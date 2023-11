Medium sieht Bruch in der Zeitlinie: Was in drei Monaten passiert (Video)

Gab es einen Bruch in der Zeitlinie? Und was bedeutet das für unsere Zukunft? Viele Menschen klagen aktuell über ungewöhnliche Symptome wie Niedergeschlagenheit, extreme Erschöpfung und Müdigkeit. Besteht möglicherweise ein Zusammenhang zu diesem Zeitlinienbruch? Diese und weitere interessante Fragen klärt das Medium Kerry K. in ihrem neuen Video. Von Frank Schwede

Es gibt eine Reihe von Forscher, die sind überzeugt, dass sich die Zeitlinien in der Geschichte der Menschheit mehrmals verändert haben. Meistens standen die Veränderungen in engem Zusammenhang mit dem Ende einer alten und dem Anfang einer neuen Epoche. Heute sprechen wir in diesem Fall von einem Reset.

Ein Zeitlinienbruch steht nach Meinung von Experten in engem Zusammenhang mit einem Bewusstseinswandel, der in der Geschichte immer zu tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen geführt hat. Dieser Prozess hat häufig auch physische – vor allem aber psychische Auswirkungen zur Folge. Das Medium Kerry K. erklärt, wie sich der Bruch einer Zeitlinie emotional bemerkbar macht:

„Es fühlt sich an, als wären wir in einer Sackgasse angelangt. Viele Menschen haben gerade das Gefühl als seien sie gegen eine Wand gelaufen. Sie glauben, sie brechen zusammen, sie seien am Ende und fühlen sich todmüde.“

Kerry K. bezeichnet diesen Zustand als Quantenbruch. Sie sagt, dass die Zeitlinie ihren Endpunkt erreicht hat, weil sie angehoben wurde und somit einen Quantensprung gemacht hat:

„Wir sind quasi ohne Treppe aufgestiegen. Das nennt man einen Quantensprung oder einen Zeitliniensprung. Wir befinden uns gerade in einem Art Vakuum, weil wir uns zwischen zwei Realitäten oder Welten befinden. Das sorgt für Verwirrung.“

Und fühlt sich oft an, als ob man einen Raum betritt und nicht weiß, ob man darin ist oder draußen. Keryy sagt, dass es drei wichtige Gruppen von Lichtarbeitern gibt, die an der Zeitlinienverschiebung aktiv teilgenommen haben und sich nun aufgrund ihrer meist unbewussten Teilnahme erschöpft fühlen und glauben, das für sie der Tod und das Ende gekommen sei. (Aurachirurgie: Heilen auf höchster Ebene)

Kerry:

„Sie glauben, dass es nicht weitergeht. Was wir gerade erleben, ist, dass sich die Muster unserer Ahnen wiederholen. So, als hätte eine kosmische karmische Entleerung stattgefunden.

Das ist so, als hätte sich über diese Gruppe von Lichtarbeitern, die sich an der Spitze befindet, ein Müllwagen mit ganz viel Karma entleert.“

Altes Karma und falsche Matrix wurden aufgelöst

Die karmische Altlast unserer Ahnen spielt nach Aussage von Kerry K. nicht nur eine große, sondern auch eine wichtige Rolle im aktuellen Zeitliniensprung. Ein wesentlicher Grund, warum so viele Menschen, vor allem aber die Lichtarbeiter an der Spitze, unter teils starken Depressionen, Verwirrungszuständen und sogar unter Wahnvorstellungen leiden, ist ein überwältigender Ansturm an Informationen, die über viele Generationen weitergegeben wurden.

Kerry K. erklärt, welche Rolle die Informationen in der langen Vergangenheit gespielt haben:

„Das Leben der Generationen wurde im Laufe der Zeit immer schwieriger, weil sie in einer karmischen Tretmühle feststeckt haben, die in einer falschen Matrix etabliert wurde, die wiederum den Karma-Schmerz aufrechterhielt.

Karma-Schmerz ohne jegliches Wachstum und Lösungen führt zwangsläufig zu einer Anhäufung von Schmerz. Aktuell ist es so, dass den Lichtarbeitern an der Spitze dieser Karma-Müll auf den Kopf fällt. Zumindest fühlt es sich für einen Großteil von ihnen so an.“

Diese wichtige Gruppe leistet die Hauptarbeit auf der Zeitachse, indem sie die neue Zeitlinie verankert. K. betont, dass diese besonderen Lichtarbeiter Menschen sind, die sich innerlich im Frieden befinden und sich nicht von der Hektik im außen beeinflussen lassen. Sie sagt:

„Diese Gruppe ist sehr ausgeglichen, sie ist sehr friedlich und meditativ. Die nächste Gruppe sind die „Zwischenmenschen“, die die Ankerpunkte zu der an der Spitze überbrücken. Sie transportieren die Energie von den Ankerpunkten zu denen an der Spitze. Auch das ist eine wichtige Rolle.

