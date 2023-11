Satan wurde besiegt und jetzt werden seine Lakaien zusammengetrieben

Auf den höchsten Ebenen der Weltmächte ist etwas Grundlegendes geschehen. Satan wurde – wie in einem alten Kult menschlicher Sklavenhändler – besiegt und nun ist eine Säuberungsaktion im Gange.

Die Zeichen sind überall. Schauen wir uns aber zunächst einmal an, was besiegt wurde. Von Benjamin Fulford

Hinweis: Benjamin Fulford ist ein kanadischer Investigativjournalist, der seit geraumer Zeit in Japan lebt. Er war Chefredakteur der Asien-Pazifik-Ausgabe des Forbes Magazine und hat mehrere Romane auf Japanisch geschrieben, darunter über den 11. September und „Die Macht der Mafia, die Welt zu regieren, und der Reset-Plan für die Menschheit“.

Er ist auch Sprecher der White Dragon Society und berichtet wöchentlich über die globale Machtverschiebung, die im Gange ist. Er verfügt über ein großes Netzwerk von Kontakten, das von Staatsoberhäuptern bis hin zu Mafiafiguren reicht, und erhält wöchentlich Informationen von allen Arten von Whistleblowern in Organisationen wie dem Pentagon, der CIA, dem Mossad, dem MI5, dem MI6, dem Vatikan, den Königshäusern und der P2/ P3 Freimaurerloge.

Warnung: Er stellt seit Jahren unbewiesene abenteuerliche Ankündigungen in Aussicht, wie Verhaftungen und Verschiebungen im Machtgefüge. Nichts von seinen Ankündigungen ist eingetroffen. Es werden geschickt Fakten mit Märchen vermischt. Seine Aussagen werden unkritisch in den Sozialen Medien verbreitet. Es besteht der Verdacht das er wie Q, die White Hats, White Dragon Family, etc. auch eine PsyOp ist!

Als sich asiatische Geheimbünde 2006 zum ersten Mal an mich wandten, gaben sie mir das folgende handgezeichnete Diagramm ihrer Machtstruktur (entschuldigen Sie die Kaffeeflecken).

Oben ist der Stern Satans (fälschlicherweise Davidstern genannt) und direkt darunter die Schweiz und das Federal Reserve Board zu sehen. Der babylonische Gottkönig an der Spitze dieses Bauwerks war David Rockefeller. Unter seiner direkten Kontrolle stehen Japan, Mexiko, Kanada, Afrika, Amerika, Iran, Griechenland, England, Russland und die Mongolei.

Auf der linken Seite sehen Sie Königin Elizabeth und die Europäische Kommission (heute EU). Unter ihr finden Sie die City of London und sogenannte Grundstücke (vermutlich Kronland, das den größten Teil Australiens und Kanadas umfasst). Rechts sehen Sie Frankreich und daneben hängen die Fortune 500.

Was Sie nicht unter ihrer Kontrolle finden, ist Deutschland (damals angeführt von Führer George Bush sen.). Auch die Monarchien des Nahen Ostens wie Saudi-Arabien, China, ASEAN und Südamerika stehen nicht unter ihrer Kontrolle.

Okay, jetzt lasst uns auf das Jahr 2023 blicken und sehen, was passiert ist. England unter Königin Elizabeth spaltete sich ab, daher der Brexit. Da ihr Gemahl Philipp der Monarch von Dänemark und Griechenland war, spalteten sie sich ebenfalls ab. Obwohl Elizabeth ermordet wurde, stehen England, Irland und Schottland nun unter der Kontrolle von jemandem, der ihrem Geist treu bleibt. Es ist nicht der falsche König Karl III. Diese Person sagt, dass sie im neuen Jahr einen öffentlichen Auftritt haben wird.

Auch Frankreich hat sich abgespalten. Es steht jetzt unter der Kontrolle von Pierre De Gaulle, dem Enkel von Charles De Gaulle. Auf dem St. Petersburger Forum sprach De Gaulle die Möglichkeit eines Beitritts Frankreichs zu den BRICS an. Der russische Präsident Wladimir Putin sagte, wenn Frankreich seine Kandidatur vorlegen würde, werde er darüber nachdenken. https://www.voltairenet.org/article220008.html

Russland spaltete sich natürlich auch ab, als Zaristen, die der orthodoxen Kirche treu ergeben waren, 200 satanistische Oligarchen töteten und viele andere verbannten, bevor sie dem Avatar Wladimir Putin das Kommando übertrugen.

