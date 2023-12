Klima: Kleine Eiszeit von 2020 bis 2053 – NASA-Daten: Seit 2014 ist es um 0,16 Grad kälter geworden

Teile die Wahrheit!

Ein modernes Große Sonnenminimum wird von einer Reihe von Astrophysikern vorhergesagt. Sie sind damit im Widerspruch zu den Regierungs-Klimatologen, die die ideologische Unterlage für die gerade in Dubai stattfindende COP28 liefern.

Die Astrophysiker studieren die Bahnveränderungen der Sonne und der Erde, sowie die Schwankungen in der Strahlungsintensität die von der Sonne ausgehend die Erde erreicht. Diese Faktoren steuern das Klima, so die Astrophysiker.

Eine dieser Astrophysiker ist Prof. Valentina Zharkova, eine in der Ukraine geborene britische Sonnenforscherin der Northumbria University, Newcastle. Sie warnt seit 30 Jahren vor einem gefährlichen Phänomen, das zu dramatischen Klima- und Wetterveränderungen sowie einer globalen Abkühlung führen könnte, wie in der Nature SR-Veröffentlichung von Zharkova et al, 2015 gezeigt und in Zharkova, 2020 erläutert wird.

Zharkova verwendete eine mathematische Methode, die mit 97-prozentiger Genauigkeit die Veränderungen für die letzten vier Sonnenzyklen beschreibt. Diese Sonnenzyklen haben, wie hier wiederholt berichtet, eine Länge von etwa 11 Jahren. Die Bewegung von Sonnenflecken (Zharkova et al., 2023a) werden derzeit zur Definition der Sonnenaktivität verwendet.

Sonnenflecken sind Wurzeln von magnetischen Schleifen, die in die Sonnenoberfläche (Photosphäre) eingebettet sind und die kühleren Regionen der Sonnenoberfläche repräsentieren, die sich regelmäßig bewegen und auf Fotos dunkler erscheinen. Sie haben allerdings noch immer Temperaturen von etwa 4.200 Grad Celsius.

Ebenfalls wiesen Zharkova et al. (2019) nach, dass das Magnetfeld der Sonne zwei Jahrtausendschwingungen seiner Basislinie unterliegt, die durch die Verschiebung der Sonne in Richtung der Erdumlaufbahn oder von dieser weg verursacht werden, was als solare Trägheitsbewegung, das Solar Intertial Movement (SIM), bezeichnet wird und zuerst von Isaac Newton in den 1687 veröffentlichten Principia beschrieben wurde.

In diesem Artikel wurde vermutet, dass die derzeitige globale Erwärmung ein Teil des üblichen Hallstatt-Zyklus der durch die SIM verursachten Oszillation der Sonneneinstrahlung ist.

Der Artikel wurde wie berichtet auf Verlangen der CO2-Verteidiger zurückgezogen, die behaupteten, dass sich die Entfernungen zwischen Sonne und Erde nicht so ändern, wie von Astrophysikern berechnet. (Klima: Darüber wird in den alten Medien nicht berichtet: 2023 ist ein Kälte-Rekord-Jahr)

Später jedoch präsentierte Zharkova, 2021, die offizielle Ephemeride der Entfernungen zwischen Sonne und Erde in den letzten zwei Jahrtausenden (600-2600), die die Schlussfolgerungen der Arbeit von Zharkova et al. 2019 beweist, dass sich die Entfernungen zwischen Sonne und Erde in einem Zeitraum von 2000-2300 Jahren sehr stark verändern.

Diese grundlegenden Oszillationen wurden in den letzten 120.000 Jahren regelmäßig in den Magnetfeldvariationen gesehen und in der Sonneneinstrahlung beobachtet,.

