Geoengineering: Jedes Jahr werden weltweit 40 bis 60 MILLIONEN Tonnen NANOPARTIKEL verteilt (Videos)

Der Forscher Dane Wigington hat gewarnt, dass Geoengineering die größte und unmittelbarste Bedrohung für die Schöpfung und die Menschheit darstellt.

„Dieses [Geoengineering] ist die größte und unmittelbarste Bedrohung für die Schöpfung, und die Menschheit steht vor einer nuklearen Katastrophe“, sagte Wigington dem Moderator Dr. Steven Hotze während einer Folge von „The Dr. Hotze Report“ auf Brighteon.TV .

Er fuhr fort, dass die Schwere der Bedrohung durch Klimatechnik am Himmel und beim Wetter nicht hoch genug eingeschätzt werden könne.

Laut Wigington haben die Machthaber schon immer versucht, das Wetter zu kontrollieren. Er zitierte sogar eine Rede des ehemaligen Präsidenten Lyndon B. Johnson aus dem Jahr 1962, als er noch Vizepräsident war. „Wer das Wetter kontrolliert, kontrolliert die Welt“, sagte Johnson damals .

Die Wetterkontrolle ist das Kronjuwel des militärisch-industriellen Komplexes und eine Waffe, die Nationen in die Knie zwingen kann, ohne dass die Bevölkerung merkt, dass sie angegriffen werden. Wigington sagte, dies sei seit Jahrzehnten ein normales Geschäft, da die Patente zur Veränderung des Wetters über 100 Jahre zurückreichten.

Der Geoengineering-Experte erzählte Hotze, wie er auf dieses Gebiet stieß. Wigington begann seine Forschung, nachdem in seinem netzunabhängigen Haus in Nordkalifornien große Mengen an Solarstrom verloren gegangen waren.

Schließlich fand er heraus, dass seine Solarenergieproduktion um 60 bis 80 Prozent zurückging, wenn Jets in der Nähe seines Hauses Chemtrails ausstießen.

Anschließend begann er, das von ihm gesammelte Regenwasser zu testen, um festzustellen, ob im Niederschlag klimatechnische Elemente enthalten waren. Die ersten Regentests ergaben sieben Teile pro Milliarde (ppb) Aluminium, während die nachfolgenden Tests in den nächsten 18 Monaten einen dramatischen Anstieg zeigten – nämlich 3.450 ppb Aluminium.

Der Aktivist betont, dass Aluminium nicht im Regen vorkommen dürfe und dass frei geformtes Aluminium in der Natur nicht vorkomme. Aluminium muss abgebaut, raffiniert und verteilt werden, bevor es existieren kann. (Wettermanipulation: „Naturkatastrophen können künstlich erzeugt werden“ (Video))

Auf Hotzes Frage, wie er die Aluminium-Nanopartikel entdeckt habe, antwortete Wigington, sie befänden sich im Niederschlag und in der Luftsäule. Er fügte hinzu, dass es sich um ein Hauptelement handele, das in Patenten für Klimatechnik genannt werde, die unter anderem von den amerikanischen Verteidigungsunternehmen Raytheon und Lockheed Martin gehalten würden.

Wigington musste sich schließlich der Tatsache stellen, dass diese Geoengineering-Operationen die Erde verseucht haben; zerfetzte die Ozonschicht; störte sowohl das Wetter als auch die Regenmuster; und die Luft vergiften, die die Menschen atmen.

Jedes Jahr werden weltweit 40 bis 60 MILLIONEN Tonnen NANOPARTIKEL verteilt

Laut Wigington beträgt die mögliche Gesamtmenge, die jährlich weltweit verteilt wird, etwa 40 bis 60 Millionen Tonnen Nanopartikel – eine unvorstellbare Menge an toxischen Elementen, die in die Atmosphäre gelangen, sich am Boden absetzen und den Menschen die Möglichkeit geben, zu atmen.

Diese Partikel, die hauptsächlich für das Solar Radiation Management (SRM) verwendet werden, blockieren direktes Sonnenlicht, um die Erwärmung des Planeten zu verlangsamen.

Der Zweck von SRM besteht darin, einen Teil der von der Sonne einfallenden Wärmeenergie zu blockieren, es wird aber auch zur Wetterkriegsführung eingesetzt.

Darüber hinaus sagte Wigington, dass die für SRM verwendeten Partikel auch mithilfe von Hochfrequenz-Mikrowellenübertragungen manipuliert würden.

Schließlich erklärte er Hotze, dass Geoengineering ein umfassender Angriff auf die verbleibenden Lebenserhaltungssysteme der Erde auf einem bereits schwer beschädigten Planeten sei. Wigington beklagte auch, dass die Menschen sehr schlechte Verwalter des Planeten seien.

Der Versuch, die Lebenserhaltungssysteme des Planeten in seiner ungeheuerlichsten Form zu manipulieren, muss gestoppt werden, sonst ist das Spiel vorbei.

