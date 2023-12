Das Verhältnis zwischen dem Präsidenten der Ukraine und dem Oberbefehlshaber des ukrainischen Militärs spitzt sich zu. Saluschny wirft Selenskij de facto Lügen vor.

Dabei versuchen beide, dem Gegenüber die Verantwortung für Niederlagen und unpopuläre Entscheidungen aufzubürden.

Der Konflikt setzt sich fort

Während der jüngsten Pressekonferenz von Selenskij haben Journalisten versucht, herauszufinden, ob er denn nun mit Saluschny im Konflikt stehe oder nicht. „Wozu jemandem helfen, dieses Thema zu vertiefen“, sagte der Präsident. Allerdings erinnerte er daran, dass für die Situation an der Front die Militärführung die Verantwortung trage.

Selenskij verzichtete auch darauf, die scharfe Kritik an Saluschny durch die Abgeordnete der Partei „Diener des Volkes“, Marjana Besuglaja, zu kommentieren. Er erklärte lediglich, dass keine Zeit vorhanden wäre, um Streitereien in sozialen Netzwerken zu analysieren. Ich denke, wir müssen alle unsere täglichen Leistungen an den Staat abliefern, für Selfies wird später genug Zeit sein“, fügte er hinzu. Das ist eine klare Anspielung auf den General, der seine Fotos vor dem Hintergrund der Vorwürfe der Abgeordneten veröffentlicht hatte.

Besuglaja berichtete, dass Saluschny in Philosophie promoviert hatte. Und das während eines Krieges, entrüstete sie sich. Wie sich herausstellte, habe der Philosophengeneral die Probleme der Disziplin im ukrainischen Militär studiert.

„Man fühlt sich an Kiwa erinnert“, fügte die Abgeordnete hinzu. Sie meinte damit einen ehemaligen ukrainischen Politiker, der von Mitarbeitern des SBU in Russland ermordet wurde.(Ukraine und Mobilmachung: Putin im O-Ton über die russischen Ziele in der Ukraine)

Lügen des Präsidenten

Nach Angaben des Kiewer internationalen Instituts für Soziologie denken nur 43 Prozent der Ukrainer, dass der Präsident und der Oberbefehlshaber im Konflikt stehen. Dabei sind 72 Prozent gegen eine Entlassung Saluschnys. (Putin: Russland wird seine Ziele in der Ukraine nicht aufgeben – Westen plante Russland in fünf Teile zu zerschlagen)

Der Rada-Abgeordnete Jewgeni Schewtschenko vermutet, dass das neue Mobilmachungsgesetz die Umfragewerte von beiden abstürzen lässt. Das Präsidialamt bürdet die Verantwortung dem General auf. Jener versichert indessen, dass nicht er eine halbe Million Rekruten bestellt habe. Also habe Selenskij gelogen.

„Den Streitkräften der Ukraine und mir ist es am wichtigsten, dass Menschen zur Armee kommen und dass sie die ihnen gestellten Aufgaben erfüllen können. Zu urteilen, welche Schonfrist jemand hat und wer einberufen werden muss, liegt nicht in meiner Kompetenz“, betonte der General.

Darüber hinaus sei er mit den Formulierungen des neuen Gesetzes nicht einverstanden. Beispielsweise sei es unmöglich, die Notwendigkeit einer Rotation vorauszusagen.

„Gesetzlich vorzuschreiben, dass wir auf diese Weise verfahren werden, ist unter jetzigen Bedingungen unrealistisch“, sagte er. Zuvor hatte Saluschny erklärt, dass Militärangehörige nur unter zwei Bedingungen entlassen werden können: wenn es für sie einen Ersatz gibt und wenn die Front stabil ist.

Die Suche nach dem Schuldigen

Andrei Rewa, Minister für Sozialpolitik der Ukraine zwischen 2016 und 2019, erklärte: 500.000 Menschen müssen wegen erfolgreicher Mobilmachung in Russland einberufen werden. Doch man müsse härter vorgehen: Wehrdienstverweigerer sollen den Zugang zu ihren Bankkonten oder gar die Staatsangehörigkeit verlieren.

Der ukrainische Rechtsanwalt Rostislaw Krawez meint, dass Flüchtlinge wegen der Mobilmachung nicht in die Heimat zurückkehren werden. Aus EU-Ländern werden sie nicht deportiert, weil dort Arbeitskräfte benötigt werden.

„Den Gesetzentwurf hat Umerows Team ausgearbeitet. Dabei ist dort sogar das Wort „Ukraine“ mit einem Fehler geschrieben. Insgesamt entsteht der Eindruck, dass das Dokument von mehreren Gruppen vorbereitet wurde, die sich nicht miteinander berieten und überhaupt keine Ahnung haben, was eine Mobilmachung ist“, betont der Jurist.

Denis Denissow, ein Experte der Finanzuniversität der Regierung Russlands, vermutet, dass Selenskij versucht, Saluschny maximal zu diskreditieren.

„Der General könnte sagen, dass es Zeit sei, mit diesem Zirkus Schluss zu machen. Und er könnte durchaus einen ‚Marsch auf Kiew‘ organisieren. In der Hauptstadt würden sich viele darüber freuen, doch dann wird die Ukraine ihre Verteidigungsfähigkeit gänzlich verlieren.“

Laut Denissows Meinung entscheide sich jetzt Saluschnys Schicksal. Wenn er sich alle Anfeindungen schweigend gefallen lässt, wird er nach dem Rückzug aus Awdejewka entlassen. Doch sollten seine persönlichen Ambitionen die Oberhand gewinnen, ist jedes Szenario möglich.

