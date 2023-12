Mysteriöse Knallgeräusche erschüttern Deutschland: Was steckt dahinter – HAARP, geheime Raumfahrttechnologie oder Mutter Natur? (Videos)

In den letzten Tagen kam es in verschiedenen Regionen Deutschlands zu heftigen Knall- und Detonationsgeräuschen. Anwohner riefen besorgt bei den Behörden an. Für die Massenmedien war schnell klar: Es waren Eurofighter der Bundeswehr.

Auch YouTuber Kai Brenner ist auf das Thema aufmerksam geworden. Steckt mehr dahinter, vielleicht sogar Geheimtechnologie? Von Frank Schwede

Dienstagvormittag, 12. Dezember. Gegen 11 Uhr am Vormittag erschüttern mehrere heftige Donnerschläge die Gegend um Memmingen im Allgäu. Das wiederholt sich bis Mittag noch ein paar Mal. Der ohrenbetäubende Knall ist nahezu im gesamten Alpenraum zu hören.

Die Allgäuer Zeitung berichtet noch am selben Tag in ihrer Onlineausgabe, dass die lauten Knalle auf das Konto von sechs Eurofighter der Bundeswehr gingen. Laut Luftwaffe kamen die Jets aus dem rund 130 Kilometer entfernten Neuburg an der Donau, um über dem Allgäu verschiedene Luftkampfszenarien zu üben.

Wenige Tage zuvor waren in den späten Abendstunden in Thüringen ebenfalls gewaltige Explosionsgeräusche zu hören. Auch in diesem Fall soll es sich laut den Medien um Eurofighter der Bundeswehr gehandelt haben.

Wie es in einer Pressemitteilung der Bundesehr auf X heißt, seien die Jäger einer zivilen Maschine gefolgt, die ohne Funkkontakt zur Flugsicherung im Luftraum unterwegs war.

Nach dem YouTuber Kai Brenner ein Video zu diesem Zwischenfall veröffentlich hat, berichtete ihm ein Zuschauer aus Eisenach, dass der Himmel kurz nach dem heftigen Knall hell erleuchtet war wie nach einer Explosion.

In einem zweiten Video schlägt Brenner vor, dass das Ereignis in Thüringen möglicherweise ein Skyquake war, ein Himmelsbeben. Auch das wird häufig als Kanonenschuss beschrieben und auch Blitze wurden oft schon in Verbindung mit solchen Beben beobachtet.

Bis heute kennt nur die Natur das wahre Geheimnis hinter diesem Phänomen. Die ersten Berichte stammen bereits aus dem Jahr 1824. Seitdem versuchen Wissenschaftler dem Geheimnis der Skyquakes auf die Spur zu kommen.

Bisher aber ohne Erfolg. Häufig wird das Phänomen in den Sommermonaten beobachtet, wenn Kilometer weit entfernt ein Gewitter tobt, das man nicht sehen kann. Dann kann es schon mal passieren, dass der Schall den Donner mit dem Wind weit in die Ferne treibt, dass er nur noch als unheimliches Rumpeln zu hören ist. (Wettermanipulation: „Naturkatastrophen können künstlich erzeugt werden“ (Video))

Unheimliche Geräusche aus der Natur

Auch Meteore, die in die Erdatmosphäre eintreten und miteinander kollidieren, sowie akustische Gravitationswellen können unheimliche Geräusche verursachen, die man nicht auf Anhieb zuordnen kann

Experten der NASA gehen von der Vermutung aus, dass Mutter Erde gleich eine ganze Bandbreite an ungewöhnlichen Geräuschen für uns auf Lager hat, die unter anderem durch tektonische Aktivität, unterirdische Explosionen, Erdbeben, Gletscher-Aktivität und den Gezeiten entstehen können. Wörtlich heißt es von Seiten der NASA:

„Hätten Menschen Radio-Antennen statt Ohren, könnten sie eine ganze Symphonie an Geräuschen unserer Erde hören.“

Für die Wissenschaft ist das Phänomen schon seit Jahren eine echte Herausforderung, wie David Hill vom USGS laut einem Spiegel-Bericht auf einer Tagung der Amerikanischen Geophysikalischen Union (AGU) in San Francisco 2011 betonte.

Viele Geräusche konnten mittlerweile natürlichen Ursachen zugeschrieben werden. Geophysiker haben im Dschungel von Ecuador herausgefunden, dass der Vulkan Revenador, der Wasserfall San Rafael und häufig in dieser Region auftretende Gewitter ursächlich sein können.

Auch für die Mistpuffers an Belgiens Küsten und die Bansal-Pistolen am Golf von Bengalen in Indien glauben Wissenschaftler die Ursache gefunden zu haben. Wie das Fachblatt Seismology Research Letters berichtet, sind vermutlich Wellen, die von Stürmen auf offener See an die Küste getrieben werden, für das Phänomen verantwortlich. Auch Eruptionen unterirdischer Gasblasen können in Frage kommen.

Obwohl Himmelsbeben auch Bodenerschütterungen verursachen können, fanden Forscher bislang keine Erdbebenaufzeichnung aus dieser Region, die mit dem aufgezeichneten Ereignis zusammenfiel, was demzufolge eine Bodenerschütterung als Ursache der Geräusche ausschließen lässt.

