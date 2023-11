Reduzierung der Weltbevölkerung: „Ich sehe keine größere Bedrohung für die Menschheit als diesen aufziehenden Sturm“

Teile die Wahrheit!

Dr. Michael Yeadon: „Ich sehe keine größere Bedrohung für die Menschheit als diesen aufziehenden Sturm. Wir werden genauso um göttliche Intervention beten müssen wie Menschen objektiv darüber informieren, was unserer Meinung nach passiert.“

Die ICMRA hat sich im Wesentlichen als „der bequem platzierte globale Aufseher für die Arzneimittelregulierung gegenüber der kommenden Weltregierung“ ernannt.

2. Updates von unserem Chef-Wissenschaftler Dr. Michael Yeadon (ehemaliger Vizepräsident von Pfizer) zu den von Hedley Rees aufgeworfenen Schlüsselpunkten.

Wenn „gültig“ definiert ist als „auf dem neuesten Stand der von der WHO empfohlenen Impfstoffe“, werden Sie zukünftige Injektionen von mRNA-basierten Produkten, die die Pharmaindustrie als Reaktion auf die falschen Pandemien herstellen wird und die von Regierungen vorgeschrieben werden, nicht ablehnen können.

Alle mRNA-basierten Injektionen, sofern die genetische Sequenz ein nichtmenschliches Protein kodiert, werden schädigen, verstümmeln und töten. Die Toxizität ist beabsichtigt und durch Design gesichert. Covid kann als die Generalprobe für all dies betrachtet werden.

Daher sehe ich, wenn es soweit kommt, die Plausibilität der Möglichkeit endloser und völlig betrügerischer „weltweiter Krisen“, die auf diese Weise zu einer Reduzierung der Weltbevölkerung führen.

Indem sie die Tödlichkeit der Injektionen anpassen, die bereits durch den Prozess der Einführung unterschiedlicher Chargen von „Impfstoffen“ seit Dezember 2020 variierte, von sehr geringer Toxizität bis miserabel, werden die satanischen Herrscher sogar das Ergebnis jeder Impfwelle vorhersagen können.

Stellen Sie sich vor, sehr viele Menschen sterben auf den Straßen in der Nähe. Die kontrollierten Medien werden es leicht haben, die Öffentlichkeit mit Geschichten über die nächste „extrem tödliche Variante“ zu verängstigen.

Stimmen, die darauf hinweisen, dass es die Impfungen sind, die die Todesfälle verursachen, werden vom Lärm der Mainstream-Medien und der mittlerweile üblichen Zensur überwältigt.

Ich glaube, es ist für die Pharmaindustrie nicht undenkbar, die Sequenzen so zu gestalten, dass eine Neigung zu einer ausgewählten Pathologie eingebaut werden kann. Wenn also die Erzählung von einem hämorrhagischen Fieber-Virus ist, kann die mRNA-Sequenz so abgestimmt werden, dass sie die Gerinnungs- und thrombolytischen Kaskaden negativ beeinflusst. (Woher stammt die kranke Fantasie der Entvölkerung?)

Vor unseren Augen findet ein weiterer Völkermord statt, über den die Medien nicht berichten wollen

300x250

Junge Menschen – in ihren Zwanzigern, Dreißigern und Vierzigern – entwickeln aggressive und schnell wachsende „Turbo-Krebse“. Der kanadische Arzt William Makis, der in seiner Laufbahn rund 20.000 Krebsfälle diagnostiziert hat, sagt: „So etwas habe ich noch nie gesehen.(Ausrufung eines planetarischen Notstands, um mit der „langfristigen Reduzierung der Weltbevölkerung“ zu beginnen)

Bei Frauen in den Zwanzigern wird Brustkrebs im Stadium IV diagnostiziert. Bei Männern und Frauen zwischen 20 und 30 wird Darmkrebs im Stadium IV diagnostiziert. Leukämie, die innerhalb weniger Tage oder sogar Stunden nach der Diagnose tödlich verläuft. Lymphome, die innerhalb weniger Monate tödlich verlaufen. „So etwas habe ich noch nie gesehen“, betont der Onkologe im Gespräch mit Jim Ferguson.

Makis fiel auf, dass relativ junge Ärzte plötzlich extrem aggressive Krebsarten entwickelten. Bei einem Arzt in den Dreißigern wurde Magenkrebs im Stadium IV diagnostiziert. Er starb innerhalb eines Jahres. Junge Leute in ihren Zwanzigern und Dreißigern mit sehr seltenen Hirntumoren. Und in allen Fällen Stadium IV, und in allen Fällen innerhalb weniger Monate tödlich.

