Hollywood-Programmierung: „Leave the World Behind“ – hat Obama uns gezeigt, wie die Apokalypse aussieht? (Videos)

„Eine Verschwörungstheorie über eine zwielichtige Gruppe von Menschen, die die Welt regieren, ist eine viel zu faule Erklärung. Vor allem, wenn die Wahrheit viel beängstigender ist. Niemand hat die Kontrolle. Niemand zieht die Fäden … Wenn Ereignisse wie diese passieren, ist das Beste, auf das selbst die mächtigsten Menschen hoffen können, eine Vorwarnung.“

Dies ist ein Zitat aus einem neuen apokalyptischen Netflix-Film „ Leave the World Behind “ über das Leben nach einem Cyberangriffe und ein „globaler Kommunikationszusammenbruch“ von Sam Esmail, basierend auf dem gleichnamigen Roman von Rumaan Alam aus dem Jahr 2020,

Der Film hat in den letzten Tagen für großes Aufsehen gesorgt. Überall in den sozialen Medien erschienen Rezensionen mit Kommentaren dazu, wie realistisch das apokalyptische Endzeitthema dargestellt wurde, was aufgrund der Tatsache, dass Barrack und Michelle Obama die ausführenden Produzenten sind, verstörend ist, was bedeutet, dass sie die Erzählung kontrollieren.

Die offizielle Geschichte besagt, dass Barack Obama seit dem Ende seiner Präsidentschaft im Jahr 2017 einigen Hobbys nachgegangen ist. Er hat Bestseller-Memoiren geschrieben, einen Vertrag mit Netflix über die Produktion von Filmen und Fernsehserien unterzeichnet und Higher Ground gegründet, eine Produktionsfirma, die von seiner Frau Michelle gemeinsam geleitet wird. (Hollywood-Code 2: H. G. Wells, Steven Spielberg und die Alien-Agenda)

Barack Obama lieferte sogar Notizen zu Leave the World Behind, und laut Esmail war Obama der Meinung, dass das Drehbuch dem tatsächlichen Verlauf einer Krise in der realen Welt ziemlich nahe kam.

In einem Interview mit Vanity Fair dachte der Regisseur darüber nach, wie es war, dieses Feedback zu erhalten. „Ich schreibe, was ich für Fiktion halte, und versuche, es größtenteils so lebensnah wie möglich zu halten, aber ich übertreibe und dramatisiere“, sagte er.

„Und als ich einen Ex-Präsidenten sagen hörte, dass Sie um ein paar Details daneben liegen … dachte ich, ich liege um einiges daneben! Die Tatsache, dass er das gesagt hat, hat mir eine Heidenangst eingejagt.“

Wenn Sie es noch nicht gesehen haben, ist dies Ihr Spoiler-Alarm. (Hollywood-Agenda: Die absolute Heuchelei des Films „Barbie“)

Die Welt hinter sich lassen

Der Film folgt der Familie Sanford, die eine spontane Reise von Brooklyn nach Long Island und in eine kleine Stadt namens Point Comfort unternimmt. Ihre Air-BnB-Vermietung ist wunderschön, die Kinder sind glücklich und es gibt sogar einen Pool.

Später in dieser Nacht klopfen zwei Fremde, George ( Mahershala Ali ) und seine Tochter Ruth (Myha’la), spät in der Nacht an die Tür und behaupten, ihnen gehöre das Anwesen.

Sie sind aus der Stadt angereist und sagen, dass es einen Stromausfall gegeben hat. George verrät, dass er eine Quelle hat, die ihm von einem politischen Staatsstreich erzählt hat, der im Gange ist, weshalb die Menschen in Machtpositionen einen Bürgerkrieg durch einen Cyberangriff ausufern lassen, die Technologie stören und Fehlinformationen verbreiten.

Bemerkenswert ist, dass die Familie am ersten Tag am Strand ein seltsames Erlebnis hatte, als ein riesiges Boot auf sie zukam und nicht anhielt und das Boot namens „Weißer Löwe“ schließlich an Land lief.

Dies ist relevant für die Endzeitprophezeiung in den heiligen Schriften, so ein Mann, der im Video unten kommentiert, während andere darauf hinweisen, dass es im Film nicht nur Prophezeiungen, sondern auch satanische Bezüge zur Endzeit gibt.

Satanische und prophetische Referenzen

Abgesehen von dem allsehenden Auge im Abspann gibt es zu Beginn des Films ein Lied von Joey Baddass mit dem Titel „The Revenge“.

Einer der Texte lautet: „Habe es bis an die Spitze geschafft, es gibt keine Möglichkeit, dass sie mich jetzt aufhalten können. Sie werden sagen, ich bin den Illuminati beigetreten, ich habe überall Dämonen. Sag mir, was sie über mich wissen.“

Interessanter Text für einen von den Obamas produzierten Film.

