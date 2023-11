LGBT-Lektüre und Porno-Bilderbücher: Wie der Staat die Kinder sexualisiert und indoktriniert

Mit der rot-grünen Linksregierung feiert die Regenbogendoktrin Hochkonjunktur. Nicht nur in der Kirche, in DAX-Unternehmen und in Vereinen. Von vielen Eltern unbemerkt hat sich die in Buchformat gepreßte LGBT-Propaganda auch in den Kinderbibliotheken, in Kitas und Schulen fest etabliert.

»Was soll ich euch sagen? Meistens ist es doch so: Die Männer wollen ihren Penis in meine Vagina stecken. Ein paar Mal rein und ein paar Mal raus – und fertig. Mehr ist da gar nicht dran.«

So erklärt die Figur der bulgarischen Prostituierten Rosi in einem staatlich finanzierten Kinderbuch, was sie macht, um Geld zu verdienen.

Das Bilderbuch trägt den Titel »Rosi braucht Geld« und wurde bis vor wenigen Wochen auf der Webseite des Berliner Senats zum Download angeboten. Finanziert wurde die Lektüre aus Steuermitteln.(John Money: Der pro-pädophile Perverse, der „Gender“ erfunden hat)

Die Gleichstellungsbeauftragte Kerstin Dobrick erklärte, angeblich hätten Bewohner des Rotlichtviertels im Stadtteil Mitte die Regierung gefragt, wie man mit Kindern über Sexarbeit sprechen könne. Darauf hat der Senat mit diesem verstörenden Bilderbuch reagiert. Das Buch richtet sich an Kinder ab sechs Jahren.

Wer sich Text und Bilder ansieht, kommt eher nicht auf den Gedanken, dass hier aufgeklärt werden soll, sondern dass vielmehr das schmutzige, gefährliche Geschäft der Prostitution als vollkommen normale Art der Erwerbsarbeit dargestellt wird, der Frauen nachgehen können wie einer Büroarbeit, wenn sie Geld brauchen.

Allein der Umstand, dass das Buch aus der Perspektive eines Kindes geschrieben und teilweise mit Kinderzeichnungen mit teilweise schockierenden Porno-Inhalt gespickt ist, trägt maßgeblich zum Effekt der Verharmlosung bei. (Sexuelle „Übergriffe“ unter KITA-Kindern – als Resultat der „gesteuerten“ Frühsexualisierung?)

Nach Protesten zog der Senat das eindeutig pornografische Bilderbuch für Kinder zurück. Ausdrücklich nicht, weil der Senat den Inhalt des Buches als nicht kindgerecht einstufte, sondern weil man das Buch überarbeiten und »an heutigen Bedarfen« ausrichten wolle.

Wie Kinder systematisch indoktriniert und ihre psychische Entwicklung vorsätzlich verderblichen Einflüssen ausgesetzt wird, darüber veröffentlichte Welt online vor einigen Monaten eine aufsehenerregende Reportage, die sie vorsorglich hinter der Bezahlschranke versteckte.

Darin beschreibt der Reporter, wie Kitas in NRW durch die Einrichtung von Masturbationsräumen, das Anbieten von Genitalienpuppen und Doktorspielen wehrlose kleine Kinder gezielt an Begriffe und Praxis der Erwachsenensexualität heranführen.

Das grün geführte NRW-Bildungsministerium antwortete auf Anfrage der Zeitung empörend verharmlosend, dass es darum ginge, den Kinder Freiräume zu geben, in denen diese ungezwungen und unter Aufsicht ihre »kindliche Sexualität« ausleben können.

300x250

Als ob es die Kinder sind, die nach Spielenachmittagen mit Genitalienpuppen verlangen und sich danach sehnen, sich gegenseitig nackt in abgedunkelten Räumen zu betasten.

Es ist genau diese scheinheilige Argumentation auf Basis einer beinahe verbrecherischen Täter-Opfer-Umkehr einer Partei, die in ihrer Gründungszeit die Legalisierung von Pädosex forderte und deren Mitglieder dies auch praktisch lebten.

Die Praxisbeispiele aus den NRW-Kitas mögen besonders drastisch sein und beschreiben sicher nicht den Durchschnittsalltag der knapp 20.000 öffentlichen Kindertageseinrichtungen in Deutschland.

300x250 boxone

Dennoch wäre es interessant zu erfahren, wie viele Bücherregale in Kitas, Schulbibliotheken und Kinderabteilungen öffentlicher Bibliotheken mit Büchern und »Aufklärungsmaterial« aus der LGBT-Szene gespickt sind.

Da der Schutz von LGBT-Personen vor angeblicher Diskriminierung erklärtes Staatsziel ist, wird hier ein messbarer Prozentsatz zusammenkommen. Eltern sind gut beraten, sich das Angebot von Büchern, die ihren Kindern in Bildungseinrichtungen und Bibliotheken zur freien Ansicht angeboten werden, genauer unter die Lupe zu nehmen.

