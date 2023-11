JPMorgan war eine Full-Service-Bank für Epsteins Sexhandel – Mode-Zar nötigte Frauen zur Abtreibung um die Föten für Anti-Aging zu nutzen

Schlimmer als Epstein: Der gefallene Sexhändler & Mode-Zar „Pädo-Peter Nygard“ nötigte Frauen zur Abtreibung – um die Föten für Anti-Aging zu nutzen!

PETER Nygard wollte seine Freundinnen schwängern und abtreiben lassen, um die Föten für die altershemmende Stammzellenforschung zu verwenden. Die Enthüllung kommt, nachdem der 79-jährige Modemogul wegen Sexhandels angeklagt wurde, nachdem er angeblich Mädchen im Alter von 14 Jahren missbraucht hatte.

US-Staatsanwälte forderten seine Verhaftung in Kanada. Ihm droht die Auslieferung wegen sexueller Nötigung, organisierter Kriminalität und Menschenhandel. Siebenundfünfzig mutmaßliche Opfer – darunter ein Britin – haben sich ebenfalls der laufenden Klage angeschlossen und behaupten, Nygard habe Gewalt, Einschüchterung, Bestechung und Firmenmitarbeiter eingesetzt, um Opfer zu ködern.

Der Mogul, der über ein Nettovermögen von rund 700 Millionen Pfund verfügt, bestreitet alle Vorwürfe gegen ihn vehement. In einem neuen Buch von Melissa Cronin – ein Exemplar davon wurde The Sun Online zur Verfügung gestellt – werden Behauptungen über Nygards angeblich bizarres Verhalten aufgestellt.

In „Predator King: Peter Nygards dunkles Leben mit Vergewaltigung, Drogen und Erpressung“ behauptet Cronin, die auch Jeffrey Epstein untersuchte, Nygard sei besessen davon gewesen, jung zu bleiben. (Vgl. Amazon)

Der Tycoon gründete sein Stammzellenforschungsunternehmen angeblich auf der Insel St. Kitts, in der Nähe seines Wohnorts auf den Bahamas. Cronin behauptet, der Zweck sei die Verwendung abgetriebener Föten seiner schwangeren Freundinnen gewesen, um ihn mit frischen Stammzellen zu versorgen.

Ich bin vielleicht der einzige Mensch auf der Welt, der seine eigenen Embryonen in einer Petrischale wachsen lässt, sagte er.

Eine Ex-Freundin, Suelyn Medeiros, schrieb 2014 in ihren Memoiren über eine Reise, die sie mit Nygard in die Ukraine unternahm, wo er Stammzellenforschung betreiben ließ. (MMA-Kämpfer zu Elite-Pädophilenring: „Warum wurde Trump vor irgendjemandem auf Epsteins Kundenliste angeklagt?“ – neue Epstein-Liste mächtiger Pädophile entlarvt (Videos))

Er fragte:

Suelyn, weißt du, was die besten Stammzellen sind? Woraufhin sie antwortete: Embryonen.

Richtig! Wenn du schwanger wärst und abtreiben würdest, könnten wir diese embryonalen Zellen verwenden und hätten einen Lebensvorrat für uns alle: dich, deine Mutter und mich. Viele Leute tun das, antwortete er.(VIP-Elite gerät in Panik, nachdem das FBI eine Kundenliste mit Namen mächtiger Pädophiler veröffentlicht hat (Video))

Laut den in der New York Post veröffentlichten Buchauszügen sagt Medeiros, sie sei „fassungslos“ gewesen. Sie sagte:

Das war das Kränkste, was ich je von Peter gehört hatte. Ich konnte einen Moment lang nicht sprechen. Schließlich, als ich wieder zu Atem gekommen war, sagte ich: Peter, ich glaube nicht an Abtreibung.

Nygard veranstaltete so genannte „Pamper Parties“ – oft auf seiner privaten Insel Nygard Cay in der Karibik.

