Noch vor einem Monat, bevor sich die Aufmerksamkeit der Welt und die globalen Medien schnell von der Ukraine auf die ausschließliche Fixierung auf den Israel-Gaza-Krieg verlagerten, gab es einige Dinge, die man nicht sagen durfte – und wenn man es täte, lief man Gefahr, denunziert zu werden und als „Pro-Kreml“ oder „Putin-Sympathisant“ gebrandmarkt.

Ganz oben auf der Liste der verbotenen Gesprächsthemen stand die Beobachtung, dass die Ukraine bei der Gegenoffensive und ihrem allgemeinen Kriegsziel, die russischen Invasoren zurückzudrängen, scheitert oder sogar verliert.

Aber schnell vorwärts: Diese Woche hat der oberste Militärbefehlshaber der Ukraine, General Valery Zaluzhny, zugegeben, dass es keinen Durchbruch geben wird und die Lage auf dem Schlachtfeld in einer Pattsituation ist.

Er machte diese Bemerkung gegenüber The Economist und das Eingeständnis erregte die Aufmerksamkeit anderer wichtiger Publikationen, insbesondere der New York Times , die betonte : „Seine Kommentare waren das erste Mal, dass ein hochrangiger ukrainischer Befehlshaber sagte, die Kämpfe seien in einer Sackgasse angelangt …“ .

Darüber hinaus beschrieb die NYT: „Dies ist die bislang offenkundigste Einschätzung eines führenden ukrainischen Beamten über die ins Stocken geratene Gegenoffensive des Militärs.“

General Zaluzhny behauptete in dem neuen Interview unverblümt : „Genau wie im Ersten Weltkrieg haben wir den Stand der Technik erreicht, der uns in eine Pattsituation bringt.“ Anschließend betonte er: „Es wird höchstwahrscheinlich keinen tiefen und schönen Durchbruch geben.“

Tatsächlich haben sich die Frontlinien in den letzten sechs Monaten kaum verändert – und wenn überhaupt, wurde die Ukraine zurückgedrängt, wenn es um einige ihrer minimalen Erfolge im Frühsommer geht, als sie mit frischen US- und NATO-Waffen ausgestattet war. (Militäranalyst: Zwischen der Ukraine und Russland ist etwas im Gange)

Interessant ist die Erklärung des obersten ukrainischen Befehlshabers für Kiews Fehleinschätzungen :

Der General sagte auch, er habe die Bereitschaft Russlands, Truppen zu opfern, um einen Durchbruch zu verhindern und den Krieg zu verlängern, unterschätzt. „Das war mein Fehler“, sagte er.

„Russland hat mindestens 150.000 Tote verloren. In jedem anderen Land hätten solche Verluste den Krieg gestoppt.“ Seine Darstellung der Verluste Russlands konnte nicht unabhängig überprüft werden .

Viele Analysten sind der Ansicht, dass es möglicherweise nicht die Absicht von Präsident Putin ist, dass seine Streitkräfte versuchen, weiter in die Ukraine vorzudringen, da eines seiner Hauptziele im Krieg darin besteht, die Kontrolle über den Donbas und vier „annektierte Gebiete“ zu festigen.(Ukraine: US-Magazin Time berichtet über die verzweifelte Stimmung in Selenskys Umfeld)

Es scheint, dass die russische Armee einfach dort bleibt und sich damit zufrieden gibt, den größten Teil des Ostens und einen Großteil des Südens fest im Griff zu haben.

