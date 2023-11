Lichtsäulen – die Erde ist in vollem Vorbereitungsmodus (Video)

Teile die Wahrheit!

Die Erde ist im Vorbereitungsmodus des Aufstiegs und macht sich bereit, große Energiewellen zu empfangen. Das hat Folgen. Nicht nur für Mensch, Tier und Natur, sondern auch für Mutter Erde. Das Mediuem Kerry K. klärt auf, wie sich Mutter Erde selbst und auch ihre Mitbewohner davor schützt. Von Frank Schwede

Kerry schreibt über sich:

„Eine Kindheit voller schwerer Krankheiten führte dazu, dass ich viele Begegnungen mit dem Tod hatte.

Indem ich viel Zeit in dieser anderen weltlichen Erfahrung jenseits des Schleiers verbrachte, verschaffte ich mir Zugang zu dem, was ich am besten als Vorbewusstsein bezeichnen kann. Das ist der gottähnliche Zustand, in dem wir alle als Vorverkörperung der Seele und in direkter Verbindung mit dem Gott-Quellen-Bewusstsein existieren.

Schon in jungen Jahren begann ich mich daran zu erinnern, nicht nur, wer ich als unendliche Seele war, sondern auch, wer wir alle waren und warum wir auf diesen Planeten und in diese Leben kamen. Ich begann, die falsche Matrix als das zu erkennen, was sie war: ein Minenfeld aus Lügen und Manipulation. Ich begann auch zu sehen, wie die falsche Matrix die spirituelle Gemeinschaft in einem verzweifelten Versuch manipulierte, den Aufstieg zu verhindern.“

Kerry K. war einfach nur fasziniert, was sie sah. Sie hat nicht geglaubt, dass unser Planet zu so etwas fähig ist, doch dann hat sie erkannt, dass es ein wichtiger Teil des Aufstiegsprozesses ist. Kerry K. berichtet, was sie sah:

„Ich bin nach Hause gefahren, Du kennst diese zufriedene Stimmung, in die man kommt, zufriedenes Fahren, durch die Natur, auf das Meer schauen. Ich schaue so auf die Berge – und plötzlich wird mir bewusst, dass da dünne Säulen aus Licht sind – Lichtstrahlen.

Ich dachte wow, was ist das? Es ist neu. Ich habe das noch nie zuvor gesehen – es geschah auf einer Straße, durch die ich noch nie zuvor gefahren bin. Da waren sie, die erstaunlichen Säulen aus Licht.“

Kerry K. empfand die Säulen als nahezu durchsichtig. So, wie wenn ein schillerndes Licht sie ausfüllt. Kerry stellte sich die berechtigte Frage, was ist das, ist es etwas, das in die Erde von oben hineinströmt, oder kommt es aus der Erde. K. beschreibt die eigenartigen Säulen als Röhren. (Frequenzen: Die magische Macht der Klänge – Harmonie für Geist, Körper und Seele)

Sie sagt:

„Also denke ich, was könnte das sein. Und als der Gedanke gedacht ist, in dieser interaktiven Vision, sind schon meine Geistführer da, mein Team – die ganze Crew – und sie geben mir Rückmeldung darüber, was ich sehe.

300x250

Was sie mir erklärt haben, war, das was ich sah, ein Phänomen, dass jetzt gerade überall auf dem Planeten stattfindet.“

Kerry K. erklärt, dass aktuell der gesamte Planet mit diesen Lichtstrahlen, diesen Lichtsäulen übersät ist. K. hat von geistigen Führern erfahren, dass diese Säulen von der Erde selbst erschaffen werden. Sie sagt:

„Sie kommen von Gaias Bewusstsein. Ich möchte, dass Du sie Dir wie eine Art Empfänger vorstellst. Warum? Weil Gaia spüren kann, alles, was mit ihr verbunden ist, weil jedes Wesen mit Bewusstsein, das mit der Natur verbunden ist, ein Teil der Natur ist und weiß, dass gerade eine sehr große Welle an Energie reinkommt.

Und jedes menschliche Wesen wird fragen, wann wird das passieren, weil der menschliche Verstand einfach so funktioniert. Gebt mir ein Datum, gebt mir einen Zeitpunkt – aber ich kann es nicht sagen. Ich kann nur sagen, es steht unmittelbar bevor.“

300x250 boxone

Starke Aufstiegssymptome machen sich bemerkbar

Das ist auch der Grund, warum sich Mutter Erde gerade im vollen Vorbereitungsmodus befindet. Sie schickte die Empfänger in Gestalt der Lichtsäule herauf, um die Welle aus kosmischem Licht aufzunehmen, damit sie geerdet ist bis hinunter zum Kern ins Innere der Erde. Kerry K.

