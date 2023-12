Teile die Wahrheit!

Bei seiner traditionellen Jahrespressekonferenz wurde der russische Präsident Putin nach den russischen Zielen in der Ukraine und über eine mögliche neue Mobilmachung befragt.

Der russische Präsident Putin hat am Donnerstag seine Jahrespressekonferenz abgehalten, die wieder über vier Stunden gedauert hat, und ich werde seine Aussagen zu den in meinen Augen interessantesten Themen heute und in den nächsten Tagen übersetzen. Von Thomas Röper

Eine der ersten Fragen betraf eine mögliche weitere Mobilmachung in Russland und die Ziele, die Russland in der Ukraine erreichen will. Ich habe diesen Teil der Pressekonferenz übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Sarubin: Vor einigen Tagen haben Sie Orden „Helden der Russischen Föderation“ verliehen, und danach haben wir gesehen, wie Sie sagten, dass man sich um die Jungs kümmern, kümmern, kümmern müsse.

Seit fast zwei Jahren lebt unser Land unter den Bedingungen der Militäroperation und natürlich gab es eine Flut von Fragen der Bürger für unsere Sendung. Ich werde einige davon wortwörtlich vorlesen: „Wie beurteilen Sie diese zwei Jahre?“

„Wie ist die Lage jetzt?“ „Welche Dynamik gibt es?“ „Sind die Ziele der Operation noch dieselben wie am Anfang, oder nicht mehr?“ Und natürlich das Wichtigste: „Wann wird es Frieden geben?“

Putin: Es wird dann Frieden geben, wenn wir unsere Ziele erreicht haben, die Sie erwähnt haben. Lassen Sie uns nun zu diesen Zielen zurückkehren, sie ändern sich nicht. Ich erinnere daran, worüber wir damals gesprochen haben: Über die Entnazifizierung der Ukraine, über die Entmilitarisierung, über ihren neutralen Status. (Russland: Putin hat ein neues Kriegsziel – und es ist militärisch erreichbar)

Schauen Sie, was in Bezug auf die Entnazifizierung geschieht. Während des Verhandlungsprozesses, nach der Ausarbeitung eines möglichen Abkommens, worüber auch Offizielle aus Kiew vor kurzem gesprochen haben, waren sie insgesamt nicht der Meinung, dass eine Entnazifizierung nötig sei, und sie sagten, dass es keine Faschisierung, kein Wachstum solcher Gefühle gebe.(Russischer Kommandeur: Langer „Krieg gegen Satanismus“! Putin „Sind die bescheuert?“ (Videos))

Wie jetzt, das gibt es nicht? Wenn der Nationalheld nicht nur als Nationalist, sondern auch als Nazi bekannt ist. Bandera wurde in den Rang eines Nationalhelden erhoben. Wie jetzt, das gibt es nicht?

Und dass der heutige Kiewer Staatschef einem ehemaligen SS-Soldaten, der direkt am Holocaust, an der Vernichtung von anderthalb Millionen Juden, Russen und Polen in der Ukraine beteiligt war, stehende Ovationen zollt.

Ist das etwa keine Manifestation des Nationalsozialismus? Daher ist die Frage der Entnazifizierung aktuell. Tatsächlich wurde uns, unseren Verhandlungsführern, während des Verhandlungsprozesses gesagt, dass sie die Möglichkeit der Verabschiedung einiger Rechtsakte in der Ukraine nicht grundsätzlich ausschließen würden. Das war damals, während der Verhandlungen in Istanbul.

Kommen wir zur Entmilitarisierung. Wenn sie nicht zu einer Einigung kommen wollen, dann sind wir gezwungen, andere Maßnahmen zu ergreifen, auch militärische. Die Ukraine produziert heute so gut wie nichts, sie versucht zwar, dort etwas zu erhalten, aber sie produziert so gut wie nichts, alles wird importiert – entschuldigen Sie den Ausdruck – alles wird für lau importiert. Aber dieses lau könnte irgendwann zu Ende gehen und anscheinend geht es nach und nach zu Ende.

