Erkenne die Zeichen: Was 2024 passieren wird (Video)

Teile die Wahrheit!

Leben wir in einer künstlichen Matrix? Immer mehr Menschen haben den Eindruck, dass die Kulissen des Alltags nicht mehr echt sind, sondern dass sie von einer Künstlichen Intelligenz geschaffen werden.

Können wir bald wirklich nicht mehr erkennen, ob Politiker oder Schauspieler echt oder bloß ein KI-Programm sind? Kommunikationstrainerin Susanne Lohrey ist überzeugt, dass es 2024 darauf ankommt zu erkennen, was echt und was künstlich ist. Von Frank Schwede

Mal Hand aufs Herz: Können Sie den Unterschied zwischen einen computergenerierten und einem echten Foto unterscheiden? Ganz ehrlich: es ist heute kaum mehr möglich.

Mittlerweile werden sogar ganze Filme und Musikaufnahmen mithilfe Künstlicher Intelligenz erstellt, selbst bei Aufnahmen von Kriegsschauplätzen kann sich heute niemand mehr sicher sein, dass das, was er zu sehen bekommt, tatsächlich echt ist.

Nur ein Beispiel: Mehr als 50 Jahre nach der Trennung der Beatles erscheint jetzt ein neuer Song von ihnen: In „Now and Then“ ist die legendäre Band durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz wieder vereint – inklusive des vor mehr als 40 Jahren ermordeten John Lennon.

Somit ist klar: Die KI eröffnet völlig neue kreative Möglichkeiten, die in dieser Form vor mehr einem Jahrzehnt noch nicht möglich waren – vor allem, Tote wieder zum Leben zu erwecken.

Dank Künstlicher Intelligenz konnte Paul McCartney 2022 auf seiner US-Tour den alten Song „I´ve Got a Feeling“ sogar im Duett mit John Lennon auf der Bühne singen. Und dieser Fall wird sicherlich nicht der einzige bleiben. Das ist in der Tat gruselig.

Man darf also zu recht besorgt sein, weil vielleicht schon morgen niemand mehr seinen Augen und Ohren trauen kann.

Ein weiteres Beispiel: 2019 hat das US-Unternehmen „Icons8“ 100.000 Portraits erstellt. Obwohl sie täuschend echt aussehen, handelt es sich nicht um echte Menschen. Die Aufnahmen sind aus 29.000 Fotos von insgesamt 69 Modellen entstanden. Und als Laie kann man sie nicht mehr von Aufnahmen echter Menschen unterscheiden.

Wie sagte Apple-Chef Tim Cook einmal treffend: „Wir sind an einem Punkt angelangt, wo Künstliche Intelligenz so mächtig ist, dass sich Möglichkeiten für einfach unglaubliche Dinge eröffnen.“

Allein der Gedanke, dass das vertraute Hier und Heute schon bald nicht mehr existieren könnte, bereitet vielen Menschen Angst. (Matrix: Die Urheber der Simulation wollen nicht, dass wir hinter ihr Geheimnis kommen)

300x250

Das Echte vergessen

Kommunikationstrainerin Susanne Lohrey glaubt sogar, dass wir kurz vor einem Reset stehen, wie es ihn in der Geschichte der Menschheit schon mehrfach gegeben hat. Sie sagt:

„Da wird uns gerade gelernt, das Echte zu vergessen, das, was der Urcode ist – oder wenn man will, die Signatur Gottes. Sie wird uns gerade abspenstig gemacht.“

Die Gefahr der Künstlichen Intelligenz besteht zunehmend auch darin, dass nachfolgende Generation praktische Fähigkeiten wie kochen und handwerkeln schon bald nicht mehr beherrschen werden. Lohrey:

300x250 boxone

„Guck doch mal die jungen Leute an, die haben doch zu tun, dass sie überhaupt mit ´nem Dosenöffner die Dose aufkriegen. Da ist nichts mehr da, was uns den Bezug zur Natur oder zum natürlichen System zulässt.“

Die Kommunikationstrainerin kritisiert, dass die Masse nicht nur billig ernährt wird, sondern auch auf geradezu billige Weise beschäftigt wird, dass sie nicht auf dumme Ideen kommen.