300x250 boxone

„Ich habe noch nie Krebs gesehen, der sich so verhält. Sie wachsen rasant und machen sich erst spät bemerkbar“, sagt Makis.

In Kanada gibt es rund 100.000 Ärzte. Der Onkologe schätzt, dass 99,9 Prozent von ihnen gegen Corona „geimpft“ sind.

Es findet ein weiterer Völkermord statt, über den die Medien nicht berichten wollen. Die Betroffenen werden immer noch dazu aufgefordert, mehr von dem zu nehmen, was diesen Völkermord verursacht. Es ist ein stiller Völkermord. Keine Bomben. Nur Nadeln.

Daten der Behörde bestätigen, dass die COVID-Impfung die Lebenserwartung um mindestens 24 Jahre verkürzen kann

Die langfristigen Folgen der Covid-19-Impfung werden jetzt erkannt…

Vor einem Jahr war die Wahrscheinlichkeit, an Omikron zu erkranken, bei doppelt geimpften Australiern 10,72-mal höher als bei ungeimpften. Jetzt ist die Wahrscheinlichkeit 20-mal höher und bei dreifach oder mehr Geimpften 35-mal höher, wie die neuesten Statistiken von NSW Health zeigen (siehe unten).

Die neuesten Daten der Cleveland Clinic und die neuesten US-Daten, die von Josh Stirling, dem Gründer von Insurance Collaboration to Save Livess und ehemaligen Versicherungsanalysten auf Platz 1, analysiert wurden, zeigen einen wirklich beunruhigenden Trend.

Die Gesundheitsschäden, die durch jede Impfdosis verursacht werden, nehmen mit der Zeit nicht ab. Er setzt sich auf unbestimmte Zeit fort.

Tatsächlich zeigen die CDC-Daten zur Gesamtmortalität, dass jede Impfstoffdosis die Sterblichkeit im Jahr 2022 um 7 % im Vergleich zur Sterblichkeit im Jahr 2021 erhöht.

Wenn Sie also 5 Dosen erhalten haben, war die Wahrscheinlichkeit, im Jahr 2022 zu sterben, um 35 % höher als im Jahr 2021. Wenn Sie nur eine Dosis erhalten haben, war die Wahrscheinlichkeit, im Jahr 2022 zu sterben, um 7 % höher als im Jahr 2021. Wenn Sie nicht geimpft sind, ist die Wahrscheinlichkeit, im Jahr 2022 zu sterben, nicht höher als im Jahr 2021.

Die Daten der Cleveland Clinic

Hier sind die Covid-Infektionsraten für die ersten 98 Tage von 2022September12, als der bivalente Impfstoff den Mitarbeitern der Cleveland Clinic erstmals angeboten wurde. Er war nicht vorgeschrieben. Er wurde angeboten.

Am 12. September 2022 wurden also 6199 Mitarbeiter nicht geimpft, 2359 erhielten eine einfache Impfung, 13804 eine doppelte, 20798 eine dreifache und 3538 eine vierfache oder fünffache Impfung mit dem ursprünglichen Impfstoff, der gegen das Referenzvirus Wuhan Hu1 entwickelt wurde, das NICHT von einem Menschen isoliert, sondern am Computer erzeugt wurde.

Die Ergebnisse der Studie, die oben grafisch dargestellt sind, zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit, sich mit Covid anzustecken, umso größer ist, je mehr Dosen des Originalimpfstoffs man erhalten hat. Mit anderen Worten: Der ursprüngliche Covid-Impfstoff ist nicht nur unwirksam gegen Omicron. Er ist sogar anti-effektiv.

Es handelt sich also nicht um einen Impfstoff gegen den aktuellen Covid-Stamm. Er ist ein Anti-Impfstoff. Er schädigt Ihr Immunsystem in einer dosisabhängigen Weise. Je mehr Impfungen Sie erhalten haben, desto mehr Schaden haben Sie Ihrem Immunsystem zugefügt.

Die Wissenschaft“ wurde nun von der Cleveland Clinic bestätigt. Genetische Impfstoffe schädigen das Immunsystem und machen eine Infektion mit Covid nicht weniger, sondern wahrscheinlicher.

Und nicht nur das, sie haben auch horrende Nebenwirkungen auf das kardiovaskuläre, neurologische und reproduktive System.

