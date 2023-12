Genießen Sie diese Weihnachtszeit – WEF warnt, dass 2024 wahrscheinlich „katastrophale“ Veränderungen bringen wird

Teile die Wahrheit!

Der Dritte Weltkrieg, Cyber-Angriffe und wirtschaftliche Zusammenbrüche könnten das Leben für immer verändern; alle drei Szenarien köcheln und warten darauf, zu explodieren.

Chanukka ist in vollem Gange und bis Weihnachten sind es nur noch wenige Wochen. Ein weiteres Jahr endet.

Wenn wir uns dem 31. Dezember nähern, werden Sie in den sozialen Medien Menschen hören, die froh sind, dass ein so schlechtes Jahr im Rückspiegel verschwindet und die sich auf bessere Zeiten im Jahr 2024 freuen.

Diese Menschen sind bis jetzt nicht aufgewacht. Lassen Sie sich von ihrer Fantasiewelt nicht einlullen.

Wahrscheinlicher ist, dass wir auf das Jahr 2023 als das letzte Jahr zurückblicken werden, in dem wir hier in Amerika ein einigermaßen normales Leben geführt haben, immer noch an der Spitze der Weltordnung stehend und alle Vorteile dieses Status genießend.

Mit unseren Dollars können wir immer noch das Essen für unseren Weihnachtstisch und die Energie zum Heizen unserer Häuser kaufen, wenn auch teurer als in den vergangenen Jahren.

Da sich die Supermächte der Welt bisher nicht darüber einig sind, wie wir in eine neue Ära der künstlichen Intelligenz und der digitalen Währungen eintreten sollen, können wir davon ausgehen, dass wir uns im nächsten Jahr dem Dritten Weltkrieg nähern, wenn nicht sogar in ihn hineingezogen werden. Und es ist nie leicht, Krieg und wirtschaftliche Umwälzungen zu überwinden. (Rothschild sagt, das WEF werde bald kontrollieren, was Benutzer in der neuen „bargeldlosen Gesellschaft“ kaufen (Video))

Die luziferischen globalistischen Eliten haben ihr Bestes getan, um in ihrer Liste der heraufbeschworenen Krisen anzudeuten, womit sie uns als Nächstes konfrontieren wollen. Sie sprechen viel von Cyberattacken.

Und wenn sie über kommende Cyberangriffe sprechen, benutzen sie gerne Wörter wie „katastrophal“ und „Apokalypse“.

Jeremy Jurgens, Geschäftsführer des Weltwirtschaftsforums, sagte auf dem WEF-Jahrestreffen im Januar 2023, dass ein großer Cyberangriff wahrscheinlich vor 2025 stattfinden werde. Nun, das Jahr 2023 ist vorbei, und wir haben noch kein größeres Cyber-Ereignis erlebt.

Wenn Jurgens tatsächlich Zugang zu Insiderinformationen der Globalisten hatte und wusste, wovon er sprach, als er diese Bemerkung Anfang 2023 machte, dann wäre 2024 das Jahr, in dem dieses schreckliche Ereignis stattfinden könnte, denn es müsste vor 2025 geschehen.

Klaus Schwab selbst, der Platzhirsch des WEF, warnte 2020 vor einem kommenden großen Cyberangriff, der die Covidien-Pandemie wie „eine kleine Störung“ aussehen lassen würde.

Wir wissen, dass etwas Katastrophales passieren muss, damit die Globalisten ihre Pläne für einen „Großen Reset“ der Weltordnung vollständig umsetzen können.

Das könnte ein EMP oder ein Atomkrieg sein. Wahrscheinlicher ist jedoch eine Serie von Cyberangriffen, die das Bankwesen und die Kommunikationsinfrastruktur lahm legen, denn dann könnten die Globalisten die Online-Wahrheitssager ausschalten und das Chaos und die Verwirrung nutzen, um ihre Feinde zu sammeln.

Dann, wenn ihre Mission erfüllt ist, schalten sie die Infrastruktur einfach wieder ein und setzen ihren Weg zur totalen Diktatur fort, ohne die lästigen Wahrheitsverkünder wie mich und so viele andere.