Lohrey hat sogar das Gefühl, dass die Menschheit wie Batterien angezapft wird, um ihr die Gedanken, die Gefühle, die Sprache und nicht zuletzt die gesamte Kultur zu nehmen – also alles, was das Leben einer Gesellschaft ausmacht – und zwar das göttliche Wesen im Allgemeinen.

Vor dem Hintergrund dieser Tatsache zieht Susanne Lohrey ein Resümee und erläutert, an welchen Punkt wir als Gesellschaft stehen und was wir in den kommenden Jahren noch zu erwarten haben. Lohrey sagt:

„Ich bin mir sicher, wir sind an einem ganz markanten Punkt angekommen. Ich glaube, dass gerade jeder von uns massiv in einer Entscheidungsphase steht oder bald hineingeführt wird – aber spätestens nächstes Jahr ist das fällig; dass ich mich entscheiden muss: entweder für die göttliche Ordnung, also für die natürliche Ordnung, für das Leben – oder alternativ für den synthetischen Nachbau, also die Kunstwelt, die eigentlich eine Kunstspiegelung ist wie ein Klatschbild von der natürlichen Ordnung, von diesem Gottescode, von der natürlichen Struktur, die zuvor vorhanden war.“

Nicht ohne Grund sieht Susanne Lohrey die Menschheit vor das Jüngste Gericht gestellt, vor dem die Menschen zwar nicht gerichtet werden , sondern vor die Entscheidung gestellt werden, ob sie künftig in einer natürlichen oder synthetisch generierten Welt leben wollen.

Lohrey verdeutlicht das anhand eines einfachen Beispiels. Sie vergleicht die momentane Situation mit einem Kartoffelkeimling, der sich in einem dunklen Keller nach dem natürlichen Licht ausrichtet. Sie sagt:

„Sie versuchen, die natürliche Keimung oder in unserem Fall die Orientierung des Menschen dorthin zu leiten, wo die Kunstquelle sitzt, um die Leute durch absolutes Imitieren eines natürlichen Systems in die falsche Ecke zu locken. Die Kunst ist jetzt, das zu erkennen.“ (Die Technokraten holen aus: Der „durchschnittliche Menschen“ wird durch Künstliche Intelligenz ersetzt)

Das Bewusstsein erweitern

Die Kommunikationstrainerin glaubt, dass der aktuelle hohe Zustrom kosmischer Strahlung kein Zufall ist, sondern dass er geschieht, um das Bewusstsein der Menschen anzuheben, um dass sie wieder in die göttliche Ordnung zurückfinden. Lohrey:

„Dass die eine echte natürlich angelegte menschliche Garnitur wieder zurückkommt in die natürliche Ordnung und die andere Mannschaft, die sich blenden lässt vom synthetischen Licht und den tollen Angeboten synthetischer Natur, die ja oft sehr attraktiv und bequem sind, jetzt in eine völlig andere Richtung gehen.“

Lohrey nennt viele kleine alltägliche Dinge, die einem dabei helfen können, wieder in den natürlichen Kreislauf zurückzufinden. Etwa ein Essen mit natürlichen Zutaten aus dem eigenen Garten zubereiten oder einen handgeschriebenen Brief statt eine E-Mail verschicken. Und ganz wichtig:

„Auch Menschen wieder mehr treffen, statt bequem zu Hause auf dem Stuhl zu hocken und Social-Media zu betreiben. Deshalb jetzt der Aufruf an alle, sich jetzt bewusst gegen die synthetischen Versuchungen zu entscheiden.“

Susanne Lohrey hält es deshalb für eine wichtigste Aufgabe, die Kunstwelt genauer unter die Lupe zu nehmen, wobei es nicht nur darum geht, ob es sich um eine einfache Produktkopie handelt. Lohrey:

„Wir kommen jetzt in eine Zeit, wo die irdischen Augen nicht mehr viel nützen werden. Es geht jetzt um die inneren Augen, die wir jetzt anschalten müssen. Vor allem, weil diese ganzen Fake-Kampagnen auch in einen ganz anderen feinstofflichen Bereich hochgehen. Ich sage es mal ganz bewusst: Es wird die Kopie des Lebenscodes gezogen, die Kopie des göttlichen Systems, die Kopie der Christusenergie.“

