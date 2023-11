Schattenpräsident: Barack Obamas dritte Amtszeit – Trumps Rückkehr und was die Bibel sagt

Die die Nation zerstörenden Probleme, die Amerika heimsuchen, sind nicht die Fehler eines senilen Präsidenten. Sie sind die Erfolge eines böswilligen Schattenpräsidenten.

Der Mann, der die Vereinigten Staaten von Amerika im Moment regiert, ist Barack Obama. Einige Menschen sind aufgewacht und haben diese Tatsache endlich laut ausgesprochen. Ein Gastartikel von Die Posaune

Die Posaune warnt schon seit mehr als einem Jahrzehnt vor diesem Mann und seinen Beweggründen. Aber selbst jetzt wird er unterschätzt und ist gefährlicher, als den Menschen bewusst ist.

„Ich persönlich glaube, dass Obama die Verwaltung leitet, nicht Joe Biden.“ Obama „leitet die Dinge hinter den Kulissen“. Joe Biden ist Obamas „präsidialer Avatar“. Obama „braucht nicht einmal zum Telefon zu greifen, weil alle seine Leute bereits im Weißen Haus sind.“

„Joe Biden leitet diesen Teil seiner Verwaltung nicht. Obama tut es.“ Obama „leitet das Weiße Haus und Biden ist die Marionette“. Die Beamten des Justizministeriums „schützen nicht Biden, sondern Obama“. Die Amerikaner erleben „die dritte Amtszeit von Barack Obama“.

Dies sind aktuelle Aussagen von Newt Gingrich, Maria Bartiromo, Lee Smith, David Garrow, David Samuels, Carole Lieberman, Ben Domenech und aus der Dan Bongino Show.

Biden ist der vom Kongress bestätigte Präsident der Vereinigten Staaten. Sein Porträt steht in den Geschichtsbüchern. Er ist der Ehrengast bei den Veranstaltungen, an denen er teilnimmt, auch wenn er scherzhaft sagt, er spiele die zweite Geige gegenüber seiner Frau, Kamala Harris oder jemand anderem. Technisch gesehen kandidiert er für die Wiederwahl, obwohl seine Kampagne im Grunde nicht existiert.

Es ist unmöglich, den geistigen Verfall dieses Mannes zu übersehen. Er hat 40 Prozent seiner Präsidentschaft im Urlaub verbracht. Er wirkt oft müde oder verwirrt. Und doch werden im Weißen Haus die Dinge erledigt. Unpopuläre, selbstzerstörerische und unmoralische Maßnahmen werden an der verfassungsmäßigen Gewaltenteilung und der gegenseitigen Kontrolle vorbei durchgesetzt, ganz zu schweigen von den Millionen besorgter Bürger, die sich zunehmend verschuldet und von jemandem mit echter Macht unterdrückt sehen.

Der Mann, der diese Macht ausübt, ist nicht der Mann im Weißen Haus, dessen geistige, körperliche, politische und kriminelle Schwachstellen jetzt offen zutage treten. Es ist der Mann, der diese Schwachstellen hinter den Kulissen ausnutzt.

„Ich habe immer gesagt, wenn ich ein Arrangement treffen könnte, bei dem ich einen Ersatzmann habe, einen Frontmann oder eine Frontfrau, die einen Ohrhörer haben, und ich nur in meinem Keller in meinem Schweiß durch die Sachen schaue und sozusagen den Text spreche, aber jemand anderes das Reden und die Zeremonie übernimmt, wäre ich damit einverstanden, weil ich die Arbeit faszinierend finde.“

Das sagte Obama dem Komiker Stephen Colbert im November 2020. Damals wurde es belächelt, aber die Posaune warnte, dass er genau das tun würde! Jetzt verweisen einige Konservative auf das gleiche Zitat und sagen, dass es von der Fiktion zur Tatsache geworden ist.

