Jones, Musk, Trump, militärischer Geheimdienst, Cyborgs und das Deep-Intelligence-Netzwerk

Das Folgende ist eine teilweise automatisch generierte Abschrift der Mike Adams-Sendung (Brighteon Broadcast News) vom 12. Dezember 2023. Die vollständige Folge ist im Audioformat unter diesem Link verfügbar auf Brighteon.com (oder spielen Sie das eingebettete Video unten ab).

Willkommen bei den Sendenachrichten von Brighteon für Montag, den 11. Dezember 2023. Mike Adams hier, vielen Dank, dass Sie heute dabei sind. Der Arbeitstitel für diesen Podcast lautet: „Alex Jones wird auf Twitter wieder eingesetzt, während mächtige Geheimdienstnetzwerke sich darauf vorbereiten, Trump wieder einzusetzen, um Amerika am Leben zu erhalten.“

Nun mag sich dieser Titel ändern, wenn Sie dies sehen, aber es ist wirklich wichtig, den letzten Satz zu verstehen: Amerika am Leben zu halten. Und was ich Ihnen heute hier in dieser Analyse verraten werde, ist, dass die Wiedereinsetzung von Alex Jones auf Twitter kein Zufall ist.

Und es hat viel größere Auswirkungen, als sich die meisten Menschen vorstellen. Denn es deckt sich mit Elon Musk, dem Militär, dem, was ich tiefe Geheimdienstnetzwerke nenne, und wie sie jetzt Elon Musk und Tucker Carlson unterstützen.

Und sie bereiten sich auch darauf vor, Trump für eine dritte Amtszeit wieder ins Amt zu bringen. Und das ist kein Tippfehler. Dies wäre Trumps dritte und nicht seine zweite Amtszeit, obwohl die zweite Amtszeit vom antiamerikanischen Biden-Regime illegal besetzt und überschrieben wurde.

Ich möchte das gleich vorweg erklären. Und dann gehe ich in dieser Sendung noch genauer darauf ein. Aber im Wesentlichen gibt es derzeit zwei Fraktionen, die um die Kontrolle über Amerika kämpfen. Auf der einen Seite gibt es die globalistische Fraktion, die von Barack Obama, Joe Biden und antiamerikanischen Stimmungen geprägt ist.

Der Globalismus und das Kontrollnetz arbeiten daran, Amerikas Infrastruktur zu zerstören, Amerikas Währung zu zerstören, es gibt tatsächlich Leute innerhalb der Biden-Regierung, die versuchen, den Dollar zum Kollaps zu bringen. Und sie machen das übrigens ziemlich gut. Sie wollen Amerika von Energie aus dem Nahen Osten abhängig machen. Sie wollen die Kultur Amerikas zerstören. Sie wollen die Verfassung Amerikas zerstören. Sie sind gegen den Ersten Verfassungszusatz und gegen den Zweiten Verfassungszusatz. (Kontrollierte Opposition: Musk reaktiviert X-Account von Alex Jones – David Icke wendet sich gegen Jones: „Er ist ein Helfershelfer der neuen Weltordnung“)

Und tatsächlich sind sie antimilitärisch in dem Sinne, dass sie auch die militärische Bereitschaft Amerikas zerstören wollen, was sie zu diesem Zeitpunkt bereits weitgehend getan haben. Schauen Sie sich an, was mit dem Rückzug der USA aus Afghanistan passiert ist.

Ein wichtiger Faktor bei all dem ist übrigens die Niederlage der NATO durch Russland, auf die ich noch ausführlicher eingehen werde. Das ist also die erste Fraktion. Das ist wieder die globalistische Fraktion, sie glaubt an eine Entvölkerung. Sie verachten alles, wofür Amerika steht, und sie arbeiten akribisch daran, Amerika von innen heraus zu zerstören.

Trump ist der Wunschkandidat der pro-amerikanischen Fraktion, die gegen den Globalismus ist

Auf der anderen Seite steht nun die Pro-Amerika-Fraktion, und ich möchte klarstellen, dass sie immer noch von sehr mächtigen Konzerninteressen geführt wird. Aber sie wollen, dass Amerika seine Macht über die Welt behält, weil das ein so großartiger Auftritt ist. Es ist ein großartiges System, den Petrodollar-Status zu haben und einfach Geld drucken und Geld gegen Waren und Dienstleistungen auf der ganzen Welt eintauschen zu können.

