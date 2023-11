Numerologie und Symbolik: Halloween Israel-Hamas Ritual in Zahlen

Teile die Wahrheit!

Am 31. Oktober war Halloween, auch bekannt als Samhain, der erste höchste satanische Feiertag und die Feier des Beginns des keltischen Jahres (1. November). Im (auch satanischen) Katholizismus ist der 1. November als Allerheiligen bekannt, der auch an Halloween oder dem „Vorabend aller Heiligtümer“ gefeiert wird. Von Joachim Bartoll

An diesem höchst satanischen Tag, an dem kein vernünftiger Mensch teilnehmen oder seine Kinder daran teilnehmen lassen würde, fabrizierten die verborgene Hand, die regiert, und ihre Marionetten auf der Weltbühne ein vorgetäuschtes Massaker, das als Luftangriff auf ein Flüchtlingslager in Gaza inszeniert wurde.

Ein Teil der Psy-Operation wird als Scheinkrieg zwischen Israel und der Hamas dargestellt.

Wenn Sie die Geschichte der katholischen Kirche und ihres militärischen Jesuitenordens kennen, wissen Sie, dass der 31. Oktober 1517 der Tag war, an dem die protestantische Reformation in Wittenberg begann, als Martin Luther seine 95 Thesen an die Holztüren der Schlosskirche schlug. Die Thesen verurteilten die Exzesse und Korruption der römisch-katholischen Kirche.

Im Jahr 1534 wurde die Gesellschaft Jesu, auch bekannt als Jesuitenorden, von der römisch-katholischen Kirche mit Unterstützung der spanischen Familie Borgia gegründet, und am 27. September 1540, dem Tag vor 95 verbleibenden Tagen im Jahr, wurde der Jesuitenorden von Papst Paul III. Farnese (Arbeitgeber von Michelangelo) als Orden anerkannt und mit der Aufgabe betraut, Luthers 95 Thesen entgegenzuwirken – und später jedes entwickelte Land der Welt zu infiltrieren und die Kontrolle über es zu übernehmen.

Dieses Jahr fand das satanische Ritual namens Halloween an einem Dienstag statt und diente dazu, den vorgetäuschten „Israel-Hamas-Krieg“ durch einen „Luftangriff“ zu eskalieren, der angeblich zu Massentoten geführt hatte, und daraus ein Menschenopferritual zu machen.

Halloween = 95

Dienstag = 95

Israel-Hamas-Krieg = 95, 95

Satanisches Ritual = 95, 95

Menschenopfer = 95

Da es sich um ein satanisches Ritual an einem satanischen Feiertag handelte, gehört der Angriff auf ein Flüchtlingslager zum Drehbuch.

Flüchtling = 67, 122, 312, 367, 732, 402

Satanisch = 67, 122, 312, 367, 732, 402

Flüchtling = 40

31. Oktober = 40

Dienstag = 40

Halloween = 40

Das diesjährige Halloween war etwas Besonderes, da es genau 506 Jahre her war, seit Martin Luther am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen veröffentlichte. 506 ist einfach die jesuitische Zahl „ 56 “ in der Numerologie, da Sie die Nullen, die keinen Wert haben, entfernen können.

506 = 56

Der Luftangriff zielte angeblich auf einen „ Hamas-Kommandanten “, der angeblich für den „ Anschlag vom 7. Oktober “ verantwortlich war, bei dem es sich lediglich um inszenierte Theateraufführungen handelte, die nicht einmal eines B-Action-Films aus den 80ern würdig waren. (Ein neuer „dunkler“ Aspekt des israelischen „Krieges“ (Psy Op Operation) kommt ans Licht (Videos))

Der Luftangriff auf das Flüchtlingslager wurde als „ Massaker “ bezeichnet, ebenso wie der Angriff vom 7. Oktober, der angeblich vom „ Hamas-Kommandanten “ durchgeführt wurde. (Israel-Hamas-Psy-Op-Datums-Numerologie entschlüsselt (Video))

Auch hier wird alles, was sich auf der Weltbühne abspielt, von den Freimaurern durchgeführt, orchestriert vom Jesuitenorden der Katholischen Kirche (der Halloween als „ Allerheiligen “ feiert).

Luftangriff = 56

Allerheiligen = 56

Massaker = 56, 56

Freimaurer = 56, 56

Hamas-Kommandant = 56

Freimaurerritual = 56

Gesellschaft Jesu = 56 (auch bekannt als Jesuitenorden)

Kirche des Satans = 56

An dem Tag, an dem die katholische Kirche „ Allerheiligen “ feiert, was 137 Jahre entspricht , dem 33. Prim der Freimaurer , beschlossen sie, ein Lager namens „ Jabalya “ anzugreifen und ein „ Massaker “ anzurichten. Auch dies alles wurde von der freimaurerischen Regierung, der „ Autorität “, inszeniert.

