subtile Weise eine beunruhigendere Wahrheit andeuten? Ist der oft erwähnte „CO2-Fußabdruck“ tatsächlich eine verschleierte Anspielung auf unsere Existenz als „Problem“?

Dieser Weg, den wir sorgfältig entwirrt haben, deutet auf ein beunruhigendes Szenario einer bitteren Realität hin, mit der wir uns nach Ansicht des Establishments auseinandersetzen müssen.

Abschließend drängt sich eine beängstigende Frage auf: Könnte im bevorstehenden Zeitalter, das von Künstlicher Intelligenz dominiert wird, die Menschheit das ultimative Opfer sein? Ist das Aufkommen der KI, das als Beginn einer neuen industriellen Revolution angesehen wird, untrennbar mit einer übergreifenden Strategie verbunden, die auf die Reduzierung der menschlichen Bevölkerung abzielt?

Die Logik ist erschreckend einfach: Da KI und Automatisierung mühsame Aufgaben übernehmen, sinkt der Bedarf an menschlicher Arbeitskraft drastisch. Könnte der „Great Reset“ also tatsächlich eine „große Reduzierung“ der menschlichen Zahl sein?

Wir stehen am Rande einer Zukunft, die sich über traditionelle Paradigmen hinwegsetzt. Könnte es sein, dass wir, getrieben von der Vision des Fortschritts, unwissentlich den Weg zu unserem eigenen Untergang ebnen?

Mit Deagel.com, einer Plattform, die unter dem Einfluss von Organisationen wie der CIA, dem Verteidigungsministerium und der Rockefeller Foundation steht und alarmierende Entvölkerungsprognosen für 2025 liefert, scheint es, dass dies eine Zukunft sein könnte, der wir uns schnell nähern.

Denn aktuelle reale Daten zu übermäßigen Todesfällen im Westen deuten stark darauf hin, dass es sich bei Deagels Entvölkerungsprognose nicht nur um eine Schätzung, sondern tatsächlich um ein Ziel handelt, das teilweise aufgrund der tödlichen Auswirkungen der Covid-19-Impfung auf dem besten Weg ist, erreicht zu werden.

…

