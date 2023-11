Die geheimen Rituale der Freimaurerei werden in einem viralen Video enthüllt – von Undercover-Journalist gefilmt (Videos)

Teile die Wahrheit!

Ein unabhängiger katholischer Journalist hat zahlreiche Morddrohungen erhalten, nachdem er Aufnahmen von geheimen Freimaurerritualen veröffentlicht hatte.

In einem exklusiven Interview mit LifeSiteNews erklärte Clifton, dass er vor einigen Jahren einer Freimaurerloge beigetreten sei, mit der Absicht, deren Geheimnisse preiszugeben. Clifton sagte, dass er seit den Dreharbeiten zum Ritual katholisch getauft sei.

Am 16. November begann Kyle Clifton, eine Reihe von Videoclips zu veröffentlichen, die er während der Teilnahme an einem höchst geheimen Freimaurerritual gemacht hatte.

Seine mit einer versteckten Kamera gefilmten Aufnahmen dokumentieren die Einführungszeremonie eines Freimaurermeisters dritten Grades, dem höchsten Grad der Freimaurerei in der Blauen Loge, bevor sich die Mitglieder dafür entscheiden können, ihre Mitgliedschaft auf spezifischeren Wegen zu vertiefen, beispielsweise im Schottischen Ritus. (Nein! Drei Weltkriege, 1871 von Hochgrad-Freimaurer Albert Pike vorhergesagt)

Eines seiner Videos wurde auf X, früher bekannt als Twitter, mehr als 7 Millionen Mal angesehen.

🚨📸 I went undercover with a hidden camera to expose a Freemason „Master Mason Degree“ ritual. I was shocked to learn how much of it comes from ancient Talmudic teachings. ⏰ I will release a new video every 24 hours to ensure every aspect of the ceremony is exposed. pic.twitter.com/NV561DQ7vh — Kyle – Undercover (@kyleisbased) November 16, 2023

Clifton erzählte LifeSiteNews, dass er im Alter von 18 Jahren beschlossen habe, die Freimaurerei zu entlarven, weil er glaubte, dass sie Einfluss auf einen Großteil des Bösen in der Welt habe.

Er erklärte, dass er als junger Mann Fragen gestellt habe wie: „Warum ist die Welt so, wie sie ist? Warum gibt es so viel Entartung auf dieser Welt? Wer betreibt diese ganze Propaganda?“ Und je mehr er recherchierte, „es war, als ob alle auf die Freimaurer zeigten.“

„Ich ging zu einer örtlichen Freimaurerloge, freundete mich mit einigen von ihnen an und stieg ein. Aber dann wurde mir klar, dass ich mit all dem etwas überfordert war“, sagte Clifton.

Clifton erklärte, dass er, nachdem er für seine Arbeit als Undercover-Journalist eine beträchtliche Online-Fangemeinde aufgebaut hatte, Anfang des Jahres beschloss, in seine örtliche Loge zurückzukehren und eines der Rituale zu filmen.

„Nachdem ich dort war, habe ich mit einem Priester gesprochen und alles erklärt“, sagte Clifton. „Nur drei Monate nach dem Dreh dieses Videos wurde ich getauft und in die Kirche konfirmiert. Und ja, ich würde auf keinen Fall wiederkommen. Es ist gegen die Kirche. Und die Zeremonien und Eide, die man leisten muss – das ist alles bereut.“

Cliftons Videos liefern Beweise für die streng gehüteten geheimen Rituale, einschließlich der Scheinhinrichtungszeremonie, der Ablegung des Freimaurereides und der Nachahmung des Christentums während der Rituale.

🚨👁️ PART 2:

I went undercover with a hidden camera to expose a Freemason Ritual. Today, we glance into the death ceremony which ends with the Jewish funeral prayer to prepare the new recruit to be resurrected. ⏰ New video will be posted every 24hrs to ensure maximum exposure. pic.twitter.com/jPWZbE7WEJ — Kyle – Undercover (@kyleisbased) November 17, 2023

💀⚰️ PART 3: I went undercover with a hidden camera to expose a Freemason Kabalah Ritual. 🫱🏻‍🫲🏼The resurrection is done with the various secret handshakes to indicate that only a Masters grip will raise him from the dead. ⏰ New video will be posted every 24hrs. pic.twitter.com/kkJrm05vqP — Kyle – Undercover (@kyleisbased) November 18, 2023

☠️🕯️PART 4:

I went undercover with a hidden camera to expose a Freemason Ritual. The masonic oath & penalties are sworn over, essentially a Jewish Talmud. The 3 lamps are illuminated to mock our Holy Trinity. ⏰ New vid will be posted every 24hrs to ensure max exposure. pic.twitter.com/MtYE9zfPes — Kyle – Undercover (@kyleisbased) November 21, 2023

Das freimaurerische Ritual basiert auf der Erzählung und Nachstellung von Details aus dem Leben von Hiram Abiff – vermutlich der Hauptarchitekt des Tempels von König Salomo, der nach freimaurerischen Überlieferungen von jungen Steinmetzen ermordet wurde, die seine Informationen verlangten.

Das Alte Testament berichtet von einem Handwerker namens Hiram, der an Salomos Tempel arbeitete, nennt ihn jedoch nicht als Hauptarchitekten und gibt auch keine Aufzeichnungen über seine Festnahme und Ermordung.

