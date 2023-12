Ex-Regierungsbeamte bestätigt die Existenz von Militärgerichten: „Sie zerschlagen bereits die Kabale“

Teile die Wahrheit!

Militärgerichte „sind bereits im Gange“, sagt Dr. Jan Halper-Hayes, die für das US-Verteidigungsministerium arbeitet. Dem stimmt auch Riccardo Bosi zu, ein ehemaliger Oberstleutnant der Spezialeinheiten der australischen Armee , der erklärt, dass sich ein globales Militärbündnis auf das „amerikanische Handbuch des Kriegsrechts“ stütze, „um die Black Hats auf der rechten Seite zu untergraben. Nichts kann aufhalten, was kommt.“ Von Ella Ster

„Sie zerschlagen bereits die Kabale“

Riccardo Bosi ist ein ehemaliger Oberstleutnant der Australian Army Special Forces und Gründer von Australia One , einer am 5. Oktober 2019 gegründeten politischen Partei, die sich später gegen die Covid-Injektionen aussprach.

In einem aktuellen Video erklärt Bosi, wer die White Hats sind, und bezieht sich dabei auf „die Q-Bewegung, die kurz nach der Ermordung von John F. Kennedy ihren Anfang nahm“.

Damals gab es eine Gruppe von Militärführern, die erkannten, dass es schlimm werden würde, wenn ein gewählter Präsident ermordet werden könnte. „Sie begannen langsam, ein Team hochrangiger Beamter zusammenzustellen, die beschlossen, dass etwas getan werden musste“, sagte Bosi.

Sie prüften „praktikable Optionen“, um „die Vereinigten Staaten zu retten“. Eine dieser Optionen bestand darin, einen Militärputsch durchzuführen und das Land dann dem Volk zurückzugeben.

Die gewalttätigen Folgen einer solchen militärischen Intervention würden „eine Wunde hinterlassen, die niemals heilen würde“, was nicht nur für die USA, sondern auch für Australien gelte.

Aus diesem Grund „haben sie sich für den langsamen Weg entschieden“, sagt Bosi. Der Militärplan basiert „weitgehend auf den Marines und der Marine“. Sie haben im Verborgenen hinter den Kulissen zusammengearbeitet, indem sie alle möglichen Institutionen und Organisationen infiltriert haben, um „die Black Hats zum richtigen Zeitpunkt zu untergraben“. Bosi fügt hinzu: „Das ist Q.“ (Rothschild-Magazin prognostiziert einen Erdrutschsieg für Trump im Jahr 2024)

Laut Bosi handelt es sich dabei um 200-300 Generäle und Admirale, die ein großes Unternehmen leiten. „Es brauchte Zeit, die richtigen Leute auszuwählen, denen man vertrauen konnte“, weil es eine riskante Operation war, fügte Bosi hinzu. („Die geheime Botschaft der Rothschilds“: Russland wird wieder allen Prophezeiungen trotzen und die Wahrheit über die Zentralbank)

Diese Soldaten strebten danach, alles rechtmäßig zu tun. Sie stützen sich dabei auf die aktuelle Fassung des amerikanischen „Manual of Martial Law“ ( Manual of Courts-Martial United States ).

Der Befehlshaber der Streitkräfte ist Donald Trump. „Er ist immer noch der Präsident“, sagt Bosi. „Das Militär hat die letzten Karten in der Hand, weil es Dinge kontrolliert, die platzen werden.“

Bosi fährt fort: „Sie (die Generäle und Admirale) haben Trump rekrutiert“, damit er für das Präsidentenamt kandidieren kann.

Als Oberbefehlshaber habe er immer noch „das wahre Kommando und die Streitkräfte können nicht ohne seine Zustimmung operieren“, sagte Bosi. „Es ist ein heikles Spiel, das wir spielen. Genau das ist los.“

Er bezieht sich auf General Mattis und ein Foto von Soldaten, die in Form eines Q stehen. „Das ist echt.“ Bosi ist es egal, ob die Leute das glauben oder nicht: „Es geht voran, und wenn sie sagen: ‚Nichts kann aufhalten, was kommt‘“, lacht Bosi… „Die Kräfte, die am Werk sind, gehen weit über das hinaus, was der freimaurerische Dreck verstehen kann.“

„They’ve broken the veil, and when they break the veil, now I’m allowed to do what I have to do“. 300x250 boxone ~Donald Trump — Ariel (@Prolotario1) November 5, 2023

