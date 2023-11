Gesundheit: Zink ist die Kugel, die das für COVID-19 verantwortliche Virus abtötet

Laut dem verstorbenen Dr. Vladimir „Zev“ Zelenko ist Zink die Kugel, die SARS-CoV-2 tötet , den Erreger, der für das Wuhan-Coronavirus (COVID-19) verantwortlich ist.

Zelenko, der im Juni 2022 im Alter von 48 Jahren starb , wurde durch sein sogenanntes Zelenko-Protokoll für COVID-19 berühmt. Als er im Bundesstaat New York praktizierte, verwendete er zunächst Hydroxychloroquin (HCQ) für COVID-positive Patienten. Der damalige Gouverneur von New York, Andrew Cuomo, ordnete jedoch ein Verbot des HCQ-Verkaufs in Drogerien an.

Dies schreckte den Hausarzt jedoch nicht ab, der später die positive Wirkung von Zink gegen COVID-19 entdeckte. Zelenkos Bemühungen trugen schließlich Früchte in Form der Z-Stack-Tablette, die Zink, Quercetin und Vitamine kombiniert. Er nannte diese Beilage „ein Geschenk Gottes als Reaktion auf die Tyrannei“.

„Zink ist die Kugel – es tötet das Virus ab; das einzige Problem ist, dass die Kugel nicht dort ankommt, wo sie sein muss. Das Virus befindet sich in der Zelle, das Enzym befindet sich in der Zelle und das Zink allein. Ich kann nicht in die Zelle gelangen“, erklärte er. „Du hast eine Kugel ohne Waffe – nutzlos.“

„Es stellt sich heraus, dass es eine Klasse von Medikamenten namens ‚Zink-Ionophore‘ gibt … die einen Kanal, eine Tür öffnen, die es Zink ermöglicht, von außerhalb der Zelle in das Innere der Zelle zu gelangen. Sie sind die Waffen, die die Kugel abfeuern. Die Kugel dringt dann in die Zelle ein und verhindert, dass das Virusenzym die Vermehrung des Virus unterstützt.“

Zelenko berichtete auch, dass „Patienten Schwierigkeiten hatten“, die vier verschiedenen Komponenten des Zelenko-Protokolls zu finden. Entweder waren die Zutaten nicht immer an der gleichen Stelle verfügbar oder es war schwierig, die richtige Dosierung zu finden.

„Es war ein Rätsel, das ein wenig zu komplex war, als dass man es hätte zusammensetzen können“, sagte der in der Ukraine geborene amerikanische Arzt. (Gesundheit: Neuheit – Kolloidales Zink zur Stärkung der körpereigenen Abwehrkräfte)

Quercetin diente als Alternative zu HCQ

Im Jahr 2022 trat der verstorbene Hausarzt am 21. Januar in der Folge der Brighteon.TV -Sendung „Thrive Time Show“ auf. Zelenko erzählte dem Moderator und Gründer der ReAwaken America Tour, Clay Clark, wie er auf sein gleichnamiges Protokoll stieß, aus dem schließlich Z-Stack wurde.

„Im März [2020] basierte mein [ursprüngliches] Behandlungsprotokoll auf der Verwendung von HCQ, Zink und dem Antibiotikum Azithromycin. Aber was am 27. März 2020 geschah, [ist], dass der ‚Ghul‘ Cuomo eine Durchführungsverordnung (EO) erließ ) Apotheken im Bundesstaat New York daran hindern, HCQ abzugeben“, sagte er zu Clark.

„[Es] wurde für andere Indikationen zugelassen und war sicher, daher konnte ich nicht verstehen, warum das behindert wurde.“

„Ich habe wegen dieser EO ein paar Patienten verloren, weil sie keine Medikamente bekommen konnten. Ich habe von Experten begutachtete Artikel über eine Substanz namens Quercetin gefunden und angefangen, diese zu verwenden. Ich habe wirklich großartige Ergebnisse gesehen und sie als Open-Source-Quelle bereitgestellt. Ich informiere alle über Quercetin, das rezeptfrei [verkauft] wird.“

Laut Zelenko gab es zwei Gründe, warum Menschen an COVID-19 starben. Erstens gibt es „den schwachsinnigen Arzt, der die Behandlung verzögert“.

Zweitens gibt es „die tyrannische Regierung, die den Zugang zu lebensrettenden Medikamenten versperrt“.

Er erzählte Clark auch von einem „Rezept für diejenigen, die eine Rückkehr zur Normalität anstreben“, das er dem Buch der Psalmen entlehnte . „’Wende dich vom Bösen ab, tue Gutes und lebe.‘ Das ist ein sehr gutes Rezept, und lassen Sie mich die Begriffe definieren.

„‘Wende dich vom Bösen ab‘ bedeutet in diesem speziellen Fall, dass du nicht in die Angst verfallen solltest. Zieh dir keine Gesichtswindeln an, höre nicht auf die Gebote.