Einen weiteren interessanten Hinweis bekam Kai Brenner von einem Zuschauer aus Bayern, der schreibt:

„Ich beschäftige mich schon viele Jahre mit dem Thema Wettermanipulation. Diese Detonationen sind meiner Meinung nach Teil der Wettermanipulation. Vor einigen Tagen gab es hier einen ordentlichen Knall und zwei Tage später hatten wir heftige Schneefälle. Auch im Sommer gab es ähnliche Phänomene zu beobachten.

Immer ein bis zwei Tage nach diesen Detonationen gab es beispielsweise heftige Hagelfälle. Jetzt warten wir mal ab, was sich in den nächsten ein bis zwei Tagen hier wettermäßig tut. Auch der Schnee war kein natürlicher Schnee. Die Schneeflocken hatten die Form von kleinen Papierzettelchen.“

Schon Anfang 2022 sorgten heftige Explosionsgeräusche in verschiedenen Metropolen der USA, unter anderem im Großraum New Orleans, in San Geronimo Valley und in San Francisco für Angst und Schrecken.

Aus London und Cambridge gab es ebenfalls Meldungen über ungewöhnliche Explosionsgeräusche. Die Behörden vermuteten, dass es sich in allen Fällen um einen Überschallknall gehandelt hat.

Das Phänomen selbst ist nicht neu. Schon in den 1970er Jahren ließ von Zeit zu Zeit ein heftiger Knall Fenster und Türen erzittern. Auch damals rätselte man lange Zeit nach der Ursache. Bis dann Mitte der 1970er Jahre das Pentagon eine Pressemitteilung herausgab und das Geheimnis lüftete.

Grund für den mysteriösen Knall war der Höhenaufklärer Lockheed SR-71 „Blackbird,“ der nahe der Weltraumgrenze in knapp 25.000 Metern Höhe Spionageflüge tätigte.

Niemand wusste von diesem Flugzeug. Es war lange Zeit Top Secret. Haben wir es aktuell möglicherweise wieder mit Geheimtechnologie zu tun?

Raumflugzeuge mit speziellem Antrieb

Auch die US amerikanische Autorin und UFO-Forscherin Linda Moulton Howe ist im vergangenen Jahr auf das Phänomen aufmerksam geworden und befragte dazu das New Yorker Medium Buddy Bolton.

Bolton beherrscht die Technik der Fernwahrnehmung. Howe wollte wissen, woher aus seiner Sicht die mysteriösen Explosionsgeräusche kommen, die teilweise bis ins Jahr 2011 zurückreichen. Bolton sagte:

„Ich dachte erst, dass die tektonischen Erdplatten für die Geräusche verantwortlich sein könnten. Aber dann sah ich, dass es sehr spezielle Raumflugzeuge sind. Das eine ist rautenförmig, das andere pfeilspitzförmig.

Diese Raumflugzeuge erzeugen einen Super-Hyperschallknall. Die Flugzeuge starten von Luftwaffenstützpunkten in Nevada und Kalifornien. Der Knall ist über die gesamten Vereinigten Staaten bis nach Osteuropa zu hören und zu spüren.

Die Flugzeuge sind Hundertprozent weltraumtauglich und haben drei verschiedene Arten von Triebwerken, die aus Verbundmaterialien bestehen und noch weitgehend unbekannt sind.

Die Technologie ist anders als bei herkömmlichen Flugzeugen für große Höhen. Sie durchbrechen nicht nur die Schallmauer, sondern sie erzeugen einen Hyperschallknall, der viel gewaltiger ist.“

In großer Höhe verändert sich nicht nur die Atmosphäre, sondern auch die physikalischen Verhältnisse, was zur Folge hat, dass herkömmliche Triebwerke nicht mehr dazu in der Lage sind, effizient zu arbeiten.

Flüge in extremer Höhe und im Orbit werden in der Regel mit einem sogenannten Staustrahltriebwerk durchgeführt. Das ist ein speziell für diese Aufgabe entwickeltes Triebwerk.

Es trägt die Bezeichnung Aerospike. Eine Technologie, die noch weitgehend unbekannt ist, aber bereits in den 1990er Jahren für das X-33-Programm entwickelt wurde. Aerospike Triebwerke werden seit Mitte der 1950er Jahre erforscht. Aufgrund der Komplexität konnte ein erster Prototyp erst in den 1990er Jahren präsentiert werden.

Bolton glaubt, dass 90 Prozent der Knallgeräusche der letzten Jahre auf das Konto dieser neuartigen Raumfahrzeuge gehen. Wenn Flugzeuge mit mehr als Mach 15 in die Atmosphäre eintreten, durchbrechen sie nicht nur die Schallmauer, sondern auch die Hyperschallbarriere, was einen enormen Knall zur Folge hat.

Das erklärt, warum viele Anwohner in den USA und aktuell auch in Deutschland nicht von einem normalen Überschallknall sprechen, sondern von Detonationsgeräuschen mit Druckwelle.

Sollte es sich also tatsächlich um neuartige Technologie handeln, die möglicherweise schon seit ein paar Jahren in Betrieb ist, wird es wohl wieder mehr als ein Jahrzehnt dauern, bis das Geheimnis gelüftet wird.

…