300x250

Wissen Sie, es ist großartig, an der Spitze des US-Militärs zu stehen, wenn es das am besten ausgestattete Militär der Welt ist. Es ist großartig, Schmiergelder aus Waffen für die Ukraine und anderen Arten von Verträgen zu bekommen, die die Bundesregierung derzeit und links vergibt.

Diese Fraktion, die ich die Pro-Amerika-Fraktion nenne, will, dass Amerika auf der Weltbühne überlebt. Auch wenn sie also gegen die globalistische Fraktion sind, genießen die Pro-Amerika-Fraktionen immer noch Macht und Profit, sie lieben das Gelddrucken und haben auch ihre Finger in den Pharmakartellen, in den Medien und so weiter.

Sie sind, sagen wir mal, keine White Hats, aber sie sind auch nicht die Black Hats der Globalisten, die versuchen, uns alle zu zerstören. Man könnte sagen, dass es sich bei der Pro-Amerika-Fraktion, die in Wirklichkeit aus dem besteht, was ich tiefe Geheimdienstnetzwerke nenne, nicht um die CIA handelt. Ich spreche vom militärischen Geheimdienst, bestimmten Fraktionen innerhalb der Defense Intelligence Agency und einigen anderen Gruppen, sogar ein paar Abtrünnigen innerhalb des FBI, diesen tiefgreifenden Geheimdienstnetzwerken, sie wollen nicht, dass Amerika zerstört wird, und sie möchte nicht, dass das amerikanische Militär zerstört wird.

300x250 boxone

Aufgrund des katastrophalen Versagens der Globalistenfraktion und der Biden-Regierung haben sie nun intern die Oberhand gewonnen. Und auch wenn es auf den ersten Blick nicht offensichtlich ist, ist die Niederlage der NATO in der Ukraine der größte Misserfolg, der tatsächlich zur Machtübergabe an die militärische Geheimdienstfraktion geführt hat.

Dies löst im ganzen System Schockwellen aus, dass das US-Militär Russland nicht besiegen konnte und dass es die westlichen Medien nutzen musste, um Monat für Monat alle Arten von Propaganda und Lügen zu verbreiten, selbst jetzt, gerade jetzt, fast zwei Jahre später versuchen, ihre Fehler zu vertuschen, und ihre Fehler waren absolut monumental.

Das Scheitern der Sanktionen gegen Russland ist absolut. Russlands Wirtschaft ist stärker als vor dem Krieg. Russlands Währung ist widerstandsfähiger. Russlands Energieexporte haben Rekordzahlen erreicht. Russland verfügt inzwischen über eine Rekordproduktion an Munition im Inland, und Russland hat eine riesige inländische Munitionsproduktionsinfrastruktur aufgebaut, die weder in ganz Westeuropa noch in den Vereinigten Staaten zu finden ist.

Ich glaube also, dass die pro-amerikanische Fraktion des Militärgeheimdienstes, die pro Trump und pro Elon Musk ist, daran gearbeitet hat, Alex Jones wieder einzusetzen. Diese Fraktion hatte es so satt, dass Amerika von den inkompetenten, historisch ungebildeten Idioten in der Biden-Regierung, einschließlich des Außenministeriums, besiegt wurde, dass sie eine Revolte von innen begannen, die nun die Kontrolle über wichtige Knotenpunkte des Einflusses und der Entscheidungsfindung erlangt hat.

Nennen wir es Executive Decision Making innerhalb der Geheimdienstnetzwerke. Das verschafft ihnen nun die Oberhand, um die Globalisten zu besiegen und Trump ab 2025 im wahrsten Sinne des Wortes wieder ins Amt zu bringen.

Trump würde sich dann natürlich für den Gefallen revanchieren, indem er seine Loyalität für zusätzliche Mittel für das Militär, den Industriekomplex, Geheimdienstnetzwerke, Haushaltsenergie und Pharmazeutika zum Ausdruck bringt, und vieles mehr.

Trump unterstützt Amerika, unterstützt aber auch Big Pharma, Big Debt (Schulden) und große Militärausgaben

Lassen Sie mich das klarstellen, denn dies ist kein Schwarz-Weiß-Szenario. Und ich versuche, hier nicht meine eigene Meinung einzubringen. Ich versuche nicht zu sagen, dass Trump gut oder Trump schlecht ist, sondern hier nur Ursache und Wirkung zu nennen.