Auch Afrika hat sich abgespalten, weshalb sich auf diesem Kontinent fast niemand mehr den Impfungen unterzog. Die Russen haben den neuen unabhängigen afrikanischen Ländern militärische Unterstützung geleistet. Die Chinesen haben wirtschaftliche Unterstützung geleistet. Die afrikanischen Länder des britischen Commonwealth sind ebenfalls unabhängig.

Schauen wir uns als nächstes Deutschland an. Nachdem George Bush Sr. und der Großteil seiner Familie wegen Hochverrats hingerichtet worden waren, wurde nach Angaben der Ältesten der Black Sun Organization Elon Musk der neue Führer. Donald Trump (der echte, nicht der falsche) ist mit dieser Gruppe verbündet.

Japan und die koreanische Halbinsel sind nun ein Schlachtfeld, auf dem der Rockefeller-Clan in einem Nachhutgefecht kämpft (und verliert), um die Kontrolle zu behalten.

Somit bleibt David Rockefeller Jr. ein Erbe, das nun aus der United States Corporation unter dem falschen Präsidenten Joe Biden, Kanada unter Casttrudeau und vielen der Fortune-500-Unternehmen besteht.

Sein Politbüro ist die in der Schweiz ansässige Gruppe Octagon. Politbüromitglied Klaus Schwab Rothschild versuchte möglicherweise, Jr. mit seinem „Great Reset“-Plan zu verdrängen. Er hat versagt.

Mit anderen Worten: Viele der Nachrichtenereignisse der letzten Jahre können als Kampf des Rockefeller-Clans um seinen Machterhalt angesehen werden. Aus diesem Grund war das erste, was sie taten, als sie die Wahl 2020 stahlen, die Schließung der Keystone-Pipeline, um die USA daran zu hindern, Nicht-Rockefeller-Öl aus Kanada zu kaufen. Sie sprengten auch die Nordstream-II-Pipeline, um die Europäer zu zwingen, Rockefeller-Öl und -Gas zum doppelten Preis des russischen Preises zu kaufen.

Nun stellt sich heraus, dass einer der Hauptgründe für den anhaltenden Völkermord in Gaza die Sicherung der riesigen dort gefundenen Gasreserven ist. Die Karte oben verdeutlicht dies.

Dennoch stehen die Rockefellers trotz der Verarmung der Amerikaner und Europäer, um an der Macht zu bleiben, immer noch vor dem Bankrott.

Wie Kim.com betont: „Russland, das am stärksten sanktionierte Land der Welt, beendet das Jahr 2023 mit einem Gewinn von 75 Milliarden US-Dollar … Die USA, das am höchsten verschuldete Land der Welt, werden das Jahr 2023 mit einem Verlust von 2 Billionen US-Dollar beenden.“

Letzte Woche hofften die Rockefellers, im Geschäft zu bleiben, indem sie den Chinesen gegen mehr Geld so ziemlich alles anboten, was sie wollten. Sie boten den Chinesen Kalifornien an und säumten die Straßen von San Francisco mit chinesischen Flaggen mit der Aufschrift: „Oh, schau, San Francisco hat sich bei der Ankunft von Präsident Xi in China verwandelt. Endlich zeigt es sein wahres Gesicht.“

https://www.newsweek.com/joe-biden-xi-jinping-videos-chinese-flags-backlash-1844043

Wenn man jedoch den Gesichtsausdruck des Rockefeller-Bagman Anthony Blinken nach den Gesprächen mit seinen chinesischen Gesprächspartnern betrachtet, kann man schieres Entsetzen erkennen. Wir haben asiatische Geheimdienstquellen gefragt, was sie ihm gesagt haben, und sie sagten ihm, die Chinesen würden der US Corporation KEIN Geld mehr leihen. Sie sagten auch, dass sie darauf bestehen würden, dass die Rockefellers und andere, die für den Impfstoff-Massenmordkrieg verantwortlich sind, vor ein Kriegsverbrechertribunal gestellt werden.

