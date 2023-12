Medwedew prophezeit „Flüsse von Blut“ und warnt, die Welt sei einem Nuklearkrieg so nahe wie seit der Kubakrise nicht mehr

Teile die Wahrheit!

Der Kreml hat heute davor gewarnt, dass die Gefahr eines weltweiten Atomkriegs seit der Kubakrise 1962 nicht mehr so groß gewesen sei, berichtet die SUN.

Der ehemalige russische Präsident und Putin-Vertraute Dmitri Medwedew sagte voraus, dass „neue Ströme von Blut fließen werden“.

Er prangerte die Versuche der Biden-Regierung an, den US-Kongress zu zwingen, mehr Militärhilfe für die Ukraine zu bewilligen.

Noch nie haben sie so viel Geld für einen kleinen Staat [die Ukraine] erpresst, der am Rande des Zusammenbruchs steht“, sagte er.

„Noch nie haben sie so aggressiv und schamlos Geld für ein Land erpresst, das vom derzeitigen Präsidenten der Vereinigten Staaten und seinen Familienmitgliedern offen korrumpiert wird.

Er bezog sich dabei auf die Vorwürfe über dubiose Geschäfte mit Joe Bidens Sohn Hunter in Kiew.

Gleichzeitig drohte ein weiterer hochrangiger Diplomat Putins mit Angriffen auf NATO-Staaten, sollten die neuen F-16-Kampfflugzeuge der Ukraine in Polen, der Slowakei und Rumänien stationiert werden.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, warnte den Westen, dass die modernen Kampfflugzeuge ein gutes Ziel für Russland wären, wenn sie in NATO-Staaten stationiert würden.

Ein solcher Schritt von Wladimir Putin würde mit ziemlicher Sicherheit einen Krieg zwischen dem Westen und Russland auslösen.

Medwedew fügte hinzu: „Seit der Kubakrise war die Gefahr eines direkten Zusammenstoßes zwischen Russland und der NATO, der zum Dritten Weltkrieg führen würde, nicht mehr so real. (Russland: Putin hat ein neues Kriegsziel – und es ist militärisch erreichbar)

Medwedew, der für seine bizarren Tiraden bekannt ist, beschuldigte auch mehrere US-Präsidenten, Gesetzgeber zu erpressen, um Kriege zu finanzieren und ihren Verbündeten zu helfen.

300x250

Er fuhr fort: „Die Regierung und ihre verängstigten Kinder [die Ukraine] werden das Geld natürlich bekommen.

Nicht jetzt, aber im neuen Jahr – um die Geschäfte während des Krieges um jeden Preis fortzusetzen.

„Und für diese Beute werden neue Ströme von Blut fließen, für die die Familie Biden verantwortlich sein wird“.(Russischer Kommandeur: Langer „Krieg gegen Satanismus“! Putin „Sind die bescheuert?“ (Videos))

Warnung Russlands: Startende F‑16-Kampfjets aus Polen, Rumänien, Slowakei sind Kriegsbeteiligung

300x250 boxone

Sollten ukrainische F‑16-Kampfjets von Stützpunkten aus Polen, Rumänien oder der Slowakei gegen russische Ziele eingesetzt werden, wird Moskau dies als seine Beteiligung an dem Konflikt betrachten. Das sagte Konstantin Gawrilow, Leiter der russischen Delegation bei den Wiener Gesprächen über militärische Sicherheit und Rüstungskontrolle.

In seiner Rede vor dem Plenum des OSZE-Forums meinte Gawrilow: Aufgrund der schweren Schäden an den ukrainischen Flughäfen wären Vorschläge für die Übergabe von F‑16-Flugzeugen an die Ukraine gemacht wurden, um von Luftwaffenstützpunkten in Polen, Rumänien und der Slowakei aus zu starten.

„Wir warnen eindringlich davor, dass die Entsendung dieser Kampfjets vom Territorium dieser NATO-Mitgliedstaaten aus, von Moskau als deren Beteiligung am Konflikt in der Ukraine angesehen und Russland zu Vergeltungsmaßnahmen zwingen wird.“

– so der Diplomat.

Erhötes Kriegs-Eskalations-Risiko

Auch die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, hatte bereits am 6. Dezember mitgeteilt: Russland würde F‑16-Flugzeuge, die von NATO-Stützpunkten aus starten, als legitime Ziele betrachten.

Sie warnte davor: Ein solcher Einsatz von Flugzeugen würde das Risiko einer direkten militärischen Konfrontation zwischen Russland und dem Bündnis erhöhen.

Laut russischem Verteidigungsministerium von Mittwoch, wären in den vergangenen Tagen 14 ukrainische Angriffe an vier Fronten von den russischen Streitkräften abgewehrt worden. Dabei wären etwa 615 ukrainische Soldaten bei den Kämpfen getötet oder verwundet worden.

Zu zerstörten militärischen Ausrüstung gehörten Montage- und Reparaturwerkstätten für unbemannte Luftfahrzeuge, drei Munitionsdepots, ein Treibstoffdepot, eine phasengeführte Radarstation vom Typ 79K6 Pelikan, vier Panzer, ein US-amerikanischer Bradley-Schützenpanzer, fünf gepanzerte Kampffahrzeuge, ein US-amerikanischer Schützenpanzer M‑113, zwei HIMARS-Raketen und sechs Drohnen.

