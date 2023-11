Schwor Matthew Perry den Hollywood-Pädophilenring zu entlarven, bevor er tot aufgefunden wurde? (Video)

Die englischsprachige Webseite The Peoples Voice und einige deutsche alternative Webseite verbreiten die untere Meldung. Was ist dran?

Hier die Meldung:

Die Nachricht vom Tod von Matthew Perry hat diese Woche die Welt fassungslos gemacht. Der Hollywood-Schauspieler, der als Chandler Bing in der Kultserie „ Friends“ zu einem bekannten Namen wurde, wurde im Alter von 54 Jahren tot in einem Whirlpool aufgefunden.

Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Weit davon entfernt. Wie viele andere Prominente, die in den letzten Jahren vorzeitig starben, hatte Matthew Perry geschworen, einen elitären Pädophilenring im Herzen der Hollywood-Unterhaltungsindustrie aufzudecken.

Als am Sonntag die Nachricht von seinem verdächtigen Tod durchdrang, äußerten viele seiner engsten Angehörigen ihre Befürchtungen, dass er von der Elite endgültig zum Schweigen gebracht werden könnte.

Matthew Perry schrieb in den Monaten vor seinem Tod ein Enthüllungsbuch, die Fortsetzung von Friends, Lovers and the Big Terrible Thing , und das Manuskript soll tief in die verborgenen Ecken der Hollywood-Unterhaltungsindustrie vordringen und Licht in die dunklen Geheimnisse der Elite bringen.

Freunden zufolge sammelt Perry seit Jahren Informationen und Anekdoten mit dem Ziel, in Form der explosivsten Enthüllungsmemoiren seit Hollywood Babylon einen beispiellosen Einblick in die Machenschaften von Tinseltown zu geben. (Pädo-Netzwerk: Epstein-Opfer tot aufgefunden nachdem sie geschworen hatte, die Elite zu entlarven)

Viele haben über die Beweggründe für Perrys Enthüllung spekuliert. Einige glauben, dass es sich um einen persönlichen Rachefeldzug handelte, der durch jahrzehntelanges Navigieren im komplexen Netz der Hollywood-Politik und -Allianzen ausgelöst wurde.

Andere glauben, es sei Perrys Versuch gewesen, ein gewisses Maß an Erlösung zu erlangen, seine Art, der Dunkelheit, der Zerstörung und der Alkohol- und Drogenkultur zu entkommen, die ihn seit seinem 14. Lebensjahr, als er von Kanada nach Hollywood zog, verzehrte.

Was auch immer die Motivation war, Perry war entschlossen, die Hollywood-Eliten zu entlarven, die Kinder ausbeuten, sie vergewaltigen, sie als Zahlungsmittel verwenden und ihr Blut trinken, um den Adrenochrom-Rausch zu erreichen.

Perrys Instagram-Account wurde in den letzten zwei Wochen plötzlich aktiv, nachdem er lange Zeit inaktiv gewesen war, und die Fans waren schockiert über den Inhalt.

Es gab viele Beiträge über Batman, die damals niemand verstehen konnte. Dann war da noch dieser Beitrag – ein Aufruf zu den Waffen, um die Pädophilen zu entlarven, die Hollywood kontrollieren, junge Leben zerstören und die Massen mit ihrem giftigen Produkt vergiften.

Perry wurde gewarnt, dass er nie wieder in Hollywood arbeiten würde, wenn er seine Pläne zur Veröffentlichung des Enthüllungsbuchs nicht aufgeben würde. Die Sperrung hielt ihn jedoch nicht davon ab. Perrys Dickdarm explodierte 2017, das Ergebnis jahrelangen starken Alkoholkonsums, den er als Selbstmedikation bezeichnet, um das verdorbene Hollywood-System zu überleben, das seine Seele seit seinem 14. Lebensjahr langsam zermalmt hatte.

Als er sich nach 14 Operationen von dem Kollaps des Dickdarms erholte, nahm Perry zu, weigerte sich, auf die Drohungen zu hören und folgte seinem Herzen und seinem eigenen Moralkodex.