Nach dem Treffen bestätigte die chinesische Regierungspresse: „Die Dysfunktion des politischen Systems der USA wird weiter bestehen, solange das Land noch in der Lage ist, den Dollar zur Zügelung der Weltwirtschaft einzusetzen.

https://global.chinadaily.com.cn/a/202311/12/WS6550c8b5a31090682a5edbfe.html

Dies geschah, obwohl „Biden“ versprach, dass „die Vereinigten Staaten keinen neuen Kalten Krieg anstreben, dass sie nicht versuchen, Chinas System zu verändern, dass sie nicht versuchen, Allianzen gegen China wiederzubeleben, dass sie die ‚Unabhängigkeit Taiwans‘ nicht unterstützen und dass sie nicht die Absicht haben, einen Konflikt mit China zu haben“, so der chinesische Außenminister Wang Yi.

Weil er kein Geld bekam, verunglimpfte „Biden“ Xi nach dem Treffen als Diktator einer kommunistischen Regierung.

Auf jeden Fall ist die Biden-Show ohne chinesisches Geld zum Scheitern verurteilt, weil sie kein Geld haben, um Generäle und Schauspieler zu bestechen, die sich als Politiker ausgeben.

Die Anzeichen dafür, dass die Rockefellers die Kontrolle über die USA verlieren, sind jetzt überall zu sehen.

Das größte Zeichen ist ein Brief, der an Soldaten verschickt wird und in dem es heißt: „Ehemalige Soldaten, die unfreiwillig von der Armee getrennt wurden, weil sie sich weigerten, die COVID-19-Impfung zu erhalten, können eine Korrektur ihrer Militärakten beantragen.“ Das bedeutet, dass die Impfstoff-Mafia die Kontrolle über das US-Militär verloren hat.

Sie verlieren auch die Kontrolle über die US-Bürokratie. Mehr als 500 US-Beamte haben einen Brief unterzeichnet, in dem sie gegen die Israel-Politik des Rockefeller-Surrogats Biden protestieren

https://www.nytimes.com/2023/11/14/us/politics/israel-biden-letter-gaza-cease-fire.html

Der Donald-Trump-Unterstützer Kash Patel hat inzwischen den Rockefeller-Vollstrecker FBI-Direktor Christopher Wray und andere Mitglieder des FBI und des Justizministeriums wegen unrechtmäßiger Überwachung verklagt. Sie werden dazu unter Eid befragt werden.

Auch der Abgeordnete Clay Higgins (R-La.) konfrontierte Wray mit „schändlichen“ Bussen „voller FBI-Informanten, die als Trump-Anhänger verkleidet am 6. Januar in unserem Kapitol eingesetzt wurden“.

https://news.yahoo.com/clay-higgins-claims-ghost-buses-202706409.html

Jetzt wurden die Tonbänder vom 6. Januar veröffentlicht, die beweisen, dass es sich bei diesem Ereignis um einen gigantischen Betrug handelte, der von Elementen innerhalb der US-Regierung ermöglicht und koordiniert wurde.

Seit der Veröffentlichung von mehr als 40.000 Stunden an Sicherheitsvideos der Capitol Police vom 6. Januar am Freitag kursieren Dutzende von Clips, die die Darstellung des Komitees vom 6. Januar als „gewaltsamer Aufstand“ entlarven.

Die andere Sache, die sich abspielt, sind die immer deutlicher werdenden Beweise für die Impfstoffverbrechen, die von der khasarischen Pharmamafia begangen werden. Zum Beispiel haben japanische Forscher bestätigt, dass die Impfstoffe so konzipiert waren, dass die Herzmuskeln Spike-Proteine produzieren. Diese wiederum veranlassten das Immunsystem, sie anzugreifen, was zu all diesen Herztodesfällen führte. Pfizer hat inzwischen zugegeben, dass privilegierte Bevölkerungsgruppen spezielle sichere Covid-19-„Impfstoffe“ in verschiedenen Chargen erhielten. Mit anderen Worten: Die Impfstoffe wurden verwendet, um die Bevölkerung selektiv von „Unerwünschten“ zu befreien.

Wir sehen auch, dass eine Klage gegen New Jersey eingereicht wurde, weil dort heimlich das Blut von Babys für VIPs entnommen wurde:

Das Institute for Justice hat eine Klage gegen den Bundesstaat New Jersey eingereicht, in der behauptet wird, dass ein geheimes Programm die Entnahme und Aufbewahrung von Blut von Neugeborenen ohne das Wissen oder die Zustimmung der Eltern der Babys ermöglicht.

https://thepeoplesvoice.tv/new-jersey-sued-for-secretly-harvesting-babies-blood-for-elite-vips/

Senator Rand Paul (R-Ky.) leitet nun ein Strafverfahren gegen Dr. Anthony Fauci wegen Meineids vor dem Kongress ein.

