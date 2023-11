Wirbel um „falsch gelagerte“ Putin-Leiche! Nach angeblichem Putin-Tod! ER ist das neue Staatsoberhaupt (Videos)

Teile die Wahrheit!

Will man den wilden Gerüchten auf Telegram Glauben schenken, so ist Wladimir Putin längst mausetot – doch selbst als Leiche sorgt der Kreml-Despot angeblich für eine Menge Wirbel, während sein Doppelgänger Schelte kassiert.

Es vergeht kein Tag, an dem die Gerüchte um Wladimir Putin nicht immer bizarrere Formen annehmen. Die jüngste Lawine der irrwitzigen Verschwörungstheorien um den russischen Präsidenten brachte der Telegram-Kanal General SVR mit der ohne Beweise vorgebrachten Behauptung ins Rollen, Wladimir Putin sei infolge eines Herzstillstandes gestorben.

Wladimir Putin tot? Telegram-Gerüchte um Doppelgänger an der Macht halten sich hartnäckig

Seitdem die Gerüchte um den angeblichen Tod Putins in die Welt gesetzt wurden, verselbstständigte sich das Getuschel, das den Machern von General SVR zufolge direkt aus dem Kreml stammen soll.

Der neueste Akt in der bizarren Putin-Saga: Angeblich habe ein Putin-Doppelgänger vollumfänglich die Amtsgeschäfte des verblichenen Präsidenten übernommen, während die Getreuen Putins bereits in einer geheimen Trauerfeier von dem Verstorbenen Abschied nahmen.

Zoff um Wladimir Putins Double: Doppelgänger des verstorbenen Präsidenten bei Standpauke zusammengestaucht

Doch eben jenes Double, das der Kreml den Gerüchten zufolge als echten Wladimir Putin ausgeben soll, macht den Putin-Anhängern nun mächtigen Ärger. Angeblich soll sich der Doppelgänger selten dämlich dabei anstellen, sein prominentes Ebenbild originalgetreu zu vertreten, was dem Double eine mehrstündige Standpauke hinter verschlossenen Kreml-Türen eingehandelt habe.

Dabei wurde dem Doppelgänger angeblich eingebläut, sich bei öffentlichen Auftritten penibel an zuvor vereinbarte Aussagen und Gesten zu halten. (Putin´s Gesicht sorgt für Spekulationen – krank oder Doppelgänger? „Das ist er nicht“ (Video))

Putin-Leiche falsch gelagert! Innerster Kreml-Kreis bereitet Nacht-und-Nebel-Aktion vor

Indes will General SVR erfahren haben, für welchen Kummer Wladimir Putin selbst in verstorbenem Zustand im Kreml verursacht. In einem Post vom 14. November wurde kolportiert, dass die Aufbewahrung von Putins sterblichen Überresten die Kreml-Belegschaft vor ungeahnte Probleme stelle.

Der in der Ortschaft Waldai, zwischen Moskau und Sankt Petersburg gelegen, heimlich aufbewahrte Leichnam Putins sei in den vergangenen Tagen falsch gelagert worden.

Der Sekretär des Sicherheitsrates der Russischen Föderation, Nikolai Patruschew, wolle nun alle Hebel in Bewegung setzen, um in einer Nacht-und-Nebel-Aktion die nötigen Gerätschaften nach Waldai transportieren zu lassen, um die Putin-Leiche fachgerecht konservieren zu können.

Zudem soll den sterblichen Überresten Putins ein „Umzug“ bevorstehen, denn die Leiche soll in einen gesonderten Raum gebracht werden, der zuvor als Abstellkammer genutzt wurde.

Dort soll Wladimir Putin auf unbestimmte Zeit sein Dasein fristen.

Nach angeblichem Putin-Tod! ER ist das neue Staatsoberhaupt

Die Staatsgeschäfte soll laut Berichten jedoch ein anderer führen: Nikolai Patruschew.

Nikolai Patruschew als neues Staatsoberhaupt? „General SVR“ schürt Gerüchte um angeblichen Putin-Tod

Patruschew ist Sekretär des Sicherheitsrates der Russischen Föderation und zählt zu den engsten Vertrauten von Wladimir Putin. Nach dem angeblichen Tod des Kreml-Chefs soll er nun das neue Staatsoberhaupt sein.

„Nach dem Tod des russischen Präsidenten Wladimir Putin beherrscht der Sekretär des russischen Sicherheitsrates Nikolai Patruschew weiterhin den Informationsraum“, schreibt „Generalv SVR“ am Freitag.