Deshalb ist Susanne Lohrey überzeugt, dass jetzt die Zeit der hochsensiblen Menschen gekommen ist, die sogenannten HSPler. Die Trainerin erläutert die, Gründe:

„Weil diese Menschen innere Augen, ein Sensorsystem der höchsten Wahrnehmung haben, zudem verfügen sie über eine hohe Ethik, über hohe Werte und über die Fähigkeit, die Dinge von oben zu betrachten und relativ schnell Blech von Gold zu unterscheiden. Ich bin mir ganz sicher, nächstes Jahr wird es losgehen, dass diese Menschen eine sehr große Bedeutung haben werden. Auch wenn man die heute noch belacht.“

Die Kommunikationstrainerin hat mit geschultem Auge festgestellt, dass es gegenwärtig häufig zu Stilbrüchen bei Vorträgen kommt, was deutlich wird, wenn sich beispielsweise vulgärsprachliches Vokabular darunter mischt, was den natürlich Sprachfluss nicht nur beeinträchtigt, sondern oft auch unterbricht. Lohrey:

„Es ist nicht geschmeidig, es ist nicht harmonisch, sondern es sind stilistische Brüche drin. Was auch auffällig ist, bei Experten, die sich als wunderbare Fachleute ausgeben, dass sie meistens keinen roten Faden haben.“

Vor allem in der Politik ist es nach Worten von Lohrey häufig der Fall, dass etwa bestimmten Themen, die noch vor ein paar Jahren aktuell waren, heute keine Beachtung mehr geschenkt wird. Sie sagt:

„Mir kommt es grad so vor, wie wenn eine KI die Menschen ausliest, deswegen auch die Social-Media-Szene, sie guckt sich den Trend an, guckt, was sind die Träume, die Sehnsüchte, die Gedanken der Menschen und tariert nach.

Also was diese ganzen Trendsetter und die Leute in der Öffentlichkeit machen, ist, dass sie ein Spiel abfackeln, was eine KI ihnen eingepflanzt hat, was sie jetzt zu tun haben. Deswegen diese Zickzack-Kurse und diese stilistischen Brüche.“

Außerdem hat die Coacherin festgestellt, dass viele Menschen offenbar keine Seele haben, weil man sie nicht spüren kann. Lohrey beobachtet das häufig bei Reden, die mit blecherner Stimme vorgetragen werden, so, als würden sie von einem Computer verlesen. Lohrey:

„Dann würde ein HSPler da drauf gucken und sagen, dass hingt hinten und vorn, da ist keine Seele dahinter, da ist kein Herz dahinter – das ist nicht echt.“

Abschließend warnt Susanne Lohrey vor Trojanischen Pferden in der spirituellen Szene, vor allem dann, wenn es um Heil- und Erlöseraspekt geht. Sie sagt:

„All diese Dinge, die da gesagt werden, haben in diesem trojanischen Pferdebauch meistens irgendwelche Soldaten sitzen. Also wenn ich höre, dass Leute in einem riesen Saal meditieren und loslassen sollen, dann kann ich nur sagen, da wird Hingabe trainiert.

Absolut keine eigene Meinung mehr haben, absolut keine Grenzen mehr haben, sondern ich muss mich übergeben. Ja was wird denn da bitteschön trainiert, dass ich mich übergeben soll an irgendwelche Instanzen, die mir dann sagen, was ich zu tun habe?“

Deshalb lautet Susanne Lohreys Fazit: Jeder muss jetzt eine Brille aufsetzen und spätestens ab dem nächsten Jahr genauer hingucken. Und zwar mit Seele, Herz und Verstand:

„Und nicht mehr irgendwelchen Experten vertrauen, die uns von links und rechts beschallen, das musst du tun, das ist richtig und dann noch die Gruppendynamik, die dir sagt, da geht es lang. Nein, vertraue deiner Intuition.“

Susanne Lohrey ist überzeugt, dass im kommenden Jahr niemand mehr Land gewinnen wird, der nicht dazu in der Lage ist, die Technik und Methode des intuitiven Lesens zu beherrschen, um die Spreu vom Weizen zu trennen.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das HAARP-Netzwerk und geheime Experimente“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Video:

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 09.11.2023