„Praktisch alles, was sie privat sagten, sagten sie gleichzeitig in der Öffentlichkeit das Gegenteil“, sagte Dr. Paul.

https://www.zerohedge.com/covid-19/sen-rand-paul-says-he-wants-federal-prosecution-fauci-covid-coverup

Er sollte wegen Kriegsverbrechen und Massenmordes angeklagt werden.

In einem Dokument des „Sekretariats für Weltordnung“ vom 20. September 1991 wird zum Beispiel gefordert:

Die sofortige Reduzierung der Weltbevölkerung…Dies muss mit allen notwendigen Mitteln geschehen…. Der Sicherheitsrat der UNO unter Führung der angelsächsischen Großmächte wird beschließen, dass der Sicherheitsrat von nun an alle Nationen darüber informiert, dass die Duldung der Bevölkerung beendet ist, dass alle Nationen Quoten für die Bevölkerungsreduzierung auf jährlicher Basis haben, die vom Sicherheitsrat durch selektive oder totale Embargos von Krediten, Handelsgütern, einschließlich Lebensmitteln und Medikamenten, oder durch militärische Gewalt, wenn nötig, durchgesetzt werden.

http://members.nbci.com/_XMCM/trufax/learchives/cobden.html

Donald Trump, der echte, plant sicherlich, Strafanzeige gegen die Rockefellers und ihre Handlanger zu erstatten.

Aus diesem Grund bezeichnet der von Rothschild kontrollierte Economist Trump als „die größte Gefahr für die Welt im Jahr 2024“.

Jen Psaki Rockefeller spricht ihrerseits über die Angst vor Trump, „jeden zu verfolgen, den er als Feind ansieht“ und wie „er dieses Mal plant, seine Verwaltung mit Leuten zu besetzen, die das tatsächlich tun werden.“

Die Rockefellers benutzen einen falschen Trump, um zu versuchen, dies zu vereiteln. Hier sehen Sie ein Foto des gefälschten Donald Trump, der von der KM benutzt wird, um die gefälschte Geschichte über „das Verfahren wegen Wahlbeeinflussung in Georgia gegen den ehemaligen Präsidenten Donald Trump, das sich bis Anfang 2025 erstrecken soll“ zu unterstützen.

https://www.theepochtimes.com/us/trump-election-interference-case-may-extend-to-2025-fani-willis-5529994?utm_source=News&src_src=News&utm_campaign=breaking-2023-11-15-1&src_cmp=breaking-2023-11-15-1&utm_medium=email&est=ery3XTQTElGsyiz3ukkyaPaw6wR5lFlG75OGgoM6P6G%2FBVENXT5vXbIjV3sVUly%2Fsg%3D%3D

Selbst wenn sich Trump als Rattenfänger entpuppt, ergreift der Rest der Welt Maßnahmen.

„Die Vereinigten Staaten und Israel, die sich längst zusammengetan haben, werden beide für die Massaker in Gaza verantwortlich gemacht werden. Innerhalb weniger Jahre werden Israel und das ‚amerikanische Imperium‘ verschwinden. Diejenigen, die gegen den Lauf der Geschichte kämpfen, werden Kriege und unnötige Tote in ihrer Zahl provozieren“, schreibt der französische Journalist Thierry Meyssan und spiegelt damit die vorherrschende Meinung in den meisten Teilen der Welt wider.

https://www.voltairenet.org/article219991.html

Südafrika, die Türkei und Russland gehören zu den Ländern, die beim Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) Anklage wegen Kriegsverbrechen gegen die USA und ihre in Israel und der Schweiz ansässigen Octagon-Führer erhoben haben, um die in Gaza begangenen Kriegsverbrechen zu untersuchen.