Wenn es laut Perry eine Möglichkeit gäbe, die Jahre des verschwenderischen Lebens im Herzen des Hollywood-Systems zu sühnen, die Jahre, in denen er die Augen vor den bösen Exzessen der Elite verschlossen hatte, dann musste dies darin bestehen, die Pädophilie im Zentrum des dunklen Herzens der Branche aufzudecken.

Geschichten über nächtliche geheime Treffen mit anderen Schauspielern, Regisseuren und Produzenten haben das Feuer noch weiter angeheizt. Es gibt Gerüchte, dass Perry mit anderen Insidern zusammenarbeitete, Zeugenaussagen hinzufügte und die Richtigkeit seiner Enthüllungen sicherstellte.

Laut seinen Freunden wusste Perry, dass seine Tage gezählt waren. Eines der letzten Dinge, die er online veröffentlichte, war ein Video, in dem er mit seinen Händen drei Preiselbeeren auf einen Tisch legte.

Die Leadsängerin der Cranberries, Dolores O’Riordan, starb 2018 bei einem Unfall durch Ertrinken.

In Kombination mit den anderen seltsamen Dingen wird deutlich, dass Matthew Perry genau wie viele zuvor wusste, dass er Ziel eines satanischen Blutopfers war, um andere Prominente zu warnen.

Verdammterweise war sein allerletztes Foto in einem Whirlpool, wo er schließlich „ertrank“.

Die Elite liebt es, unsere Gesichter damit einzureiben. Diese dunkle satanische Praxis wird Offenbarung der Methode genannt. Dieses aus alten Rosenkreuzertexten stammende Konzept bezieht sich auf den Prozess, die Massen den dunklen Realitäten auszusetzen, oft auf verschleierte und hinterhältige Weise, um implizit Akzeptanz bei den Massen zu erlangen.

Matthew Perry hat sich einer langen Liste von Prominenten angeschlossen, die den höchsten Preis dafür bezahlt haben, dass sie es gewagt haben, die satanische Logik im Herzen der Unterhaltungsindustrie in Frage zu stellen. Schauen wir uns das Schicksal einiger anderer Personen an, die sich weigerten, sich dem Hollywood-Moralkodex anzuschließen und sich gegen Kinderhandel und Elite-Pädophilie aussprachen.

Der Hollywood-Schauspieler Isaac Kappy, der dafür bekannt wurde, sich gegen Pädophilie und satanischen Ritualmissbrauch in Hollywood auszusprechen, wurde im Alter von 42 Jahren in Arizona tot aufgefunden . Vor seinem Tod erhob Kappy brisante Anschuldigungen gegen Hollywood-Stars wie Steven Spielberg und Tom Hanks und Seth Green, der ihnen vorwarf, missbräuchliche Pädophile zu sein. Er sagte auch, dass er niemals Selbstmord begehen würde. (Hollywood-Schauspieler stellt Steven Spielbergs Beziehung zu Kindern in Frage)

Paul Walker, der ebenso wie Anne Heche bei einem verdächtigen Autounfall ums Leben kam, erhielt angeblich Informationen über Elite-Pädophilie und wurde von den Machthabern zum Schweigen gebracht.

Chris Cornell wurde ebenfalls unter verdächtigen Umständen tot aufgefunden und soll ebenfalls an einer brisanten Enthüllung über Kindersexhandel gearbeitet haben.

Ebenso wie sein guter Freund Chester Bennington , dessen Tod die Welt schockierte.

Und Avicii, der Superstar-DJ, der ein verstörendes Musikvideo veröffentlichte, erklärte sein Label zum „kommerziellen Selbstmord“, in dem er die Erwachsenenversion eines Kindessexopfers spielte. In der letzten Szene des Videos war ein Politiker zu sehen, auf dessen Haut das Wort „Pädophilie“ eingeprägt war. Was wusste Avicii und was wurde gerade den Massen offenbart? Er wurde im Alter von 27 Jahren tot aufgefunden, wir werden es also nie erfahren.

Die Liste der Prominenten mit Verbindungen zur Elite-Pädophilie, die plötzlich und verdächtig starben, lässt sich endlos fortsetzen … und weiter.

Tragischerweise schloss sich Anne Heche letztes Jahr ihren Reihen an und wurde unter bizarren Umständen getötet, von denen viele glauben, dass es sich um ein rituelles Blutopfer handelte.

