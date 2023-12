Großereignis im Dezember: Dramatische Wendung kommt! (Video)

Werden jetzt die Karten neu gemischt? Der Dezember könnte der entscheidende Monat für große Veränderungen sein.

Wird noch in diesem Monat ein großes Ereignis die Welt verändern, uns möglicherweise sogar vor dem Dritten Weltkrieg bewahren? Fragen die nicht leicht zu beantworten sind vor dem Hintergrund des Chaos auf der Weltbühne.

Dennoch wagen Regenbogenkreis-Gründer Matthias Langwasser und Peter Denk von Krisenrat-Info einen Ausblick auf die aktuelle Weltlage und das, was uns möglicherweise zum Jahresabschluss erwarten könnte. Von Frank Schwede

Für die einen verändert sich die Welt in einem geradezu rasendem Tempo, andere wieder behaupten, dass nichts passiert, entgegen den Behauptungen vieler Astrologen, die große Veränderungen schon für den November verkündet haben – doch richtig viel passiert ist bisher nichts. Vor allem für die nicht, die weiter auf Heilung und Frieden hoffen.

Das ist mit ein Grund, warum die Erwartungen der Pessimisten für den noch jungen Dezember eher gedämpft sind. Sollten sie aus diesmal recht behalten oder erwartet uns im letzten Monat des Jahres möglicherweise ein in der Tat finales Feuerwerk an Ereignissen, die die Welt mit einem Schlag verändert?

Peter Denk von Krisenrat-Info hat die aktuelle Lage einmal genauer unter die Lupe genommen und die Puzzleteile in einem neuen Video zu einem Gesamtbild zusammengefügt. Er ist dabei zu dem Schluss gekommen, dass die entscheidenden Umwälzungen jetzt stattfinden. So auch der Titel der Sendung.

Denk sagt, dass viele mediale Menschen gerade eine ganze Reihe neuer Informationen hereinbekommen. Viele von denen behaupten sogar, dass etwas ganz Großes im Anmarsch ist.

Spannend ist nach seinen Worten, dass sich gerade auch Tiere, vor allem Haustiere, seltsam verhalten. „Das könnte ein sicheres Zeichen sein, das sich etwas anbahnt. Viele Tiere sind anhänglicher als sonst, wollen nicht mehr raus, andere verlassen sogar die Erde.“

Hinzu kommt, dass viele Menschen aktuell Traumvisionen von bestimmten Ereignissen haben. Auch Remote Viewer sehen, dass ein Großereignis passieren wird, das die Welt in einen großen Bewusstseinswandel führen wird. Ist das nur Zufall? Denk verneint.

Als bedrohlich sieht der Gründer von Krisenrat-Info die aktuelle Lage im Mittelmeer, wo sich möglicherweise gerade die ersten Vorboten des Dritten Weltkrieg zeigen. Die Situation ist, dass dort noch immer Flottenverbände zusammengezogen werden. (Prophezeiung: Wenn Adler und Kondor gemeinsam fliegen, beginnt die große Transformation)

Das sieht nach Aussage militärischer Beobachter nach intensiven militärischen Vorbereitungen aus, die unter Umständen in Richtung Dritter Weltkrieg gehen könnten. Selbst Regierungsvertreter sprechen davon, wenn auch eher in geheimen Botschaften. Peter Denk erläutert, was damit gemeint ist:

„Es gibt einen Amerikaner, der sich von Präsident Joe Biden, Benjamin Netanjahu und anderen Staatsgrößen die Reversale angeschaut hat.

Reversale sind Reden rückwärts gehört oder gelesen. Und da kommen einige interessante Informationen immer wieder vor. Das eine ist Armageddon, gewisse Leute erwarten also das berühmte biblische Armageddon, die ganz große Endschlacht, die natürlich im Nahen Osten passieren soll.

Weiter interessant ist, dass von mehreren die Aussage kommt, dass das im Dezember passieren wird. Also vermutlich ist da etwas geplant. Einige Reversale deuten auf einen geplanten False Flag hin.

Ein Reversal, das war aber nur eins, weist darauf hin, dass die Hamas irgendwo eine Atombombe zündet, die aber ein False Flag ist. Das wäre wahrscheinlich eine iranische Atombombe. So ein Komplott könnte durchaus möglich sein, um den Nahost-Konflikt richtig loslegen zu lassen. Das ist wie gesagt ein Plan. Ich glaube aber nicht, dass der so funktionieren wird.“

Wird gerade der Dritte Weltkrieg vorbereitet?

Der Gaza-Konflikt könnte nach Worten von Denk nur der Auftakt zu etwas ganz Großem sein. Obwohl oder vielleicht sogar weil der Krieg dort gerade auf Sparflamme geführt wird.