Allerheiligen = 137

Kirche des Satans = 137

Autorität = 137

Jabalya = 137

Massaker = 137

Regierung = 137

Jesuitenorden = 137

Und wieder ist 137 die 33. Primzahl. Denken Sie daran, Netanjahu sagte: „ Wir befinden uns im Krieg “, und es hieß, es handle sich dabei um einen israelischen Angriff des israelischen Militärs.

Israelischer Angriff = 33

Israelisches Militär = 33

Wir befinden uns im Krieg = 33

Netanjahu = 33

Dies geschah am 31. Oktober, einem Tag mit 84 Datumsangaben, was sich in den Schlagzeilen und Formulierungen der Medien widerspiegelt, als sie behaupteten, ein Krankenhausdirektor sei Zeuge des „ israelischen Luftangriffs “ gewesen und sagte, dass „ zahlreiche Menschen getötet wurden “, was wir noch erfahren werden. Außerdem passt 84 perfekt zu den am Ritual beteiligten Parteien.

31.10.2023 = 10 + 31 + 20 + 23 = 84

Israelischer Luftangriff = 84

Krankenhausdirektor = 84

Die katholische Kirche = 84

Staat Israel = 84

Der Jesuitenorden = 84

Die Weltmächte = 84

Saturnanbetung = 84

Ordnung aus dem Chaos = 84

CNN verwendete den Ausdruck „ Anzahl wurden getötet “ sowohl auf der Titelseite als auch auf der gefälschten Kriegszusammenfassungsseite sowie in mehreren Berichten. Es gibt mehrere Gründe, diesen Ausdruck und das Wort „ Scores “ zu verwenden und sich auf eine unendlich große Zahl zu beziehen.

Zunächst wird das Wort „ scores “ zu „ 83 “ umgewandelt und umgekehrt zu „ 38 “ reduziert , wie in den beiden Zahlen, die für Mord, Tötung und Tod verwendet werden. 38 passt auch wieder einmal zum Tag und zur Feier innerhalb der katholischen Kirche.

Punkte = 83

Mord = 83

Punkte = 38

Mord = 38

Tötung = 38

Gaza-Stadt = 38

Luzifer = 38

Allerheiligen = 38

Tod = 38

Und es passt zu anderen Wörtern und Ausdrücken, die an diesem Tag verwendet wurden und die die Natur des Rituals beschreiben.

Punkte = 79, 83, 25, 38, 43, 38, 75, 474, 75,

Massaker = 79, 25, 43, 75, 474, 75,

Mord = 79, 83, 38, 38, 75, 474, 75,

Und was den Ausdruck „Es wurden zahlreiche Menschen getötet“ betrifft, handelt es sich lediglich um „Wortmagie“, die perfekt zu der angeblichen Aktion bei einem „israelischen Luftangriff“ passt – wie in „Bei einem israelischen Luftangriff wurden zahlreiche Menschen getötet“.

Anzahl der Getöteten = 183, 249, 167, 215, 743, 809, 1494, 1098

Israelischer Luftangriff = 183, 249, 167, 215, 743, 809, 1494, 1098

Punkte wurden getötet = 183, 75, 1098

Ordnung aus dem Chaos = 183, 75, 1098 (wieder auch 84)

Und da die katholische Kirche wie immer beteiligt ist, und vor allem, da Halloween oder „ Allerheiligen “ oder „ Samhain “, wie es auf Irisch-Gälisch genannt wurde, weil es der Beginn des neuen keltischen Jahres war.

Es ist angebracht, einen Blick auf Papst Franziskus und seine Numerologie zu werfen. Wie Sie wahrscheinlich inzwischen wissen, wurde Papst Franziskus am 17. Dezember geboren und Halloween liegt 6 Wochen und 5 Tage vor seinem Geburtstag, wie im Jahr 65 . Was haben sie sich also ausgedacht? Ja, ein „ israelischer Angriff “, der auf einen „ Hamas-Kommandeur “ abzielt, wie bereits mehrfach entschlüsselt.

Samhain = 65

Israelischer Schlag = 65

Ritualmord = 65, 65

Hamas-Kommandant = 65

Freimaurerritual = 65

Kirche des Satans = 65



Natürlich sind 6 Wochen und 5 Tage dasselbe wie die freimaurerischen 47 Tage, die Zahl der Regierung und Autorität , wie bereits zuvor entschlüsselt. Und worauf zielte dieser „Luftangriff“ ab? Ja, ein Lager namens „ Jabalya “.