Das freimaurerische Ritual ist voll von einer falschen Auferstehungszeremonie, metaphorisch lebensspendenden Worten und Händeschütteln sowie Zeremonien, die eine bestimmte Anzahl körperlicher Kontaktpunkte erfordern.

Dem neuen Maurermeister wird auch das alles entscheidende Passwort beigebracht, während er an fünf Punkten seines Körpers Körperkontakt mit bereits bekennenden Meistern herstellt, in Anlehnung an die fünf Hauptwunden, die Christus während der Passion erlitten hat.

Zwei Mitglieder des Rituals werden mit den Begriffen „Diakone“ bezeichnet, in Anlehnung an das katholische Hochamt mit Subdiakon und Diakon, und auch ein „Altar“ wird von den Freimaurern verwendet.

Clifton hat berichtet, dass seine Veröffentlichung der Videos zu zahlreichen Morddrohungen gegen ihn durch Freimaurer geführt habe.

🚨👮 BREAKING: After exposing the Freemasons in an undercover video last week, an Officer of the court has gone to my family’s home and stalked and knocked on their doors in an attempt to issue a cease & desist letter to me. ‼️ I have also had my car broken into, 2 separate… pic.twitter.com/t13aSjkbri — Kyle – Undercover (@kyleisbased) November 21, 2023

Zusätzlich zu über 30 Morddrohungen gab Clifton an, dass seine Familie von „einem Beamten des Gerichts“ eingeschüchtert worden sei, um seine Offenlegung der Freimaurergeheimnisse einzuschränken.

🚨 👻 An anonymous Freemason whistleblower has come forward with an internal memo that was sent to the Masonic Lodges. They are not happy that we have spread their secret Talmudic ceremonies around the world. Keep up the pressure! pic.twitter.com/24FM77DoAF — Kyle – Undercover (@kyleisbased) November 21, 2023

Zu den an Clifton gerichteten Drohungen gehörten Nachrichten , in denen er vor dem „Preis“ gewarnt wurde, den er für die Offenlegung der Geheimnisse der Loge zahlen würde, zu deren Geheimhaltung die Mitglieder durch einen Eid verpflichtet sind.

Als Teil des während des Rituals geleisteten Eides erklärt der Maurer, dass ihm, sollte er die Geheimhaltung der Loge brechen, „nicht weniger Strafe drohen würde, als dass mein Körper in zwei Teile geteilt, meine Eingeweide von dort entnommen und zu Asche verbrannt würden.

Die Asche wird in die vier Winde des Himmels geworfen, damit unter den Menschen und Freimaurern für immer kein Andenken mehr an mich habe. So hilf mir, Gott, und halte mich standhaft in der gebührenden Einhaltung dieser feierlichen Verpflichtung als Maurermeister.“

Solche Worte wurden von Freimaurern in PR-Maßnahmen heruntergespielt, um öffentliche Unterstützung für die geheimnisvolle, antikatholische Organisation zu gewinnen, wobei die schlimmen Strafen einfach als „mächtige, symbolische Bilder“ beschrieben wurden.

Wie LifeSiteNews zuvor veröffentlicht hat, richtet die Freimaurerei als eigene universelle Religion seit langem ihre Feindseligkeit gegen das Christentum und insbesondere gegen die katholische Kirche.

David Gray, katholischer Konvertit aus der Freimaurerei, der zum „Erhabenen Grad eines Maurermeisters“ aufstieg und das Amt des „Hohepriesters eines Royal Arch Chapter“ innehatte, hat erklärt:

Tatsache ist, dass die gesamte Freimaurerei die gleichen Prinzipien hat und dass es diese Prinzipien sind, die gegen die Kirche planen. Ob einige Freimaurer diese Prinzipien im öffentlichen Raum zum Ausdruck bringen und andere Freimaurer sie nur in ihren privaten Beziehungen zum Ausdruck bringen, liegt nur in den Zufällen oder der Artikulation, nicht jedoch in der Substanz.

Die katholische Kirche hat Katholiken konsequent und strikt verboten, sich den Freimaurern anzuschließen, was der Vatikan in den letzten Wochen erneut bekräftigte, wie in der päpstlichen Bulle „ In Eminenti“ von Papst Clemens.

Anschließend schrieb Papst Leo ihre Ideen, deren Grundlagen und Gesetze dem bloßen Naturalismus entnommen werden sollen.“

In der CDF- Erklärung von 1981 über den Status von Katholiken, die Freimaurer werden, bekräftigte der Vatikan die frühere Lehre zu diesem Verbot, basierend auf erneuten Fragen zu diesem Thema, und stellte fest, dass die Exkommunikation und alle Strafen für Katholiken, die Freimaurer werden wollten, weiterhin bestehen blieben.

Nachfolgende Texte einige Jahre später – die Erklärung über freimaurerische Vereinigungen und die Unvereinbarkeit von christlichem Glauben und Freimaurerei – bekräftigten die Position der Kirche und stellten die „Unvereinbarkeit zwischen den Prinzipien der Freimaurerei und dem katholischen Glauben“ fest.

…

Quellen: PublicDomain/lifesitenews.com am 24.11.2023