Ein EMP-Angriff hingegen würde 10 oder mehr Jahre zur Erholung benötigen und den globalistischen Überwachungsstaat um Jahrzehnte zurückwerfen.

Wir warnen seit vielen Monaten vor dem Tod des Petrodollars, und obwohl die Bewegung in diese Richtung sehr langsam ist, bedeutet das nicht, dass sie nicht stattfinden wird.

Es hat einige Entwicklungen gegeben, die den Normalbürger vielleicht im Tiefschlaf halten und ihm nicht bewusst machen, wohin wir uns wirtschaftlich bewegen.

Nehmen wir unter anderem den US-Aktienmarkt, der in den vergangenen Monaten seinen Aufwärtstrend fortgesetzt hat.

Der Goldpreis ist in der vergangenen Woche für ein paar Tage in die Höhe geschossen und dann wieder gefallen.

Doch lassen Sie sich nicht täuschen. Der US-Dollar ist dem Untergang geweiht.

Und Ende November gab es eine große Nachricht, die von den Mainstream-Medien praktisch ignoriert und selbst von den konservativen Medien kaum beachtet wurde.

Die Wall Street schien es nicht einmal zu bemerken.

Ein großer globaler Ölproduzent, die Vereinigten Arabischen Emirate, hörten plötzlich auf, ihr Öl in US-Dollar zu verkaufen, und schlossen sich den BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) an, um den Weg in eine Welt ohne Dollar zu beschreiten.

Die BRICS-Staaten haben kürzlich ihre Mitgliedschaft um die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Ägypten, Äthiopien, Iran und Argentinien erweitert.

Das bedeutet, dass die USA nicht länger von einer Situation profitieren können, in der sie ihre Militärbudgets ständig erhöhen und riesige Schulden machen, die von China, Saudi-Arabien und anderen souveränen Staaten finanziert werden. Tatsächlich haben China und Saudi-Arabien, zwei der größten Finanziers der US-Schulden, bereits damit begonnen, US-Treasuries wie heiße Kartoffeln abzustoßen.

Die beiden BRICS-Mitglieder haben in den vergangenen Monaten US-Staatsanleihen im Wert von Hunderten Milliarden Dollar abgestoßen. Dies ist der Anfang vom Ende der globalen Dollar-Dominanz, und wenn es den USA nicht gelingt, den Dritten Weltkrieg zu gewinnen und die Friedensbedingungen zu diktieren, wird dies das Ende der geopolitischen Dominanz der USA bedeuten.

Veränderungen dieser Größenordnung in der Weltwirtschaftsordnung geschehen nicht ohne Kampf auf dem Schlachtfeld. Das ist der wahre Grund, warum wir auf den Dritten Weltkrieg zusteuern. Das hat nichts mit den Schwierigkeiten der Ukraine oder Israels zu tun, ihre Grenzen zu schützen, auch nichts mit der Konfrontation zwischen Taiwan und China oder den wachsenden Spannungen zwischen den beiden Koreas.

Die Tatsache, dass all diese Krisenherde Anzeichen einer Explosion zeigen, ist nur ein Symptom, nicht die Ursache der wirtschaftlichen Umwälzungen, die die Welt erfasst haben. Während die Welt von Papierwährungen zu digitalen Währungen übergeht, bleibt abzuwarten, wer oder was die Kontrolle über dieses neue digitale System haben wird.

Das Fiat-Papier-System wurde von den Vereinigten Staaten dominiert, aber wir sehen, wie eine Vielzahl von Ländern eine Koalition bilden, die der Meinung sind, dass das neue digitale System vielleicht nicht so sehr zum Vorteil eines einzelnen westlichen Landes und seiner engsten Verbündeten gewichtet werden sollte.

Welcher Hund in diesem Kampf die Oberhand behält, werden wir erst wissen, wenn der Dritte Weltkrieg ausgefochten ist und wir einen klaren Sieger und Verlierer haben, und wer weiß, wie lange das dauern wird.