Die Teilnehmer dieser Gruppe fühlen sich oft wie ein Jo-Jo. In der einen Minute geht es ihnen gut, in der nächsten schlecht, weil sie zwischen den Frequenzen der alten und der neuen Zeitlinien stehen, um die neue Frequenz mit den beiden Gruppen von Lichtarbeitern zu verbinden. Diese Arbeit geschieht vor allem in den Nachstunden im Schlaf in den Traumphasen.“

Kein Wunder, dass sie sich diese Menschen nach dem Aufwachen am Morgen oft rastlos fühlen. Die Aufgabe dieser Lichtarbeitergruppe besteht vor allem darin, die neue Zeitlinie voranzutreiben. Eine Aufgabe, die diese Menschen nach Worten von Kerry K. schon immer übernehmen wollten:

„Und dann kam es so plötzlich. Mit einem Knall und wir gingen in die Zusammenarbeit. Lasst uns jetzt die Quantenverschiebung vorantreiben, lasst uns auch unsere Vorfahren mit einbeziehen, dass sie uns dabei helfen, die Altlasten aufzulösen.“

Kerry sagt, dass sich gerade ein sehr harter Bruch vollzieht. Doch der sei nötig, weil es so wie jetzt nicht weitergehen kann, weil sich die Vergangenheit nicht wiederholen darf. Das Medium erklärt, wie sich dieser Bruch anfühlt:

„Wer unmittelbar an der Bruchstelle steht, hat tatsächlich das Gefühl, dass er zusammenbricht. Diejenigen an der Spitze existieren bereits an zwei Orten. Sie sind schon auf der höheren Zeitlinie angelangt, haben aber die alte niedrige Zeitlinie noch nicht überwunden. Also sind sie momentan in zwei Welten unterwegs.“

Auch Langschläfer erhalten einen Weckruf

Neben den Lichtarbeitern an der Spitze, den sogenannten Zwischenspielern und der Gruppe von Lichtarbeitern, die die Zeitlinie verankern, gibt es noch eine vierte Gruppe, verrät Kerry K. Sie bezeichnet sie als Gewicht:

„Das sind diejenigen, die an der alten Zeitlinien festhalten, die sich als Opfer fühlen und sich weigern, sich zu ändern. Das ist die Gruppe von Menschen, die nur Dichte im Raum schafft. Aber sie werden, weil sich ja die Zeitlinie allmählich verschiebt, schon bald immer weniger für uns wichtig sein.

Das heißt, wie werden bald gesellschaftlich keine Beachtung mehr finden. Und das meine nicht böse. Wir werden uns immer weniger für sie verantwortlich fühlen, was eigentlich eine gute Sache ist, weil es uns erlaubt, uns weiter zu erheben und noch höher zu gehen.“

Was Kerry K. damit sagen will, ist, dass die überwiegende Mehrheit mit dieser Gruppe bald nicht mehr in einem Raum stehen wird, dass diese Gruppe jetzt vor der Entscheidung steht, auf welche Seite sie künftig stehen will.

Das kann häufig zu starken emotionalen Spannungen führen. Auch im Familien- und Freundeskreis. Nicht selten hat das schon zu Trennungen und Brüchen auch innerhalb der Familie geführt.

Glaubt man den Worten des Mediums, dann könnte möglicherweise schon im Laufe des nächsten Jahres der Wendepunkt auch auf der physischen Ebene erreicht sein – und das mit weitreichenden Umbrüchen in Politik und Gesellschaft.

Die Lichtarbeiter werden jedenfalls alles dafür tun, das Ruder rumzureißen. Das ist ein schwieriger Prozess, weil der nur im Kollektiv funktioniert, betont Kerry K.:

„Wir können auf der neuen Zeitlinie nur kollektiv etwas tun. Das aber wird zur Folge haben, dass auf der niedrigen Zeitlinie jetzt viele Eingriffe stattfinden werden.

