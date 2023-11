Sind Sie auf die bevorstehenden katastrophalen Erdveränderungen vorbereitet?

Ein absolut gewaltiger Vulkanausbruch in Russland hat eine tausend Meilen lange Staub- und Aschewolke erzeugt. Ja, das ist „normal“.

In den letzten Tagen haben wir auch einen spektakulären Lavaausbruch am Ätna in Italien gesehen, vulkanische Aktivitäten haben dazu geführt, dass vor der Küste Japans eine brandneue Insel entstanden ist, und Tausende von Menschen mussten in Island evakuieren, weil vulkanisches Magma an die Oberfläche in der Nähe der Stadt Grindavik rast. Von Michael Snyder

Wenn Sie die Epoche der Weltgeschichte verstehen , in der wir leben , dann wissen Sie bereits, dass das, was wir jetzt erleben, nur die Spitze des Eisbergs ist. Leider ist die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung völlig unvorbereitet auf die apokalyptischen „Erdveränderungen“, die sich rasch nähern.

Ich persönlich war fassungslos, als ich hörte, was in Russland vor sich ging.

Ich wusste, dass es einen Ausbruch gegeben hatte, aber ich wusste nicht, dass er tatsächlich eine 1.600 Kilometer lange Staub- und Aschewolke erzeugt hatte …

Der höchste Vulkan Eurasiens ist heftig ausgebrochen und hat eine 1.600 Kilometer lange Staub- und Aschewolke in die Luft geschleudert, wie neue Satellitenbilder der NASA zeigen.

Kljutschewskoi, manchmal auch Kljutschewskaja Sopka genannt, ist ein aktiver Stratovulkan auf der russischen Halbinsel Kamtschatka, auf der sich mehr als 300 weitere Vulkane befinden. Laut dem Kamtschatka Volcanic Eruption Response Team (KVERT) liegt der Gipfel des Kljutschewskoi 4.750 Meter über dem Meeresspiegel und ist damit höher als jeder andere Vulkan in Asien oder Europa.

Ausbrüche dieser Größenordnung haben das Potenzial, das Klima des gesamten Planeten dramatisch zu beeinflussen. („Unheilige Geräusche“: Die zunehmende Instabilität auf der Erde führt in Island und Italien zu apokalyptischen Szenen (Videos))

Am 1. November erreichte die Staub- und Aschewolke dieser Eruption tatsächlich eine maximale Höhe von siebeneinhalb Meilen …

Der Kljutschewskoi-Ausbruch bricht seit Mitte Juni kontinuierlich aus. Doch am 1. November löste eine gewaltige Vulkanexplosion einen Strom aus Rauch und Asche aus, der nach Angaben des Earth Observatory der NASA eine maximale Höhe von 7,5 Meilen (12 km) über der Erdoberfläche erreichte.

Das ist ernst.(Die Vulkanexplosion in Hunga Tonga wurde von Globalisten initiiert, um die Operation Hitzewelle auszulösen (Video))

Aber weil es in Russland passiert, ist es den meisten Menschen in der westlichen Welt einfach egal, was passiert.

Video:

Mittlerweile befindet sich das schnell aufsteigende Magma nur noch etwa 500 Meter von der Oberfläche entfernt in der Nähe der Stadt Grindavik in Island …

Eine riesige, neun Meilen lange Magma-Intrusion, nordwestlich von Grindavik, hat sich gebildet und wächst Experten zufolge, wobei das Magma vermutlich bis zu 500 Meter von der Oberfläche entfernt ist.

Noch vor ein paar Tagen sagten Experten, dass sich Magma drei Meilen unter der Erde ansammelt, doch wenn die Schätzungen stimmen, ist es jetzt viel näher an die Oberfläche gestiegen.

„Zum jetzigen Zeitpunkt ist es nicht möglich, genau zu bestimmen, ob und wo Magma an die Oberfläche gelangen könnte“, sagte das Wetteramt.

Ich hoffe, dass inzwischen alle diese Gegend längst verlassen haben, denn es sieht so aus, als ob ein großer Ausbruch unmittelbar bevorstehen könnte.

Vor der Evakuierung konnten die Anwohner buchstäblich „Donner im Boden“ hören , als sich schnell bewegendes Magma ein Erdbeben nach dem anderen direkt unter ihren Füßen ereignete …

Einwohner in Island befürchten, dass Häuser in der evakuierten Stadt Grindavik „wie in Pompeji in der Zeit eingefroren“ werden könnten, wenn sie mit Lawa bedeckt würden.

Die britische Expat Anne Sigurdsson, 66, zog vor sieben Jahren mit ihrem Ehemann Siggi, 63, von Carlisle nach Island. Sie sagte dem Mirror: „Diese Insel könnte auseinandergerissen werden.“ „Wir befürchten, dass in Grindavik die Zeit wie in Pompeji stehen bleiben könnte.“

Sie sagte, sie könne die schweren Erdbeben in der Gegend hören, bevor sie sie spüren könne, und beschrieb sie als „Donner im Boden“.

