Globalistischer Todeskult sagt uns, was als nächstes kommt: „KEIN Internet, KEIN Telefon, KEIN Strom, KEIN Essen, KEIN Zurück zur Normalität“ (Videos)

„Die offensichtlichsten Beispiele für prädiktive Programmierung und Kabalensymbolik, die ich je gesehen habe.“

Bereits im August 2022 verlinkte Steve Quayle auf seiner Website ein Video mit dem Titel „The History of Predictive Programming In Film„, in dem Steve einen Kommentar hinterließ, während er auf dieses Video verlinkte: „Sehr wichtiges Thema basierend auf der Geschichte von Hollywoods Verbindungen zu den Geheimdiensten.“ Von AllNewsPipeline.com

Um für uns die lange Geschichte von „Vorfällen“ aufzuschlüsseln, bei denen Hollywood Fernsehsendungen oder Filme herausgebracht hatte, die ein unglaubliches „fortgeschrittenes Wissen“ über „Ereignisse“ zu haben schienen, die noch nicht stattgefunden hatten, als die Serie herauskam, aber dann „zufällig“ zu einem späteren Zeitpunkt passierten, fast genau in der Situation, die in der Serie zu sehen war, wie wir bereits im Oktober 2020 berichtet hatten, oder, wie in der TV-Serie „Akte X“ zu sehen ist, mit „fortgeschrittenem Wissen“ über Biowaffen, die entfesselt werden, um eine große Anzahl von Menschen zu töten, so müssen wir einen Blick in diese Geschichte eines neuen „Weltuntergangsfilms“ werfen, der gerade herausgekommen ist und der, sollte er wahr werden, schwerwiegende Auswirkungen für uns alle haben wird.

Da es sich bei dem Film, den wir heute besprechen werden, um einen neuen Netflix-Film mit dem Titel „Leave The World Behind“ handelt, ist der Film, wie wir im 1. Video am Ende dieser Geschichte von „Canadian Prepper“ sehen und hören, ein „Ende der Welt/Apokalypse“-Film, der einen massiven zukünftigen Cyberangriff auf Amerika „vorhersagt„, der nicht nur die Regierung der Vereinigten Staaten, sondern den größten Teil des Landes lahmlegt und interessanterweise sind zwei der Produzenten dieses Films niemand anderes als Barack und Michelle Obama.

Und mit der Tatsache, dass sogar die New York Times eine Geschichte über Obamas neue Filmproduktionsfirma namens „Higher Ground“ veröffentlichte, und die NY Times berichtete, dass der Obama-Filmproduktionsclan Filme herausbringen wird, die „nicht immer erhebend sind“, wie ein Kommentator auf „X“ über den Film berichtet hatte, ist dies eines der krassesten Beispiele für vorausschauende Programmierung/Kabale-Symbologie, die ich je gesehen habe.

Ein anderer „X“-Kommentator erwähnte, dass „sie sogar so weit gehen, beiläufig die Kabale und ihre „bösen“ Pläne für die Welt zu erwähnen“, ein sehr häufiges Thema der Rezensenten dieses Films bei IMDB war, dass es „eine komplette Zeitverschwendung“ war und „sie die Dinge am Ende nie miteinander verbunden haben, indem sie uns ein Ende gegeben haben, in dem wir erfahren, wer Amerika angegriffen hat, und wer die „Bösen“ waren. (Plant der Tiefe Staat einen massiven Cyberangriff unter falscher Flagge, um die US-Wahl 2024 zu stören?)

Da der Film den Zuschauern definitiv KEIN „Happy End“ oder überhaupt irgendeine Art von „Ende“ bietet, schlagen wir Folgendes von dieser Nicht-Schlussfolgerung vor:

Das ist GENAU DAS, was die Globalisten wollten! Denn wie das „Ende“ dieses Films zeigt, erkennen sie, dass sie im Falle eines landesweiten Cyberangriffs, der das Stromnetz, die gesamte Kommunikation und insbesondere das Internet lahmlegt, NIEMALS für ihre Kriegsverbrechen und ihren Völkermord zur Rechenschaft gezogen werden!