Barack Obama hat, nachdem er arbeitslos geworden war, sofort Regierungsbehörden eingesetzt, um seinen Nachfolger, den amtierenden Präsidenten der Vereinigten Staaten, auszuspionieren und zu belasten! Er blieb in Washington, D.C., sabotierte die Präsidentschaft von Trump, scheint geholfen zu haben, eine globale Gesundheitskrise auszulösen, hat mit ziemlicher Sicherheit geholfen, die daraus resultierenden Wahländerungen durchzusetzen, die Wahl 2020 zu fälschen und die Versuche zu sabotieren, die Geschehnisse während dieser Wahl zu untersuchen und ans Licht zu bringen – einschließlich der Proteste vom 6. Januar 2021 und der Amerikaner, die deswegen immer noch als politische Gefangene im Gefängnis sitzen. (Große Trübsal: Eine biblische Prophezeiung für heute)

Generalleutnant Michael Flynn, der ehemalige nationale Sicherheitsberater von Donald Trump, sagte mir in einem Interview: „Der 5. Januar 2017 ist der offizielle Beginn des von Barack Obama angeführten Putsches gegen die Vereinigten Staaten von Amerika, um einen ordnungsgemäß gewählten amtierenden Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, Donald J. Trump, zu untergraben. Und jetzt, im August 2023, befinden wir uns immer noch in den Wirren dieses Putsches.“

Amerika wird immer noch von dem Anstifter dieses Putsches kontrolliert. Und jetzt, obwohl die Journalisten nicht bereit sind, über Barack Obamas Taten zu berichten, seit er aus dem Präsidentenamt ausgeschieden ist, wachen die Menschen auf und erkennen, was die Posaune die ganze Zeit gesagt hat.(Die biblische Prophezeiung: Deutschland warnt den Iran und bereitet sich auf einen Atomkrieg vor)

Vorbereitungen für die Schlacht

Wie Samuels in seinem Tablet-Artikel „Der Obama-Faktor“ vom 2. August feststellte, haben Journalisten einen „bemerkenswerten Mangel an Neugier“ gegenüber Barack Obama an den Tag gelegt. Das hat ihm bei seiner Absicht geholfen, sich aus den Schlagzeilen herauszuhalten, insbesondere in den letzten zwei Jahren seit der Coronavirus-Panik, der irregulären Präsidentschaftswahl und der Einsetzung von Joe Biden als Präsident. Aber in den letzten Monaten gab es Anzeichen dafür, dass er sich darauf vorbereitet, sich wieder zu behaupten.

Nachdem er im April 2022 ins Weiße Haus zurückgekehrt war und Biden auffällig in den Schatten gestellt hatte, trat Obama vor den Zwischenwahlen im November direkt ins Rampenlicht, um die Republikaner daran zu hindern, Sitze im Kongress zu gewinnen. Er machte Wahlkampf für die Demokraten in Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania und Wisconsin, denselben sechs Staaten, in denen es bei den Präsidentschaftswahlen 2020 zu einem ungeheuerlichen Wahlbetrug gekommen war. (Bei den Zwischenwahlen 2022 kam es in Arizona erneut zu Unregelmäßigkeiten bei der Stimmabgabe in mehrheitlich republikanischen Bezirken).

Einige Kommentatoren meinten, Obama habe die Demokraten gerettet, indem er gemäßigte, unentschlossene Wähler ansprach und den Extremismus vieler anderer Demokraten vermied. Aber das ist nicht das, was Obama wirklich ist. Er ist viel extremer und viel zerstörerischer!

Nach seinem Erfolg bei den Zwischenwahlen hat Obama Berichten zufolge damit begonnen, „eine Handvoll informeller, aber langwieriger privater Treffen mit Gruppen von Demokraten der nächsten Generation des Repräsentantenhauses in diesem Frühjahr zu veranstalten“, berichtete Politico (22. Juni).

Die Journalisten liefern nach wie vor nur wenige substanzielle Details, aber es ist sicher, dass der Mann, der in der 8 Millionen Dollar teuren Kalorama-Villa lebt, mehr Macht über die Partei und die Regierung hat als der Mann, der ein paar Kilometer entfernt im Weißen Haus wohnt.

Obamas Ziel ist es, die Präsidentschaft im nächsten Jahr zu behalten – durch Biden oder auf andere Weise – und so viele Sitze im Kongress wie möglich zu gewinnen. Die Washington Post berichtete, dass Obama sich am 27. Juni mit Biden im Weißen Haus zu einem privaten Gespräch über die Wahl 2024 traf, in dem er „seine Sorge betonte, dass Trump ein stärkerer Kandidat sein könnte, als viele Demokraten glauben“ (2. August).