‚Tue Gutes‘ bedeutet, wenn Sie zu der höheren Risikokategorie gehören, nehmen Sie eine antivirale Prävention. Wenn Gott es verbietet, werden Sie tatsächlich krank – beginnen Sie innerhalb der ersten Tage mit der Behandlung, und Sie werden überleben.“ (Gesundheit: Wie Zink Ihr Immunsystem stärken kann)

Erkältungen sind Coronaviren

Die Centers for Disease Control and Prevention haben mehrere häufig vorkommende menschliche Coronaviren identifiziert, die für Erkrankungen der oberen Atemwege, wie Erkältungen, verantwortlich sind. Obwohl eine Erkältung in der Regel eine geringfügige Erkrankung ist, ist sie jedes Jahr auch für die meisten Arztbesuche verantwortlich.

Eine Erkältung kann nur eine Woche dauern, bei Kindern und älteren Menschen kann sie jedoch länger dauern. Zu den Erkältungssymptomen zählen ein verstopfter Kopf, eine laufende Nase, Halsschmerzen, Kopfschmerzen und manchmal Fieber. Dies sind einige der gleichen Symptome wie bei einer Grippe, die Symptome sind jedoch häufig schlimmer und umfassen Fieber und Schüttelfrost.

Erst durch die Arbeit von Dr. Ananda Prasad in den 1970er Jahren wurde Zink als essentieller Mineralstoff anerkannt. Ein Jahrzehnt zuvor untersuchte Prasad junge Männer, die in Ägypten aufgewachsen waren und nie ihre normale Größe erreichten.

Nach der Zinkergänzung seien die Männer „deutlich größer“ geworden. In den 1970er Jahren wurde Zink von der National Academy of Sciences als ein Mineral anerkannt, das für viele Aspekte der Gesundheit von grundlegender Bedeutung ist. Prasad arbeitete mit einem Wissenschaftler der University of Michigan zusammen, um zu zeigen, dass Zink die Immunität beeinflusst.

Forschungen des letzten Jahrzehnts haben die entscheidende Rolle identifiziert, die Zink bei der Verkürzung der Dauer und Schwere von Infektionen der oberen Atemwege spielt. Eine 2017 veröffentlichte Metaanalyse ergab, dass diejenigen, die zu Beginn der Erkältungssymptome täglich ein Zinkpräparat von 80 bis 92 Milligramm (mg) einnahmen, eine Verkürzung der Erkältungsdauer um 33 Prozent verzeichneten.

Obwohl die Forschung die signifikante positive Wirkung von Zink auf das Immunsystem und die Verkürzung von durch Erkältungsviren verursachten Infektionen der oberen Atemwege gezeigt hat, zeigten weitere Untersuchungen im Jahr 2020 , dass Zink für die Funktion des Immunsystems von entscheidender Bedeutung ist und ein Mangel möglicherweise mit Personen mit schwerem COVID-19 Krankheitheitsbild in Verbindung gebracht wird.

Zink ist entscheidend für die Entwicklung des Immunsystems

Seit den 1970er Jahren haben Wissenschaftler mehrere Fakten über Zink und seine zentrale Rolle im Immunsystem entdeckt. Ihr Immunsystem ist die erste Verteidigungslinie Ihres Körpers. Ob es um Infektionskrankheiten, Wundinfektionen oder chronische Krankheiten geht, Ihr Immunsystem spielt eine entscheidende Rolle.

Forscher haben Jahrzehnte damit verbracht, die verschiedenen Möglichkeiten zu untersuchen, wie Sie Ihr Immunsystem unterstützen können, um seine Funktion zu verbessern. Nährstoffe spielen eine wichtige Rolle bei der Unterstützung Ihres Immunsystems, und einer dieser Nährstoffe ist Zink.

Die frühe und ambulante Behandlung der Front Line COVID-19 Critical Care Alliance enthält Zink, ebenso wie das von Dr. Vladimir Zelenko empfohlene und verschriebene Protokoll. Zelenko hat eine Website erstellt , um das Crowdsourcing medizinischer Daten von Hausärzten an vorderster Front auf der ganzen Welt zu erleichtern.

Es gibt auch Wissenschaftler, die Zelenkos Bemühungen unterstützen, darunter einige von der University of Texas, die eine Download-Seite bereitstellt , die die Geschichte und Zitate hinter dem Zelenko-Protokoll beschreibt.

Zelenko und die Intensivmediziner von Front Line nutzten ihr Wissen über den Zusammenhang zwischen Zink und Ihrem Immunsystem, um ihre erfolgreichen Protokolle zu entwickeln. Daten haben gezeigt:

Menschen mit Zinkmangel sind anfälliger für Krankheitserreger, auch über die Hautbarriere.

Zink vermittelt unspezifische Immunität, einschließlich natürlicher Killerzellen und Neutrophilen.

Ein Zinkmangel verhindert die Aktivierung von T-Lymphozyten, die Produktion des Th1-Zytokins und die Fähigkeit der B-Lymphozyten, zu helfen. Bei einem Mangel ist auch die Entwicklung der B-Lymphozyten beeinträchtigt.

Ein Mangel beeinträchtigt die Funktion von Makrophagenzellen, was die Produktion von Zytokinen und einen fehlregulierten intrazellulären Tod auslösen kann.

Zink ist von zentraler Bedeutung für die DNA-Replikation, die RNA-Transkription sowie die Zellaktivierung und -teilung.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 17.11.2023