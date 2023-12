Wird der Tiefe Staat ein Attentat auf Donald Trump ausführen?

Teile die Wahrheit!

Man muss sich nur Robert Kagans jüngste Tirade in der Washington Post ansehen, in der er eine Wiederwahl Trumps als apokalyptisches Ereignis bezeichnet, das das Ende Amerikas bedeuten würde, um sich ernsthaft zu fragen, ob der Tiefe Staat tatsächlich das Undenkbare in Betracht zieht.

Die Präsidentschaftswahlen 2024 sind bis jetzt nicht in vollem Gange. Aber je näher es rückt – die erste GOP-Wahl findet am 15. Januar in Iowa statt -, desto mehr Vorhersagen werden über seinen Verlauf gemacht.

Seit Monaten hat Donald Trump die Nominierung der Republikaner fest im Griff. Nie lag er mehr als 30 Prozentpunkte vor dem Rest des Feldes. Die meisten Umfragen sehen ihn sogar bei rund 60 Prozent, während Nikki Haley, Ron DeSantis und Vivek Ramaswamy jeweils um die 15 Prozent erreichen.

Klagen liberaler Antidemokraten, Trump von den Wahlzetteln der Bundesstaaten fernzuhalten, wurden bisher von den Gerichten abgewiesen. Und obwohl die von George Soros unterstützte Klage der New Yorker Anwältin Letitia James den ehemaligen Präsidenten viel Zeit, Geld und Energie gekostet hat, scheint es sehr unwahrscheinlich, dass Trump deswegen ins Gefängnis muss.

Einladung an den Tiefen Staat, Trumps Wahl zu verhindern?

Die Unvermeidlichkeit einer erneuten Nominierung Trumps – und eines möglichen Wahlsiegs im kommenden November – ist etwas, mit dem sich die Eliten des Belt beschäftigen. Robert Kagan, der neokonservative Ehemann der liberalen Zionistin Victoria Nuland, erklärte dies kürzlich in einer Kolumne für das Sprachrohr der CIA, die Washington Post. Nuland ist ein bürokratischer Parasit (von den Medien als „Diplomat“ bezeichnet), der derzeit dem Biden-Regime dient.

Ihre Hauptaufgabe besteht derzeit darin, dafür zu sorgen, dass Ihre und meine Steuergelder in die immer größer werdenden Taschen von Volodymyr Zelensky fließen.

Kagans Artikel umfasst mehrere Tausend Wörter. Er ist das beste Beispiel dafür, warum er in ein Irrenhaus gehört. Es ist eine wilde Tirade darüber, wie Trump eine Diktatur“ errichten wird, sollte er jemals wiedergewählt werden, was, wie Kagan zugibt, sehr wahrscheinlich ist.

Kagan stellt die Theorie auf, dass Trump, wenn er die Präsidentschaft gewinnt, „sofort die mächtigste Person sein wird, die dieses Amt je innehatte“.

Dann fragt Kagan seine Zuhörer, von denen die meisten wohl Geheimdienstmitarbeiter sind, drohend, was sie unternehmen werden, um das zu verhindern. „Wenn wir glauben, dass es eine 50-prozentige Chance gibt, dass in einem Jahr ein Asteroid in Nordamerika einschlägt, würden wir dann einfach hoffen, dass es nicht passiert? (Jones, Musk, Trump, militärischer Geheimdienst, Cyborgs und das Deep-Intelligence-Netzwerk)

„Oder würden wir alle erdenklichen Maßnahmen ergreifen, um es zu verhindern, einschließlich vieler Dinge, die vielleicht nicht funktionieren, die aber angesichts des Ausmaßes der Krise versucht werden müssen?“(Kontrollierte Opposition: Musk reaktiviert X-Account von Alex Jones – David Icke wendet sich gegen Jones: „Er ist ein Helfershelfer der neuen Weltordnung“)

300x250

Eine Wahl Trumps könnte „zum Verlust von Eigentum und möglicherweise zum Verlust der Freiheit führen“, fährt Kagan fort, ohne zu erwähnen, dass viele traditionelle Katholiken, Konservative und Abtreibungsbefürworter während der Amtszeit von Joe Biden zu Gefängnisstrafen verurteilt oder in ihre Häuser eingewiesen wurden.

Amerika sei „heute näher an diesem Punkt als je zuvor, und doch treiben wir weiter in Richtung Diktatur, immer in der Hoffnung auf eine Intervention, die es uns erlaubt, den Konsequenzen unserer kollektiven Feigheit zu entkommen“.

