Unheimlich: Zwei schwere Unglücke innerhalb von drei Tagen – waren unbekannte Mächte im Spiel? (Video)

Zwei mysteriöse Unfälle in einer Woche in Deutschland geben Rätsel auf. Das eine im Norden, das andere im Süden. Nachdem am frühen Morgen des 24.Oktober 2023 zwei Frachtschiffe in der Deutschen Bucht vor Helgoland auf offener See kollidierten, kam es nur wenige Tage später, am Nachmittag des 27. Oktober 2023, auf der Autobahn A81 nahe Heilbronn zu einer folgenschweren Massenkarambolage mit mehr als 85 Fahrzeugen.

Beide Unglücke weisen Ungereimtheiten auf und hinterlassen mehr Fragen als Antworten. Von Frank Schwede

Werfen wir zunächst einen Blick in die Deutsche Bucht. Dort kollidierten gegen 5 Uhr morgens am 24. Oktober 2023 zwei Frachtschiffe vor der Küste Helgolands.

Einer der Frachter, die „Verity“, die unter britischer Flagge fuhr, sank kurz nach der Kollision. Ein Seemann konnte nur tot geborgen werden, zwei weitere wurden gerettet, vier gelten bis heute als vermisst.

Das Havariekommando ließ das Gebiet auch noch Tage nach dem Unglück von einem Sensorflugzeug vom Typ DO 228 überfliegen, um einerseits weitere Erkenntnisse zu erhalten, andererseits um nach den vermissten Seeleuten zu suchen.

Bis heute hinterlässt das Unglück mehr Fragen als Antworten, weil es eine ungewöhnliche Verkettung von Ungereimtheiten gibt. Ungewöhnlich ist, warum die „Verity“ so schnell sank, geschweige dass es trotz modernster Technologie überhaupt zu einer Kollision gekommen ist.

Laut einem Bericht des Norddeutschen Rundfunks ist der Kontakt zur „Verity“ bereits zwei Stunden vor der Kollision gegen 3 Uhr abgebrochen. Die Gründe sind bis heute nicht bekannt. An Bord der „Verity“ befanden sich sieben Seeleute – nur zwei von ihnen konnten gerettet werden.

Jetzt liegt das Schiff in 30 Metern Tiefe auf Grund in der Ostsee. Unterwasseraufnahmen zeigen, dass das Wrack nicht auseinandergebrochen ist. Warum sank die „Verity“ bereits zwanzig Minuten nach der Kollision?

Nach Berichten des NDR hatte der britische Frachter Stahlbleche geladen und soll nach unbestätigten Angaben mit geöffneten Ladeluken unterwegs gewesen sein. Das ist ungewöhnlich, würde aber erklären, warum der Frachter in so kurzer Zeit sank. (Die Schlammflut-Hypothese und Tartaria: Die QAnon-Verschwörung der Architektur)

Interessant ist, dass das Unglücksgebiet laut einem Kai Brenner-Video bereits mehrere Tage vor der Kollision von Sensorflugzeugen mehrfach überflogen wurde, was für sich nicht ungewöhnlich ist, weil es zu den meistbefahrensten Seegebieten weltweit gehört. Dazu schreibt Pit the Skywatcher vom gleichnamigen Telegramm-Kanal:

„Die Sensorflugzeuge sind schon über zwei Wochen jeden Tag über genau diesem Gebiet geflogen. Handelt es sich vielleicht auch um einen Zufall?

Nach was suchten die Flugzeuge?

Einen Tag vor dem Unglück wurde das besagte Gebiet gleich von zwei Flugzeugen in einem dichten Radius mehrfach überflogen. Gab es dafür einen speziellen Grund, wurde das Gebiet möglicherweise auf unterirdische Strukturen untersucht? Wir wissen es nicht.

Auch das Gebiet um den Gotthard-Tunnel in der Schweiz wurde bereits Tage vor der Sperrung des Straßentunnels, am 10. September 2023, mehrfach von einem Spezialflugzeug überflogen. Wurde bei den Flügen über der Ostsee etwas entdeckt, was den Unfall hätte verhindern können?

Ortswechsel: Freitag 27. Oktober 2023: Innerhalb kurzer Zeit kommt es auf der Autobahn 81 im Abschnitt zwischen Untergruppenbach und Illsfeld nahe Heilbronn zu Dutzenden Zusammenstößen von Autos. Mehr als dreißig Menschen wurden verletzt.

Laut einer Polizeisprecherin beläuft sich der Sachschaden an den rund 85 beteiligten Fahrzeugen auf mindesten 875.000 Euro. Als Ursache der 17 Auffahrunfälle nannte die Polizei einen Wechsel aus Regen und Sonne sowie das Fahrverhalten der Autofahrer.

Auffällig sind hier die Zahlen. An der Unfallserie waren laut Medienangaben 85 Autos beteiligt: 8+5 = 13. Die Zahl 13 gilt beim Volk der Mayas allgemeinhin als heilige Zahl. Insgesamt sollen es 17 Unfälle gewesen sein. Die Zahl 17 tauchte immer wieder in den Q-Drops (PsyOP) auf.

Nach Informationen des Para-Forschers Michael Müller ereignete sich zeitgleich bei Tauberbischofsheim in rund 10 Kilometer Tiefe ein leichtes Erdbeben mit einer Magnitude von 1,9. Wurde das Beben möglicherweise künstlich ausgelöst?