Aber darum geht es gar nicht, ich glaube, sie werden immer noch etwas geben, aber die Zerstörung ist im Gange. Ich werde nicht an die Zahlen der Flugzeuge, der Luftabwehrsysteme erinnern. Sie haben ihnen gegeben, was sie ihnen versprochen heben, 400 Panzer, 420 bis 430 Panzer. Übrigens haben sie ihnen alles gegeben, was sie ihnen versprochen haben.

Alles, was der Westen versprochen hat, hat die Ukraine bekommen, sogar mehr. Aber wir haben allein seit der so genannten Gegenoffensive 747 Panzer zerstört. Das sind die Zahlen von gestern Abend. Fast 2.300 gepanzerte Fahrzeuge verschiedener Klassen.

Das ist die Entmilitarisierung. Entweder wir einigen uns auf die Entmilitarisierung, wir einigen uns auf bestimmte Parameter, die bei den Verhandlungen in Istanbul übrigens vereinbart wurden, aber dann haben wir diese Vereinbarungen einfach in den Ofen geworfen, aber wir haben uns darauf geeinigt. Es gibt andere Möglichkeiten, entweder eine Einigung zu erzielen oder das Problem mit Gewalt zu lösen. Das streben wir an.

Sarubin: Eine kurze Frage, die aber viele Menschen beunruhigt: Wird es eine zweite Mobilmachungswelle geben?

Putin: Ich verstehe, dass dies ein sensibles Thema ist. Sehen Sie, wir hatten eine Teilmobilmachung, und damals haben wir 300.000 Menschen mobilisiert. Übrigens gab es anfangs viel Ironie und Spott darüber und man hat diesen Leuten die Bezeichnung „Mobis“ gegeben. Ich erinnere mich noch sehr gut daran.

Die Jungs kämpfen hervorragend, einfach toll. Von den Mobilisierten haben 14 den „Held der Russischen Föderation“ bekommen, Medaillen und Orden für andere Verdienste kommen hinzu. Jetzt sind, ich glaube, 244.000 direkt im Kampfgebiet, im Gebiet der Militäroperation.

Es wurden Regimenter gebildet, um die Ausrüstung zu warten, denn es gibt viele gute Spezialisten unter ihnen, und diese Leute sind sehr gefragt. 41.000, glaube ich, wurden wegen Erreichens der Altersgrenze, aus gesundheitlichen Gründen und so weiter entlassen.

Danach haben wir eine ziemlich umfangreiche Kampagne gestartet, um Menschen dazu zu gewinnen, freiwillig einen Vertrag bei den Streitkräften zu unterschreiben. Und wir haben geplant, bis zum Ende des Jahres etwas über 400.000 Menschen zu rekrutieren.

Gestern Abend wurde mir mitgeteilt, dass 486.000 Männer rekrutiert worden sind, und der Zustrom unserer Männer, die bereit sind, die Interessen des Vaterlandes mit der Waffe in der Hand zu verteidigen, reißt nicht ab. Jeden Tag sind es im ganzen Land anderthalb Tausend.

Zusammen mit den Freiwilligen, eigentlich kann man sie gar nicht voneinander trennen, die Freiwilligen unterschreiben einen Vertrag für zwei oder drei Jahre, und die sogenannten Freiwilligen, obwohl alle in Wirklichkeit Helden und Soldaten des Vaterlandes sind, haben einen Vertrag für nur ein Jahr, für einen kürzeren Zeitraum, aber insgesamt werden es am Ende dieses Jahres knapp eine halbe Million Menschen sein. Wozu brauchen wir also eine Mobilmachung?

Darum gibt es heute keine Notwendigkeit dafür.

Ende der Übersetzung

Nur zur Erinnerung: Die westlichen Medien behaupten, die russischen Verluste wären gigantisch, die russischen Soldaten wären demotiviert, während die Ukraine hochmotiviert seien.