Jedem sollte bewusst sein, dass wir uns an einem Ort befinden, der persönlich viel Verantwortung abverlangt, um all die Maßnahmen zu erkennen, die in der Vergangenheit ergriffen wurden, um den Planeten mit samt der falschen Matrix in der Dunkelheit zu halten.“

Kerry K. bestätigt, dass sich auf dem gesamten Planeten gerade viele Sternentore und Portale öffnen, die sich besonders den Lichtarbeitern an vorderster Front auf der neuen Zeitlinie zeigen. Doch Sternentore werden bald nicht mehr nötig sein, weil…

„Bald jeder von uns zu einem Sternentor wird. Mit anderen Worten: Wir öffnen das Portal mit unserem höheren Bewusstsein. Und wir werden individuell werden und uns selbst zu einer unaufhaltsamen Kraft machen.

Und wir werden uns künftig weniger einmischen und mehr persönliche Verantwortung übernehmen, weil wir ja weniger Schuld tragen. Desto weniger werden wir uns einmischen und umso souveräner werden wir.“

Noch leben wir auf zwei Zeitlinien

Das hat zur Folge, dass künftig die Versuche, die Frequenz auf der Erde weiter auf niedrigem Niveau zu halten, fehlschlagen werden. Bis aber alle dasselbe Frequenzniveau erreicht haben, könnte es noch eine Weile dauern.

Aktuell jedenfalls befindet sich die Menschheit nach Aussage von Kerry K. noch auf unterschiedlichen Zeitlinien. Während die eine Gruppe bereits auf der höheren Ebene angekommen ist, verweilt die andere, das sind diejenige, die jeden Tag mit dem Gedanken ins Bett geht, eines Morgens in einer friedlichen Welt aufzuwachen, noch auf der alten Zeitlinie.

Doch dieser Wunsch wird nach Worten des Mediums aus einem ganz bestimmten Grund nicht in Erfüllung gehen, weil nämlich die chaotische Welt auf der einen Seite und die friedliche Welt auf der anderen nicht auf derselben Zeitlinie existieren können.

Das heißt: es wird auch die passiven Schläfer ein Weckruf erreichen, mit dem Ziel, die Zeitlinie zu wechseln. Kerry K. erklärt warum:

„Der Wandlungsprozess findet immer zunächst auf energetischer Ebene statt, bevor er sich auch physisch zeigt. Das könnte in etwa drei Monaten passieren.

Die Vorzeichen dürften aber schon jetzt für viele spürbar sein. Viele werden vielleicht schon jetzt weniger emotionale Angst verspüren, weil sie bereits schon in den Zustand des höheren Bewusstseins gelangt sind. Allerdings werden sie möglicherweise nicht wissen, woher das kommt.

Abschließend betont Kerry K., noch einmal, dass der Wechsel der Zeitlinien für jeden individuell verläuft. Das heißt, während es die einen in ein bis zwei Tagen schaffen, benötigen andere vielleicht drei bis vier Monate dafür, weil sie vielleicht für eine Weile zwischen den Zeitlinien stecken.

Das kann nach Worten des Mediums häufig sehr belastend sein, weil dieser Zustand nicht nur für Verwirrung sorgt, sondern obendrein auch noch für Lustlosigkeit und jede Menge Erschöpfung.

Viele halten jetzt auch Rückschau auf ihr Leben und stellen dabei fest, dass ihnen Dinge, die für sie vor ein paar Jahren noch von großer Bedeutung waren, plötzlich nichtig erscheinen. Das ist völlig normal, sagt Kerry K. und fügt hinzu:

„Natürlich werden Sie ihr Leben noch einmal Revue passieren lassen. Denn es geht jetzt darum zu erkennen, wer man ist, jetzt, wo man diese Altlasten nicht mehr tragen muss. Jetzt ist es wichtig, sich die Fragen zu stellen: Wer bin ich jetzt, wo ich nicht mehr belastet bin? Wer bin ich jetzt, wo ich keine Verantwortung mehr trage? Was fühle ich? Unbehagen im Mangel an Schmerz, im Mangel an Kampf. Werde ich Unbehagen empfinden?“

Der neue Zustand des Seins wird nach Worten des Mediums vielen anfangs fremd sein. So fremd, dass sie möglicherweise in die Versuchung geraten werden, wieder in die alten Verhaltensmuster auf der alten Zeitlinie zurückzufallen.

Doch das ist nach Worten von Kerry K. eher unwahrscheinlich, weil es jetzt darauf ankommt, nach vorne zu schauen.

Video:

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 13.11.2023