Das könnte die berühmte Ruhe vor dem Sturm sein. Sämtliche arabische Staaten bringen gerade ihre Truppen an den Grenzen in Stellung, was durchaus ein deutlicher Hinweis auf eine geplante große Aktion ist. Denk:

„Wie gesagt, die NATO schickt Kriegsschiffe hin. Es sind auch viele Kriegsschiffe anderer Länder unterwegs. Es ist also noch nicht angerichtet das Ganze. Es bedarf noch ein bisschen Vorbereitungszeit.

Und wie schon gesagt, wir sehen hier eine geplante Show. Das ist nichts, was sich irgendwie entwickelt der eskaliert. Das ist von hinten bis vorne durchgeplant. Das ist mir völlig klar.

Die dunklen Kräfte versuchen den Dritten Weltkrieg zu starten, den sie unbedingt haben wollen, den sie so dringend brauchen. Was mit der Ukraine nicht funktioniert hat, wird das jetzt über den Gaza-Konflikt versucht.“

Laut Denk besteht der Plan offenbar darin, den großen Krieg im Mittelmeer vorzubereiten, was aber wohl noch ein paar Wochen Zeit in Anspruch nehmen wird.

Dann irgendwann, möglicherweise noch in diesem Monat, wird es zu einem False Flag-Anschlag kommen, glaubt der Krisenrat-Gründer.

Doch er gibt Entwarnung und berichtet, dass aus vielen medialen Quellen die Information kommt, dass es einen Dritten Weltkrieg so nicht geben wird, was möglicherweise daran zu erkennen ist, dass die Vorbereitungsmaßnahmen im Mittelmeer schon eine ganze Weile laufen und man offenbar auf einen ganz bestimmten Moment wartet, nämlich einen Anschlag aus dem Hinterhalt als berühmten Startschuss.

Das hält zumindest Matthias Langwasser für dumm. Peter Denk sieht das genauso und sagt:

„Diese Leute sind nicht mehr souverän. Denen fällt auch nichts Neues mehr ein. Die sind in Totalpanik. Die versuchen etwas, das mal funktioniert hat, nochmal zu machen. Das hat ja schon in Israel mit Gaza nicht richtig funktioniert. Netanjahu hat jedenfalls momentan richtig viel Gegenwind.“

Showdown an Weihnachten?

Denk glaubt, dass der fingierte Anschlag für die Zeit um Weihnachten geplant ist. Das ist nur eine Vermutung. Allerdings geht der Krisenrat-Gründer nicht davon aus, dass es soweit kommen wird.

Der Grund ist, so Denk:

„Es ist Auffällig, dass zur Situation im Nahen Osten aus der geistigen Welt so gut wie nichts kommt. Allerdings bekommen viele die Informationen, dass dieses Jahr noch etwas Großes passieren wird, etwas das unmittelbar bevorsteht. Viele mediale Menschen, auch Egon Fischer, kriegen den Hinweis, dass es sich um ein Ereignis in den USA handelt,

Eins ist klar, das, was passieren wird, wird den Dritten Weltkrieg verhindern. Der kommt nicht. Der wird von ganz oben verhindert. Da hat jemand die Rechnung ohne den Wirt gemacht. In diesem Fall ohne die Wirtin – nämlich Mutter Erde.“

Interessant ist nach Worten von Denk, dass es viele Hinweise mediale Menschen gibt, die sich auf die USA beziehen. Eine mediale Freundin hat dem Krisenrat-Gründer von einem Traum und einer Vision berichtet:

„Bei der Vision hat sie eine Karte der USA gesehen. Ich will aber vorher noch den Traum erzählen, weil der sehr gut zu der Aussage passt, dass es keinen Dritten Weltkrieg geben wird. Ein herrlicher Traum, auch wenn er nur symbolisch ist.

Sie hat einen kleinen Jungen gesehen. Der Junge hieß Günther. Schauen wir auf die Wortbedeutung von Günther, der Name steht für der im Heer kämpfende. Es geht hier also um Soldaten.

Günther stand vor einem großen Publikum und sollte singen. Doch er hat keinen Ton rausbekommen. Dann kam die Lehrerin und hat versucht ihn zum Singen zu animieren – aber er hat einfach nicht gesungen.

Das Singen steht sehr wahrscheinlich für Kampf und Krieg. Und die Dame, das ist Amerika. Das deutet sehr stark darauf hin und symbolisiert, man möchte unbedingt, dass die Soldaten kämpfen. Doch sie werden es nicht tun. Warum auch immer.