Müller weist in einem Artikel auf seinem Telegrammkanal darauf hin, dass es in den vergangen Jahren zahlreichen Beben in dieser Tiefe gab und dass die Zahl der Beben zugenommen hat. Auch das große Beben in Japan im Jahr 2011 fand in einer Tiefe von 10 Kilometern statt. Müller schreibt:

„Das ist auffällig ungewöhnlich und wirft etliche Fragen auf, ob da nicht mit HAARP und anderen atmosphärischen Waffensystemen gearbeitet wurde.“

Ganz in der Nähe der A81 befindet sich eine verlassene Bunkeranlage auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz. Steht das Beben möglicherweise in Verbindung mit Sprengungen in der Anlage? Auch das wissen wir nicht.

Tatsache ist, dass die Massenkarambolage auf der A81 beispiellos ist, was selbst die Einsatzkräfte vor Ort bestätigt haben. Dass das Wetter Schuld ist, ist höchst unwahrscheinlich, weil eine derartige Wettersituation bereits in den Tagen und Wochen vor der Unfallserie nahezu täglich im gesamten Land zu beobachten war.

Gedanken von Michael Müller zum aktuellen Geschehen

Dass es auf Autobahnen zu Auffahrunfällen bei derartiger Wettersituation kommt, ist normal – aber nicht, dass dies in Folge gleich siebzehnmal auf einem Streckenabschnitt mit mehr als achtzig Fahrzeugen geschieht. Das ist außergewöhnlich.

Den wahren Grund werden wir möglicherweise nie erfahren. Das heißt, wir können nur weiter spekulieren und uns von einer kleinen Momentaufnahme zur aktuellen Situation von Michael Müller inspirieren lassen. Müller schreibt:

„Irgendetwas braut sich in Deutschland, aber auch weltweit zusammen. Ich möchte jetzt keine Ängste oder Panik auslösen, dennoch müssen wir wachsam sein. Der Tiefe Staat (Deep State) ist am Ende und das globale Herrschaftssystem der Reptiloiden findet sein Ende.

Um vor deren Ende noch so viel Schaden wie möglich an der Menschheit anzurichten, schrecken diese Kreaturen vor nichts mehr zurück. Denkbar sind allerlei Szenarien. Erdbeben und Vulkanausbrüche mehren sich zunehmend. Riesige Magmafelder und Kammern im Erdmantel füllen sich seit Jahren und sind zum bersten gespannt unter enormen Druck. Siehe auch die Phlehräische Felder in Süditalien.

Da der Mensch in den letzten 200 Jahren durch seine industrielle Revolution auch dem Planet Erde (Mutter Erde) enormen Schaden durch Raubbau, Ausbeutung, Kriege usw. zugefügt hat und Mutter Erde ein bewusstes lebendes Wesen ist und auch Schmerz fühlen kann, wird sie auch versuchen, sich den Mensch vom Leib zu schütteln.

Es gibt jetzt auch mehrere Möglichkeiten, die aktuellen Geschehnisse zu beurteilen. Ersten: Der Deep State setzt noch alles dran, mit seinen Waffensystemen wie HAARP und Chemtrails usw. noch Erdbeben oder sogar Vulkane künstlich auszulösen, oder zweitens: Mutter Erde wird aktiv und schüttelt sich den Mensch an den Stellen ab, wo der Mensch ihr die größten Schmerzen zubereitet hat.

Ich als Mensch würde mir die Flöhe auch von den Stellen schütteln, wo sie mich am meisten beißen… Drittens: Dem Mensch gut gesinnte Kräfte, wer auch immer das ist, hilft mit die Reptiloiden zu beseitigen und eine neue Art von Weltordnung, die zum Wohle der Menschheit, der Tiere und dem gesamten Planeten ausgerichtet ist, zu installieren.

Verdächtig sind die Erdbeben in 10 Kilometer Tiefe. Zum einen könnte der Deep State hier noch agieren und schwerste Erdbeben auslösen, wie jüngst in der Türkei und Syrien mit Tausenden von Toten.

Möglich ist aber auch, dass gut gesinnte Militäreinheiten in den Tiefen von 10 Kilometern spezielle DUMBs zerstören. Und das mit Hilfe von Waffensystemen, die sie dem Deep State weggenommen haben, um die Untergrundanlagen damit zerstören zu können.

Technologie ist immer fürs Gute aber auch fürs Böse einsetzbar! In diesen Untergrundanlagen existieren nicht wohlgesinnte und nicht menschliche Wesenheiten, die ursprünglich nicht vom Planet Erde stammen.

Viertens: Die wohlgesinnten Kräfte nehmen bei der Beseitigung der Reptiloiden einen gewissen Kollateralschaden an der Menschheit in Kauf. Versuchen aber dabei keine großen Schäden wie Erdbeben oder Vulkane damit auszulösen. Alles ist möglich… keiner weiß es ganz genau… auch ich nicht.

Ich persönlich kann als Medium nur hinein fühlen und meine Wahrnehmung schildern und diese euch so mitteilen. Andere haben ganz andere Wahrnehmungen wie ich, weil sie sich im Moment noch auf einer anderen Zeitlinie bewegen. Wir haben also auch so etwas wie einen Zeitlinienkrieg oder einen Wechsel, der auch kosmisch-galaktisch geführt wird.

Gleichzeitig wird sich Mutter Erde durch den Lichtkörper-Prozess und der Schwingungs- und Frequenzerhöhung reinigen und nimmt nur diejenigen mit, die ihr wohlgesinnt sind und deren Frequenzzustand angenommen haben.

Der Rest wird wahrscheinlich zurück bleiben und kann noch so das eine oder andere Szenario mit ein paar Inkarnationsrunden erleben bzw. drehen… unter Umständen wünscht das auch deren Seele.

Es liegt an jeden Menschen selbst, wohin er gehen will und was er will, was er noch erleben will und erleben muss, um endlich in ein wahres kosmisches Bewusstsein kommen zu können… Michael..

Dem ist nichts hinzuzufügen!

…

Kai Brenner-Video

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 03.11.2023