Obama hat Präsident Trump schon früher bekämpft und bekämpft ihn jetzt wieder mit Strafverfolgung und anderen Angriffen. Wenn es sein muss, wird er die Wahl von 2024 stehlen, so wie er die von 2020 gestohlen hat. Wie Lee Smith am 7. August schrieb, war dieses Treffen am 27. Juni „Obamas Art zu signalisieren, dass er das zu Ende bringen will, was er einen Tag vor der Auszählung der Wahlmännerstimmen durch den Kongress begonnen hat, die Trumps Sieg von 2016 bestätigten.“

Ob durch Biden, Kamala Harris, Michelle Obama oder auf andere Art und Weise, Barack Obama arbeitet an seiner vierten Amtszeit als die wahre Kraft hinter seiner Partei.

Verräterischer Coup

Um zu verstehen, was Obama derzeit inszeniert, müssen Sie verstehen, was er in der jüngsten Vergangenheit getan hat.

Am 5. Januar 2017, nur zwei Wochen vor der Amtseinführung von Donald Trump, traf sich Präsident Obama im Oval Office mit seinen wichtigsten Geheimdienstmitarbeitern: dem Direktor des US-Inlandsgeheimdienstes FBI James Comey, dem Direktor des US-Auslandsgeheimdienstes John Brennan, dem Direktor des US-Nachrichtendienstes DNI James Clapper, dem Vizepräsidenten Joe Biden, dem Direktor der US-Sicherheitsbehörde Michael Rogers, der US-Sicherheitsberaterin Susan Rice und der stellvertretenden Justizministerin Sally Yates.

Was haben sie besprochen? Wie mein Vater in Amerika unter Beschuss schreibt: „Diese höchsten Beamten, angeführt von Obama, berieten darüber, wie sie eine illegale Untersuchung gegen den nächsten amtierenden Präsidenten fortsetzen könnten, der ihr eigener Chef sein würde! Das ist Hochverrat!“

Am nächsten Tag veröffentlichte die CIA eine nachrichtendienstliche Bewertung, in der behauptet wurde, dass der russische Präsident Wladimir Putin Trump geholfen hat, die Wahl zu gewinnen. Dies war der Auslöser für die Ermittlungen von Robert Mueller und alle anschließenden rechtlichen Schritte gegen Donald Trump und das Mittel, um ihn daran zu hindern, seinen Auftrag von mehr als 60 Millionen Amerikanern zu erfüllen.

Das war nur der Anfang von Obamas verräterischen Aktivitäten. Dieses Treffen löste ein Gewirr von politischen und rechtlichen Konflikten aus, die Trump während seiner gesamten Präsidentschaft verfolgten. Und dann beging Obama weitere verräterische Handlungen, um sicherzustellen, dass Trump keine zweite Amtszeit bekommt, und zwang ihn so aus dem Amt.

Mit Hilfe eines Netzwerks politischer Agenten und unter dem Vorwand der Angst vor dem Coronavirus haben Obama und seine Leute die Zahl der Briefwahlstimmen drastisch erhöht und die Überprüfung der Stimmzettel drastisch reduziert, was es ihm ermöglichte, Donald Trump in sechs umkämpften Staaten die Wahl zu stehlen. Die Menschen sahen, was geschah: eine LKW-Ladung von Stimmzetteln, die in der Nacht die Staatsgrenzen überquerte, Wahlmaschinen, die sowohl vor Ort als auch über das Internet manipuliert werden konnten, Leute, die Wahlbeobachter abwimmelten und heimlich weiterzählten, Wasserrohrlecks und andere Ausreden, um den Auszählungsprozess zu verzögern.

Dr. Peter Navarro, ein Berater von Präsident Trump, verfasste einen dreiteiligen Bericht, in dem er die Beweise für diesen Diebstahl detailliert darlegte, und plante zusammen mit dem ehemaligen Trump-Berater Steve Bannon, Joe Biden an der betrügerischen Amtsübernahme zu hindern.

Der Kongress musste die Wahl noch als rechtmäßig und rechtsverbindlich bestätigen, und etwa 100 der 535 Abgeordneten waren bereit, Beweise für Betrug vorzulegen und Untersuchungen zu beantragen. Mit diesen Beweisen vor den Augen des amerikanischen Volkes und seiner Vertreter konnten der Kongress und insbesondere Vizepräsident Mike Pence die Bestätigung der problematischen Wahl verweigern. Das war eine rechtmäßige, verfassungsmäßige und gewaltfreie Strategie.