Sie sind nichts Geringeres als die obligatorische progressive Euthanasie.

Die CDC-Daten zur Gesamtsterblichkeit zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine geimpfte Person stirbt, mit jedem Jahr um 7 % PRO IMPFUNG UND JAHR steigt. Das ist ein langsam wirkendes genetisches Gift.

Wenn sich die Menschen von der ersten Impfung erholen würden, hätte die Impfung nicht genau die gleiche Wirkung wie die fünfte Impfung (nämlich einen Anstieg der Sterblichkeit um 7 %). Das ist das langfristige Problem. Die Menschen erholen sich nicht von den durch die Impfungen verursachten Schäden in Form einer erhöhten Sterblichkeit.

Nimmt man also das Jahr 2021 als Basislinie, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person mit 5 Impfungen im Jahr 2031 stirbt, um 350 %, im Jahr 2041 um 700 % und im Jahr 2051 um 1050 % höher als bei einer nicht geimpften Person. Das ist genau wie beim Zinseszins.

Anhand dieses Ergebnisses können wir den Verlust an Lebenserwartung für einen 30-jährigen Mann wie folgt berechnen… Die Lebenserwartung eines 30-jährigen nicht geimpften Mannes im Vereinigten Königreich beträgt etwa 80 Jahre. Er kann also mit weiteren 50 Lebensjahren rechnen.

Statistisch gesehen ist die Hälfte seiner Alterskohorte mit 80 Jahren tot. Die Lebenserwartung eines 30-jährigen, fünffach geimpften Mannes im Vereinigten Königreich liegt bei 56 Jahren. Vorausgesetzt, die Männer im Vereinigten Königreich reagieren auf die Impfstoffe in gleicher Weise wie die Menschen in den USA. Alternativ dazu haben 30-jährige US-Männer, die fünffach geimpft wurden, ebenfalls 24 Jahre Lebenserwartung verloren.

Die Daten zur Lebenserwartung im Vereinigten Königreich stammen von Statista. In der nachstehenden Tabelle addieren wir die zusätzlichen 7 % Sterblichkeit pro Impfung und Jahr zu den in Spalte 2 angegebenen Werten für das Vereinigte Königreich im Jahr 2020. In einem Zeitraum von 5 Jahren würde der durchschnittliche Anstieg der erwarteten Sterblichkeit also –

(0% + 35%)/2 = 17,5% bei einer Impfung

(0% + 70%)/2 = 35% bei zwei Impfungen

(0% + 105%)/2 = 52,5% bei drei Impfungen

(0% + 140%)/2 = 70% bei vier Impfungen

(0 % + 175 %)/2 = 87,5 % bei fünf Impfungen

Lebenserwartung für nicht geimpfte und 1-5 geimpfte britische Männer

1 Impfung raubt einem 30-jährigen Mann 13 Jahre

2 Impfungen raubt 30-jährige Männer von 18 Jahren

3 Impfungen raubt 30-jährige Männer von 20 Jahren

4 Impfungen raubt 30 jährige Männer von 23 Jahren

5 Impfungen raubt 30-jährige Männer von 24 Jahren

Das ist der Preis, den man zahlt, wenn man dem NHS, der Regierung und der BBC und den Mainstream-Medien vertraut.

Das ist es, was Medien wie Expose zu verhindern versucht haben.

NSW Vax-Status 2023Jan7

Die Bevölkerung von New South Wales in Australien betrug im Jahr 2022 6.505.883 Einwohner. Der Impfstatus ist wie folgt…

https://www.health.gov.au/our-work/covid-19-vaccines/vaccination-numbers-and-statistics

Daten aus NSW Australien zu Krankenhaus- und Intensiveinweisungen in den letzten 6 Wochen des Jahres 2022 zeigen dosisabhängige Zerstörung des Immunsystems

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/weekly-reports.aspx

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Documents/weekly-covid-overview-20221231.pdf

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Documents/weekly-covid-overview-20221217.pdf

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Documents/weekly-covid-overview-20221210.pdf

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Documents/weekly-covid-overview-20221203.pdf

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Documents/weekly-covid-overview-20221126.pdf

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Documents/weekly-covid-overview-20221119.pdf

NSW Covid ICU-Aufnahmen 2022Nov19-Dez31

NSW Covid Krankenhauseinweisungen 2022Nov19-Dez31

Es gibt den Beweis für die Zerstörung des Immunsystems durch impfstoffvermittelte Spike-Proteine. Bei den Krankenhauseinweisungen in Australien ist das gleiche Muster zu beobachten wie bei den Infektionsraten in Cleveland. Je mehr Impfungen Sie erhalten, desto schwächer wird Ihr Immunsystem. Und das gilt für das Ziel der Therapie! Die obigen Diagramme behandeln KEINE der Nebenwirkungen.