Also unterstützt Trump Big Pharma, großen Krieg, große Banken. Und man kann auch sagen: Groß-Israel, das ist der zionistische Teil Israels, der auch dazu beiträgt, militärische Kriege im Nahen Osten zu unterstützen. Trump ist bei all diesen Dingen voll dabei, ob es Ihnen gefällt oder nicht, aber er unterstützt auch die heimische Energie, was meiner Meinung nach gut für Amerika ist, wenn es über eine eigene Energieversorgung und eine eigene Energieinfrastruktur verfügt, sodass wir unabhängiger sind.

Aber Trump unterstützt auch massives Gelddrucken und künstlich niedrige Zinssätze, um eine übermäßige Geldschöpfung oder quantitative Lockerung herbeizuführen, was letztendlich dazu führt, dass der Aktienmarkt ansteigt, die Immobilienpreise in die Höhe getrieben werden, eine Inflation entsteht und die Dinge aus finanzpolitischer Sicht vorübergehend gut aussehen.

Darüber hinaus wird Trump als Präsident massive Zahlungen an das Militär genehmigen. Wir sprechen von einer jährlichen Finanzierung des US-Militärs in Höhe von über einer Billion Dollar. Trump wird auch massive Almosen an die Pharmariesen unterstützen, weil sie ihn meiner Meinung nach in gewisser Weise unterstützen, um sicherzustellen, dass er wieder gewählt wird, während die Biden-Regierung derzeit davon spricht, Regierungsbefugnisse zu nutzen, um die geistiges Eigentum an patentierten Arzneimitteln zu beschlagnahmen und sie den Pharmaunternehmen entzieht.

Biden beansprucht im Wesentlichen eine bedeutende Domäne für Arzneimittelpatente und lizenziert diese Patente dann an OEM-Hersteller oder Dritthersteller, die diese Arzneimittel sehr kostengünstig herstellen würden, die dann die Regierung kaufen würde, um diese Arzneimittel über Medicare und letztendlich über Medicaid auf Landesebene in Programme abzugeben.

Aus der Sicht der Pharmakonzerne stellt diese Bedrohung also eine existenzielle Bedrohung für das Profitmodell des pharmazeutischen Industriekomplexes dar. Big Pharma verdient den größten Teil seines Geldes, die Riesen mit nur wenigen Schlüsselmedikamenten, und das normalerweise nur für ein paar Jahre, solange diese Medikamente patentiert sind, weil alle Patente auslaufen.

Und so könnte ein typisches Pharmaunternehmen 200 Medikamente in der Pipeline haben und wissen, dass 190 davon scheitern werden. Übrig bleiben also 10 Medikamente, die, sagen wir mal, auf dem Markt realisierbar sind. Und von diesen zehn werden es acht einfach tun und sie könnten ein oder zwei Blockbuster-Medikamente haben, die alle Gewinne generieren, die die Verluste aller anderen gescheiterten Medikamente ausgleichen.

Nun, diese ein oder zwei Medikamente sind es, die die Biden-Regierung beschlagnahmen will und damit Big Pharma die Einnahmequelle vorenthält, auf die sie zur Aufrechterhaltung der Rentabilität zählen. Aus diesem Grund reduziert Pfizer derzeit die Produktion von COVID-Impfstoffen und entlässt tatsächlich viele Mitarbeiter in bestimmten Unternehmensbereichen.

Big Pharma braucht sozusagen eine neue Chance. Und Trump ist genau die Person, von der sie glauben, dass er ihnen dies ermöglichen wird, denn Trump wird sich für die schnelle Bereitstellung von Medikamenten und Impfstoffen einsetzen und auf eine Art und Weise auf kommende Pandemien reagieren, die den Gewinnen der Pharmaunternehmen zugute kommt in der gleichen Zeit.

Die Deep-Intelligence-Netzwerke sehen Trump als ihren Verfechter der Finanzierung und Elon als ihren Verfechter der Redefreiheit

Nun fragen Sie sich vielleicht: Warum wird Alex Jones dann wieder auf Twitter aufgenommen? Und was hat Elon Musk mit all dem zu tun? Nun, Elon Musk ist stark in Forschungsprojekte für das Militär involviert. Viele experimentelle Projekte, bei denen es sich um exotische Waffensysteme, exotische Abschusssysteme, exotische optische Systeme und natürlich um neuronale Verbindungssysteme handelt, bei denen es sich um eine Schnittstelle zum menschlichen Gehirn handelt, sowohl um Überwachungs- als auch um aktive Motorsteuerungssysteme.