Klimainterventionsmaßnahmen behindern die Fähigkeit der Erde, sich selbst wiederherzustellen

Der Geoengineering-Experte Dane Wigington stellte fest, dass Klimainterventionen die Fähigkeit des Planeten Erde beeinträchtigen, sich selbst wiederherzustellen .

„Klimainterventionseinsätze beeinträchtigen die Fähigkeit des Planeten, auf den bereits angerichteten Schaden zu reagieren – und verursachen dabei noch mehr Schaden“, sagte er dem Gründer des Informed Consent Action Network, Del Bigtree, kürzlich bei einem Auftritt bei „The HighWire“.

„Diese Programme sind in keiner Weise, Form oder Ausführung wohlwollend. Alle Formen der Wetterveränderung werden lediglich als Nebelwand verwendet, um die exponentiell größeren und unvorstellbar zerstörerischeren Klimainterventionsoperationen, auch bekannt als Wetterkriege, zu verschleiern.

Es gibt viele Ebenen, Ziele und Agenden, die die wahre Schwere des Schadens verschleiern, der dem Planeten bereits zugefügt wurde.“

Wigington, der leitende Forscher von Geoengineering Watch , sagte, solche Operationen zielen auf die Nahrungsmittelversorgung ab. Landwirtschaftliche Regionen werden mit Wetterwaffen angegriffen, was zu Ernteausfällen führt. Auch die Fischerei wird ins Visier genommen, da 90 Prozent der weltweiten pelagischen Fischbestände zurückgehen.

Unterdessen wies Bigtree darauf hin, dass China und andere Länder in diesen Wetterkrieg verwickelt seien. Er fügte hinzu, dass der militärisch-industrielle Komplex diese Technologie nutzen könnte, um eine Dürre auszulösen und andere in Konflikte verwickelte Nationen zu zerstören.

Wigington stimmte zu und sagte, dass solche Geoengineering-Technologien das „Kronjuwel“ der Massenvernichtungswaffen (WMDs) seien. Dies liegt daran, dass die Kontrolleure solcher Massenvernichtungswaffen Menschen in die Knie zwingen können, ohne dass die Ziele wissen, dass sie angegriffen werden.

Die Wissenschaftsgemeinschaft lügt über Geoengineering

Wigington stellte außerdem fest, dass die sogenannte Wissenschaftsgemeinschaft über Geoengineering lügt. Es wird behauptet, dass Geoengineering unmöglich sei, da es dafür keine Technologien gebe.

Er wies jedoch darauf hin, dass diese Täuschung bereits seit Jahrzehnten andauere. Wigington verwies auf die Existenz von Filmaufnahmen aus dem Jahr 1923, die patentierte Flugzeuge mit Sprühmechanismen zeigten.

Die Muster, Tanks, Rohre und Pumpen in den Flugzeugen verbreiten genau das, was die Menschen heute am Himmel sehen, fügte er hinzu.

Laut Wigington können die Menschen dem Geschehen am Himmel nicht entkommen. Diese Wettermanipulationen zerstören nicht nur die Ozonschicht und die Lebenserhaltungssysteme des Planeten, sondern verunreinigen auch alles auf dem Planeten – einschließlich der Luft und des Regens. Kontinuierliches globales Dumping würde dazu führen, dass jährlich etwa 40 bis 60 Millionen Tonnen giftiger, klimaschädlicher Nanopartikel in den Himmel geworfen würden, fügte er hinzu.

Wigington teilte Bigtree schließlich mit, dass die Schwere und Unmittelbarkeit dessen, was sich bereits am Himmel abspielt, sowie die Bedrohung, die es für alle Menschen auf der Erde darstellt, bald angegangen werden müssen, bevor alle Bedenken strittig werden.

„Für diejenigen, die so tun, als wären diese Probleme irgendwo anders auf der Welt und würden sie nicht beeinflussen – das ist, als würde man so tun, als ob man Teil des Schiffes wäre, das nicht unter Wasser gegangen ist, aber dennoch in Sicherheit ist, weil man nicht Teil davon ist,“ sagte er.

„Es ist wieder eine sehr kurzsichtige Sichtweise.“

Auf seiner Webseite schreibt Wigington am 09. Dezember 2023:

Das US Navy War College veranstaltet ein Seminar mit dem Titel „Geoengineering the Earth’s Climate“, doch offizielle Quellen und Matrix-Medien versuchen, jede öffentliche Diskussion dieses äußerst schlimmen Themas an den Rand zu drängen.

Die laufende globale Klimakonferenz COP 28 wird als Rauch- und Spiegelfassade betrachtet, die sie ist.

Ein aktuelles Geoengineering-Patent fördert das Versprühen von hochgiftigem Dimethylamin in unseren Himmel, um die Wolkenbildung zu fördern.

Am Boden werden kurz nach der Massenfreisetzung von Fukushima-Abwasser „Tausende Tonnen toter Fische in Japan an Land gespült“. Giftiger Himmel, giftige Meere, alles giftig, wie lange können wir noch auf einem sterbenden Planeten überleben?

Ist noch Zeit, das Blatt zu wenden?

…

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 13.12.2023