Jabalya = 47

Regierung = 47

Luftangriff = 47

Autorität = 47

Und das bringt uns zu einer der gefälschten Schluchzergeschichten von CNN, der einer Familie, die behauptete, sie habe bei dem Luftangriff „42 Verwandte“ verloren. Wie Sie wissen, ist 42 die Zahl des Saturn, ihres Sonnengottes, den sie als Satan verehren. 42 war auch die Zahl, die in den meisten erfundenen Geschichten über den inszenierten und gefälschten Russland-Ukraine-Krieg häufig verwendet wurde.

Nun wurde dieser Luftangriff auf das Lager Jabalya, wo „viele sind tot“, einen Monat und 17 Tage vor dem Geburtstag von Papst Franziskus inszeniert, wie im Jahr 117 .

42 Verwandte = 117

Punkte sind tot = 117

Jabalya Camp = 117

Natürlich ist die Bedeutung von 42 selbst für diesen Psy-Einsatz ziemlich offensichtlich, und denken Sie daran, in der falschen Schluchzergeschichte hieß es, dass 42 Verwandte an einem „einzigen Tag“ getötet wurden, was natürlich 42 entspricht .

Hamas = 42

Krieg = 42

Ein Tag = 42 („42“ Verwandte wurden an einem „einzigen Tag“ getötet)

Geschichte = 42 (Israel und Palästina) Weltkrieg = 42 ( Israel wurde 1948 nach dem Zweiten Weltkrieg von den Vereinten Nationen gegründet )

Erfunden = 42 (Alle Kriege sind erfunden und das meiste davon ist heutzutage inszeniert/gefälscht)

Freimaurer = 42

Jesuit = 42

Saturn = 42

Sie sollen „palästinensische Amerikaner“ sein und angeblich 42 Verwandte bei einem Menschenopferritual verloren haben.

Palästinensischer Amerikaner = 329, 1974

Human Ritual Sacrifice = 329, 1974

Sie sollen in „ Maple Grove “ leben, was sich umgekehrt auf 48 reduziert , eine weitere Zahl, die in den meisten Kriegs-Psy-Ops verwendet wird. Außerdem gab es am 31. Oktober eine Numerologie mit 48 Datumsangaben.

31.10.2023 = (10) + (31) + 2+0+2+3 = 48

31.10.2023 = 1+0 + 3+1 + (20) + (23) = 48

Maple Grove = 48, 48

Einzelner Tag = 48, 48 („42“ Verwandte wurden an einem „ einzigen Tag “ getötet)

Weltkrieg = 48, 48 (wie oben entschlüsselt)

Falsche Flagge = 48, 48 (als Scherzcode verwendet)

Freimaurer = 48, 48

Die Freimaurer = 48

Maple Grove liegt in „ Minnesota “ und passt perfekt zu „ Airstrike “. Stellen Sie sich das vor: Das Glück, dass CNN diese Familie innerhalb weniger Stunden nach dem angeblichen Luftangriff gefunden hat, um die perfekte 42-Nummern-Story zu bekommen.

Stellen Sie sich außerdem vor, dass wir innerhalb einer Stunde alle Namen der bei diesem „Luftangriff“ getöteten Menschen nennen und anerkennen, dass es sich bei 42 dieser Namen um Verwandte handelte. Ja, das klingt wirklich plausibel … Peinlich erfunden.

Minnesota = 110, 133, 102, 134, 425, 448, 798, 660

Luftangriff = 110, 133, 102, 134, 425, 448, 798, 660

Außerdem reduziert Minnesota die Anzahl der „ Punkte “, „ Allerheiligen“ , „ Mord “ und „ Tötung “ auf 38 , wie zuvor entschlüsselt.

Und das ist alles für heute Morgen. Auch hier ist alles, was Sie in den „Nachrichten“ sehen und hören, erfunden und Teil ihrer Rituale. Während die meisten Geschichten inszeniert und einfach theatralisch oder sogar erfunden sind, werden die wenigen, die real sind, immer so berichtet, dass es zu ihrer Zahl passt, das heißt, sie werden umgeschrieben, um der Weltbühne zu entsprechen.

Bei diesem Luftangriff hätte es durchaus zu einer Explosion kommen können, bei der Menschen verletzt oder sogar getötet worden wären. Allerdings wurde es von den Zahlen geplant, geschrieben und ausgeführt, und jeder einzelne Bericht über die Veranstaltung ist so geschrieben und gestaltet, dass er zu ihren Ritualen, Tagesordnungen und der illusorischen Realität passt.

Quellen: PublicDomain/bartoll.se am 02.11.2023