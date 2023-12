Die 12 Dimensionen des Lebens: Wie das Universum und unser Bewusstsein aufgebaut sind

Teile die Wahrheit!

Woher kommt unser Bewusstsein, das alle biologischen Prozesse steuert? Was ist das für ein Bewusstsein, das unsere DNA, all unsere Gene, lesen und verwalten kann?

Und wie ist es möglich, dass so viele Menschen, wenn sie das Geistige Heilen erlernen, in sich den Zugang zu außersinnlichen Kräften finden und diese bei der Anwendung der erworbenen Fähigkeiten auch erfolgreich einsetzen können?

In einer anderthalb Jahre währenden Ausbildung empfing Horst Krohne medial die Antwort auf diese und viele andere Fragen über den Aufbau des Seins von seinem persönlichen Geistführer Lehmann:



»Wenn ich in diesem Buch den Versuch unternehme, die jenseitigen Dimensionen auf neue Art zu beschreiben, geschieht das, weil mir als Heiler mit medialen Fähigkeiten Durchsagen und Handlungsanweisungen übermittelt wurden, die mich in die Lage versetzten, unsere diesseitige Welt mit ihren Erscheinungsformen zu verändern.

Anders gesagt: Ich bekam Durchsagen über die Hintergründe von Krankheiten, über krank machende Glaubenssätze und deren Auswirkung auf das Leben. Ich erhielt obendrein Anweisungen und Handlungsempfehlungen, obwohl ich kein Wissen über das Geschehen und das Denken des betreffenden Menschen und seine daraus entstandenen Handlungen hatte.

Aufgrund dieser Erfahrung kam ich zu dem Schluss, dass es ein Bewusstsein außerhalb unserer Welt geben muss, das Zugriff auf unser hier wirkendes Bewusstsein hat.«

EINFÜHRUNG INS THEMA

Eines der größten Rätsel der Menschheit ist bis heute die Frage: Woher kommt unser Bewusstsein? Immerhin ein Bewusstsein, das in der Lage ist, alle biologische Prozesse zu steuern.

Dieses Bewusstsein steuert unsere Sinnesorgane, die Heilung und Regeneration sowie die Verdauung in Symbiose mit der Darmflora. Aber was ist das für ein Bewusstsein, dem es möglich ist, unser Erbe, unsere Gene, zu lesen und zu verwalten?

Woher kommen unsere Talente und Eigenschaften, die wir nicht erst erlernen müssen, sondern in dieses Leben mitgebracht haben? Fragen über Fragen, die wir mit unserem Verstand – unserem Intellekt und Wissen – nicht eindeutig beantworten können.

Und ich habe noch gar nicht die Talente erwähnt, die sich bei einigen von uns beobachten lassen und als außersinnliche Wahrnehmungen oder Medialität beschrieben werden.

300x250

Dieser Bereich des Bewusstseins geht sogar noch weit über die Intuition hinaus und ist in einigen Fällen in der Lage, die stabilen Naturgesetze zu umgehen oder zu manipulieren. Das habe ich als medialer Geistheiler selbst erlebt, bei wundersamen Regulierungen, bei Heilungen mit spontanen Gewebeveränderungen und der Bildung oder Auflösung fester Strukturen.

Ich finde es ganz erstaunlich, dass so viele Menschen, wenn Sie das Geistige Heilen erlernen, in sich den Zugang zu außersinnlichen Kräften finden und diese bei der Anwendung der erworbenen Fähigkeiten auch erfolgreich einsetzen können.

Betrachten wir noch eine andere Art übersinnlicher Fähigkeiten. Sie besteht darin, in Gedanken Informationsgespräche mit Engeln oder Geistwesen zu führen. Ich selbst habe diese Fähigkeit erlernt und wende sie seit fünfzig Jahren erfolgreich an.

So empfange ich regelmäßig Informationen über den Hintergrund und den Fokus von Krankheiten, mit Hinweisen, wie und mit welcher Methode ich heilend einwirken kann. Man hat mir nie konkret erklärt, ob ich diese Informationen aus dem Jenseits, dem Geistigen, meiner Seele oder einem anderen Bereich bekomme.

300x250 boxone

Meine entsprechenden Fragen, aus welcher Dimension und durch welche Energien sie zu mir gelangen, wurden immer elegant umschifft. Dafür wurde mir mehrmals gesagt, dass ich nicht in der Lage sei, die jenseitigen Strukturen, das allumfassende Bewusstsein oder Gott zu verstehen.