Der ehemalige Chef der Capitol Police, Steven Sund, hat kürzlich bestätigt, dass das FBI die Beamten der Capitol Police über bekannte Aufwiegler im Unklaren gelassen hat, die den Protest gegen die Bestätigung der Wahl am 6. Januar 2021 vor dem Capitol-Gebäude in Washington, D.C., unterwandert haben. Er ist davon überzeugt, dass die Geheimdienstmitarbeiter von einem Plan wussten, der zu Gewalt führen sollte, und absichtlich Informationen verschwiegen, die die Polizisten benötigten.

Senatoren und Abgeordnete begannen am 6. Januar 2021 im Kapitol über die Unregelmäßigkeiten und Beweise zu diskutieren. Dann brach draußen die Gewalt aus. Die Demonstranten drangen problemlos in das Gebäude ein. Alle Mitglieder des Kongresses wurden evakuiert, und sie begannen, die Nerven zu verlieren. Die Sitzung wurde um 20 Uhr wieder aufgenommen und 127 Mitglieder erhoben Einspruch gegen die Bestätigung der Präsidentschaftswahlen in Arizona und 145 gegen die in Pennsylvania. Aber sie wurden überstimmt, die Einwände fielen in sich zusammen und um 3:44 Uhr verkündete Pence, der es feige abgelehnt hatte, einzugreifen, um die Bestätigung zu verhindern, dass Biden die Präsidentschaft gewonnen hatte.

Dann wurde Trump von radikalen Linken schnell angeklagt und für die Gewalt verantwortlich gemacht. Es war ein unverhohlener Versuch, ihn zu verurteilen und ihn daran zu hindern, jemals wieder die Präsidentschaft zu übernehmen. Dennoch wurde er entlastet. Die Gewalt war nicht Trumps Schuld: Es war Obamas Plan. Trump brauchte eine friedliche Debatte über die Beweise und Fakten. Obama brauchte einen Aufstand.

Medien kontrollieren

Präsident Trump versuchte, seine Plattform auf Twitter zu nutzen, um das amerikanische Volk zu warnen, was auf der „Stop the Steal“-Kundgebung an diesem Tag wirklich geschah. Doch Barack Obama hatte nicht nur die Kontrolle über die Geheimdienste und die wichtigsten Teile des Protests, sondern auch über Amerikas führende Technologieunternehmen.

Es war Michelle Obama, die am 7. Januar 2021 forderte, dass Twitter den Präsidenten dauerhaft sperrt. Twitter gehorchte innerhalb von 24 Stunden. Es sperrte das Konto von Präsident Donald Trump, einschließlich aller früheren Beiträge, und schnitt ihn damit von seinen 88 Millionen Anhängern ab. (Biden, der angeblich 81 Millionen Stimmen erhalten hat, hatte nur 20 Millionen Follower.)

Der Tech-Unternehmer Elon Musk, der nie ein Anhänger von Trump war, nannte die Entscheidung von Twitter, einen amtierenden Präsidenten zu sperren, „verrückt“. Er war über diesen und andere Angriffe auf die Meinungsfreiheit so wütend, dass er im Oktober letzten Jahres 44 Milliarden Dollar ausgab, um Twitter zu kaufen und den zugrunde liegenden Computercode offenzulegen, damit die Nutzer selbst nachweisen konnten, wie die Führungskräfte von Twitter bestimmen, was sie sehen und wie sie die Reichweite konservativer Inhalte einschränken.

Durch die Veröffentlichung interner Twitter-Dokumente haben Musk und ein Team unabhängiger Journalisten bewiesen, dass Twitter und andere Unternehmen aus dem Silicon Valley im Grunde Tochtergesellschaften des FBI und anderer Bundesbehörden sind. Musk scheute jedoch davor zurück, zu enthüllen, wer diese Absprache getroffen hat.

Tatsache ist jedoch, dass Twitter im Jahr 2006 gegründet und 2007 populär wurde. Barack Obama trat 2008 sein Amt an, und bis zum Ende seiner Präsidentschaft im Jahr 2016 war die Social Media-Plattform zu einer Waffe geworden. Lee Smith fasst es folgendermaßen zusammen: „Eine gesellschaftsübergreifende Industrie, die darauf ausgelegt ist, Wahlen zu beeinflussen und Amerikaner zu zensieren, zu propagieren und auszuspionieren, war nie nur eine Waffe, um Donald Trump zu schaden. Sie wurde entwickelt, um die Republik zu ersetzen“ (Tablet, 5. Januar).