Wie wir auf ANP mehrmals gewarnt haben, und laut einem „X„-Benutzer namens „The Architect“ kommentiert:

„All dieses fabrizierte Drama führt zu einer unvermeidlichen Schlussfolgerung. Sie werden alles niederbrennen, bevor wir jemals die Chance haben, sie vor Gericht zu bringen.“

Und ein zukünftiges Amerika ohne Internet, OHNE Telefone und ohne „Rückkehr zur Normalität“, wie es in „Leave The World Behind“ zu sehen ist, würde sicherlich in diese Rechnung passen.

Von dem Jungen in der Serie, der die Zukunft des „weißen Mannes“ repräsentiert und gehorsam sein „Obey“-T-Shirt trägt, über die „666“-Symbolik, wie sie im ersten Video am Ende dieser Geschichte von „Canadian Prepper“ erklärt wird, bis hin zu all dem „woke“ Müll, der uns ins Gesicht geworfen wird, steht in diesem Film „Illuminati“ geschrieben.

Wie die Seite Gateway Pundit in dieser neuen Geschichte über den Film berichtet, dämonisiert er „weiße Menschen“ total, indem er uns ihre „woke Agenda“ ins Gesicht schiebt.

Da der Film insgesamt die Ansicht vermittelt, dass man weißen Menschen im Falle einer apokalyptischen Katastrophe nicht trauen sollte, wie die Geschichte von Gateway Pundit aufzeigt, werden die weißen Menschen im Film behandelt, als wären sie „verdummt, wandelnd und von Katastrophen sprechend“.

Der neue Cyber-Apokalypse-Film von Netflix, „Leave the World Behind“, warnt davor, weißen Menschen nicht zu trauen, wenn die Welt vor einer Apokalypse-Katastrophe steht.

Der neue Film wurde von Barack und Michelle Obama koproduziert und mit Julia Roberts und Kevin Bacon in den Hauptrollen besetzt.

Die Handlung des Films handelt von einer weißen Familie, die in einem gemieteten Haus auf Long Island Urlaub macht.

Zu Beginn des Films kommen der Besitzer des Ferienhauses, G.H. Scott, und seine Tochter Ruth in ihrem Haus an, nachdem ein großer Cyberangriff in den Vereinigten Staaten stattgefunden hat.

In einer Szene sieht man G.H. und seine Tochter Ruth zusammen schlafen, und seine Tochter sagt: „Wenn die Welt zusammenbricht, sollte man niemandem so leicht Vertrauen schenken, vor allem nicht weißen Menschen.“

Zu den Reaktionen auf diesen auf „ X “ geteilten Film von Obama gehören:

Der von den Obamas produzierte Netflix-Film „Leave The World Behind“ enthält eine Szene, in der weiße Menschen dämonisiert werden.

Weiße Menschen sind die einzige Gruppe, der man gegenüber rassistisch sein darf und gefeiert wird, und das wird von den einflussreichsten Menschen verfilmt. pic.twitter.com/WxyIYmzGOH

– Libs von TikTok (@libsoftiktok) 11. Dezember 2023

„Leave The World Behind“ ist ein neues Netflix-Special der Obamas über Cyberangriffe und einen „globalen Kommunikationszusammenbruch“.

Schauen Sie sich das an, dann schauen Sie sich das Video an, das das WEF vor ein paar Jahren gepostet hat und das vor einer zukünftigen „Cyber-Pandemie“ warnt, und sagen Sie mir, dass wir nicht programmiert werden. pic.twitter.com/V8rKE8HFST

— Eva Vlaardingerbroek (@EvaVlaar) 11. Dezember 2023

Die Globalisten haben also in der Vergangenheit bewiesen, dass sie uns gerne erzählen, was sie für die Zukunft geplant haben, indem sie ihre politischen Ideen irgendwie in Hollywood-Filme und Fernsehsendungen eingearbeitet haben, und jetzt kommen Geschichten wie diese von Armstrong Economics heraus.