Kagan versteht sich auf die Kunst der Täuschung. Was er „Diktatur“ nennt, ist in Wirklichkeit, wie die Liberalen selbst so oft sagen, „wie Demokratie aussieht“. Eine Wiederwahl Trumps wäre keine „Tyrannei“, sondern eine Widerspiegelung dessen, was die Stimmung des Volkes derzeit ist.

Einfach ausgedrückt: Wenn die Wähler die Nase voll haben von Bidens Politik der offenen Grenzen, seiner Unterstützung für die Ukraine und seiner furchtbaren Bilanz in innenpolitischen Fragen, dann haben sie das Recht, ihn abzusetzen. Dies als eine Umarmung des Kommunismus-light zu bezeichnen, ist lediglich ein Ablenkungsmanöver von der Kleptokratie, unter der die Amerikaner leben und seit Jahrzehnten leben.

300x250 boxone

Der beunruhigendste Aspekt von Kagans Äußerungen ist nicht so sehr seine irreführende Charakterisierung dessen, was ein Sieg Trumps im Jahr 2024 bedeuten würde. Es ist seine eigene Antwort auf die Frage: „Werden wir etwas dagegen tun?“

Wieder argumentiert Kagan, dass das Gerichtssystem, die konservativen Medien und politische Führer wie Mitch McConnell Trump bisher daran gehindert haben, an die Spitze der GOP zu gelangen.

Erst nachdem er darauf hingewiesen hat, sagt er: „Wir treiben weiter in Richtung Diktatur und hoffen immer noch auf eine Intervention, die es uns ermöglichen wird, den Konsequenzen unserer kollektiven Feigheit zu entkommen“.

Es scheint, als wolle er mit den Worten „immer noch auf eine Intervention hoffen“ den Tiefen Staat auffordern, Donald Trump zu ermorden.

Dass Kagan in einer der einflussreichsten Zeitungen des Landes eine solch dreiste Andeutung macht, sagt viel über den derzeitigen Zustand der USA aus. Andere haben über diese Möglichkeit nur spekuliert. Er fordert sie geradezu heraus.

Sind wir darauf programmiert, ein Attentat auf Trump hinzunehmen?

Ein mögliches Attentat auf Trump wurde auch von anderen politischen Beobachtern ins Spiel gebracht. Tucker Carlson sagte dem Komiker Adam Carolla im August, er halte dies für eine reale Möglichkeit.

„Wenn man mit Kritik anfängt, dann zu Protesten übergeht, dann zu einem Amtsenthebungsverfahren, jetzt zu einer Anklage, und nichts davon funktioniert. Was kommt als nächstes? Denken Sie darüber nach“, sagte er. „Wir bewegen uns offensichtlich auf ein Attentat zu … Sie haben entschieden – Washington, beide Parteien haben entschieden – dass es etwas an Trump gibt, das für sie so bedrohlich ist, dass sie ihn einfach nicht haben können.“

Carlson befragte Trump selbst zu diesem Thema. Trump antwortete nur: „Das sind wilde Tiere. Es sind Menschen, die krank sind.“

Alex Jones, der Gründer von InfoWars, sagte Carlson ebenfalls, dass ein Attentat der nächste logische Schritt sei, da Trump nicht gestoppt werden könne.

„Der Deep State tötet Menschen. Und das ist sein einziger nächster Schritt“, prophezeite er Anfang des Monats.

Es gibt zwei Möglichkeiten, über diese Prognosen nachzudenken. Zum einen kann man sie als fundierte Meinungen von Experten betrachten, die mit der Funktionsweise der Politik und des Tiefen Staates vertraut sind.

Die andere Möglichkeit besteht darin, sie als eine Art Programmierungsinstrument zu betrachten, das zukünftige Ereignisse ankündigen soll. Diese Sichtweise würde natürlich voraussetzen, dass man Carlson, Jones und auch Kagan zumindest in gewisser Weise als verschiedene Flügel derselben Kabale betrachtet, die auf Geheiß einer kleinen Gruppe mächtiger Puppenspieler die öffentliche Meinung beeinflusst.

Ist das hier der Fall? Möglicherweise.

Sollte Trump ermordet werden, stünde die America-First-Bewegung ohne ihren Anführer da. Nach seiner Enthauptung würde sie wahrscheinlich so lange zappeln, bis sie in verschiedene Fraktionen zerfällt. Wer würde davon profitieren?

Ganz klar der etablierte Flügel der Republikanischen Partei, vorwiegend der militärisch-industrielle Komplex, der Nikki Haley bei ihrer Präsidentschaftskandidatur 2024 unterstützt.