„Und dadurch ermöglicht er denen auf der Erdoberfläche, damit bist Du gemeint, das bin ich, das ist deine Familie, uns an der Oberfläche diese riesigen Aufstiegswellen besser anzunehmen und zu integrieren.“

Der aktuellen Aufstiegswelle gehen zahlreiche Strömungen und Energiewellen voraus, die wir nahezu täglich nicht nur physisch, sondern auch psychisch sehr stark spüren können. Die Rede ist von den sogenannten Aufstiegssymptomen, die unterschiedlicher nicht sein können.

Sie reichen von extremer Müdigkeit bis hin zur Schlaflosigkeit, Übelkeit, Gereiztheit, Kopf- und Gliederschmerzen – sogar Fieber und andere grippeähnliche Symptome zählen dazu. (Meditation – Eine Anleitung für Einsteiger)

Kerry K.

„Wir sprechen hier von ankommenden Energien. Und was diese ankommenden Energien sind, sind wir, die kosmisches Licht erfahren, es anziehen durch den Planeten, durch die Körper – dadurch lernen wir, wer wir sind in der Gegenwart einer neuen hochenergetisch wirkenden Frequenz, die uns eigens rückverbindet mit unserer ursprünglichen Wahrheit und unserer ursprünglichen Blaupause. Das an sich ist monumental.“

Wenn die Lichtwellen auf den Planeten treffen, werden sie vom Körper aufgenommen und verursachen einen Umbruch, also die beschriebenen Aufstiegssymptome, die im Vergleich von vor einem Jahr mittlerweile zu einem täglichen Prozess geworden sind, erklärt Kerry K.:

„Also kannst Du dir vorstellen, wenn größere Wellen aus Licht auf den Planeten kommen, dass der Zustrom von Energie in den Körpern überwältigend ist. Und wenn wir zur großen Welle kommen, zur Mutter aller Aufstiegswellen, die wir „das Ereignis“ nennen, wenn wir zu dieser gipfelnden Welle kommen, wie werden die Körper das bewältigen und wie werden wir das alles aufnehmen und integrieren?“

Deshalb ist nach Worten von Kerry jeder Tag eine Übung –wobei der eine geübter ist als der andere. Was Mutter Erde als Mittel zum Zweck entwickelt hat, durch das sie kosmisches Licht und Bewusstsein erden kann, sind die Lichtsäulen, in denen die Erde die Energie quasi vorverdaut, wie Kerry K. es formuliert. Sie sagt:

„Dass die Erde die Energie für uns vorverdaut, wenn sie aufsteigt. Denkt daran, dass alle Energie danach strebt, geerdet zu sein, denk an Elektrizität: der Grund, warum man einen Stromschlag bekommt, ist, weil der Strom den Boden sucht. Das kosmische Licht tut dasselbe.“

Lichtsäulen und Lichtarbeiter bilden eine Einheit

Die Lichtsäulen treten vermehrt in einem Bereich auf, wo sich Lichtarbeiter befinden, weil sie abhängig vom Aufenthaltsort eines oder mehrerer Lichtarbeiter und von deren Bewusstsein und Frequenz sind. Kerry K erklärt, was ein Lichtarbeiter ist:

„Ein Lichtarbeiter ist jeder, der mit dem Licht arbeitet – es ist so wortwörtlich und so einfach. Und mit Licht meine ich höheres Bewusstsein.“

Wer sein höheres Bewusstsein in seinem Körper erdet, muss es nicht automatisch zur Erde lenken, es wird den Boden automatisch suchen – und durch das Suchen schafft es automatisch Raum für die Lichtsäulen, um sich zu verankern. Deshalb sind sie vermehrt an ganz bestimmten Orten anzutreffen. Kerry K.

„Das ist der Grund, warum die Lichtarbeiter verteilt sein mussten. Wie oft haben wir als Lichtarbeiter versucht, spirituell bewusste Gemeinschaften zu bilden. Zum größten Teil haben sie nicht funktioniert. Der Grund dafür ist, weil wir verteilt sein sollten, überall auf diesen herrlichen Planeten, damit wir ein Teil dieses Phänomens sein konnten, das dies geschehen konnte.“

Die Erde hat sich zu einem Kanal für kosmisches Bewusstsein entwickelt. Die Aufstiegswellen sind jetzt in der Lage, direkt in den Boden zu fließen und nicht notwendigerweise in einem menschlichen Körper und dann in die Erde. Sie fließt direkt in den Boden und hinauf in die Körper. Kerry K.