Das US-Militär weiß, dass die Zukunft der Kriegsführung stark von Drohnen und automatisierten Systemen geprägt sein wird. Und wir werden gleich über die kommende KI sprechen. Aber auch hier werden Cyborg-Systeme eine Antwort sein. Nun, wenn Sie dachten, dass Elon Musk eine neuronale Verbindung entwickelt, weil er Menschen im Rollstuhl helfen möchte, wieder laufen zu können, und das ist sein einziger Antrieb, weil er einfach ein guter Mensch ist und den Menschen helfen möchte, wieder gehen zu können, dann bist du leider ein Idiot.

Dabei geht es nicht darum, Rollstuhlfahrern beim Auftreten zu helfen, auch wenn das ein Nebeneffekt sein kann. Aber das eigentliche Ziel besteht hier darin, Cyborg-Soldaten zu bauen.

Cyborg-Soldaten werden durch Exoskelettsysteme sowie tatsächliche gedankengesteuerte Drohnen ergänzt. Automatisierte Drohnen, sowohl in der Luft als auch am Boden, könnten also die Form von Hunden oder Eichhörnchen haben. Diese werden vom Cyborg-Soldaten gesteuert, der eine sehr effektive Kampfmaschine sein wird, da er über die Mind-Machine-Schnittstelle verfügt, worum es bei Neuro Link geht.

Es soll es Soldaten ermöglichen, kinetische Systeme und autonome Systeme zu steuern, ohne eine Computerschnittstelle erlernen zu müssen. Soldaten haben keine Zeit, einen Bildschirm aufzurufen, ein Dropdown-Menü auszuwählen und Befehle zu erteilen, und sie haben keine Tastaturen zur Hand. Der Versuch, einem Soldaten solche Schnittstellensysteme anzulegen, funktioniert wirklich nicht sehr gut. Es ist nicht machbar.

Diese Schnittstellensysteme werden durch Schrapnelle und so weiter auseinandergerissen. Selbst wenn Sie einem Soldaten eine Tastatur oder ein Display an den Arm schnallen, wird dieser Arm wahrscheinlich irgendwann ein paar Schläge einstecken, und dann ist Ihr gesamtes System ausgefallen.

Das Militär weiß, dass menschliche Rekruten nicht lange ausreichen werden … Hier kommen Cyborgs und dann völlig autonome humanoide Soldaten

Aber zweitens, Soldaten, es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber die neuen Rekruten sind nicht mehr so ​​klug wie früher. Die Streitkräfte haben immer größere Schwierigkeiten, junge Soldaten zu rekrutieren. Deshalb senken sie die IQ-Anforderungen. Für einige Bereiche des Militärdienstes muss man nicht einmal mehr wirklich Prüfungen bestehen, man muss nur ein schlagendes Herz und einen funktionierenden Körper haben und bereit sein, sich ausbilden zu lassen.

Damit diese weniger hochentwickelten Soldaten mit Cyborg-Systemen ausgestattet werden können, was das ultimative Ziel ist, müssen sie über Systeme verfügen, die einfach intuitiver und weniger technisch sind. Und es gibt nichts Intuitiveres, als einfach darüber nachzudenken, was Sie tun möchten.

Wenn Sie ein Cyborg-Soldat sind, auch wenn Sie ein Cyborg-Soldat mit niedrigem IQ sind, aber Sie sind ein engagierter Soldat und Sie sind ein loyaler Soldat. Dann müssen Sie mit einem neuronalen Verbindungsimplantat nur noch darüber nachdenken, einen Kamikaze-Drohnenhund in den feindlichen Bunker zu schicken, den Ihr erweitertes Infrarotsystem identifiziert hat. Sie haben den GO-Befehl einfach gedanklich ausgegeben und müssen keine Schnittstelle erlernen.

Dies wird es ermöglichen, dass die Cyborg-Verstärkungssysteme weniger qualifizierten menschlichen Soldaten breiter zur Verfügung stehen. Und letztendlich besteht das Ziel dieses gesamten Programms natürlich darin, das menschliche Element zu ersetzen und von Cyborg-Soldaten zu vollautomatischen humanoiden Robotersoldaten zu werden, denen noch nicht einmal das Denken beigebracht werden muss, weil sie einfach nur ein Mensch sind. Sie werden nur mit autonomen Systemen programmiert und hochgeladen.