Sollte Trump es lebend bis zum Wahltag schaffen – und am Ende gewinnen -, wird der Tiefe Staat ihm (und dem amerikanischen Volk) wohl nie verzeihen, dass er ihn wieder ins Oval Office gebracht hat.

Dann würde er sich rächen, indem er das ganze Land mit falschen Flaggen und Angriffen auf das Energienetz zum Einsturz bringt und innenpolitisches Chaos sät, das schließlich zum Bürgerkrieg führt. Ich hoffe, dass ich mich täusche und unsere Gebete verhindern, dass solche bösen Pläne in die Tat umgesetzt werden.

Aber vielleicht ist es das, was die Amerikaner verdienen, weil sie Gott verspotten mit all den Sünden, die sie in ihrem Land zulassen. Wenn es je eine Zeit gab, in der wir unser Vertrauen auf Gott und nicht auf Menschen setzen sollten, dann ist es jetzt.

Vorsicht vor den Iden des März? Inmitten der Angst vor Trumps “Diktatur” lesen einige zwischen den Zeilen ein Attentat

Die liberalen Medien sind in vollem Panikmodus, während sie einige nicht ganz so subtile Aufrufe zur “Beseitigung” des Orangen-Mannes machen.

Da die Umfragen zeigen, dass Donald Trump in fünf umkämpften Staaten einen großen Vorsprung vor US-Präsident Joe Biden hat, sind die liberalen Medien in vollem Panikmodus, während sie einige nicht ganz so subtile Aufrufe zur “Beseitigung” des Orangenmannes machen.

Ob real oder eingebildet, Washington, D.C. scheint auf seinen eigenen “cäsarischen Moment” zuzusteuern, denn die Mainstream-Medien sprechen von der Aussicht auf eine Diktatur, die über das schöne Land hereinbrechen könnte, sollte es zu einer Wiedereinsetzung Trumps kommen.

“Haben Sie Angst vor einer Diktatur von Donald Trump?”, fragte Greg Sargent in einem Meinungsartikel in der Washington Post. “Nun, wissen Sie dies: Das Einzige, was Sie zu fürchten haben, ist die Angst vor Tyrannus Trumpus selbst.”

Halten Sie sich fest, liebe Leserin, lieber Leser, denn der Rest des Artikels ist gespickt mit nicht minder absurden Formen der Herrschaft, mit denen Donald Trump beschrieben wird, ohne auch nur einen einzigen Beweis für die Behauptungen zu liefern: “autoritäre Herrschaft”, “totale Autokratie”, “Trumpsche Tyrannei”, “diktatorische Absichten”, “Despotismus”, “Bedrohung der Demokratie”, “antidemokratische Bedrohung”, “gewaltsamer Staatsstreich” und “autokratische Bedrohung”.

Es ist nur ein wenig ironisch, dass bei all dem liberalen Gezeter über die Möglichkeit, dass Donald im November “autokratische Befugnisse” an sich reißen könnte, keine solche Bestürzung aufkam, als Joe Biden sich nur wenige Stunden nach seiner Wahl im Jahr 2020 schlimmer verhielt als jeder Caligula.

Der siebzigjährige Regierungschef, der allein an seinem Schreibtisch saß und eine schwarze Maske trug, unterzeichnete Dutzende Durchführungsverordnungen, die als Todesurteil für eine tragfähige Grenzmauer zwischen den USA und Mexiko, die 9 Milliarden Dollar teure, 1.200 Meilen (ca. 1.931 km) lange Keystone XL-Pipeline aus Kanada, die Amerika energieunabhängig gemacht hätte, das Verbot für biologische Männer, die Toiletten und Umkleideräume von Frauen zu benutzen, und eine ganze Reihe anderer Themen dienten, die ohne eine einzige Debatte im Kongress beschlossen wurden.

Unglaublich: Am Ende seines neunten Tages im Weißen Haus hatte Biden 40 Durchführungsverordnungen, Maßnahmen und Memoranden des Präsidenten unterzeichnet – ein neuer Rekord.

Trotz alledem tut Biden jetzt so, als sei er die Maginot-Linie gegen die Möglichkeit einer totalen Tyrannei/Autoritarismus/Diktatur/Autokratie, suchen Sie sich etwas aus.

“Wenn Trump nicht kandidieren würde, bin ich mir nicht sicher, ob ich kandidieren würde. Aber wir können ihn nicht gewinnen lassen”, sagte der 81-jährige Demokrat bei einer Benefizveranstaltung in Massachusetts.

