MMA-Kämpfer zu Elite-Pädophilenring: „Warum wurde Trump vor irgendjemandem auf Epsteins Kundenliste angeklagt?“ – neue Epstein-Liste mächtiger Pädophile entlarvt (Videos)

Der MMA-Kämpfer „King Bau“ nutzte seinen Auftritt um die Menschen auf die Wahrheit über den elitären Pädophilenring aufmerksam zu machen. Er trug ein T-Shirt und fragte, warum der ehemalige Präsident Donald Trump vor allen anderen auf der Kundenliste von Jeffrey Epstein angeklagt wurde.

Auf dem Weg zum Kampfring trug König Bau – richtiger Name Joel Bauman – goldene Shorts und ein schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift: „Trump wurde vor allen anderen auf Epsteins Kundenliste angeklagt.“

Epstein, ein verurteilter Pädophiler, soll im August 2021 in einer New Yorker Gefängniszelle gestorben sein, als er auf seinen Prozess wegen Sexhandelsvorwürfen wartete. Allerdings glauben nur sehr wenige Menschen tatsächlich an die offizielle Darstellung über die Art von Epsteins Tod.

Via DailyMail berichtet: Epstein wurde beschuldigt, ein „riesiges Netzwerk“ minderjähriger Mädchen zum Sex betrieben zu haben, nachdem er zuvor wegen der Anwerbung von Minderjährigen zur Prostitution verurteilt worden war.

Letztes Jahr wurde Ghislaine Maxwell, Epsteins Kindersex-Fixiererin, zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt, weil sie dem ehemaligen Finanzier dabei geholfen hatte, junge Mädchen zu missbrauchen.

Maxwell wurde wegen der Rekrutierung und des Handels mit vier Mädchen im Teenageralter zum Zweck des sexuellen Missbrauchs durch den Milliardär verurteilt.

Trump ist unterdessen derzeit in eine Reihe von Rechtsstreitigkeiten verwickelt, darunter ein zivilrechtlicher Betrugsprozess in New York und vier Strafanklagen.

Zwei beziehen sich auf seine angeblichen Bemühungen, die Präsidentschaftswahl 2020 zu kippen, während sich einer auf seinen Umgang mit geheimen Dokumenten bezieht und ein anderer auf Vorwürfe falscher Bilanzierung im Zusammenhang mit Schweigegeldern.

Es ist nicht das erste Mal, dass Bauman seine Kämpfe nutzt, um große Statements abzugeben. Er behauptete einmal, er kämpfe dafür, „die Unterernährung von Kindern auf dem Planeten zu beseitigen“. (VIP-Elite gerät in Panik, nachdem das FBI eine Kundenliste mit Namen mächtiger Pädophiler veröffentlicht hat (Video))

Zuvor hatte er Meta-Chef Mark Zuckerberg während eines Interviews nach dem Kampf ebenfalls ins Visier genommen, nachdem ein Bericht herausgefunden hatte, dass die Algorithmen von Instagram „ein riesiges pädophiles Netzwerk förderten“.(Bericht beleuchtet NATO-Verbrechen in Europa: Morde, Vergewaltigungen und pädophile Netzwerke)

„Ich denke, es ist an der Zeit, das Internet zu zerstören“, sagte der Kämpfer.

„Du zensierst mich ständig und unterdrückst mich. Sehr interessant, wie Sie mich zensieren und unterdrücken, aber Instagram hat auf Ihrer Plattform ein pädophiles Netzwerk aufgebaut.“

BREAKING: King Bau comes out with a shirt that says “Trump was indicted before anyone on Epstein’s client list” #GameBredBareknuckle pic.twitter.com/0xxQESRqOU — An0maly (@LegendaryEnergy) November 11, 2023

Zuschauer wurden hinausgezerrt, nachdem sie Hillary gefragt hatten, warum Bill 26 Mal zu Epsteins Insel geflogen sei

Ein Aktivist wurde von einer Veranstaltung mit Hillary Clinton ausgeschlossen, nachdem er die ehemalige First Lady wegen der Reisen ihres Mannes Bill zu Jeffrey Epsteins „Pädophilen Insel“ zur Rede gestellt hatte.

„Hey Hillary, warum hat Ihr Mann Epstein Island 26 Mal besucht?!“ Der produktive Aktivist Alex Rosen schrie Clinton am Freitag während einer Kundgebung in Houston, Texas, für den Bürgermeisterwahlkampf der Demokratin Sheila Jackson Lee an.

Auf seine berechtigte Frage hin wurde Rosen sofort von Sicherheitskräften angegriffen, die ihn schnell entfernten, während die aufgebrachte Menge der Liberalen in Wut ausbrach.

I was DRAGGED OUT of a Hillary Clinton rally for asking about Bill’s trips to Epstein island! pic.twitter.com/ygqBJAdDR9 — Alex Rosen (@iFightForKids) October 27, 2023

Rosen postete später auf X, dass er „nicht selbstmörderisch“ sei.

I am not suicidal. I did not kill myself. — Alex Rosen (@iFightForKids) October 27, 2023

Bei der Federal Aviation Administration eingereichte Flugprotokolle zeigen, dass der frühere Präsident Bill Clinton mindestens 26 Mal mit dem Privatjet des verstorbenen verurteilten Pädophilen geflogen ist, der den Namen „Lolita Express“ trägt, und dass er Berichten zufolge für fünf dieser Flüge seinen Geheimdienstschutz aufgegeben hat.

Der Vorfall ereignete sich, als Clinton Anfang dieser Woche bei einer anderen Veranstaltung in einen hitzigen Streit mit einem Antikriegsaktivisten geriet.