To date, this is the best video I have found that shows that this has been a 60 year plan in the making. They recruited Trump. Thank God he said yes. We have had a 4 year pause by design. Now we are nearing the time where Trump brings it on home. It’s going to blow the minds… pic.twitter.com/is1LkqqV0n — StacySharko2.0 ❤️🇺🇸🇺🇸❤️🦈 (@StacySharko2) November 5, 2023

„Bisher ist dies das beste Video, das ich gefunden habe und das zeigt, dass hier ein 60-Jahres-Plan entwickelt wurde. Sie haben Trump rekrutiert. Gott sei Dank hat er ja gesagt. Wir haben absichtlich eine vierjährige Pause eingelegt. Jetzt nähern wir uns der Zeit, in der Trump es deutlich macht. Es wird jeden umhauen, der es nicht geglaubt hat …“

Riccardo Bosi erklärt im Video oben ab 44 Minuten, wer die White Hats sind.

Riccardo Bosi ist ein gefragter Redner und Berater für Führung, Strategie und Innovation und verfügt über 40 Jahre Erfahrung im Militär sowie im privaten und öffentlichen Sektor.

Bosi war ein ehemaliger Oberstleutnant der australischen Spezialeinheiten, der im Nahen Osten, in Asien und im Pazifik diente. Er war außerdem langjähriger Berater des Spezialeinsatzkommandos der Vereinigten Arabischen Emirate.

Darüber hinaus beriet er internationale Unternehmen der Gas- und Ölindustrie in Pakistan, Thailand und den Philippinen und war an der Gründung mehrerer Start-ups in verschiedenen Branchen beteiligt.

Im öffentlichen Sektor hat er Initiativen entwickelt, die dem australischen Staat jährliche Einnahmen in Höhe von Hunderten Millionen Dollar beschert haben. Im Herbst 2019 gründete er die australische politische Partei Australia One.

Trump spricht regelmäßig von „17“, Q ist der 17. Buchstabe des Alphabets.

Maßgeblich ist das American Manual of Martial Law

In einem anderen Video spricht Bosi über Kriegsrecht und Militärgerichte. Ursprünglich war das Martial Law Manual von jedem amerikanischen Präsidenten seit 1948 so geändert worden, dass es „immer schwieriger wurde, korrupte Präsidenten, Kongressabgeordnete, Senatoren, den Deep State im Allgemeinen, die aus drei Buchstaben bestehenden Agenturen (CIA, FBI, NSA), das alles, um es fast unmöglich zu machen, sie zur Rechenschaft zu ziehen.“

Bosi fährt fort: „Obama hat es stark verändert, um die Bösen zu schützen.“

Als Trump an die Macht kam, änderte er das Handbuch zum Kriegsrecht, sodass jeder von oben bis unten für seine Verbrechen strafrechtlich verfolgt werden konnte.

Sie arbeiten so schnell wie möglich, aber es sei eine komplexe Operation, sagt Bosi, und dennoch „sind sie bereits damit beschäftigt, die Kabale zu zerschlagen“.

Auch Bürger können auf Grundlage dieses Militärgesetzes angeklagt werden, etwa wegen der Rolle von Journalisten und Wissenschaftlern in der Corona-Krise. Manche Menschen werden wegen Hochverrats verurteilt.

„Militärgerichte unterscheiden sich stark von Zivilgerichten, und wenn man sich die Abschriften der Militärgerichte ansieht, die bereits vor der Küste, auf Marineschiffen und anderswo abgehalten wurden, wird die versiegelte Anklageschrift geöffnet, die Anklageschrift wird verlesen, und dem Angeklagten wird die Gelegenheit dazu gegeben, um sich zu verteidigen, und wenn er für schuldig befunden wird, wird er fast sofort hingerichtet. Die meisten schreien, dass es illegal sei, aber tut mir leid, Leute, es ist sehr legal“, sagt Bosi.

Dennoch wirft es Fragen zur Rechtsprechung außerhalb der USA auf, etwa in Australien oder den Niederlanden, denn das amerikanische Handbuch zum Kriegsrecht gilt nur für die USA, nicht wahr?

Laut Bosi ist dies etwas anders, da Länder zu Unternehmen geworden sind und als solche registriert sind. Obwohl der Deep State von einer solchen Konstruktion profitiert hat, hat sie auch rechtliche Konsequenzen.