Doch dann, im Jahre 2021, wurde ich zu einem Bericht über das zwölfdimensionale kosmologische Modell des Physikers Burkhard Heim geführt, und ich erkannte darin einen Zusammenhang mit dem von mir praktizierten Geistigen Heilen.

Natürlich wandte ich mich gleich mit der Bitte an meinen Geistführer, mir zu erklären, was es mit den Strukturen des Jenseitigen, wie Heim sie beschrieb, aus seiner Sicht denn auf sich hat. Es vergingen einige Monate, bis mein Geistführer darauf reagierte, aber dann teilte er mir in einer Meditation mit: »In den nächsten anderthalb Jahren werde ich dir Rede und Antwort über die zwölf Dimensionen des Lebens stehen, und du wirst ein Buch darüber schreiben.

Deine Fragen und meine Antworten werden ein Strukturbild der verschiedenen höheren Dimensionen entstehen lassen. Diese Strukturen werden nicht die Wirklichkeit widerspiegeln, denn das menschliche Bewusstsein ist noch nicht in der Lage, die jenseitigen Dimensionen voll bewusst wahrzunehmen. Ich werde sie aber so erklären, dass du sie verstehen, dir ein Bild von ihnen machen und sie beschreiben kannst.«

Aufgrund meiner jahrzehntelangen Heilerfahrungen und Meditationen habe ich keine Probleme mit dem Jenseitigen und den Begriffen Seele und Geist. Auch der angekündigte Dialog mit meinem Geistführer (der sich Lehmann nennt) war mir durch unzählige frühere meditative Dialoge vertraut.

Ich hatte zwar keine Vorstellung davon, was sich in den jenseitigen Dimensionen abspielt und in welchem Verhältnis Geist und Seele zu unserem menschlichen Bewusstsein stehen, aber schon oft hatte ich in der Meditation meinem Geistführer Fragen über das Jenseitige gestellt.

Sie bezogen sich auf die unterschiedlichen Eindrücke, die ich in der Meditation wahrgenommen hatte, selbst wenn ich mir bisher kein klares Bild und keine Vorstellung von den Strukturen des Jenseits hatte machen können. Doch viele dieser Durchsagen hatten zu einer mentalen Beruhigung geführt, in der mir bewusst geworden war:

Beim Geistigen Heilen entstehen Regulierungen, die mit den Naturgesetzen nicht zu erklären sind. Deshalb war ich äußerst gespannt auf die zu erwartenden Durchsagen und Erklärungen über den dimensionalen Aufbau des Jenseits und die Verbindungen zu unserer Welt. Vorab kann ich bereits sagen, dass die medial empfangenen Antworten auf meine Fragen mir ein klares Bild über die Natur unseres Bewusstseins vermittelten, und somit auch über Körper-Seele-Geist.

Ich hoffe, dass es Ihnen genauso ergeht wie mir, dass sich auch Ihnen beim Lesen dieses Buches das mir beschriebene Weltbild erschließt und Sie Dinge über die Schöpfung erfahren, die Sie schon immer wissen wollten.

Horst Krohne

Puerto de la Cruz, Teneriffa, Kanaren

INHALT von DIE 12 DIMENSIONEN DES LEBENS

Vorwort von Jürgen Fliege

Einführung ins Thema

DIE ZWÖLF DIMENSIONEN:

DIALOG MIT LEHMANN, EINEM MEINER GEISTIGEN FÜHRER

1 Die zweite Ebene: Einwirkungen der fünften bis achten Dimension auf unsere vierdimensionale Realität

2 Die dritte Ebene: Von der neunten bis zur zwölften Dimension

3 Über die Bewusstwerdung des Menschen

4 Weitere erhellende Antworten

DIE ZWÖLF DIMENSIONEN AUS SICHT EINES MEDIALEN HEILERS:

DIE HÖCHSTE EBENE

MERKMALE UND AUFGABEN DER HÖHEREN DIMENSIONEN

1 Neunte bis zwölfte Dimension – Die Schöpfungsebene

2 Fünfte bis achte Dimension – Die Seelenebene

Schule der Geistheilung

Über Horst Krohne

Werkverzeichnis

Quellen: PublicDomain/Amra Verlag am 22.12.2023