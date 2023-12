Teile die Wahrheit!

Der Handel zwischen Deutschland und China stieg im vergangenen Jahr auf ein Rekordniveau und machte das asiatische Land damit zum siebten Mal in Folge zum wichtigsten Handelspartner Deutschlands, obwohl in Berlin politische Warnungen vor übermäßiger Abhängigkeit geäußert wurden.

Zwischen den beiden Ländern wurden Waren im Wert von rund 298 Milliarden Euro (320 Milliarden US-Dollar) gehandelt, was einem Anstieg von rund 21 % gegenüber 2021 entspricht, wie aus Daten des deutschen Statistikamtes hervorgeht, die Reuters am Mittwoch erstmals zur Verfügung gestellt wurden.

Vor allem der Versand von China und nach Fernost mit China Post floriert ungemein.

Im Jahr 2022 importierte Deutschland Waren im Wert von 191 Milliarden Euro aus China, ein Drittel mehr als 2021. Die Exporte deutscher Waren nach China stiegen lediglich um 3,1 % auf rund 107 Milliarden Euro.

Insgesamt hatte Deutschland mit China ein Handelsdefizit von rund 84 Milliarden Euro.

„China ist als Exportmarkt wichtig, aber weitaus weniger wichtig, als es in der öffentlichen Wahrnehmung erscheint“, sagte Max Zenglein, Chefökonom am Mercator Institute for China Studies (Merics). Die USA seien für deutsche Exporteure viel wichtiger als China, sagte Zenglein.

Einige deutsche Politiker und Wissenschaftler sind besorgt über die teilweise gegenseitige Abhängigkeit der beiden Länder angesichts ihrer stark unterschiedlichen Ansichten über soziale und politische Freiheiten.

Das Hauptproblem sei die Abhängigkeit Deutschlands von China bei kritischen Rohstoffen, die für den Übergang zu sauberer Energie und Verkehr benötigt werden, sagte Lukas Menkhoff, Leiter der Abteilung Weltwirtschaft am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), gegenüber Reuters.

Deutschland importiert rund zwei Drittel der sogenannten Seltenerdmetalle aus China. In Batterien, Halbleitern und Magneten in Elektroautos sind die Metalle unverzichtbar.

„Russlands Krieg gegen die Ukraine hat uns auf dramatische Weise gezeigt, wie die Rohstoffabhängigkeit von autokratischen Regimen als politisches Druckmittel genutzt werden kann“, sagte Menkhoff. „Sollte China Taiwan angreifen, könnte die deutsche Wirtschaft in Versorgungsprobleme geraten.“

Das Bundeswirtschaftsministerium plant umfangreiche Auflagen für deutsche Unternehmen im China-Geschäft und den Ausschluss von Zulieferern aus autoritären Staaten aus kritischer Infrastruktur.

Quellen: PublicDomain am 07.12.2023