Wie passt das dazu, dass sich hunderttausende wehrpflichtige Ukrainer nach Europa und Russland geflohen sind, um dem Wehrdienst zu entgehen und dazu, dass die Ukraine ihre Zwangsmobilmachung immer weiter verstärken und ausweiten muss, weil sich dort niemand mehr freiwillig meldet?

Umsonst gereist in die USA und ein „unruhiger EU-Gipfel“: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky konnte die US-Abgeordneten nicht von der dringenden Notwendigkeit zusätzlicher Haushaltsmittel für Kiew überzeugen. Ohne diese Mittel werde Washingtons Fähigkeit, Waffen an Kiew zu liefern, schnell erschöpft sein, warnte US-Präsident Joe Biden nach einem Treffen mit seinem ukrainischen Amtskollegen.

Selenskys sein „umsonst“ in die USA gereist, sagte der russische Botschafter in Washington, Anatoli Antonow.

Der Europäische Rat hat – entgegen den Forderungen Ungarns – Gespräche über die Aufnahme von Verhandlungen über den Beitritt der Ukraine zur Union auf die Tagesordnung des kommenden EU-Gipfels gesetzt. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban nannte diese Verhandlungen einen „schrecklichen Fehler“.

Die TASS hat die wichtigsten Ereignisse rund um die Ukraine zusammengetragen.

Verlauf der Operation

Russische Truppen haben in den vergangenen 24 Stunden 13 Angriffe der ukrainischen Streitkräfte bei Donezk, Krasnoliman und Kupjansk zurückgeschlagen und die gegnerischen Truppen und Ausrüstungen bei Saporoschje, Cherson und südlich von Donezk beschossen, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Die ukrainischen Gesamtverluste beliefen sich auf über 610 Soldaten.

Mehr als 10 Einheiten gepanzerter Fahrzeuge, darunter vier Panzer, ein gepanzerter Mannschaftstransporter M113 und ein Schützenpanzer Bradley aus amerikanischer Produktion, sowie verschiedene Artilleriewaffen des Gegners wurden zerstört. Ebenfalls zerstört wurden Montage- und Reparaturwerkstätten für Drohnen, drei Munitionsdepots und ein Treibstoffdepot sowie eine ukrainische 79K6 Pelican-Phasenstrahl-Rundum-Radarstation.

Umsonst gereist

Bei einem Treffen mit seinem ukrainischen Amtskollegen kündigte der US-Präsident ein neues Militärhilfepaket in Höhe von 200 Millionen Dollar für Kiew an, das „wichtige Ausrüstungen wie Luftabwehr, Artillerie und Munition“ umfasse. Auf der Pressekonferenz im Anschluss an das Treffen wies Biden darauf hin, dass die USA ohne zusätzliche Haushaltsmittel, auf die sich die US-Abgeordneten nicht einigen können, „bald keine Möglichkeit mehr haben, der Ukraine bei der Bewältigung ihrer dringenden operativen Bedürfnisse zu helfen.“

„Wenn der US-Kongress nicht handelt, um zusätzliche Mittel bereitzustellen, wird dies eines der letzten Hilfspakete sein, die wir der Ukraine zur Verfügung stellen können“, warnte Außenminister Anthony Blinken.

Selensky zufolge rechnet Kiew damit, dass es nicht ohne die Unterstützung des Westens, vor allem der USA, dastehen wird. Der ukrainische Präsident sagte auch, dass er zur Beilegung des Konflikts mit Russland keine territorialen Zugeständnisse in Betracht ziehe. Gleichzeitig sagte Selensky nach Angaben der Washington Post bei einem Treffen mit US-Senatoren, dass der Konflikt ohne zusätzliche Unterstützung sehr viel gewalttätiger werde und das ukrainische Militär „unweigerlich Territorium an seinen entschlossenen und gut bewaffneten Gegner abgeben würde“. Aber auf Fox News behauptete er, Russland habe „in diesem Jahr kein einziges ukrainisches Dorf besetzt“.

Dem russischen Botschafter in Washington zufolge hat sich Selenskys Reise in die USA als „umsonst“ erwiesen. „Sie zu überzeugen, dass die Ukraine wichtiger ist als die Sicherheit der USA, hat nicht funktioniert. Alle haben genug vom Betteln Kiews“, so Antonow.