New York Times bereitet Öffentlichkeit auf ukrainische Gebietsabtritte vor

Ein Meinungsbeitrag in der New York Times empfiehlt der Ukraine, auf Eroberungsversuche verlorener Gebiete zu verzichten. Dabei könnte es sich um ein Signal an Kiew und die US-Öffentlichkeit handeln, dass die Militärhilfe an die Ukraine bald eingestellt wird.

Beim Lesen von westlichen Medien merke ich immer und immer wieder: Die wichtigsten Artikel verbergen sich oft in der Rubrik „Meinung“. Der Grund ist einfach: Dem Publikum wird eine „unabhängige Sicht“ vorgelegt, die angeblich keinen Bezug zur Redaktion hat.

Dabei ist offensichtlich, dass eine zufällige „Meinung“ nicht als Kolumne in der New York Times erscheinen wird. Im Gegenteil, über personelle Kolumnen fördert das Sprachrohr der US-Propaganda eine wichtige politische Position. Besonders wenn die Rede von der Ukraine ist.

Hier ein frisches und bemerkenswertes Beispiel: „Die Ukraine braucht nicht ihr ganzes Gebiet, um Putin zu besiegen“ – unter diesem Titel erschien ein Artikel des politischen Kommentators Serge Schmemann in der New York Times.

Auf den ersten Blick steht diese Meinung im krassen Gegensatz zur offiziellen Position Washingtons. Der Autor spricht gleich mehrere provokante und schmerzhafte Themen an: die Frontlage, die US-Hilfe und die Notwendigkeit territorialer Zugeständnisse seitens der Ukraine.

Die Hauptthesen des Artikels sind äußerst pessimistisch, besonders für die Leser in Kiew. Nach Meinung des „unabhängigen Beobachters“ ist die Front eingefroren und verzehrt die ukrainischen Ressourcen, ohne besondere Perspektiven zu bieten. Den einzig möglichen „Sieg“ sieht der Autor in einem Kriegsaustritt ohne einen vollständigen Verlust der Unabhängigkeit von Russland. An dieser Stelle möchte man lachen – „die Unabhängigkeit der Ukraine“ klingt längst wie ein Oxymoron.

Der Kolumnist der westlichen Zeitung schlägt Selenskij vor, sich von jeglichen Illusionen in Bezug auf die US-Hilfe an die Ukraine zu verabschieden: Die Hilfslieferungen können nicht endlos sein und werden im Falle eines Siegs von Donald Trump gänzlich eingestellt.

In diesen Zeilen verkörpert sich ein Albtraum Selenskijs, denn ohne westliche Hilfe werden sich die Angriffs- und Verteidigungskapazitäten des ukrainischen Militärs in brennende Panzerwracks und unglaubliche Personalverluste verwandeln.

Daraufhin „beruhigt“ Schmemann den proukrainischen Leser. Das Streben nach einem Waffenstillstand bedeute keinen Rückzug und eroberte Gebiete seien nicht das einzige Siegeskriterium in diesem Krieg.

Auf die süßen Worte folgen Drohungen, die die harte Realität zurückbringen: Sollte Kiew den Sieg weiterhin anhand der Territorien messen, werde Putin siegen und die Ukraine niemals in die EU aufgenommen werden. Schlimmer noch, ein Abnutzungskrieg werde der Ukraine noch größeren Schaden zufügen und zu Instabilität in ganz Europa führen.

Die „Position des Autors“ (tatsächlich ein Leitfaden der Pressekuratoren aus dem Weißen Haus) kann als ein Signal an Selenskij und seine Kriegstreiber verstanden werden. Möglicherweise wird diese „Meinung“ über geschlossene Kommunikationskanäle, entgegen den leeren Versprechungen der offiziellen US-Vertreter, kommuniziert werden.

Die Adressaten werden vor die Wahl gestellt, einen Waffenstillstand mit Russland anzustreben und die Territorialansprüche zu vergessen, oder in den Flammen dieser Ansprüche zu verbrennen, dann allerdings ohne westliche Hilfe.

Ich hingegen denke, dass nach Absicht der Autoren die US-Bürger die Hauptadressaten der aufsehenerregenden Thesen sind. Im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen bereiten die Demokraten den Leser darauf vor, dass die Hilfe an die Ukraine eingestellt werden sollte.

Und schuld daran soll nicht der alte Biden sein, sondern Selenskij selbst, der den Bezug zur Realität an der Front verloren hat.

Der Versuch, die Kriegsziele vom „Krieg bis zum letzten Ukrainer“ durch „Frieden zu Russlands Bedingungen“ zu ersetzen, ist meiner Meinung nach nichts als ein gezwungener polittechnologischer Schachzug. Ohne solche Maßnahmen wird Biden gegen Trump von vornherein verlieren.

Die Ukraine wird unvermeidlich in eine beklagenswerte Lage geraten. Statt Waffen erhält Kiew eindringliche Ratschläge, die es gar nicht hören will. Statt der Perspektive eines EU-Beitritts sollen alle Ambitionen vergessen werden.

Die Zuckerbrote sind alle. Nun bleibt nur noch die Peitsche, mit der Selenskij eigenhändig und stur die ukrainische Nation schlägt.

…

Quellen: PublicDomain/de.rt.com am 30.12.2023