De kürzlich von US Space Weather Service veröffentlichten Prognosen der Sonnenfleckenaktivität erwarten einen drastischen Rückgang der Sonnenaktivität bis zum Jahr 2031, was mit den Vorhersagen von Zharkova übereinstimmt. Der Abfall von 109 Sonnenflecken im Mai 2025 auf schlanke 9,5 im Dezember 2031 ist extrem. Die Abnahme der damit einhergehenden Gesamtsonneneinstrahlung (Total Solar Irradiance – TSI) ist erheblich.

Laut Zharkova wird eine deutlich verringerte Sonnenaktivität unweigerlich zu dramatischen Klima- und Wetterveränderungen führen, wie z. B. zu einer massiven globalen Abkühlung, die mit einer Mini-Eiszeit verglichen werden könnte. „Zwischen Zyklus 25 und 11 Jahren von Zyklus 26 [dem am wenigsten aktiven Zyklus] und zwischen Zyklus 26 und 27 wird die kälteste Periode auf der Erde sein, und wir werden dies durch einen Mangel an Vegetation spüren.”

Das bedeutet, dass die Erde nach der aktiven Periode während des “Sonnenzyklus 25”, von der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts bis Anfang der 2050er Jahre, außergewöhnliche Kälte, extremes Wetter, Erdbeben und Vulkanausbrüche erleben wird.

Zharkova wies auf das Jahr 2030 als das Jahr hin, in dem es ernsthaft beginnen wird, und warnte, dass die 2030er Jahre so kalt sein werden, dass es zu einer schweren Lebensmittelknappheit kommen wird.

In Zusammenhang mit dem Rückgang der Temperaturen kommt es auch zu einer verstärkten Aufnahme von CO2 aus der Luft durch die Ozeane, die 71% der Oberfläche unser Planeten bedecken. Niedrigere Wassertemperaturen ermöglichen die Aufnahme von mehr CO2. Kohlendioxid benötigen aber die Pflanzen aber zum Wachstum, je mehr desto rascher wachsen sie, desto weniger umso langsamer.

Die chemischen und biophysikalischen Gründe dafür sind hier ausführlich dargestellt. Ein weiterer Faktor ist natürlich die Verkürzung der Vegetationsperiode bei abnehmender durchschnittlicher Temperatur.

NASA-Daten: Seit 2014 ist es um 0,16 Grad kälter geworden

In der Naturwissenschaft sind Messung, Experiment und Daten die maßgeblichen Faktoren für die Richtigkeit von Theorien. Sie setzen jedes Modell außer Kraft, das die Daten nicht richtig vorhersagt.

Dies gilt insbesondere für die Klimamodelle, die gerade bei der Großveranstaltung COP28 in Dubai als Grundlage für politische und wirtschaftliche Umgestaltungen dienen sollen.

Die Satellitendaten der NASA zeigen einen Rückgang der globalen Durchschnittstemperaturen um 0,19°C/Dekade in den letzten acht Jahren und fünf Monaten. Es handelt sich dabei um den UAH-Satellitentemperaturdatensatz, der an der Universität von Alabama in Huntsville entwickelt wurde.

Er leitet die Temperatur verschiedener atmosphärischer Schichten aus Satellitenmessungen der Sauerstoffstrahlung im Mikrowellenband ab, wobei Temperaturmessungen der Microwave Sounding Unit verwendet werden.

Und das sind die Daten der letzten 8 Jahre und 5 Monate:

Die CO2-Emissionen, ob natürlich oder vom Menschen verursacht, treiben die Welt nicht in eine “existenzielle Krise” der globalen Erwärmung. Trotz 475 Milliarden Tonnen vom Menschen verursachter CO2-Emissionen in der Erdatmosphäre gibt es in den letzten zehn Jahren keine Beweise dafür, dass es eine globale Erwärmung gibt oder dass sie “das Ende des Planeten, wie wir ihn kennen”, bedeuten wird.

Zu ähnlichen Ergebnissen kommen kürzlich veröffentlichte Daten der US-Regierungsabteilung National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), dass es in den letzten acht Jahren keine globale Erwärmung gegeben hat.