Leider könnte dies nur der Anfang von Islands Problemen sein.

Laut einem Vulkanologen könnte das, was wir derzeit erleben, Teil einer „neuen Eruptionsphase“ sein , die möglicherweise Hunderte von Jahren andauern könnte …

New aerial footage from Grindavik, Iceland, shows a large crack in the center of the town with apparent steam emanating from it. pic.twitter.com/Mjlxafr8ot — Nahel Belgherze (@WxNB_) November 13, 2023

Der drohende Vulkanausbruch in Island ist erst der Anfang einer neuen Ära von Vulkanausbrüchen, die Jahrhunderte andauern werden. Die Ansammlung von Magma unter der Küstenstadt Grindavik signalisiert, dass noch mehr passieren wird, warnen Wissenschaftler.

Der Vulkan Fagradalsfjall auf der Halbinsel Reykjanes droht auszubrechen. Das isländische Wetteramt sagte, die „Wahrscheinlichkeit eines Vulkanausbruchs sei hoch“ und könne in den kommenden Tagen jederzeit auftreten.

Nach 800 Jahren der Inaktivität markierte ein Ausbruch im Jahr 2021 den Beginn eines neuen Zyklus vulkanischer Aktivität, und jetzt sagt der Cambridge-Vulkanologe Clive Oppenheimer, dass die Explosion möglicherweise „eine neue Eruptionsphase“ eingeleitet hat, die Jahrhunderte dauern könnte.

Natürlich kommt es nicht nur in Island zu ungewöhnlichen seismischen Aktivitäten.

Laut dem Global Volcanism Program des Smithsonian Institute brechen derzeit weltweit 19 Vulkane aus, aber diese Liste „enthält nicht alle ausbrechenden Vulkane“ …

Das Global Volcanism Program des Smithsonian Institute verfolgt neue Ausbrüche und aktualisiert mittwochs seine Liste der derzeit ausbrechenden Vulkane. Das neueste Update zeigt drei neue Eruptionen, sodass die Liste insgesamt 19 Eruptionen auf einmal umfasst. Die Liste enthält nicht alle ausbrechenden Vulkane.

Die neuen Vulkanausbrüche veranlassen einige Menschen, ihre Besorgnis in den sozialen Medien zu äußern.

„Vulkane brechen gleichzeitig in Italien, Island, Japan, Mexiko, Russland, den Philippinen usw. aus. Unten finden Sie eine Karte der vulkanischen Aktivität von 2013 im Vergleich zu 2023. Völlig normal, oder?“ Eine Person hat auf X, ehemals Twitter, gepostet.

Leider werden sich die Veränderungen, die auf unserem Planeten stattfinden, in den vor uns liegenden Monaten und Jahren erheblich beschleunigen.

Bild: „Das Global Volcanism Program sieht keine Hinweise darauf, dass die vulkanische Aktivität tatsächlich zunimmt“, schreibt die Organisation.

Also, bist du fertig?

Sind Sie auf wirklich katastrophale Veränderungen auf der Erde vorbereitet?

Eine aktuelle Umfrage ergab, dass 34 Prozent der Amerikaner „glauben, sie könnten die einzigen Überlebenden der Apokalypse sein“ …

Ein Drittel der Amerikaner (34 %) glaubt, dass sie der einzige Überlebende der Apokalypse sein könnten, wie eine neue Umfrage zeigt. Die Umfrage unter 2.000 Erwachsenen in den USA untersuchte, wie dies der Fall sein könnte, und ergab, dass diese Befragten glauben, dass sie aufgrund ihrer ausgeprägten Überlebensfähigkeiten (54 %) und Anpassungsfähigkeit (53 %) alle überleben würden.

Drei von zehn Befragten sehen sich selbst als „Außenseiter“ der Apokalypse, während mehr Befragte glauben, dass sie der „Platzhirsch“ sind, der die ganze Apokalypse zweifellos überleben würde (33 %). Den Amerikanern zufolge besteht das ideale „Überlebensteam“, das sie aufbauen würden, um die Apokalypse zu überstehen, aus Dwayne „The Rock“ Johnson (43 %), Chuck Norris (36 %), Superman (33 %), John Cena (26 %). und MacGyver (23 %).

Für mich macht diese Umfrage sehr deutlich, dass die Amerikaner viel zu viel fernsehen.

Das ist kein Spiel.

Das ist die reale Welt, und die kalte, harte Realität ist, dass unser Planet sehr instabil wird.

Deshalb möchte ich alle ermutigen, sich vorzubereiten, solange sie noch können, denn es stehen noch viel größere Naturkatastrophen bevor.

There are about 46 ongoing volcanic eruptions on Earth (on land) right now. We live on an amazing planet.

(This is totally normal)

More info: https://t.co/NFwjHI2Azj pic.twitter.com/WqZ887fu4R — Dr Janine Krippner (@janinekrippner) November 7, 2023

…

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 18.11.2023