Und jetzt kommen wir zu dieser Karte. Sie hat ein silbergraues Tuch gesehen. Dieses silbergraue Tuch war über den USA. An der Südostküste werden die Menschen durch dieses Tuch hochgehoben, in der Mitte, da hat das Tuch radiert.

Das Spannende daran ist, dass im gesamten Westen, das geologisch instabilste Gebiet in den USA, das Tuch nicht viel gemacht hat. Nur die Menschen waren in einer Schockstarre, was im Rest der USA passiert.

Auch andere hellsichtige Menschen berichten, dass in der Mitte der USA die US amerikanische Kontinentalplatte aufbrechen wird. Das wird die USA komplett teilen. Wie schnell das geht ist eine andere Frage.“

Was passiert mit den USA?

Nahezu die gesamte Elite hat ihre Untergrundbasen in der geologisch sicheren Mitte des Landes errichte. Denk glaubt nicht an ein Zufall, dass genau dort das Land auseinanderbrechen soll. Denk:

„Spannende Sache, weil es hieß ja, es soll zielgerichtet passieren, was Mutter Erde macht. (…) Was auch eine wichtige Nachricht ist, und die kommt aus fast allen Quellen, das ist natürlich für uns hier in Deutschland und Europa wichtig: Euch wird nichts passieren.“

Eine Tatsache ist, dass sich die gesamte Welt gerade im Endspiel befindet und danach eine neue Ära eingeleitet werden soll. Das geht unter anderem auch aus alten Überlieferungen indigener Völker hervor.

Es scheint also die Zeit gekommen zu sein, wo die alte Matrix ihre Macht allmählich verliert und die göttlichen Kräfte das Ruder übernehmen. Das heißt, dass die dunklen Kräfte nach der Zeitenwende nicht mehr viel zu melden haben.

Allerdings besteht kein Zweifel, dass sich die Welt noch immer inmitten von Krieg, Chaos und Zerstörung befindet. Und das auf nahezu allen Ebenen. So gut wie alles, was gerade geschieht, bereitet vielen Menschen große Angst und Sorge. Und die sind in vielen Fällen nicht ganz zu unberechtigt.

Neben dem Thema Krieg steht auch das Thema Migration ganz oben auf der Sorgenliste der Bevölkerung. Dazu sagt Peter Denk, dass viele mediale Menschen, unter anderem auch der Holzfäller, zum Thema Migration gesehen haben, dass eine große Zahl an Migranten das Land bald verlassen werden, sogar schneller als sie gekommen sind.

Irgendetwas soll passieren, weswegen sie alle nur noch wegwollen. Einen großen Bürgerkrieg kann Peter Denk zumindest für Deutschland so gut wie ausschließen.

Jedoch wird seinen Worten nach Russland in der Zukunft Deutschlands eine große Rolle spielen.

Ende gut alles gut?

Zweifellos befindet sich die gesamte westliche Welt, vor allem die NATO-Staaten, schon eine ganze Weile in einem hybriden Krieg, der aus Desinformation, diktatorischen Maßnahmen und Staatsterror besteht, ohne das ein Großteil der Bevölkerung bewusst etwas davon mitbekommt.

Begonnen hat der Krieg gegen die Bevölkerung mit Corona, dann wurde der Schalter auf die Ukraine umgelegt, aktuell auf den Nahen Osten. Und als nächstes großes Ereignis könnte der von Peter Denk beschriebene inszenierte Anschlag bevorstehen – wo auch immer der stattfinden soll.

Denk weist abschließend noch einmal darauf hin, dass das mögliche große Ereignis, das die USA treffen soll, noch in letzter Sekunde gestoppt werden könnte.

Die USA hätten die Möglichkeit, so Denke, weil die Hintermänner des Nah-Ost-Konflikts alle in den Vereinigten Staaten sitzen, doch wie es scheint, hat niemand ein Interesse daran, weil sie völlig uneinsichtig sind.

Das Fazit der Sendung lautet: dass die Welt jetzt offenbar endlich in die Aktion geht, dass die Zeit, wo nichts passiert, zu Ende geht. Allerdings muss jeder dazu bereit sein, sich zu ändern und die Rolle annehmen, die ihm zugedacht ist.

Es könnte also nicht nur aktuell im Dezember viel geschehen, sondern auch noch in den Monaten danach bis weit in das Jahr 2024. Das ist für diejenigen, die das akzeptieren und sich darauf freuen, sicherlich auch eine gute Nachricht.

Allerdings ist, wie das mit Visionen und Vorhersagen leider der Fall ist, eine gesunde Portion Skepsis angebracht. Denn: Visionen sind das eine, die Realität das andere.

Video:

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 03.12.2023