Welch teilweise drastischen Inhalte jungen bis sehr jungen Kindern in staatlichen Einrichtungen überlassen wird, zeigt das Beispiel des Buches »Gender Queer« der Autorin Maia Kobabe.

In dem Comic geht es um Masturbation, Sexspielzeug, Schwulen- und Oralsex, der von Kindern im Teenageralter praktiziert und mit eindeutigen Bildern veranschaulicht wird.

Obwohl es sich um ein Comicbuch für 18+ handelt, fand es sich in mehreren Grundschulbibliotheken in Forth Worth County, Texas.

Auch in Deutschland sollten sich Eltern hüten, allzu vertrauenswürdig zu sein gegenüber der Buchauswahl von Kitas und Bildungseinrichtungen. Das Angebot besticht inzwischen durch eine wahre Fülle.

Hier nur einige Titel zur Auswahl: »Was ist eigentlich dieses LGBTIQ*? Dein Begleiter in die Welt von Gender und Diversität« (ab 11), »Florian: Endlich den Mut finden, du selbst zu sein. Trans Kinder nach ihrem Outing bestärken: Kinderbuch ab 4 Jahren«, »Überall Popos« (ab 4), »Julian ist eine Meerjungfrau: Vorlesebuch für Kinder ab 4 Jahren«, »Zwei Papas für Tango: Ein Bilderbuch für und über Regenbogenfamilien«, »Zwei Mamas für Oscar. Kindgerecht erzähltes Bilderbuch über Regenbogenfamilien für Kinder ab 3 Jahren«.

Die Liste erweitert sich ständig.

Ein Gastbeitrag der Initiative Familien-Schutz

Woker Regenbogen-Exhibitionismus der Deutschen Bahn – get woke, go broke*

Die Deutsche Bahn gehört zu 100 Prozent dem Bund. Deswegen muss sie sich wohl auch der entsprechenden gender-queeren LGBTQ-usw-Regenbogen-Propaganda unterwerfen und ihre Züge entsprechend lackieren. Dabei wäre es besser, das Geld in so Dinge wie Pünktlichkeit zu investieren – zur Abwechslung.

Die Deutsche Bahn galt einmal als DER Indikator für Pünktlichkeit. Sie war auch bezüglich der Vereinheitlichung der Zeitzone in Deutschland historisch von Bedeutung: damit die Zugfahrpläne angepasst werden konnten, wurde vor Urzeiten entschieden, dass in ganz Deutschland (und das reichte damals wirklich noch von der Maas bis an die Memel und von der Etsch bis an den Belt) nur noch eine einzige gemeinsame Zeit gelten solle. Bis dahin nämlich hatte jeder Klein- und Kleinststaat seine eigene Zeit, auch wenn diese mitunter nur fünf Minuten von der des Nachbarlandes abwich.

Heute ist die Deutsche Bahn AG, die zu 100 Prozent dem Bund gehört, längst nur noch ein Abklatsch vergangener, glorreicher Zeiten. Die Unpünktlichkeit der DB AG ist längst sprichwörtlich geworden, Zugausfälle nehmen überhand – und die Schuld liegt, natürlich, immer bei den Anderen.

Statt also das Geld, das der DB AG zur Verfügung steht, dafür zu verwenden, um an der eigenen »Performance« (Leistung) zu arbeiten und die Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit zu verbessern, gibt man es dafür aus, die Züge entsprechend der vom Bund vorgegebenen gender-queeren LGQITBCUSW-Regenbogen-Propaganda zu lackieren.

Die stellvertretende Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion Beatrix von Storch machte ihre ganz eigenen negativen Erfahrungen mit dem (nicht vorhandenen) Leistungsvermögen der DB AG und veröffentlichte diese auf X: 25 Minuten verspätete Abfahrt, nach drei Minuten(!) Fahrt eine Drehfahrt mit weiteren 15 Minuten Verspätung und noch ein paar kleineren Einschränkungen, was letztlich zu einer Verspätung von fast eineinhalb Stunden führte.

Die Verantwortlichen bei der DB-Presseabteilung fühlten sich von dieser absolut berechtigten Kritik offenbar derart angepikst, dass sie der Meinung waren, sie müssten sich als Komiker versuchen, manipulierten das von Beatrix von Storch veröffentlichte Foto und versahen es mit einem alles andere als witzigen Kommentar.

Um ein paar Möchtegern-Komiker in der Presseabteilung zu beschäftigen, scheint auch Geld da zu sein; so wie auch für die gender-queeren LGQITBCUSW-Regenbogen-Propaganda-Lackierungen. Aber für Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit, da reicht das Geld offenbar vorne und hinten nicht. Es wäre ratsam, wenn die DB AG sich wieder auf ihrer Kernaufgabe konzentriert – und die besteht nicht darin, Propaganda, welcher Art auch immer, zu betreiben.

* get woke, go broke: stammt aus dem US-amerikanischen und bedeutet so viel, dass Unternehmen, die sich der links-queeren Propaganda unterwerfen, früher oder später finanziell am Ende sein werden.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/freiewelt.net am 17.11.2023