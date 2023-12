Auf dem Weg in die neue Weltordnung: Woke sein als Zeichen der Rebellion gegen Gott und die Schöpfung

Der Idealzustand einer Gesellschaft nach dem Woke-Prinzip fließt in stereotypem Takt scheinheiliger Harmonie, Spaltung, Kulturkampf und Identitätspolitik. In Wahrheit geht es um sehr viel mehr als nur um gutgemeinte Solidarität mit Minderheiten. Das woke Weltbild ist die letzte Rebellion gegen Gott und Schöpfung. Ein Essay von Frank Schwede

Kulturelle Aneignung, gendergerechte Sprache, Trigger-Warnungen, oder Mikroaggressionen sind nur ein paar populäre Inhalte der woken Identitätspolitik.

Was auf dem ersten Blick fortschrittlich und gerecht klingt, hat in den letzten Jahren ungesunde militante Züge angenommen und passt genau in das Weltbild der kommunistischen Great Reset-Architekten. Die Menschheit befindet sich in der Transformation und niemand scheint es zu merken.

Die Stigmatisierung Andersdenkender, die pauschale Einteilung von Menschen in Opfergruppen und Privilegierte, von wo her abgeleitet wird, wer was wann sagen oder tun darf, ist längst zum traurigen Alltag einer vermeintlich aufgeklärten Gesellschaft geworden.

Das wichtigste Argument aus Sicht der Woke-Warriors ist, dass die Welt, in der wir leben, nicht in Ordnung ist, dass sie korrigiert werden muss, weil ganze Generationen falsche gesellschaftliche Normen verinnerlicht haben.

Es gibt gleich eine ganze Reihe prägender Einflüsse auf die postmoderne Philosophie. Ein ganz entscheidende kommt von Aleister Crowley. Er ist eine, wenn nicht sogar die wichtigste und einflussreichsten Figur in der Geschichte des englischen Okkultismus.

Crowley war hochrangiges Mitglied der Illuminaten und Freimaurer. Er selbst bezeichnete sich gerne als das Große Tier 666. In den 1970er Jahren erlangten seine Schriften große Popularität. Insbesondere das Buch des Gesetzes, das zur Leitschrift der neureligiösen Bewegung Thelema wurde.

Crowleys Rolle ist entscheidend für den Geist des Antichristen, der in Gestalt eines Virus die Gesellschaft durchdringt und auch für den rasanten Aufstieg der Woke-Ideologie verantwortlich ist. (Wie eine Berliner Modenschau 2023 die abartige Agenda der Elite transportiert)

Für die aufgewachte Linke zählen nur ihre eigene, selbst wahrgenommene Identität und Gefühle. Sie reduzieren Gerechtigkeitsfragen auf Machtfragen und haben sich längst vom Glauben an die Möglichkeit des Fortschritts verabschiedet.

Sie stellen ihre Realität über die objektive Realität, von der die meisten glauben, dass sie von der Mehrheit geteilt wird über Vernunft und Wissenschaft. Und wenn die Realität Andersdenkender nicht mit der linken Ideologie übereinstimmt, dann können die sich auf einen Shitstorm gefasst machen und sich darauf vorbereiten, dass man überall mit dem Finger auf sie zeigt. (Sexuelle „Übergriffe“ unter KITA-Kindern – als Resultat der „gesteuerten“ Frühsexualisierung?)

Die subjektive Wahrheit leben

Linke Ideologen zwingen ausnahmslos jeden dazu, ihre subjektive Wahrheit zu leben. Selbst dann, wenn die Wahrheit keine Grundlage in der objektiven Realität hat. Etwa das Frauen können Penisse haben, Männer schwanger werden.

Die objektive Wahrheit wird umgedeutet und zur Sünde, respektive zur Straftat erklärt, wie es im Mittelalter der Fall war, wenn jemand die Dogmen der Kirche leugnete.

Wie in Crowleys Philosophie stellt die postmoderne radikale Linke das von ihnen auserkorene Individuum in den Mittelpunkt. Sie erhebt sich selbst zum neuen Gott. Doch der Unterschied ist, dass Crowleys Philosophie für nur wenige mutige Eingeweihte gedacht war, die sich mit den Mächten der Dunkelheit verbinden wollten.

Ihnen wurde okkultes Wissen vermittelt, das für das Ohr der „Profanen“, wie sie in der Freimaurerei genannt werden, nicht bestimmt war. Stattdessen prallt nun die radikale postmoderne Ideologie Crowleys, auf geradezu oberflächliche, materialistische und inkohärente Weise auf die breite Masse. Das heißt, die ganze Welt wird in die Dunkelheit hinabsteigen.

Auf diese Weise wird die Ermächtigung des einzelnen zur Ermächtigung des Egos, das sich in einem Triumph des Narzissmus, des Exhibitionismus und der Opferrolle bestätigt.

Massen- und soziale Medien erweisen sich in der Rolle des Woke-Warrior als ideale Steigbügelhalter für die Verbreitung dieses moralischen Gifts. Kritiker sehen in der woken Ideologie zu Recht eine Ächtungskultur, die einen sozialen Ausschluss derer bewirken soll, die sich nicht an die moralischen Spielregeln der linken Ideologen halten.

Was darf man noch, was darf man nicht mehr? Winnetou-Bücher werden aus dem Verlagsprogramm gestrichen, weil sie nicht mehr politisch korrekt sind und dem woken Zeitgeist entsprechen und auch „Drei Chinesen mit dem Kontrabass“ zu singen, schickt sich nicht mehr, weil jeder, der das tut, sich der Antirassismus-Strafnorm schuldig macht.