Was hat das also mit Elon Musk, Alex Jones, Tucker Carlson und Donald Trump zu tun? Nun, alles ist ganz einfach. Damit die Vereinigten Staaten im Hinblick auf ihre militärische Präsenz auf der ganzen Welt lebensfähig bleiben, müssen sie autonomere Drohnensysteme und Cyborg-Systeme entwickeln.

Es muss weltweit führend in der KI werden, aber auch im Bereich Neuro-Link-Implantate und anderen Schlüsseltechnologien wie Hyperschallraketen, bei deren Entwicklung übrigens KI-Systeme theoretisch helfen können. Elon Musk gilt als wichtiger Gatekeeper bei dieser Suche nach angewandter Technologie. Nun ist Elon Musk selbst nicht der brillanteste theoretische Wissenschaftler der Welt.

Aber er ist sehr, sehr gut darin, Wissenschaft in praktische Angelegenheiten umzusetzen. Er ist ein Übersetzer der Theorie in die Praxis. Und das hat er mit seinen Satellitensystemen mit seinen Raketenstartsystemen und seinen Raketenbergungslandesystemen sowie Tesla-Fahrzeugen bewiesen.

Elon verdient enorme Anerkennung dafür, dass er Technologien in der Praxis zusammenführt. Und genau das fehlt dem Militär derzeit. Und das ist es, was sie brauchen. Ich glaube also, dass zwischen den tiefgreifenden militärischen Geheimdienstnetzwerken und Elon Musk eine Vereinbarung getroffen wurde. Und dieser Deal beinhaltet die Wiedereinsetzung von Trump.

Und Tucker Carlson wurde auf Twitter aktiviert, um dabei zu helfen, Trump zurückzuholen, indem er mit voller Wucht gegen das faschistische Biden-Regime vorgeht. Und die Verlierer-Linken, die unsere Kriege in der Ukraine und möglicherweise im Nahen Osten verlieren, und sicherlich bald auch in Taiwan. Mit anderen Worten: Elon Musk hat grünes Licht erhalten, jeden zu aktivieren, den er für notwendig hält, um das Blatt gegen die Anti-Trump-Rhetorik zu wenden, die es gibt.

Und um die Wahrheit darüber ans Licht zu bringen, wie sehr die Demokraten Amerika absichtlich zerstört haben, um Trump wieder als Präsidenten einzusetzen, was eine massive Wählerunterstützung für Trump erfordern würde, und aus diesem Grund glaube ich, dass Alex Jones wieder eingesetzt wurde.

Warum Alex Jones überhaupt nicht hätte gesperrt werden dürfen

Alex verdient es, wieder eingestellt zu werden. Er hätte niemals verboten werden dürfen. Alex hat seit Jahrzehnten mehr Recht als fast jeder andere in den Mainstream-Medien. Und so viele Dinge, vor denen Alex gewarnt hat, sind wahr geworden. Und wir erleben diese Dinge jetzt. Deshalb gebührt ihm enorme Anerkennung.

Er wurde gesperrt, weil sie ihn zum Schweigen bringen wollten, um die Wahlen im Jahr 2020 zu manipulieren. Ich wurde aus dem gleichen Grund gesperrt. Tatsächlich wurde ich, glaube ich, 2015 gesperrt, wenn nicht 2014, dann wurde ich vor Alex Jones von der Plattform ausgeschlossen. Aber nachdem Elon Musk Twitter gekauft hatte, wurde mein Konto reaktiviert, obwohl es immer noch sehr streng gesperrt ist. Ich gehe davon aus, dass sich das bald umkehren wird.

Aber übrigens dürfen auch brighteon.com-Links nicht auf Twitter geteilt werden. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass auch das bald korrigiert wird. Denn Elon Musk wird jede Hilfe brauchen, die er bekommen kann, um Amerika darüber aufzuklären, was wirklich passiert, und um das amerikanische Volk darauf vorzubereiten, die Demokraten loszuwerden und jemand anderen zu holen.

Der einzige brauchbare Kandidat auf Seiten der GOP ist derzeit Donald J. Trump, es gibt keinen anderen Kandidaten. Die Demokraten loszuwerden bedeutet also in Wirklichkeit, Trump zu unterstützen, abgesehen von der Tatsache, dass es ein paar unabhängige Kandidaten gibt, die meiner Meinung nach wertvolle Ideen zu teilen haben, wie zum Beispiel Dr. Shiva. Und manche Leute mögen auch RFK, Jr. wirklich.