Schlussfolgerung

Die Bevölkerung von NSW in Australien beträgt 6½ Millionen Menschen. Sie sind eine hoch geimpfte Gruppe. Ein Blick auf die Daten der australischen Regierung für die letzten 6 Wochen des Jahres 2022 zeigt dies.

Bei Personen mit 1 oder 2 Dosen ist die Wahrscheinlichkeit, mit Covid ins Krankenhaus eingeliefert zu werden, 20-mal höher als bei Personen ohne Dosen. Bei denjenigen mit 3 oder 4 oder mehr Dosen ist die Wahrscheinlichkeit, mit Covid ins Krankenhaus eingeliefert zu werden, 35-mal höher als bei denjenigen, die keine Dosen eingenommen haben. Wer nicht geimpft ist, ist zu 100 % davor geschützt, auf die Intensivstation zu müssen. Mit Impfung besteht eine Chance von 6 zu 100.000, auf der Intensivstation aufgenommen zu werden. Impfstoffe sind unsicher und extrem unwirksam. Die COVID-19-Impfung übt einen unhaltbaren Druck auf die Krankenhäuser und Intensivstationen in NSW und folglich in der ganzen Welt aus. Der NHS im Vereinigten Königreich wird zerstört werden, wenn Impfungen nicht sofort verboten werden. Es könnte bereits zu spät sein. Die Impfstoffe verhindern die Herdenimmunität. Die Herdenimmunität wird bei den Geimpften nie erreicht werden. Bei den Ungeimpften wurde sie bereits erreicht. Das Fortbestehen der Pandemie ist ausschließlich auf die Anti-Impfstoffe zurückzuführen.

Das letzte Mal, als ich mir die Daten in NSW für die letzten sechs Wochen des Jahres 2021 ansah, war die Wahrscheinlichkeit, dass die doppelt Geimpften an Omicron erkrankten, 2,18 Mal höher als die nicht Geimpften.

Heute, 12 Monate später, in den letzten 6 Wochen des Jahres 2022, ist die Wahrscheinlichkeit, sich mit der neuesten Variante anzustecken, bei den doppelt Geimpften nicht 2,18-mal, sondern sogar 20-mal höher. Und bei den dreifach Geimpften ist die Wahrscheinlichkeit 35-mal höher!

Es gibt also die Zerstörung des Immunsystems, die ich im Oktober 2021 vorausgesagt habe. Es gibt das fortschreitende, durch den Impfstoff vermittelte AIDS. Das sind absurde Zahlen im Stil von Monty Python. Soweit ich weiß, wird die australische Regierung jetzt aufhören, die Krankenhausdaten nach dem Impfstatus zu klassifizieren.

Das heißt, man muss den Kopf in den Sand stecken. Auf jeden Fall. Es ist zu spät. Die Katze ist aus dem Sack. Diese Zahlen sind eine sich beschleunigende immunologische Katastrophe.

Die Daten, die wir analysiert haben, beziehen sich auf die Krankheit, vor der uns die Impfstoffe schützen sollen (Covid-19). Sie befassen sich nicht mit der Fülle von kardiovaskulären, neurologischen, immunologischen, reproduktiven und systemischen Nebenwirkungen der genetischen Anti-Impfungen, die zu weiteren Krankenhauseinweisungen führen.

Wir haben die Kontrolle über unser Gesundheitswesen in die Hände der Pharmaindustrie gegeben, und diese hat diese Dienste zerstört. Der Tag wird kommen, wenn er nicht schon gekommen ist, an dem 50 % der Patienten in unseren Krankenhäusern an einer durch Impfungen verursachten Pathologie leiden.

Dann stellt sich die Frage, wie viele andere zusätzlich zu den Impfgeschädigten an von Big Pharma vermittelten Krankheiten leiden, die von anderen Big Pharma-„Medikamenten“ herrühren.

Die Glaubwürdigkeit und die Lebensfähigkeit des gesamten Gesundheitswesens weltweit hängt daher vollständig von der sofortigen Einstellung der genetischen Impfung ab.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das HAARP-Netzwerk und geheime Experimente“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/interestofjustice.substack.com am 02.11.2023