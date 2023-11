In eigener Sache: Autor und (dringend) Lektor gesucht

Teile die Wahrheit!

wir suchen ab sofort dringend einen neuen Autor bzw. Autorin sowie eine Lektorin bzw. Lektor. Leider hat sich einer unserer Autor in die Corona-Depression verabschiedet, der Lektor in den wohlverdienten Ruhestand begeben – wir wollen nun diese Lücken füllen.

Autor: Es geht um das Ressort rund um die Kabale, Schattenregierung, Rituale, Grenzwissenschaften und Pädo-Netzwerke, sowie Whistleblower die auspacken.

Wir bieten Euro 500,- pro Monat auf Rechnung, bei regelmäßiger Lieferung von Artikeln, gerne vom Autor selbst vorgeschlagen oder auf Basis von uns gefundenen Links bzw. Informationen.

Des weiteren benötigen wir DRINGEND einen Lektor, der uns bei kommenden Buchprojekten tatkräftig unterstützt. Gerne auch eigenverantwortlich Themen und Ideen zu den Büchern vorschlägt. Bezahlung nach Vereinbarung.

Ihre formlose Bewerbung können Sie uns frank und frei an info@pravda-tv.com per E-Mail senden. Wir freuen uns auf Sie!

Hier die Übersicht der geplanten Buchprojekte:

Es soll am 06. / 07. November 2023 mit „DUMBs 2″ losgehen. Abgabe bis zum 26. November 2023.

Anfang 2024: „Antarktis – Hinder der Eiswand“

…

Bücher

Wenn Sie eines unsere Bücher kaufen, unterstützen Sie ebenfalls unsere Arbeit und unseren Verlag:

Im August 2023 erschien:

Die Familie sagt Danke für Ihre Unterstützung!

Desweiteren haben wir im September 2022 dem ZDF im Filmmuseum in Frankfurt am Main ein über 60 Minuten langes Interview gegeben zum Thema Geheimbünde in Hollywood und der Pop-Musik.

Meine Aussagen wurden nun zu einer recht oberflächlichen Dokumentation zusammen geschnitten und vor einigen Tagen veröffentlicht.

Leider wurden nur sehr wenige bis gar keine fundierten Aussagen von mir über Filme, Popmusik, Symbolik, Geheimorganisationen, in der Doku übernommen, stattdessen folgt die Doku dem üblichen Mainstream-Geheimgesellschaften-Alltagsbrei-Narrativ, ahnungslose ZDF-Experten kommen zu Wort, was wirklich Schade ist, zusätzlich betreiben die Macher der Doku das übliche Schlafschafe-Framing, dass wir Spenden einsammeln, Produkte über den Kopp Verlag verkaufen und über die Rothschilds berichten oder die Transgender-Propaganda kritisieren. Hier der Inhalt des 4. Teiles:

https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/verschwoerungen-die-wahrheit-der-anderen-geheimbuende-illuminaten-und-neue-weltordnung-100.html?fbclid=IwAR0PStqtcSRkVx0X4zYLOLK7gyg7WV2U7T1A0GKwe2NK0YJZmRx_8xPRd3o

„Geheimbünde, Illuminaten und Neue Weltordnung“

Hinter den Kulissen agiert angeblich eine geheime Macht. Sie führt die neue Weltordnung ein und will uns versklaven. Doch wer steckt dahinter? Die Illuminaten? Die Rothschilds? Die Bilderberger?

Das Märchen von der versteckten Elite, die die Fäden zieht, ist uralt und hat viele Versionen. Die unsichtbaren Mächtigen können dabei viele Formen annehmen. Ein paar Gemeinsamkeiten gibt es trotzdem. Sie sind hinterhältig, unantastbar und vor allem: vollkommen fiktiv.

Gerade in eher unsichereren Zeiten erfahren Verschwörungsideologien vermehrt Zulauf. Die Menschen sehnen sich nach Ordnung, Sicherheit und vor allem nach Erklärungen für die vorherrschenden Missstände. Das überwältigende Gefühl der Ohnmacht lässt manche für Verschwörungserzählungen anfällig werden, da diese auf den ersten Blick eine simple Antwort auf die komplexen gesellschaftlichen und politischen Probleme bieten. Dazu gesellt sich immer ein eindeutiges Feindbild.

Oft ist die Rede von der Machtelite, „denen da oben“, oder von Geheimbünden: Einige wenige lenkten im Verborgenen die Geschicke der ganzen Welt. Natürlich ausnahmslos zu ihrer eigenen Bereicherung, ohne Rücksicht auf die Konsequenzen oder die Wünsche der restlichen Bevölkerung.

So zum Beispiel der Illuminatenorden: Dieser existierte tatsächlich – allerdings nur wenige Jahre im 18. Jahrhundert. Wie so oft vermischen sich einige wenige Fakten mit einer Menge Fantasie zu ketzerischen Mythen, angefeuert durch fiktionale Erzählungen in Filmen und Popkultur. In letzteren erkennt Nikolas Pravda einen geheimen Code, der Beweis für eine Schattenregierung, die die Menschen transformieren will.

Der Protestsänger Darren Smith ist sich sicher: Ein Konglomerat aus Banken und exklusiven Clubs führe den „Great Reset“ herbei. Für den investigativen Youtuber Norman markiert das Jahr 2023 eine dramatische Zeitenwende. Shaun Butler, Jake Mossom und Manorma Joisi sind Mitglieder der englischen Freimaurerloge UGLE.

Sie wollen mit Klischees und Vorurteilen bezüglich exklusiver Clubs aufräumen. In den 1970er-Jahren fand tatsächlich geheime Verschwörung in Italien statt. Giuliano Turone war damals Untersuchungsrichter und erzählt von der „Propaganda Due“.

Fakt und Fiktion in Bezug auf Verschwörungserzählungen werden in dieser Folge von den Experten Robert Grimes, Alexa und Alexander Waschkau, Tom Juncker, Gabriele Kohlbauer-Fritz und Will Sommer erläutert und eingeordnet.

Lassen Sie sich nicht täuschen, hinterfragen Sie alles und bleiben Sie wachsam!

Danke für Ihre Treue!

Quellen: PublicDomain/PRAVDA TV am 05.11.2023