Drei zentrale Technologieelemente in der verarbeitenden Industrie

Das verarbeitende Gewerbe ist zuständig für die Produktion von Erzeugnissen, die sowohl von Konsumenten als auch von anderen Firmen genutzt werden.

Dieser Wirtschaftsbereich trägt signifikant zum Gesamt-BIP der meisten Industriestaaten bei und stellt einen bedeutenden Arbeitgeber für qualifizierte und unqualifizierte Arbeitskräfte dar.

Die verarbeitende Industrie im weiteren Sinne unterstützt die Entwicklung einer Vielzahl anderer Aktivitäten, von kommerziellen Flügen bis hin zur Automobilproduktion und dem Technologiesektor.

Es ist von Bedeutung zu verstehen, dass Technologie eine zentrale Rolle bei der Herstellung von Waren im verarbeitenden Gewerbe spielt. Einfach gesagt: Dieser Wirtschaftsbereich stützt sich auf einige der aktuellsten und ausgeklügelsten Technologien, um hochkomplexe Produkte und Komponenten zu produzieren, die anderen Wirtschaftszweigen und dem Konsumentenmarkt dienen.

In diesem Artikel werden drei spezielle Aspekte fortschrittlicher Technologie erläutert. Jedes dieser Beispiele ist häufig in diversen Produktionsumgebungen anzutreffen und unterstützt Unternehmen dabei, ein hohes Produktionsniveau zu erreichen, sicherere Arbeitsmethoden einzusetzen und komplexe Produkte oder Komponenten zu entwickeln.

1. Laser-Graviermaschinen

Lasergravurgeräte sind in Automobilfabriken, Technologiefirmen, in der Luft- und Raumfahrtindustrie und in anderen Bereichen des verarbeitenden Gewerbes anzutreffen.

Mit einer modernen Lasergravurmaschine können Firmen mit einem extrem hohen Präzisionsgrad ätzen, markieren und gravieren, der von menschlichen Arbeitskräften einfach nicht erreicht werden kann.

Darüber hinaus trägt die Geschwindigkeit, mit der diese Aufgaben durchgeführt werden können, dazu bei, dass die Kosten für diese Prozesse gering bleiben und zu einem effizienten Produktionsprozess beitragen.

Typischerweise werden Spiegel und Linsen genutzt, um einen schmalen und starken Laserstrahl auf die Oberfläche der zu markierenden Bereiche zu lenken. Sie können zum Ätzen einer breiten Palette von Materialien verwendet werden, darunter Kunststoffe, Metalle und Glas, was diese Technologie in der gesamten verarbeitenden Industrie von unschätzbarem Wert macht.

Die Genauigkeit, die mit diesen Geräten erzielt wird, in Verbindung mit der Geschwindigkeit, mit der einzelne Aufgaben ausgeführt werden können, macht sie zu einem unerlässlichen Werkzeug in vielen Produktionslinien.

2. Drohnentechnologie in Fabriken

In den vergangenen fünf Jahren hat sich die Drohnentechnologie in diversen Fertigungs- und Fabrikbereichen durchgesetzt. Üblicherweise wird diese Technologie von einem menschlichen Bediener gesteuert, der das Gerät mittels einer Funksteuerungseinheit lenkt.

Mit Drohnen können die genauen Abmessungen einer Fabrikhalle in 3D erfasst werden, wodurch Anlagenerweiterungen und Modifikationen an Produktionslinien mit einem klaren Verständnis vom verfügbaren Raum durchgeführt werden können.

Drohnen können in einer Produktionsumgebung auch zur Verbesserung der Sicherheit der Mitarbeiter eingesetzt werden. Sie können zur Inspektion von Fabrikstrukturen genutzt werden, sodass die Mitarbeiter nicht mehr in der Höhe arbeiten müssen, oder sie können sogar bei der Fernbeurteilung von Chemieunfällen in Produktionsanlagen unterstützen, wodurch die Mitarbeiter nicht mehr mit potenziell gefährlichen Stoffen in Berührung kommen müssen.

3. CAD-Software

Kurzum, computergestützte Konstruktionssoftware (CAD) hat sich in vielen Fertigungsunternehmen etabliert. Diese Technologie ermöglicht die Planung von komplexen und komplizierten Entwürfen für Produkte und Komponenten am Computer (anstatt sie manuell zu skizzieren).

Der finale Entwurf wird dann an Spezialmaschinen weitergegeben, die das Produkt schrittweise oder als Ganzes herstellen. Mit dieser Software kann die Entwurfsphase von Projekten erheblich beschleunigt werden, wodurch die Fertigungsunternehmen in diesem Prozess sowohl Zeit als auch Geld einsparen können.

Zusammenfassend

Lasergravurmaschinen, Drohnentechnologie und CAD-Software sind in vielen unterschiedlichen Arten von Fertigungsbetrieben weltweit zu unverzichtbaren Technologiekomponenten geworden.

Sowohl CAD-Software als auch Lasergravurmaschinen ermöglichen eine gesteigerte Effizienz von Design- und Produktionsprozessen (im Vergleich zur ausschließlichen Verwendung menschlicher Mitarbeiter für diese Aufgaben) und führen zu einem standardisierten Ergebnis.

Die Drohnentechnologie kann signifikante Sicherheitsvorteile bieten, indem sie unter anderem menschliches Personal von potenziell gefährlichen Tätigkeiten fernhält.

Quellen: PublicDomain am 20.12.2023