Irgendwann zwischen Obamas Amtsantritt 2009 und dem Beginn des Arabischen Frühlings 2011 hatte Obama die Kontrolle über die US-Geheimdienste erlangt und tat dies mit den Tech-Konzernen. Er war in der Lage, die CIA und das FBI zu benutzen, um Trump fälschlicherweise zu beschuldigen, die Wahl 2016 gestohlen zu haben, während er sich selbst darauf vorbereitete, die Wahl 2020 zu stehlen. Sobald er dies erreicht hatte, nutzte er seine Kontrolle über das Silicon Valley, um Trump von Twitter, Facebook und anderen Plattformen zu vertreiben.

Obamas ehemalige Mitarbeiter

Es war Biden, der ins Weiße Haus einzog, aber die „Biden-Administration“ erwies sich schnell als mehr Obama-artig als die Obama-Administration.

Nach Bidens Amtsantritt am 20. Januar 2021 begannen ehemalige Obama-Beamte, Schlüsselpositionen unter ihm zu besetzen. Der Redakteur des Spectator USA, Freddy Gray, schrieb, dass sich Obamas Wahlkampfleiter früher über die Clinton-Vertrauten in der Obama-Regierung beschwerten, während jetzt „die Biden-Kampagnenmitarbeiter darüber meckern, dass das Team Obama zurückkehrt“ (28. November 2020).

Viele, darunter auch der amtierende Direktor des US-Nachrichtendienstes Richard Grenell, warnten, dass Susan Rice (die ein wesentlicher Bestandteil von Obamas Verschwörung vom 5. Januar war) eine Art Schattenpräsidentin sein würde, die Obama zur Verwaltung von Biden einsetzte. Diese Einschätzung erwies sich als noch richtiger, als er befürchtet hatte.

Als Direktorin des Rates für Innenpolitik von 2021 bis 2023 leitete Rice ein Team von einem Dutzend Mitarbeitern aus dem Westflügel des Weißen Hauses. Politico berichtete, dass der „Umfang ihres Lehnsherrn“ bemerkenswert war. Sie kontrollierte ein „weitläufiges Portfolio“, das von der Polizeiarbeit und der Rassengerechtigkeit bis hin zur Verschuldung von Studentenkrediten, der Einwanderung und der Gesundheitsversorgung reichte. Rice übte weitaus mehr Einfluss auf die US-Innenpolitik aus als Biden. Die Tatsache, dass sie am 26. Mai von diesem Posten zurücktrat, könnte daher darauf hindeuten, dass Obama bereits Vorbereitungen für eine neue Marionette trifft.

Doch Rice war nicht Bidens einzige Betreuerin. Außenminister Antony Blinken, die stellvertretende Außenministerin Wendy Sherman, die Unterstaatssekretärin für politische Angelegenheiten Victoria Nuland, der US-Sicherheitsberater Jake Sullivan, der stellvertretende US-Sicherheitsberater Jon Finer, die stellvertretende Generalstaatsanwältin Lisa Monico und andere hatten alle eine Schlüsselrolle in Obamas Team.

Dieselben Leute, die Ihnen den Arabischen Frühling und das Atomabkommen mit dem Iran beschert haben, sind zurückgekehrt, um Ihnen den katastrophalen Abzug aus Afghanistan zu bescheren, und sie arbeiten an einem inoffiziellen neuen Atomabkommen mit dem Iran und einer erneuten Opposition gegen den Staat Israel (Artikel, Seite 9).

Obamas Team ist bei seinen Angriffen auf Amerika einfach noch dreister geworden, jetzt, da sie Joe Biden als Sündenbock benutzen können, wenn sie sich vor der Verantwortung drücken wollen.

Radikale Strafverfolgung

Obama steckt auch hinter den juristischen Bemühungen, Trump aus dem Amt zu drängen. Möglicherweise ist er an dem Versuch des Bezirksstaatsanwalts von Manhattan, Alvin Bragg, beteiligt, Trump wegen 34 Straftaten anzuklagen, die auf einer Unregelmäßigkeit in der Buchhaltung beruhen, die normalerweise als Ordnungswidrigkeit behandelt wird.

Doch Obama steckt mit Sicherheit hinter den Versuchen des Sonderstaatsanwalts Jack Smith, Trump wegen 40 Straftaten im Zusammenhang mit dem falschen Umgang mit geheimen Dokumenten und vier Straftaten im Zusammenhang mit den Protesten vom 6. Januar anzuklagen. Und er steckt wahrscheinlich auch hinter den Versuchen des Bezirksstaatsanwalts von Fulton County, Fani Willis, Trump und 18 weitere Personen wegen 13 Straftaten im Zusammenhang mit der Aufdeckung von Wahldiebstählen in Georgia anzuklagen.

