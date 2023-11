Wie Zeitreisen technisch möglich sind – Back To The Future erklärt die Simulationskuppel

Teile die Wahrheit!

Haben Sie sich jemals gefragt, wie Filmemacher auf so wundersame Ideen wie die Idee der Zeitreise kommen? Natürlich erinnert sich jeder an den außergewöhnlichen Film “ Zurück in die Zukunft“ von 1985.

Vielleicht war es eher ein Männerfilm, aber er ist auch ein viel besprochener Film; vor allem, weil er voller Symbolik war. Und natürlich an das besondere Auto, an das der heutige Tesla Cybertruck erinnert: den Delorean. Den hätten Sie gerne in Ihrer Garage. Ein Gastartikel von Martin Vrijland

Das Konzept der Zeitreise wurde zum ersten Mal richtig in dem Buch Die Simulationskuppel erklärt alles. Das Konzept der Zeitreise wird in der Tat möglich, wenn man von der Prämisse der Simulation ausgeht.

Das Konzept ist eigentlich kinderleicht zu verstehen, und die Chancen, dass es in der Praxis funktioniert, sind ziemlich hoch. Es kann erklären, warum bestimmte Menschen einfach nicht zu altern scheinen und warum scheinbare Entwicklungen in Wirklichkeit Wiederholungen dessen sind, was vorher geschah.

Ohne jetzt zu sehr auf die Details der Plasmakuppelsimulationen einzugehen (denn das sollten Sie besser in diesem Buch nachlesen), ist es nützlich, die grundlegenden Konzepte zu verstehen, bevor wir uns diese Zeitreise genauer ansehen.

Das Grundprinzip einer Simulationsplasmakuppel besteht darin, dass sich die Materie in einem dreidimensionalen Plasmafeld in Form einer Kugel materialisiert. Eine Hälfte dieser Kugel befindet sich auf der (ursprünglichen) Erdoberfläche und die andere Hälfte darunter.

Die Plasmakuppel bildet also einen kugelförmigen Bildschirm anstelle des flachen Bildschirms, den Sie von Ihrem Computer oder Laptop kennen. Die Idee, die dem am nächsten kommt, ist The Sphere in Las Vegas.(Was ist der Unterschied zwischen der Simulationstheorie von David Icke und der von Martin Vrijland?)

Viele werden sich an das beeindruckende U2-Konzert in dieser Kuppel in Las Vegas erinnern; in der Plasmakuppeltheorie geht es jedoch genau um die Hälfte einer Kugel.

In einer solchen Plasmakuppel (die als Schirm dient) materialisiert sich die Materie so, wie wir sie um uns herum wahrnehmen. Nun weiß jeder, dass man, wenn man Materie unter ein Mikroskop legt und dann immer weiter heranzoomt, eigentlich gar nichts sieht.

Man könnte sagen: Es gibt keine Materie. Der Tisch, an dem Sie sitzen, oder der Stuhl, auf dem Sie sitzen, das Auto, das Sie fahren – wenn Sie weit genug heranzoomen, ist da nur leerer Raum.

In früheren Büchern habe ich erklärt, wie das Doppelspaltexperiment zeigt, dass Materie nur existiert, wenn sie beobachtet wird. Dieser Beobachter muss sich dann außerhalb des Bildschirms befinden.

So viel zur kürzest möglichen Zusammenfassung der Plasmakuppel-Simulationstheorie. In dieser Theorie ist der externe Beobachter das, was wir Bewusstsein nennen könnten. Wenn sich die Materie auf dem dreidimensionalen kugelförmigen Bildschirm materialisiert, sind Ihr Körper und Ihr Gehirn Teil dieser Simulation.

Genauso wie man beim Spielen eines Playstation-Spiels mit einer 3D-Brille auf der Nase sitzen kann und das Gefühl hat, in der Spielwelt zu sein (obwohl man in Wirklichkeit auf der Couch sitzt und den Controller in der Hand hält), so ist das Bewusstsein der externe Spieler, der die Simulation für seine reale Welt hält, obwohl es eigentlich der Beobachter ist.

Bei dieser Plasmakuppel-Simulation ist es etwas komplizierter als bei einer 3D-Brille, weil Ihr Körper der Avatar im Spiel ist und weil Sie keine 3D-Brille auf der Nase haben, die Sie einfach abnehmen können.

Wenn Sie eine hätten, hätten viele das schon längst getan. Ihre Wahrnehmung hat sich tatsächlich von der ursprünglichen materialisierten Welt zu einem materialisierten Plasmakuppel-Simulationszyklus-System verschoben, und aus diesem System können Sie nicht einfach entkommen.

Es ist jedoch möglich, während der 3 Momente der Flucht (während des Sterbens, während des Phönix-Phänomens und am Ende des Simulationszyklus) zu entkommen. Deshalb ist es so wichtig, diese Momente zu erkennen und zu wissen, was genau dann passiert.

Aber jetzt „Zurück in die Zukunft“. Was hat es mit der Zeitreise in diesem Simulationsmodell auf sich? Nun, das liegt an dem Prinzip der Taktfrequenz. Wenn wir von einer Simulation sprechen, haben wir es mit einem Computer zu tun und mit der Taktrate des zentralen Prozessors.

Werfen Sie also einen Blick auf das Bild unten und lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie man sich Zeitreisen ganz einfach vorstellen kann.

Stellen Sie sich vor, jemand befindet sich hauptsächlich in der Simulationskuppel 1. Das ist sozusagen die Basiskuppel, in der er sein normales Leben führt. Stellen Sie sich vor, es wäre möglich, zwischen den Kuppeln zu reisen.

Wenn diese Person aus der Kuppel 1 dann für 8 Jahre in die Kuppel 5 geht und dann in die Kuppel 1 zurückkehrt, wäre sie nur 2 Jahre gealtert.

Stellen Sie sich vor, in allen Kuppeln laufen ähnliche Simulationen, und die Person aus Kuppel 1 möchte ein Jahr lang einen Blick auf Kuppel 2 werfen (wo die Simulationsgeschwindigkeit dreimal höher ist), um herauszufinden, was in der Zukunft passieren könnte.

Wenn er dies unauffällig tun wollte (ohne plötzlich um Jahre gealtert zurückzukehren), müsste er zunächst zu Kuppel 4 oder (vorzugsweise) zu Kuppel 5 reisen, um dort einige Zeit zu verbringen.

Rechnen Sie selbst nach, wie lange er dann in Kuppel 4 oder Kuppel 5 bleiben müsste, um die Zeit aufzuholen und ungealtert zurückzukehren.

In dem Buch Die Simulationskuppel erklärt alles geht es nicht nur um Zeitreisen, sondern auch darum, wie das Reisen zwischen Plasmakuppeln tatsächlich möglich ist. Viel wichtiger ist jedoch, dass Sie darin erfahren, wie der Zeitzyklus funktioniert.

Und wenn Sie einmal in diese grundlegenden Konzepte hineingeschnuppert haben, werden Sie auch erfahren, warum die Zahl 88 in dem Film Zurück in die Zukunft eine so wichtige Rolle spielt.

Quellen: PublicDomain/martinvrijland.nl am 07.11.2023