Berichten zufolge werden Menschen im Vereinigten Königreich nun von ihrer Regierung aufgefordert, sich auf ein Szenario eines „Netzausfalls“ und massive Cyberangriffe vorzubereiten, die ihr normales Alltagsleben „unterbrechen“ .

Wie lange wird es noch dauern, bis wir dieses „Endzeit“ -Szenario sehen?

Wie ein anderer Filmkritiker über den Film erwähnt hatte, wird die große Mehrheit der Menschen auf der Welt, wenn das Stromnetz und die Kommunikation ausfallen, genauso sein wie die Charaktere, gespielt von Julia Roberts und ihrem Ehemann, gespielt von Ethan Hawke, völlig ahnungslos darüber, was passiert ist oder was sie tun sollten.

Diejenigen, die sich nicht auf eine Katastrophe vorbereitet haben, sind sich überhaupt nicht bewusst, außer ihren Telefonen und den Informationen, die sie normalerweise von ihnen erhalten, ihren Sackgassenjobs und der Welt der Illusionen, die sie um sich herum aufgebaut haben, werden bald Pech haben.

Und wenn solch ein verheerendes Szenario die Städte sofort in Kriegsgebiete verwandelt, da die Geschäfte fast sofort leergeräumt werden und Plünderer alles stehlen, was ihnen in die Finger kommt, um ihre eigenen Familien am Leben zu erhalten, werden die Menschen erkennen, was sie brauchen werden.

Sie werden schnell „verhärten“, sonst werden sie zu „Wurmfutter“, oder sie greifen auf den Verzehr von Würmern zurück, wenn „Lebensmittelgeschäfte“ nicht mehr existieren.

Es zeigt uns, dass es in einem Katastrophen-Szenario so etwas wie „Freunde“ und „Menschlichkeit“ nicht gibt und dass alles schnell auf ein Wort, „Überleben“, hinausläuft, und dass Horden marodierender Banden bald alles und jeden Ort überfallen werden, an den sie denken könnten.

Sie werden alles überfallen was Lebensmittel oder Vorräte enthält, und ohne „Rechtsstaatlichkeit“ werden sie alles stehlen und töten, was ihnen in den Weg kommt.

Einschließlich der Erschießung ihrer eigenen Nachbarn für eine Flasche Wasser oder ein Stück Obst – wie viele Menschen, die diese Geschichte gerade lesen, glauben, dass IHRE Nachbarn „das Richtige tun“ werden?

Und wenn das Stromnetz in Zukunft ausfällt, wie viele von Ihnen haben dann bereits einen oder zwei Generatoren , um ihre Häuser und Familien mit Strom zu versorgen?

Die beiden ersten Videos unten stammen von Canadian Prepper, wobei das erste uns beide einen hervorragenden Einblick in den Film „Leave The World Behind“ und all die offensichtliche und verborgene Symbolik darin gibt, während das zweite Video uns einen Einblick gewährt, was zweifellos in den ersten 12 Stunden eines landesweiten Cyberangriffs passieren wird, wenn Amerika völlig verwundbar ist und fast alle unsere „Systeme“ irgendwie mit dem Internet verbunden sind.

Das letzte Video unten ist das zuvor erwähnte „Die Geschichte der prädiktiven Programmierung im Film“.

Und Nahrung und Wasser sind ein absolutes Muss zum Überleben, wenn wir in die Zukunft blicken, sei es ein Amerika, das von einem landesweiten Cyberangriff heimgesucht wird, ein Szenario eines Netzausfalls, ein Dritter Weltkrieg, ein wirtschaftlicher Zusammenbruch oder eine beliebige andere Anzahl von Katastrophen-Szenarien.

Wie Sie sich vorstellen können, können Sie sich mit solchen Artikeln eindecken und gleichzeitig uns dabei helfen, im Geschäft zu bleiben, indem Sie die Produkte kaufen.

…

Video:

Quellen: PublicDomain/allnewspipeline.com am 20.12.2023