Die Ukraine und die EU

Gespräche über die Aufnahme von Verhandlungen über den EU-Beitritt der Ukraine und die Frage der Bereitstellung von 50 Milliarden Euro für Kiew bis 2027 stehen auf der Tagesordnung des EU-Gipfels am 14. und 15. Dezember. Das geht aus einem offenen Brief hervor, mit dem der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, die Staats- und Regierungschefs der EU zum Gipfel in Brüssel einlädt.

„Wir müssen der Ukraine dauerhafte und nachhaltige politische, finanzielle und militärische Unterstützung gewähren und uns insbesondere auf die 50 Milliarden Euro für ihre langfristige Stabilität einigen. Wir müssen auch zustimmen, Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine zu beginnen, um ihr das notwendige Signal zu geben und sie noch näher an die europäische Familie heranzuführen“, heißt es in dem Dokument.

Die Abgeordneten des EU-Parlaments verabschiedeten eine Entschließung zur Erweiterungspolitik der EU, in der sie die Staats- und Regierungschefs der Union auffordern, auf dem bevorstehenden Gipfel die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit der Ukraine und Moldawien zu unterstützen.

Verhandlungen mit der Ukraine über einen EU-Beitritt seien „absurd, lächerlich und nicht seriös“. Die ungarische Regierung habe „nicht die Absicht, sie zu unterstützen“, sagte der ungarische Ministerpräsident vor dem ungarischen Parlament. Er räumte die Möglichkeit ein, dass die Ukraine eines Tages in die EU aufgenommen werden könnte, aber das könne „erst in vielen Jahren“ geschehen.

In einem Interview mit der Zeitschrift „Mandiner“ bezeichnete Orban Verhandlungen mit der Ukraine als „schrecklichen Fehler, der verhindert werden muss“ und betonte, dass Ungarn nicht mit der EU-Kommission verhandeln werde, um die ihm zustehenden Gelder aus dem EU-Haushalt und aus EU-Fonds im Gegenzug für die Zustimmung zur finanziellen Unterstützung der Ukraine zu erhalten.

Der bevorstehende Gipfel werde für Kiew eine „sehr schwierig“, räumte der ukrainische Präsident ein. „Die Blockade [der Beitrittsgespräche] durch Ungarn hält an. Das ist eine Tatsache“, sagte Selensky auf einer Pressekonferenz in Oslo.

Waffen für Kiew

Die Gefahr eines Rückgangs der westlichen Hilfe für die Ukraine bleibt real, sagte der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz. Nach seiner Einschätzung rechnet Russland mit einer Schwächung der internationalen Unterstützung für die Ukraine. „Die Gefahr, dass diese Rechnung aufgeht, ist leider nicht von der Hand zu weisen“, sagte Scholz vor dem Bundestag. Er sprach sich für eine Aufstockung der Mittel für die Ukraine aus dem Europäischen Friedensfonds aus und erinnerte daran, dass im deutschen Haushalt für 2024 acht Milliarden Euro für Waffenlieferungen an Kiew vorgesehen sind.

Wie die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen mitteilte, wird dem dänischen Parlament am Donnerstag ein Hilfspaket für die Ukraine in Höhe von einer Milliarde Euro vorgelegt, das auch Panzer und Drohnen umfasst. Sie sagte, das Paket „wird das enthalten, was die Ukraine jetzt braucht: Munition, Panzer, Drohnen“.

Die norwegische Regierung wird drei Milliarden Kronen (273 Millionen Dollar) zur Unterstützung des ukrainischen Schul- und Gesundheitswesens und eine Milliarde Kronen (90,1 Millionen Dollar) zur „Stärkung der Kapazitäten der Verteidigungsindustrie zur Herstellung von mehr Munition und Raketen“ bereitstellen, teilte die Kanzlei der norwegischen Regierung nach einem Treffen zwischen Ministerpräsident Jonas Gahr Støre und dem ukrainischen Präsidenten mit.

…