Der türkische Präsident Recep Erdogan sagt, die Türkei werde dafür sorgen, dass die Welt „Israel als Terrorstaat anerkennt“. Hunderte von Anwälten gehen zum Haager Gerichtshof, um Maßnahmen gegen ihn zu ergreifen, verspricht er. Der Westen gehe „über Moral und Recht hinaus“ und „verletze internationale Rechtsnormen“, sagt die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa.

https://www.yenisafak.com/en/news/russia-says-wests-position-on-israeli-actions-in-gaza-going-beyond-morality-law-3673514

Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagt, diese Maßnahmen seien jetzt möglich, weil „der Westen mehr als 500 Jahre lang, mehr als fünf Jahrhunderte lang, das Sagen in der Welt hatte. Und diese Ära ist vorbei.“

https://youtu.be/Va5qWd-KaZA?si=T87rzdpP5H8JQ8yo

Das jüngste Beispiel dafür ist der überwältigende Sieg des libertären Außenseiters Javier Milei bei den argentinischen Präsidentschaftswahlen, der den traditionellen Parteien, die jahrzehntelang für den wirtschaftlichen Niedergang verantwortlich waren, eine schroffe Abfuhr erteilt hat. Milei verspricht, drastische Haushaltskürzungen vorzunehmen, den angeschlagenen Peso durch den US-Dollar zu ersetzen und die Zentralbank zu schließen. Außerdem will er Ministerien wie das für Frauen, Gleichstellung und Diversität sowie das für Umwelt abschaffen.

https://buenosairesherald.com/politics/elections/argentina-2023-elections-milei-shocks-with-landslide-presidential-win

Die khasarische Mafia ist jetzt in Panik, da ihr jahrhundertealter Plan, die Welt von Khazaria aus zu regieren, nach ihrer Niederlage in der Ukraine zerbröckelt.

Dadurch wurde ein riesiges politisches Bestechungsnetz unterbrochen. Nach Berechnungen des polnischen Geheimdienstes hat die Ukraine seit der russischen Invasion im Jahr 2022 mehr als 230 Milliarden Dollar an Hilfsgeldern erhalten. Nach Angaben des russischen Außenministeriums haben ukrainische Beamte zwischen 20 und 36 % der gesamten Finanzhilfe, die Kiew vom Westen erhalten hat, veruntreut.

https://tass.com/russia/1706955

Der Rest wurde von amerikanischen und israelischen Beamten veruntreut oder zur Finanzierung des Völkermords in der Ukraine und im Gazastreifen verwendet.

Laut Mossad-Quellen wird der ukrainische Präsident „Vladimir Zelensky zur Strecke gebracht werden, da er die Ukraine schon lange verlassen hat. Seine Frau wusste, dass dies unvermeidlich war, als sie in Kanada waren“.

Der polnische Geheimdienst stimmt zu: „Das Einzige, woran es keinen Zweifel mehr gibt, ist, dass Zelensky sich bald in die Reihe der Freunde der Vereinigten Staaten einreihen wird, die geopfert wurden, als sie nicht mehr gebraucht wurden oder aus irgendeinem Grund nicht mehr leicht ferngesteuert werden konnten.“

Als klares Zeichen dafür fordert das Wall Street Journal nun, dass es an der Zeit ist, das „magische Denken“ über Russlands Niederlage in der Ukraine zu beenden

Das beigefügte Foto mit der Aufschrift „Haben Sie diesen Mann gesehen? Er wird gesucht, weil er einen älteren Mann um 100 Milliarden Dollar betrogen hat“, ist ein Beispiel für wahre Worte, die im Scherz gesagt werden.

Sogar das jüdische Volk wacht auf. Zum Beispiel beginnt die ehemals KM-kontrollierte BBC, die israelische Darstellung des Gazastreifens in Frage zu stellen, indem sie berichtet: „Israel muss noch Beweise für die Tunnel vorlegen [die als Vorwand für die Zerstörung eines Krankenhauses benutzt wurden].“

Die KM ist dabei, sogar die Kontrolle über ihre Sklavenkolonie Israel zu verlieren. Oppositionsführer Yair Lapid hat sich dem Chor der Forderungen angeschlossen, Premierminister Benjamin Netanjahu aus seinem Amt zu entfernen. Netanjahu wird jetzt aktiv von israelischen Spezialkräften gejagt, wie Quellen des Mossad berichten.

Andere stellvertretende Regierungschefs wie Justin Castrudeau sind ebenfalls auf dem Weg nach draußen. Er kann sich nicht mehr in der Öffentlichkeit zeigen, ohne vom Mob angegriffen zu werden.