„Das bedeutet nicht, dass wir davon befreit sind, die Einflüsse zu spüren, dass Du keine Aufstiegssymptome hast. Diese Aufstiegssymptome die wir erleben, werden nur noch heißer, größer, umfangreicher und mehr, je näher wir der Aufstiegslinie kommen.“

Mit der Aufstiegslinie ist der Punkt des Aufstiegs gemeint. Kerry K. weiß aus eigener Erfahrung, dass die Aufstiegssymptome einen regelrecht flachlegen können, weil sie zuweilen unerhört verstärken können, dass der Körper sie nicht mehr verkraften kann, weil er nicht weiß, wie er das Licht aufnehmen und verarbeiten soll. Kerry K. sagt:

„Verstehe, diese Aufstiegssymptome wärmen sich gerade erst auf, teilweise ist das der Grund, warum diese Lichtsäulen da sind, um die Lichtcodes aufzunehmen und den Planeten zu erden, um es den Körpern zu erleichtern sie aufzunehmen – also damit die Körper keine Extraarbeit haben, macht sie im gewissen Sinne die Erde.“

Kerry K. erklärt, dass viele Menschen bis heute nicht wissen, warum sie gerade zu dieser Zeit auf der Erde inkarnieren, an einem Projekt teilgenehmen, von dem sie nichts wissen.

Allerdings wusste jeder, dass er aus einem ganz bestimmten aber unbekannten Grund auf die Erde gekommen ist, um sich beispielsweise zu reinigen, zu läutern, um sich auszurichten und durch Reinheit Liebe auszusenden. Kerry K.:

„Diese Ebene von Gutheit, diese Ebene von Reinheit ist, wenn Du Toxisches bereinigst. Wenn Du Dichte minderst und all diese stillen Momente, in denen niemand zusah, in denen Du aber trotzdem gearbeitet hast, all die Momenten, in denen Du an dir gearbeitet hast, mit dem reale Gefühl, ich komme nicht weiter, warum tue ich das.“

Nicht mehr auf die harte Tour

Die Heilung hat sich auf der Erde verändert, indem sich jetzt jeder auf eine höhere Wahrheit ausrichtet und direkt in sie eintritt. Kerry K. fragt sich, warum es so viele auf die harte Tour gemacht haben, wenn doch der einfache Weg verfügbar ist. Ihre Antwort ist:

„Wir haben es auf die harte Tour gemacht, weil jedesmal wenn wir reingingen in die Dunkelheit, um Licht reinzubringen, so schmerzhaft es auch war, so mühsam es auch war, so vergeblich es erschien, und haben wir uns nicht einfach gedreht und immer wieder dieselbe Sache durchgemacht, wieder und wieder, jedesmal, wenn Du das gemacht hast, hast Du mehr Licht reingebracht, mehr Licht verankert und mehr von diesen Lichtsäulen geschaffen, die sich von Boden aus nach oben erheben.“

Dadurch werden die großen katastrophalen Ereignisse, die derzeit auf dem Planeten stattfinden, abgeschwächt, die ein großer Teil des Aufstiegsprozess war und noch immer sind. Kerr K.:

„Wenn wir dem Aufstieg näher kommen, erfahren nicht nur die Körper Aufstiegssymptome, sondern auch der Planet und die Natur. Deshalb gibt es mehr vulkanische Aktivitäten, mehr katastrophales Wetter. Also Aufstiegssymptome sind nicht nur ein Phänomen, die auf die Menschheit beschränkt sind.“

Wenn diese Energie sich erden kommt es bis in den Kern zu mehr Stabilität, das verringert die Wahrscheinlichkeit katastrophaler Aufstiegssymptomen, in die sich die Erde selbst begeben hätte. Kerry K.:

„Doch wie ich schon in früheren Videos gesagt habe, unsere Arbeit fängt jetzt gerade erst an. Es ist aber nicht so, dass Du die Ärmel hochkrempeln musst, jetzt ist es eher so, okay, ich bin bereit, von diesem anderen Ort aus zu arbeiten, von wo aus ich noch nie gearbeitet habe, von einer neuen Perspektive und einem anderen Blickwinkel – das ist es, worum es jetzt wirklich geht.“

Aktuell dringen viele kosmische Energien in die planetarischen Frequenzen ein. In dieser turbulenten Zeit schwankender Energien, kann es bei vielen auch zu Gefühlsschwankungen kommen. Von himmelhochjauchzend bis zu Tode betrübt.

Es ist völlig normal, dass es eine Mischung aus Hochs und Tiefs gibt. Das passiert beispielsweise, wenn es zu einem Informations-Download kommt, die sich zeigen. Zuweilen kann dieser Prozess dazu führen, dass selbst innere Grundwerte erschüttert werden.

Es ist ein sehr intensiver Zyklus von Tod und Wiedergeburt, den wir gerade durchleben. Alte Türen schließen und neue öffnen sich vor unseren Augen. Der Schleier zwischen der alten und der neuen Welt ist aktuell sehr dünn, was zusätzlich für Verwirrung sorgt – deshalb ist innere Stabilität durch Erdung so wichtig!

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 02.11.2023