Woke sein nimmt immer absurdere Züge an. 2021 sollte das Gedicht der schwarzen US Amerikanerin Amanda Gorman ins Niederländische übersetzt werden. Der Verlag fragte bei einer Übersetzerin an, die den Booker Preis für eine andere Übersetzung gewonnen hat, ob sie den Job übernehmen wolle.

Der Verlag erntete prompt einen Shitstorm. Der Grund war, dass die Übersetzerin weiß ist und deshalb diesen Text nicht übersetzen durfte.

Und als sich die britische Philosophie-Professorin Kathleen Stock äußerte, Geschlecht sei biologisch bedingt, wurde sie als „transphob“ gebrandmarkt, erhielt unzählige Morddrohungen, ein vermummter Mob verfolgte sie an der Universität.

Die Folge: Stock trat von ihrer Professur zurück.(John Money: Der pro-pädophile Perverse, der „Gender“ erfunden hat)

Geprägt von Hass und Scheinheiligkeit

Letztlich heißt woke sein eine anti-wissenschaftliche Weltanschauung zu vertreten, weil es eine Abkehr von den naturwissenschaftlichen Prinzipien und vom humanistischen Weltbild ist.

Vor allem in den Geistes- und Sozialwissenschaften führt die woke Weltanschauung seit Jahren dazu, dass kein objektiver Standpunkt gegenüber der Forschung eingenommen wird, sondern ein ideologischer und moralischer, was schließlich dazu geführt hat, dass entsprechende Arbeiten nicht mehr ergebnisoffen sind.

Wissen ist also abhängig geworden vom sozialen Konstrukt und aktuellen Zeitgeist. Jede Gruppe kann für sich ihre eigene Wahrheit beanspruchen, die von allen akzeptiert werden muss. Selbst dann, wenn sich das Wissen der Gruppen widerspricht.

Dass eine Gruppe mit ihren Erfahrungen der Realität näher kommt als die andere, ist für woke Ideologen anmaßend und diskriminierend. Wer in einer solchen Gesellschaft aufwächst, die geprägt ist von Hass, Scheinheiligkeit, Egoismus und Unterdrückung, internalisiert natürlich deren Struktur ohne sich dessen bewusst zu sein. Weil er ja Teil des Unterdrückungssystems ist.

Selbst vor den heiligen Kirchentoren macht der woke Zeitgeist nicht halt. Das bewies kürzlich Papst Franziskus anlässlich des Welttags des Armen der Kirche. Das Kirchenoberhaupt lud 1200 Menschen zum Mittagessen ein. Unter anderem auch eine Gruppe von Transfrauen aus Südamerika, die als Prostituierte arbeiten.

Eine der Transfrauen, eine Schneiderin und Reinigungskraft aus Argentinien namens Claudia Victoria Salas, saß beim Mittagessen direkt neben Franziskus. Salas sah das Treffen als eine fantastische Gelegenheit für Transsexuelle.

Lob erntete der Papst auch von der LGBTQ-Bewegung. Hingegen sorgte das Menü bei den Teilnehmern für Stirnrunzeln. Es bestand aus Cannelloni mit Spinat und Ricotta, gefolgt von Fleischbällchen in Tomaten-Basilikum-Sauce und Tiramisu als Dessert.

Viele bezeichneten das Dinner als pervers, weil ihrer Ansicht nach die Cannelloni einem Penis nicht ganz unähnlich waren und auch die Fleischbällchen und das Tiramisu einen eher versteckt symbolischen Charakter hatten. Wer es noch nicht bemerkt hat; die katholische Kirche ist voll mit versteckter Symbolik.(„Queerer“ Druck und LGBTQ-Propaganda: Was die Bibel dazu sagt)

Der Great Reset und die Anbetung Luzifers

Auch die LGBTQ-Bewegung, die vorgibt, die Interessen Schwuler und Transsexueller zu vertreten, reitet die woke Welle. Im deutschsprachigen Raum gibt es verschiedene Bezeichnungen für das, was wir als Transsexuell bezeichnen.

In der Antike bezeichnete man Menschen, dessen körperliche Geschlechtsmerkmale nicht dem gängigen Schema von Mann und Frau entsprachen als Hermaphrodit.

Der Begriff stammt aus der griechischen Mythologie und beschreibt Hermaphroditos, den Sohn von Hermes und Aphrodite, dessen Körper mit dem einer Nymphe verschmolzen war.

Die Verwandlung in ein zweigeschlechtliches Wesen galt zu dieser Zeit als eine Strafe der Götter. Auch Satan wird häufig als Zwitterwesen mit Brüsten und Penis in Gestalt von Baphomet dargestellt.

Viele Kritiker sehen in dem woken Zeitgeist der katholischen Kirche einen zutiefst verstörenden Aspekt, der immer mehr zum Vorschein tritt und sich nicht mehr leugnen lässt.

Es geht um die Infiltration der katholischen Kirche durch einen katholischen Ableger der Freimaurerei, die mehr als zwei Jahrhunderte zurückreicht. Ihren vorläufigen Höhepunkt fand sie in einer von Kardinälen geleiteten „Schwarze Messe“ am 29. Juni 1963 in der Paulskirche in Rom.

Die Kirche sollte durch das II Vatikanische Konzil ihre luziferische Programmatik erhalten. Mit Blick auf den geplanten Great Reset nach chinesisch-kommunistischem Vorbild sollen die Anbetung Luifers und die Ablehnung Christi künftig für alle Menschen verpflichtend sein.

Das Transsexualität besonders in den Okkultlogen und verwandten Zirkeln als Art Emanzipation gefeiert wird, hat einen Grund, den bislang nur wenige kennen.

Die woke Bewegung ist also mehr als nur eine Eintagsfliege in den Köpfen verirrter Schäfchen. Sie ist die letzte Rebellion gegen Gott und die Schöpfung.

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 14.12.2023