„Patruschew hält regelmäßig Grundsatzreden und Erklärungen, die von den Medien und Telegram-Kanälen aktiv zitiert werden. Der Sekretär des Sicherheitsrates ist zu einem Staatsoberhaupt geworden, und nur wer blind ist oder die russische politische Realität nicht verstehen und akzeptieren will, kann dies übersehen.“ Der umstrittene Telegram-Kanal wiederholt die Behauptung, dass es einen Staatstreich in Russland gegeben haben soll.

„Jetzt überschneidet sich Patruschew, das inoffizielle, aber reale Staatsoberhaupt, in der Informationsagenda mit dem falschen ‚Präsidenten‘, der von einem Double dargestellt wird“, ist bei „General SVR“ zu lesen. So sollen sämtliche Veranstaltungen und Treffen, an denen der falsche Putin teilnimmt, nicht nur kaum besucht sein, sondern medial auch kaum beachtet werden.

Mysteriöse Trauerrede! Nikolai Patruschew spricht von Putin in der Vergangenheit

Erst kürzlich heizte Patruschew die Gerüchte um den angeblichen Tod von Putin gewaltig an. Bei einer Veranstaltung sprach er von Putin immer wieder in der Vergangenheit. Die Rede erinnerte an eine Trauerrede.

„Er glaubte an die Menschen und an die Verlässlichkeit ihrer Unterstützung, erkannte und übernahm bewusst alle Verantwortung für die Rettung des Vaterlandes“, sagte Patruschew. Ist das der Beweis für Putins angeblichen Tod?

„General SVR“ gilt als wenig glaubwürdig. Die Meldungen auf dem Telegram-Kanal sind meist äußerst abstrus und wirken eher wie Verschwörungsmythen als Insider-Berichte. Wer dahinter steckt, ist unklar.

Der Kanal existiert seit 2020 und soll angeblich von ehemaligen und aktuellen Mitgliedern des russischen Auslandsgeheimdienst (SVR) und anderen staatlichen Stellen geleitet werden, schreibt „Business Insider“. Derartige Berichte sind immer kritisch zu betrachten.

Unabhängig lassen sie sich nämlich kaum beurteilen. Außerdem sollte man bedenken, dass sowohl Russland als auch die Ukraine im Krieg mit Propaganda-Mitteln arbeiten, um die Moral der Truppen hochzuhalten und die gegnerische Seite zu demütigen.

Man darf gespannt sein, welche wilden Gerüchte als nächstes über den angeblich verstorbenen Putin und seine Getreuen bei Telegram die Runde machen…

Hier (unteres Video) sieht Putin ziemlich echt und lebendig aus:

Putin legt nächtlichen Zwischenstopp im Hauptquartier des Militärbezirks Süd ein

Auf dem Rückweg von einem Besuch in Kasachstan hat Russlands Präsident Wladimir Putin in der Nacht zum Freitag einen unangekündigten Zwischenstopp in Rostow am Don eingelegt.

Dort traf er im Hauptquartier des russischen Militärbezirks Süd, von wo aus die Militäroperation gegen die Ukraine koordiniert wird, mit hochrangigen Kommandeuren zusammen.

Begleitet wurde er vom russischen Verteidigungsminister Sergei Schoigu und dem Generalstabschef Waleri Gerassimow. Während des Besuchs habe Putin „neue Modelle militärischer Ausrüstung inspiziert“, so Kremlsprecher Dimitri Peskow, der allerdings keine weiteren Details nannte.

Der russische Präsident führte auch Gespräche mit anderen hochrangigen Verteidigungsbeamten, die ihn über den Fortschritt der russischen Militäroperation gegen Kiew informierten.

Die Region Rostow, die an den Volksrepubliken Donezk und Lugansk grenzt, war in den vergangenen Monaten häufig Ziel ukrainischer Raketen- und Drohnenangriffe.

Erst im vergangenen Monat hatte Putin, wie schon im August und März, das Hauptquartier in Rostow am Don besucht und sich dort mit führenden Militärs getroffen.

…

«Спи спокойно, дорогой товарищ! Мы продолжим твое дело!» – Патрушев в черном произносит речь о великом товарище Путине в прошедшем времени: был, стал, вел, вдохновлял… Панихида началась? «Василич» на троне?Неужели сбылись предсказания Валерия Соловья?! pic.twitter.com/TXh4x5JIpH — Геннадий Гудков. (@gudkov_g) November 9, 2023