Heche hatte mit vielen anderen verstorbenen Prominenten eine wichtige Gemeinsamkeit. Als Kind litt sie unter der Gewalt eines Pädophilen und war entschlossen, Kinder davor zu bewahren, das gleiche Schicksal zu erleiden wie als kleines Kind.

Als junges Mädchen wurde Heche von ihrem pädophilen Vater sexuell missbraucht. Heche gab die Informationen in ihren offenen Memoiren aus dem Jahr 2001 mit dem Titel „Call Me Crazy“ bekannt.

Opfer können einen von zwei Wegen wählen. Entweder werden sie selbst zu Tätern und setzen den Kreislauf des Bösen fort. Oder sie lehnen das Böse ab. Anstatt zuzulassen, dass ihre Kindheit ihren Geist zerstört, gelobte Heche, ihre Zeit auf der Erde zu nutzen, um sie zu einem besseren Ort für andere zu machen.

In den letzten Jahren legte Matthew Perry nach seinen Nahtoderfahrungen ein ähnliches Gelübde ab, die Kinder vor den Händen elitärer Raubtiere zu schützen – um seinem Leben einen Sinn zu geben.

Anders als die überwiegende Mehrheit der Hollywoodstars hatte Perry das Gefühl, nichts mehr zu verlieren zu haben und war bereit, seinen Hals zu riskieren, um über das Böse im Herzen des Unterhaltungsgeschäfts zu sprechen.

Deshalb ist die Art seines Todes zutiefst verdächtig.

Als erfolgreicher und beliebter Hollywood-Insider mit einer Social-Media-Fangemeinde von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt war der Mann mit der scharfen Zunge, der begann, seine Meinung zu äußern, in der einzigartigen Position, die Massen mit roten Pillen zu überhäufen.

Wurde Matthew Perry von der satanischen Pädophilen-Elite „entsorgt“?

Ende der Übersetzung.

Wie oben erwähnt wird wiedermal unkritisch dieser Artikel geteilt oder ins Deutsche übersetzt ohne zu prüfen, ob Perry tatsächlich diesen Post bzgl. Pädophilen und Raubtieren verfasst hat. (Ein Ritual: Die Numerologie hinter dem Tod von Matthew Perry)

a) es genügt ein EIGENER Blick auf den Instagram-Account von Perry das der Post nicht verfasst wurde, sondern eine plumpe Photoshop-Fälschung ist.

b) Eine Web Suche ( hier archiviert ) nach dem Zitat in der Nachricht, das angeblich von Perry stammt, liefert keine Ergebnisse.

The People’s Voice hat in der Vergangenheit eine lange Liste falscher Geschichten veröffentlicht. Es beschreibt sich selbst als eine Ressource, die „ aus verschiedenen Webseiten besteht, die von Fact Checked Limited betrieben werden“, hat aber nichts mit Faktenprüfung zu tun.

Zum Zeitpunkt dieses Schreibens enthielt die Website einen Haftungsausschluss mit folgendem Inhalt:

FACT CHECKED LIMITED UND/ODER SEINE LIEFERANTEN MACHEN KEINE ZUSICHERUNGEN ÜBER DIE EIGNUNG, ZUVERLÄSSIGKEIT, VERFÜGBARKEIT, PÜNKTLICHKEIT UND GENAUIGKEIT DER AUF DER WEBSITE ENTHALTENEN INFORMATIONEN, SOFTWARE, PRODUKTE, DIENSTLEISTUNGEN UND ZUGEHÖRIGEN GRAFIKEN FÜR IRGENDEINEN ZWECK. SOWEIT NACH ANWENDBAREM RECHT ZULÄSSIG, WERDEN ALLE DERARTIGEN INFORMATIONEN, SOFTWARE, PRODUKTE, DIENSTLEISTUNGEN UND ZUGEHÖRIGEN GRAFIKEN „WIE BESEHEN“ UND OHNE JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG ODER BEDINGUNG ZUR VERFÜGUNG GESTELLT.

Seien Sie wachsam und beteiligen sich nicht an der Täuschung der Menschen!

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 03.11.2023