Smith ist ein überzeugter Obama-Unterstützer, dessen Frau Katy Chevigny sowohl dem Obama- als auch dem Biden-Wahlkampf große Spenden zukommen ließ. Sie war Produzentin von Becoming, einem intimen Dokumentarfilm über das Leben, die Hoffnungen und persönlichen Bestrebungen von Michelle Obama. Smith ist eindeutig eine voreingenommene Staatsanwältin, die mehr daran interessiert ist, Obamas radikalem politischen Verbündeten, Merrick Garland, dabei zu helfen, Trump bei der Wahl 2024 von der Wahl fernzuhalten, als Gerechtigkeit walten zu lassen.

Mit der ersten Anklage gegen Trump sollte die Tatsache hervorgehoben werden, dass Trump Schweigegeld an eine Schauspielerin aus einem Erwachsenenfilm gezahlt hatte – und verschleiert werden, was die Nation über die Verwicklung von Hunter Biden in osteuropäische Menschenhändlerringe herausfand. Die zweite Trump-Anklage konzentrierte sich darauf, dass Trump einige Erinnerungsstücke mit nach Hause genommen hatte – gerade als die Nation von Joe Bidens Fundus an geheimen Dokumenten im Penn Biden Center erfuhr. Die dritte und vierte Anklage gegen Trump zielt darauf ab, die gestohlene Wahl zu vertuschen.

Damit sind die dritte und vierte Anklage von Smith die wichtigsten. In der dritten Anklageschrift wird Trump beschuldigt, wissentlich falsche Informationen über die Wahl verbreitet zu haben, um einen gewaltsamen Aufstand gegen die US-Regierung anzuzetteln. In der vierten Anklage werden Trump und 18 Komplizen beschuldigt, Beamte des Bundesstaates Georgia dazu gedrängt zu haben, gefälschte Wahlmänner nach Washington D.C. zu entsenden.

Die Anklagen sind falsch, aber besonders bedeutsam, da der 14. Zusatzartikel der US-Verfassung jedem, der sich eines Aufstandes gegen die US-Regierung schuldig macht, die Übernahme eines öffentlichen Amtes untersagt. Obamas Ziel ist es, das amerikanische Volk daran zu hindern, für Trump zu stimmen, indem er es ihm unmöglich macht, überhaupt für ein Amt zu kandidieren.

Jonathan Turley, Juraprofessor an der George Washington University, nannte den Versuch, Trump mit Hilfe des 14. Verfassungszusatzes von der Wahl fernzuhalten, die „gefährlichste Verfassungstheorie“, die er seit Jahrzehnten gehört hat. Wenn Oppositionskandidaten vom Amt ausgeschlossen werden können, weil sie die Legitimität einer Wahl in Frage stellen, dann ist Amerika nicht länger eine konstitutionelle Republik. Es ist eine despotische Technokratie, die von Obamas Verbündeten in Technologie, Medien, Finanzen und Politik geführt wird.

Victor Davis Hansen äußerte sich kurz nach der Razzia von Bidens FBI in Trumps Haus in Mar-a-Lago am 8. August 2022. „Ich glaube nicht, dass wir noch eine Republik sind“, sagte er. „Ich würde sagen, wir befinden uns im Übergang zu einer radikalen Demokratie, und damit meine ich, dass jeder das tun kann, was er will, wenn er die Macht oder die Stimmen hat. … Wenn Sie einen Durchsuchungsbefehl für eine bestimmte FBI-Operation haben wollen, können Sie einen Richter finden und es tun.“

Dies ist eine schockierende Beschreibung von Obamas Amerika, und doch ist sie zutreffend. Das FBI hat Trump bei vielen Gelegenheiten ins Visier genommen. Am 9. August 2018 durchsuchte das FBI das Büro von Michael Cohen, Trumps Anwalt. Am 4. Mai 2021 durchsuchte das FBI die Wohnung von Rudy Giuliani, einem weiteren Anwalt von Trump. Am 9. September 2022 führte das FBI eine Razzia in den Wohnungen von 35 hochrangigen Trump-Unterstützern durch, darunter der ehemalige Trump-Stratege Steve Bannon. Und am 14. September 2022 beschlagnahmte das FBI das Telefon von Mike Lindell, einem Trump-Unterstützer, der versucht, Wahlbetrug aufzudecken.