Der Plan, die Weltordnung durch die Abschaffung des Petrodollars auf den Kopf zu stellen, könnte den BRICS noch zum Verhängnis werden. Aber im Moment scheinen sich die Dinge, wenn auch langsam, zu ihren Gunsten zu entwickeln.

Wie auf der Website QTR Fringe Finance zu lesen ist, kontrollieren die BRICS-Staaten inzwischen die meisten Atomwaffen, Erdöl, Edelmetalle, Diamanten und Seltenen Erden der Welt. Es ist an der Zeit aufzuwachen und zur Kenntnis zu nehmen, was vor sich geht.

Der Übergang zu lokalen Währungen, die für globale Transaktionen verwendet werden, wird die Fiat-Währung, die als Petrodollar bekannt ist, zu Fall bringen und eine neue Weltordnung einleiten.

Dies ist wahrscheinlich der Grund, warum die USA und die NATO so aggressiv auf den Sturz Putins reagieren, denn um das zu erhalten, was von der liberalen, regelbasierten Nachkriegsordnung unter Führung der USA übrig geblieben ist, ist es für die USA von größter Bedeutung, Russland von der anderen Weltmacht, die die BRICS unterstützt, China, zu trennen.

Solange China, Russland und die großen ölproduzierenden Länder verbündet sind, gibt es keine Zukunft für die Hegemonie der USA in globalen Angelegenheiten. Die Tage, in denen die USA die Führer der Nationen der Welt einschüchtern und erpressen können, wären vorbei – ihre Außenpolitik wäre tatsächlich gezwungen, ausländische Führer als Gleiche und nicht als Vasallen zu behandeln.

Dies würde das Ende des militärisch-industriellen Komplexes in den USA bedeuten und damit auch das Ende der endlosen Kriege, die das US-Militär seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs führen musste. Auch wenn dies mit großen wirtschaftlichen Schmerzen verbunden sein wird, gibt es vielleicht einen Silberstreif am Horizont?

Natürlich werden die Globalisten versuchen, den Niedergang der amerikanischen Militärmacht für ihre skrupellosen Zwecke auszunutzen. Sie werden versuchen, den Schmerz und das Leid, die ein dritter Weltkrieg mit sich bringen wird, der möglicherweise mit Cyberangriffen und/oder EMPs genauso geführt wird wie mit Panzern und Raketen, zu nutzen, um ihre Agenda des Transhumanismus und der digitalisierten Kontrolle über alles und jeden voranzutreiben.

Aber wenn Kriege ausbrechen und Chaos entsteht, ist es auch möglich, dass die Globalisten die Kontrolle verlieren. Jetzt ist es an der Zeit, sich darauf vorzubereiten, den Sturm zu überstehen, damit wir überleben und versuchen können, auf der anderen Seite wieder aufzubauen.

Das setzt natürlich voraus, dass es eine andere Seite geben wird. Wenn wir wirklich in den letzten der letzten Tage leben, benötigen wir uns darüber keine Sorgen zu machen.

Wie dem auch sei, ich warne vor Überheblichkeit. Es ist möglich, dass dies der dritte und letzte „große Krieg“ sein wird, und dann wird das Ende kommen.

Es ist aber auch möglich, dass wir noch Hunderte Jahre von dem Augenblick entfernt sind, in dem der König der Könige den Himmel spaltet und mit Donnerschlag und Engelsruf erscheint, um die Gottlosen zu richten, seine Getreuen zu sammeln und sein Reich „wie im Himmel so auf Erden“ aufzurichten.

Wir können beten, dass es das letztere Szenario ist, das uns während unseres Lebens hier auf Erden erwartet, und uns gleichzeitig auf die andere Möglichkeit vorbereiten, dass vielleicht, aber nur, einige von uns in ihrer Eschatologie etwas daneben gelegen haben.

Wie die Bibel in mehr als einem Kapitel und Vers sagt: „Wer kann die Gedanken Gottes erkennen“?

Quellen: PublicDomain/thegatewaypundit.com am 15.12.2023