Diese Daten passen dazu, dass sowohl Antarktis als auch Arktis kälter werden und die Eisbedeckung zunimmt. Dies trifft auch auf Grönland zu.

Faktencheck bestätigt Wichtigkeit der Erkenntnisse

Natürlich waren die “Faktenchecker” schnell dabei, die Daten über die globale Abkühlung im letzten Jahrzehnt zu verwerfen. Der Reuters “Faktencheck” vom 3. Februar bemühte sich um Bestätigung der Daten, indem er behauptet, dass acht Jahre Daten über die globale Abkühlung “kein Trend” sind und dass wir uns auf das Ende des Planeten vorbereiten sollten. Der Faktencheck behauptet, dass “acht kühlere Jahre nicht extrapoliert werden können, um auf eine langfristige globale Erwärmung zu schließen”.

Reuters veröffentlichte am 3. Februar diesen “Faktencheck” des obigen Milloy-Tweets. Eine der wichtigsten Agenturen zur Steuerung weltweiter Nachrichten kann die Daten natürlich nicht wegdiskutieren, aber man beeilte sich zu versichern, dass die acht Jahre globaler Abkühlung kein Trend sind.

NOAA makes it official. Last 8 years… global cooling… at a rate of 0.11°C/decade…. despite 450+ billion tons of emissions worth 14% of total manmade CO2 in the atmosphere. CO2 warming is a hoax. pic.twitter.com/cNXPjtuKE6 — Steve Milloy (@JunkScience) January 13, 2023

“Faktencheck – Acht kühlere Jahre können nicht extrapoliert werden, um Rückschlüsse auf die langfristige globale Erwärmung zu ziehen

Klimaexperten erklärten gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass mindestens Daten aus mehreren Jahrzehnten benötigt werden, um Rückschlüsse auf die Entwicklung der globalen Temperaturen zu ziehen. Auch wenn kurzfristige Schwankungen dazu führen können, dass einige Jahre kühler sind als das Jahr, in dem der Höchststand erreicht wurde, ist der langfristige Trend dennoch steigend.

Nutzer teilen im Internet einen Beitrag, der die Temperaturdaten der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) der letzten acht Jahre grafisch darstellt und gleichzeitig behauptet, dass die Daten darauf hindeuten, dass sich die Erde trotz der anhaltenden Treibhausgasemissionen abkühlt … Die kursierende Grafik zeigt die NOAA-Temperaturdaten “Global Land and Ocean” von 2015 bis 2022, wobei 2016 das wärmste Jahr der Aufzeichnungen war und sich die jährlichen Schwankungen danach zu einem durchschnittlichen Rückgang von etwa einem Zehntel Grad Celsius über das Jahrzehnt summieren. Die Grafik wurde im Januar veröffentlicht.”

Reuters ignoriert die Tatsache, dass die IPPC-Modelle in der Tat seit Jahrzehnten – mindestens fünfzig Jahren – falsch liegen.

Die Frage stellt sich, ob sich die zigtausend Politiker und Regierungs-Experten die sich in Dubai bei angenehmen 28 Grad vergnügen, nicht besser damit auseinandersetzen sollten, wie man für die nächsten 35 Jahre genügend Erdgas, Erdöl und Strom produzieren kann um auch bei deutlich kälteren Wetterbedingungen ausreichend heizen zu können. Insbesondere die Besitzer von Wärmepumpen werden im Winter jede Menge Strom brauchen.

Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt wie in den letzten Tagen steigt in einem Einfamilienhaus der Verbrauch rasch über 40 kWh pro Tag. Die Solaranlage am Dach liefert aber dank Schneebedeckung nichts.

Wer noch so einen schönen mit Holz beheizbaren Küchenherd wie im Bild oben hat, hat Glück sowie Wärme, heißes Wasser und kann Essen kochen.