Ein Regime, das bewaffnete Agenten einsetzt, um politische Gegner zu überfallen, ist eine Diktatur im Stil der Dritten Welt. Doch genau so funktioniert die Obama-Regierung. Sie gehorchen dem Schattenpräsidenten oder Sie tragen die Konsequenzen.

Bitterer Jammer

Wir müssen hier die geistliche Dimension sehen. In Epheser 6, 12 heißt es: „Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel.“ Die Bibel ist voll von solchen Passagen.

Die Früchte deuten stark darauf hin, dass der junge Barack Obama schon früh in seinem Leben unter bösen Einfluss geriet und dass ein bösartiger Geist ihn nun dazu ermächtigt, Amerika zu destabilisieren. Satan ist real, und mein Vater zeigt in Amerika unter Beschuss, wie Satan Obama ermächtigt, Amerika grundlegend zu verändern, indem er moralische und rechtliche Wahrheiten zu Boden wirft (Daniel 8, 12). Diese Katastrophe wird in Amos 7, 1-2 hervorgehoben, wo das Israel der Endzeit (vor allem Amerika und Großbritannien) aufgrund dieses satanischen Angriffs als „klein“ oder „schwach“ beschrieben wird. Doch Gott verspricht auch, Amerika von diesem Unheil zu befreien.

„Unserem Volk wurden die Segnungen des Erstgeburtsrechts gegeben, weil der große Abraham, der Vater der Gläubigen, gehorchte und bereit war, sogar seinen eigenen Sohn für Gott zu opfern!“ schrieb mein Vater.

„Leider haben sich die Menschen unseres Volkes von Gott abgewandt und sind dem Teufel gefolgt. Die Katastrophe, von der in Amos 7, 1-2 die Rede ist, ist die erste Amtszeit von Barack Obama. Vers 4 beschreibt seine zweite Amtszeit. Und jetzt kann man noch seine dritte Amtszeit hinzufügen, in der er der Puppenspieler des Biden-Regimes ist. Das ärgert Gott furchtbar! Obama hat zu viel Macht, und Gott wird etwas tun müssen.“

Die Obama-Biden-Regierung hat die Wahl 2020 mit gefälschten Briefwahlstimmen gestohlen, aber die Bibel prophezeit Trumps Rückkehr an die Macht. Mein Vater erklärt, dass Trump ein moderner Typ von König Jerobeam II. ist, der Israel vor Syrien gerettet hat.

„Denn der Herr sah den bitteren Jammer Israels an, dass sie bis auf den letzten Mann dahin waren und kein Helfer in Israel war. Und der Herr hatte nicht gesagt, dass er den Namen Israels austilgen wollte unter dem Himmel, und errettete sie durch Jerobeam, den Sohn des Joasch. Was aber mehr von Jerobeam zu sagen ist und alles, was er getan hat, und seine tapferen Taten, wie er gekämpft hat und wie er Damaskus und Hamat wieder an Israel gebracht hat, siehe, das steht geschrieben in der Chronik der Könige von Israel“ (2. Könige 14, 26-28).

Vor sechs Jahren hat Gott Trump benutzt, um Amerika vor der radikalen Obama-Regierung zu retten, die das Land in eine sozialistische Diktatur verwandeln wollte. Aber Obama kam brüllend zurück. Trump wird also kämpfen und Krieg führen müssen, um das ihm gestohlene Amt bei der Wahl 2020 zurückzuerobern.

Der „Green Bay Sweep“, den Trumps Team am 6. Januar 2021 durchführen wollte, war die Eröffnungssalve in diesem Kampf, aber sie wurde von Obamas Kräften niedergeschlagen. Trumps Team wird seine Anstrengungen verdoppeln müssen, um den ungeheuerlichen Wahldiebstahl aufzudecken.

Beobachten Sie weiterhin die Erklärungen, die Trump veröffentlicht, die Kundgebungen, die er abhält, und die Angriffe, die die Linken weiterhin gegen ihn richten. Wir glauben immer noch, dass Trump zurückkommt!

PRAVDA TV bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Gastbeiträge und Meinungsartikel müssen nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.

Quellen: PublicDomain/dieposaune.de am 14.11.2023