Natürlich flippen die KM aus und drohen nun damit, die Welt zu zerstören.

Sie klammern sich immer noch an die Illusion, dass sie in der Lage sein werden, ihren Plan, den Dritten Weltkrieg auszulösen, um 90 % der Menschheit zu töten und den Rest zu versklaven, zu verwirklichen.

Hier können Sie sehen, wie ein israelischer Kanal 14-Sprecher sagt;

„Können Sie sich vorstellen, wie viele Menschen wir abschlachten werden? Wir sind bereit, die Vereinigten Staaten und die ganze Welt zu bekämpfen“.

CIA-Quellen warnen:

„Die im Mittelmeer stationierte Flotte hat nur eine Notbesatzung…. Dafür gibt es einen Grund. Seien Sie auf eine Falschflaggen-Operation vorbereitet, bei der Israel eine Unterwasserdrohne schickt, die einen der Flugzeugträger trifft und versenkt. Genau wie bei dem Vorfall im Golf von Tonkin. Sie werden dem Iran die Schuld geben. Sie brauchen den Iran in diesem Konflikt. Russland ist sich dessen bereits bewusst“.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow bestätigt jedoch, dass weder der Iran noch der Libanon oder die militante Hisbollah sich durch den Völkermord in Gaza dazu verleiten lassen werden, den Wunsch der KMs nach einem Dritten Weltkrieg zu erfüllen.

Es scheint auch eine Art jenseitige Kraft am Werk zu sein, die sicherstellt, dass der Planet nicht zerstört wird. Der US-Luftwaffenminister Frank Kendal sagt: „Es gibt unbekannte Unbekannte“, die die USA daran hindern, ICBMs zu bauen. Offenbar verfügen die USA nur über mehr als ein halbes Jahrhundert alte Minuteman-III-Raketen, von denen niemand weiß, wie man sie bedient.

https://militarywatchmagazine.com/article/usaf-icbm-struggling-urgent-collapse

Vielleicht habe ich einen Gedächtnisfehler, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die USA nach der Minuteman-Serie noch viele andere Raketen hatten. Es ist fast so, als ob die Realität selbst verändert wird.

Auch das Pentagon selbst bleibt eine Blackbox. Es ist gerade wieder einmal bei einer jährlichen Prüfung von 3,8 Billionen Dollar an militärischen Mitteln durchgefallen.

Natürlich sind der KM die Tricks noch nicht ausgegangen. Das Cover des von KM Rothschild kontrollierten Economist-Magazins THE WORLD AHEAD 2024 enthält viele Hinweise.

Es enthält Bilder von Interkontinentalraketen und Andeutungen über Wetterkrieg und KI-Gedankenkontrolle.

Meine Aufmerksamkeit erregte jedoch die Grafik auf der rechten Seite, die zeigt, wie der Fiat-US-Dollar, der Euro, der japanische Yen und das britische Pfund abstürzen. Für mich ist das ein Hinweis darauf, dass sie nach Jahren, in denen sie die Anleger in die Aktienmärkte gelockt haben, indem sie sie mit Fiat-Geld gefügig gemacht haben, nun Kasse machen werden, indem sie ihre Aktien verkaufen und alles zum Absturz bringen. Wir werden sehen.

Die andere Sache, die sie definitiv planen, ist ein Wetterkrieg, um zu versuchen, Geld für den Kampf gegen den „Klimawandel“ zu bekommen.

Hier können Sie sehen, wie KMs „Klimazar“ John Kerry über die „Wissenschaft“ des Klimawandels schwadroniert, die von ihren bezahlten Handlangern produziert wird: „Dieser Wandel ist viel größer als jede einzelne Partei in diesem Land… er ist nicht ideologisch.“

Als Nächstes können Sie den falschen, maskierten BIDEN (stark lallend) sehen: „Ich arbeite mit unserem Kongress zusammen, um die internationale Klimafinanzierung drastisch zu erhöhen“

Mehr Geldwäsche, nur weitere 100 Milliarden Dollar.

Schließlich, und das könnte ein Zeichen dafür sein, dass wir es wirklich mit biblischen Ereignissen (oder biblischen Computergrafiken) zu tun haben, scheint der Nil rot zu fließen. (Anm. d. PRAVDA TV Redaktion: hier lügt / irrt Fulford, denn das ist ein See in Chile, der natürlich rot gefärbt ist)