Angeblich suchte er Mädchen für Sex aus und zwang sie dann entweder zu sich, setzte sie unter Drogen oder bot ihnen Bargeld an.

Zeit, die Kunden beim Namen zu benennen: „JPMorgan war eine Full-Service-Bank für Jeffrey Epsteins Sexhandel“

JPMorgan hat verdächtige Transaktionen im Wert von über 1 Milliarde Dollar im Zusammenhang mit dem verstorbenen Pädophilen Jeffrey Epstein entdeckt und an die US-Regierung gemeldet.

„JPMorgan war eine Full-Service-Bank für Jeffrey Epsteins Sexhandel“, sagte Mimi Liu, eine Anwältin der USVI, die sagt, dass die enorme Summe die Hauptvorwürfe in ihrer Klage gegen die Bank untermauert, von der sie behauptet, dass sie wissentlich von Epsteins Fehlverhalten profitiert hat, berichtet Bloomberg und merkt an, dass dies das erste Mal in diesem Fall ist, dass das „schiere Volumen von Epsteins finanziellen Aktivitäten bei JPMorgan über einen Zeitraum von 16 Jahren offengelegt wurde“.

Die verdächtigen Aktivitäten wurden in einem 2019 eingereichten Antrag an das US-Finanzministerium detailliert beschrieben, teilte ein Anwalt der USVI am Donnerstag vor einem Bundesgericht in Manhattan mit.

Der Antrag wurde gestellt, nachdem Epstein einen Monat nach seiner Verhaftung wegen Sexhandels in einer Gefängniszelle in Manhattan (angeblich) gestorben war. Epstein war von den späten 1990er Jahren bis 2013 für die Bank tätig gewesen, als sie schließlich die Verbindung zu ihm abbrach.

JPMorgan hat der Bundesregierung nach dem Tod von Jeffrey Epstein verdächtige Transaktionen im Wert von mehr als 1 Milliarde Dollar gemeldet, die mit dem Finanzier in Verbindung stehen: USVI

Es wird sehr schwierig werden, Epsteins milliardenschwere pädophile Kunden nicht zu identifizieren.

Epstein hat einige seiner Opfer auf eine Privatinsel in den USVI verschleppt.

JPMorgan bestreitet, Epsteins Aktivitäten geduldet zu haben, und gibt an, zwischen 2002 und 2013 rund 150 Bargeldtransaktionen an eine Bundesaufsichtsbehörde gemeldet zu haben.

Letzten Monat teilte das USVI dem Richter in diesem Fall mit, dass die Bank Zahlungen in Höhe von über 1,1 Millionen Dollar von Jeffrey Epstein an „Mädchen oder Frauen“, von denen viele osteuropäische Nachnamen hatten, ermöglicht hat.

Mehr als 320.000 Dollar der Zahlungen gingen an „zahlreiche Einzelpersonen, für die JPMorgan keine zuvor identifizierten Zahlungen hatte“, schrieb Singer und beschuldigte die Bank, die Zahlungen erst nach dem Ende der Offenlegung – dem Zeitraum, in dem die Parteien in einem Rechtsstreit Beweise austauschen – offengelegt zu haben.

Die Bank behauptet, dass dies irrelevant sei, da die USVI keine rechtliche Handhabe habe, um zu behaupten, dass JPMorgan eine Untersuchung des Menschenhandels behindert habe, da sie kein Opfer sei.

Abgesehen davon drängt Liu den Richter in diesem Fall, verschiedene Ansprüche zugunsten der USVI ohne Gerichtsverfahren zu entscheiden.

„Der einzige Grund, warum JPMorgan nach 16 Jahren die 1 Milliarde Dollar an verdächtigen Transaktionen gemeldet hat, war, dass Epstein verhaftet wurde und dann tot war“, sagte sie.

JPMorgan identified to the federal government more than $1 billion in suspicious transactions linked to Jeffrey Epstein after the financier’s death: USVI

It’s about to get very difficult not to identify Epstein’s billionaire pedophile clients.