Die Frage ist, was das für die Niederlande bedeutet, die als Kapitalgesellschaft im Edgar-Register der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission in Washington DC eingetragen sind und daher möglicherweise auch unter amerikanisches Kriegsrecht fallen.

Laut Bosi „sind die Australier jetzt Gegenstand dieses Kriegsgerichtsverfahrens (…) niemand kann ihm entkommen.“

„Die kommenden Wochen und Monate werden quälend sein, denn die White Hats (Begriff für Militärpersonal, das gegen den Deep State operiert, Anm. d. Red.) werden dafür sorgen, dass sie gegen jeden vorgehen. Diesmal wird niemand entkommen.“

Bosi verweist auf das Handbuch , ein umfangreiches Dokument mit 362 Seiten, es „bilde die Grundlage dafür, wie all diese Leute erledigt werden sollen“.

Riccardo Bosi spricht in diesem Video über das Handbuch des Kriegsrechts .

Dr. Jan Halper-Hayes zu Militärtribunalen: „Sie sind bereits im Gange.“

Der Einsatz von Militärgerichten wurde seit Qs Ankunft im Jahr 2016 häufig diskutiert, doch Anfang 2020 kam es zu einer rigorosen Zensurkampagne, um alle Beiträge und Konten, die über Q berichteten, zu entfernen.

Dieses Q wurde sowohl in den Mainstream- als auch in den alternativen Medien als Verschwörungstheorie und Fake News dargestellt. Doch Riccardo Bosi ist nicht die einzige Person mit einem beeindruckenden Lebenslauf, die kürzlich die Existenz von Q bestätigt hat. Auch Dr. Jan Halper-Hayes sprach kürzlich über Q und Militärtribunale und andere Möglichkeiten, den Deep State zu bekämpfen.

Halper-Hayes, eine Psychologin, der Teil von Trumps Übergangsteam ist und für das Verteidigungsministerium (DoD) und die Space Force arbeitet. Zusammen mit elf Kollegen erstellt sie regelmäßig Beratungsberichte zum Übergang von der US-Corporation zur US-Republik.

Seitdem sie im britischen Fernsehsender GBNews offen darüber sprach , ist Halper-Hayes ein gefragter Gast in vielen Talkshows, insbesondere innerhalb der unabhängigen Medien.

In einem aktuellen Interview mit David Rodriguez (Spitzname Nino) spricht sie über die Rolle des Militärs. Halper-Hayes: „Erinnern Sie sich, als Trump aufgrund eines nationalen Notstands die Nationalgarde befahl? Das waren eine Million Soldaten auf der ganzen Welt. Wir befinden uns immer noch im nationalen COG-Notstand.“ COG steht für Continuity of Government , einen Belagerungszustand, in dem das Militär übernimmt, wenn eine Bedrohung aus dem In- oder Ausland besteht.

Im Jahr 2020 war Trump noch Präsident, als Space Force und das Militär Beweise für Wahlbetrug bei der Präsidentschaftswahl 2020 erhielten, an der auch andere Länder beteiligt waren .

Von da an trat COG in Kraft und die Armee übernahm. Biden ist nun offiziell Präsident des bankrotten US-Konzerns, Insidern zufolge hat er jedoch keine Kontrolle über die Atomgesetze. Trump tut es und er ist Präsident der Republik der Vereinigten Staaten und Oberbefehlshaber der Streitkräfte.

Es ist wichtig zu erwähnen, dass es bereits lange zuvor zu einer Spaltung innerhalb der Armee gekommen war, wobei bestimmte Generäle, die für den Deep State (die Black Hats) arbeiteten, und die White Hats versuchten, den Deep State im Auftrag einer internationalen Allianz zu demontieren.

Nino fragt Halper-Hayes: „Sehen Sie, dass in naher Zukunft Militärtribunale stattfinden werden?“ „Sie sind bereits im Gange“, sagt Halper-Hayes und bestätigt, dass hinter den Kulissen alle möglichen Probleme angegangen werden.

Aber nicht jeder muss vor einem Tribunal erscheinen: „Es gibt viele Arten, wie Menschen abgeschoben werden, wenn man diesen Begriff verwenden will“.

Erzwungene Rücktritte, Kapitalbeschlagnahmungen oder Demütigungen durch die Medien sind weitere Möglichkeiten, Menschen zu eliminieren. Ihrer Meinung nach werden sie „absichtlich machtlos gemacht“.

Quellen: PublicDomain/ellaster.nl am 06.12.2023