In einer Wolke von Selbstgerechtigkeit und großer Verblendung glauben die Liberalen aufrichtig, dass Trump im Begriff ist, mit den Worten von Robert Kagan, dem führenden Neokonservativen, der das berüchtigte Traktat Project for a New American Century mitverfasst hat, “einen klaren Weg zur Diktatur in den Vereinigten Staaten zu genießen, und er wird jeden Tag kürzer”.

Leider dachte Kagan nicht daran, an dieser Stelle auf die Bremse zu treten, sondern fuhr fort, einen apokalyptisch klingenden Kotflügel zu liefern, den viele Menschen als den neuesten Aufruf verstanden, Trump, den kommenden “Präsidenten auf Lebenszeit”, “auszuschalten”.

“Werden wir etwas dagegen tun? Um eine andere Metapher zu verwenden: Wenn wir glauben, dass eine 50-prozentige Chance besteht, dass in einem Jahr ein Asteroid in Nordamerika einschlagen wird, würden wir uns dann damit begnügen, darauf zu hoffen, dass er nicht einschlagen wird? Oder würden wir alle erdenklichen Maßnahmen ergreifen, um ihn zu stoppen, einschließlich vieler Dinge, die vielleicht nicht funktionieren, die aber angesichts des Ausmaßes der Krise trotzdem versucht werden müssen?”

Wenn die Vereinigten Staaten nicht aus allen Nähten platzen würden, weil es mehr Schusswaffen als Menschen gibt, und wenn die Bevölkerung nicht mit einer schweren Opioidabhängigkeit zu kämpfen hätte, könnte man solche Kommentare über “alle denkbaren Maßnahmen” vielleicht getrost ignorieren. Aber so wie die Dinge derzeit stehen, müssen sie für bare Münze genommen werden.

Wie der republikanische Kongressabgeordnete Matt Gaetz auf X schrieb: “Sie geben offensichtlich grünes Licht für die Ermordung.”

Es ist nicht das erste Mal, dass ein US-Demokrat eine vulgäre Unverschämtheit von sich gibt, die einen frühmorgendlichen Hausbesuch des FBI oder des Sondereinsatzkommandos hätte rechtfertigen müssen, und das hätte er sicherlich auch getan, wenn der schwatzhafte Narr ein Republikaner gewesen wäre. Anfang 2017 sagte der Minderheitsführer der Demokraten im Senat, Charles Schumer, gegenüber Rachel Maddow von MSNBC, dass der designierte Präsident Donald Trump “wirklich dumm” sei, wenn er die Geheimdienste und ihre Einschätzungen zu den Cyberaktivitäten Russlands in Frage stelle.

War Schumer insgeheim besorgt, dass Trump in seiner neuen Rolle als Oberbefehlshaber dem “Russiagate”-Skandal auf den Grund gehen würde – und möglicherweise noch viel mehr? Das ist zwar durchaus plausibel, aber was Schumer als Nächstes sagte, erforderte nur sehr wenig Lesen zwischen den Zeilen.

Ich sage Ihnen, wenn Sie sich mit den Geheimdiensten anlegen, haben sie sechs Möglichkeiten, sich an Ihnen zu rächen”, sagte Schumer, der wahrscheinlich weiß, dass viele Amerikaner vermuten, dass es nicht Lee Harvey Oswald, sondern die US-Geheimdienste waren, die sich an einem Wintertag in Dallas im Jahr 1963 an JFK “rächten”.

Mit solch unbedachten Äußerungen wird der Begriff der “Annullierungskultur” auf eine ganz andere Ebene gehoben. Wenn man bedenkt, dass Attentate auf US-Präsidenten (Abraham Lincoln, James A. Garfield, William McKinley, John F. Kennedy) und Attentatsversuche (Theodore Roosevelt, Ronald Reagan) kein kleines Kapitel in den Annalen der US-Politik darstellen, sind diese unbedachten Äußerungen jenseits des Akzeptablen und verdienen eine Rüge, wenn nicht sogar eine Untersuchung. Wer weiß? Vielleicht wird Trump, sollte er wiedergewählt werden, seine Aufmerksamkeit auf die Belästigung der Medien richten. In der Zwischenzeit scheint er jedoch Spaß daran zu haben, seine Gegner zu verhöhnen.

Trump spottete diese Woche über Fragen zur “diktatorischen Herrschaft” und sagte, er werde nur am “ersten Tag” ein Diktator sein, und dann werde er die Grenze schließen und nach Öl bohren.

“Danach bin ich kein Diktator, okay?”

Es ist verlockend zu fragen, wie die alten Römer auf einen solchen Deal reagiert hätten.

…

Quellen: PublicDomain/lifesitenews.com am 21.12.2023