VIP-Elite gerät in Panik, nachdem NEUE Epstein-Liste mächtige Pädophile entlarvt

Einige der mächtigsten Menschen der Welt geraten in Panik, nachdem bekannt wurde, dass die wahre Epstein-Liste der Elite-Pädophilen online durchgesickert ist.

Während Bidens Justizministerium weiterhin die „Kundenliste“ von Epstein blockiert, haben Ermittler neue Namen von VIP-Pädophilen veröffentlicht, die mit dem Kinderhändler in Verbindung stehen.

Das New Yorker Magazin hat sorgfältig eine Liste von VIP-Pädophilen zusammengestellt, von denen bekannt ist, dass sie sich mit Epstein getroffen haben und die nicht in seinem berüchtigten kleinen schwarzen Buch auftauchen:

Leon Black, Mitbegründer von Apollo Global Management

Leon Botstein, Präsident des Bard College

Google-Mitbegründer Sergey Brin

CIA-Direktor William Burns

Professor Noam Chomsky, zu dessen Treffen mit Epstein ein Abendessen mit Regisseur Woody Allen und seiner Frau Soon-Yi Previn gehörte

Die ehemalige First Lady der Amerikanischen Jungferninseln, Cecile de Jongh, wird beschuldigt, Epstein dabei geholfen zu haben, Visa für seine mutmaßlichen Opfer zu bekommen

Bill Gates, dessen Verbindungen zu Epstein seit Jahren bekannt sind

FedEx-Vorstandsmitglied Joshua Cooper Ramo

Ehemaliger Diplomat Terje Rød-Larsen

Ariane de Rothschild, Vorsitzende der Edmond de Rothschild-Gruppe

Kathryn Ruemmler, Chefanwältin von Goldman Sachs

JPMorgan-Manager Jes Staley

Ehemaliger Finanzminister Lawrence Summers

PayPal-Mitbegründer Peter Thiel

Slaynews.com berichtet: Auf der New Yorker Liste stehen auch Prinz Andrew und der ehemalige israelische Premierminister Ehud Barak.

Die Namen von Andrew und Barak erscheinen jedoch tatsächlich in Epsteins Schwarzbuch.

Im April berichtete das Wall Street Journal, dass Epsteins Kalender voll sei.

Allein an einem Tag, dem 8. September 2014, hatte er Treffen mit Gates, Black, Ruemmler und Botstein sowie mit dem Vorsitzenden von Hyatt Hotels Thomas Pritzker, dem Medieneigentümer Mortimer Zuckerman und dem Berater Barnaby Marsh geplant.

Zu den bisher nicht gemeldeten Dokumenten, die das Journal überprüft hat, gehören Tausende Seiten mit E-Mails und Zeitplänen aus den Jahren 2013 bis 2017.

Die Times sagte, sie habe Epsteins Zeitpläne „durch eine Anfrage nach öffentlichen Aufzeichnungen an den Generalstaatsanwalt der US-amerikanischen Jungferninseln erhalten, der den Nachlass von Herrn Epstein verklagt hatte“.

Mehrere der in den Dokumenten identifizierten Machthaber gaben gegenüber dem Journal Erklärungen ab.

Die CIA sagte, Burns habe „nichts über Epstein gewusst“ und die beiden hätten „keine Beziehung“ gehabt.

Summers sagte, er bedauere „zutiefst, nach seiner Verurteilung [2008] mit Epstein in Kontakt getreten zu sein“.

Unterdessen sagte Ruemmler: „Ich bereue es, Jeffrey Epstein jemals gekannt zu haben.“

Ein Sprecher von Goldman Sachs fügte hinzu, dass Ruemmlers Beziehung zu Epstein professionell sei.

Barak gab zu, dass er sich oft mit Epstein traf, aber nie „mit Mädchen oder Minderjährigen oder sogar erwachsenen Frauen in einem unpassenden Kontext“.

Die Edmond de Rothschild Group, die zuvor behauptet hatte, Ariane de Rothschild habe keine Verbindung zu Epstein, gab zu, dass diese Behauptung unzutreffend sei.

Die Organisation sagte, de Rothschild habe „keine Kenntnis von Fragen zu seinem persönlichen Verhalten gehabt“, als sie sich mit ihm traf.

Chomsky sagte unterdessen in einer E-Mail an das Journal, dass seine Verbindung mit Epstein „Sie nichts angeht“. Oder irgendjemandem. …

„Ich kannte ihn und wir trafen uns gelegentlich“, gab er zu.

„Über Jeffrey Epstein war bekannt, dass er wegen eines Verbrechens verurteilt worden war und seine Strafe verbüßt ​​hatte“, fügte Chomsky hinzu.

„Nach den US-Gesetzen und -Normen bedeutet das eine saubere Weste.“

Epsteins Beziehung, die nach wie vor den meisten Anlass zur Sorge gibt, ist jedoch seine enge Freundschaft mit dem ehemaligen Präsidenten Bill Clinton.

Clinton war Vielflieger von Epsteins Privatjet „Lolita Express“.

Das Flugzeug war mit Betten ausgestattet und mehrere Opfer gaben an, dort hätten ihre Misshandlungen stattgefunden.

Clinton soll auch Epsteins Privatinsel namens „Pedophile Island“ besucht haben.

Die abgelegene Karibikinsel ist nach Aussage von Epsteins Opfern der Hauptort des Missbrauchs.

Epstein war auch regelmäßiger Besucher im Weißen Haus von Clinton.

Aus Besucherprotokollen geht hervor, dass Epstein während seiner Präsidentschaft Clintons Weißes Haus 17 Mal besuchte.

Unterdessen hält das Justizministerium des demokratischen Präsidenten Joe Biden die „Kundenliste“ immer noch zurück.

…

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 21.11.2023