Aber in praktischer Hinsicht haben unabhängige Kandidaten selten eine Chance, das Weiße Haus zu gewinnen, und das ist fast unmöglich. Manchmal können sie als Spielverderber dienen, indem sie einem der anderen Vorwahlkandidaten, dem Demokraten oder dem Republikaner, den Einzug ins Weiße Haus verwehren.

Aber selten wird ein Unabhängiger jemals in ein großes Amt gewählt, obwohl er dennoch viel zu den Debatten und zur Gesamtdynamik der Wahl beitragen kann.

Elon Musk erhielt also erneut grünes Licht für die Wiedereinstellung von Leuten wie Alex Jones, und ich glaube, dass Alex sich sehr positiv über die Verteidigung Amerikas äußern wird, was ein sehr wichtiges Konzept ist. Und ich stimme diesem Konzept zu. Wir müssen Amerika am Leben erhalten. Und wie wichtig es ist, die militärische Macht Amerikas zu stärken, um unsere Grenzen zu schützen und um sicherzustellen, dass wir keine Kriege in Übersee verlieren, was gerade passiert.

Nun hat Alex Jones Trump in der Vergangenheit scharf kritisiert, und ich habe Trump auch in mehreren Punkten kritisiert, beispielsweise in Bezug auf die Warp-Geschwindigkeit der Operation. Aber wenn es hart auf hart kommt, ist die Wahl für die meisten Menschen, die wissen, was los ist, wenn man sie vor die einfache Wahl zwischen Joe Biden und Donald J. Trump stellt, glasklar, wenn das die einzigen Optionen sind.

Es ist durch und durch Trump. Kein Mensch, der bei klarem Verstand ist, würde für Joe Biden stimmen.

Ich denke, dass die mit dem Militärgeheimdienst verbundenen „Deep Intelligence Networks“, wie ich sie nenne, sich dessen sehr wohl bewusst sind. Jetzt wird es viel Geld kosten, das US-Militär zu stärken und es weltweit wettbewerbsfähig zu machen. Trump wird bereit sein, wahnsinniges Gelddrucken zu unterstützen, wie er es während seiner ersten Amtszeit getan hat.

Wir sprechen also davon, dass Billionen Dollar gedruckt werden. Aber Trump könnte auch in der Lage sein, die Beziehungen zu den Saudis und den Vereinigten Arabischen Emiraten wiederherzustellen, die sich derzeit beide vom Petrodollar abwenden, was katastrophale Auswirkungen auf die Rolle des Dollars auf der Weltbühne haben wird.

Wenn es Trump gelingt, dies umzukehren und die Saudis wieder in Einklang mit dem Petro-Dollar zu bringen, dann könnte er die Lebensdauer des Dollars selbst wirklich verlängern, denn der Dollar wird derzeit dank der katastrophalen, desaströsen Politik der Biden-Regierung am Leben gehalten.

Trump wird im Wesentlichen als eine Art Feldsanitäter für den Dollar herangezogen, um ihn zu reparieren, die Blutung zu stoppen und den Dollar wieder lebensfähig zu machen, damit mehr Geld gedruckt werden kann, um es der Militärindustrie zu übergeben.

Es ist komplex, an exotischeren Waffensystemen wie autonomen Drohnen, Cyborg-Schnittstellensystemen, Mensch-Maschine-Systemen, Hyperschallraketen und auch exotischen Weltraumwaffen durch Space Force zu arbeiten. Aus diesem Grund wurde Tucker Carlson auf Twitter aktiviert. Aus diesem Grund wird Alex Jones wieder eingestellt.

Obwohl ich wahrscheinlich nicht den Weg gegangen bin, den einige dieser Leute von mir wollten. Aber ich gebe zu, dass es am Ende des Tages, wenn es um Biden gegen Trump geht, keinen Zweifel daran gibt, dass ich zu diesem Zeitpunkt im Team Trump bin, auch wenn ich einigen von ihnen äußerst kritisch gegenübergestanden habe.

Aufgrund der Entscheidungen von Trump würde ich viel lieber in einer Welt leben, in der Amerika noch existiert, als in einer Welt, in der wir von Globalisten überrannt werden und unter der Kontrolle der UN stehen.

Wir haben unsere Verfassung verloren. Deshalb sage ich, dass dies für uns alle ein sehr komplexes Thema ist, auch für Sie, wenn Sie sich das anhören, werden Sie keinen perfekten Kandidaten finden.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das HAARP-Netzwerk und geheime Experimente“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Video:

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 15.12.2023