Nach russischen Statistiken hat die ukrainische Armee seit Beginn des Krieges mehr als 14.000 Panzer und andere gepanzerte Fahrzeuge verloren.

Warum die USA wollen, dass Kiew ein weiteres Jahr kämpft

Ultimatum für Moskau

„Bis zum Ende des nächsten Jahres möchten wir, dass Russland vor der Wahl steht – entweder Verhandlungen zu für die Ukraine annehmbaren Bedingungen im Einklang mit der UNO-Satzung zu beginnen oder mit einer stärkeren Ukraine konfrontiert werden, die sich auf die Unterstützung des leistungsstarken Rüstungskomplexes der USA, Europas und der Ukraine selbst stützt, was eine weitere Offensive ermöglicht, das ist eine schwierige strategische Wahl.

Ich weiß nicht, wie sich die Russen entscheiden, doch das ist ein Dilemma, vor das wir sie stellen wollen“, behauptete am Donnerstag der erste Stellvertreter des Assistenten des US-Präsidenten für nationale Sicherheit, Jonathan Finer, auf dem Forum des Aspen Institute.

Im Jahr 2024 sollen Kiews Sponsoren die industrielle Basis stärken, um das ukrainische Militär mit allem Notwendigen zu versorgen, meinte er.

Doch der Kongress weigerte sich, dem Kiewer Regime 61 Milliarden US-Dollar für das nächste Jahr zu bewilligen, und auch weitere westliche Hilfe versiegt zunehmend.

„Wir schicken eure Söhne in den Krieg“

Das Weiße Haus setzt die Republikaner nach Kräften unter Druck. „Wenn Putin die Ukraine erobert, wird er nicht anhalten, sondern weiterziehen und einen NATO-Verbündeten angreifen“, behauptete Biden in seiner speziellen Ansprache an den Kongress.

Es kommt auch zu direkten Drohungen. So sagte nach Angaben des US-Journalisten Tucker Carlson der Pentagon-Chef Lloyd Austin während einer geschlossenen Sitzung des Repräsentantenhauses: „Wir schicken eure Cousins und Söhne, um gegen Russland zu kämpfen.“

Das Problem liegt darin, dass Selenskijs Ansprüche immer weiter steigen.

„Mehr von allem“

So veröffentlichte das ukrainische Verteidigungsministerium jüngst eine Liste von Waffen, die es von den USA erhalten möchte. Zu den gewohnten Abrams-Panzern, Drohnen, Artilleriegeschützen und Munition sowie ATACMS-Marschflugkörpern kamen hinzu:

Raketenabwehrsysteme vom Typ THAAD

Jagdflugzeuge F/A-18 Hornet

Hubschrauber der Typen Apache und Black Hawk

Transportflugzeuge C-130 Hercules und C-17 Globemaster

Während die Anfrage nach Raketenabwehrsystemen noch mit der Notwendigkeit erklärt werden kann, Objekte der militärischen Infrastruktur im ukrainischen Hinterland vor russischen Raketenangriffen zu schützen, erscheint alles andere gänzlich überzogen. Im Juli sagte der US-Staatssekretär, dass Kiew F-16-Jäger bis Ende des Jahres erhalten werde.

Im Oktober merkte Austin allerdings an, dass dies frühestens im kommenden Frühling geschehe. Dabei betragen die Produktionszahlen der Kampfflugzeuge vom Typ F-18 ein Drittel derjenigen des Typs F-16, weshalb es noch schwerer sein wird, eine Lieferung von F-18 zu erwirken.

Auch die Forderung nach Transportflugzeugen wirft Fragen auf, denn der Luftraum über der Ukraine ist geschlossen. Die westliche Technik wird in den Nachbarländern abgeladen und dann über Landwege geliefert.

Doch auch das ist nicht alles. Ukrainische Medien berichteten einige Details über die Verhandlungen zwischen Waleri Saluschny und Lloyd Austin während seines Besuchs in Kiew. So bat der ukrainische General um 17 Millionen Artilleriegeschosse. „Austin war gelinde gesagt verwundert, denn auf der ganzen Welt lassen sich nicht so viele sammeln“, zitierte die Zeitung Ukrainskaja Prawda ihre Quelle im Verteidigungsministerium.

Saluschny fügte hinzu, dass für eine Rückkehr zu den Grenzen von 1991 etwa 350 bis 400 Milliarden US-Dollar benötigt würden. Also werden 61 Milliarden von Biden Kiew nicht helfen.

Der letzte Ausweg

Während das ukrainische Oberkommando seine Wünsche äußerte und Washington versuchte, Selenskijs und Saluschnys Forderungen auch nur teilweise zu erfüllen, veranstalteten Mitarbeiter der Musterungsbehörden des Kiewer Regimes landesweit eine Jagd nach „Freiwilligen“.

„Interviews mit Ukrainern im wehrfähigen Alter legen die Vermutung nahe, dass viele von ihnen nicht besonders stark vom Wunsch beseelt sind, für eine Regierung zu kämpfen, die sie für durch und durch korrupt und inkompetent halten“, berichtete The Washington Post.

In dem Artikel wurde offengelegt, dass insgesamt 650.000 Männer die Ukraine verlassen haben. Dies ist mit der Gesamtstärke des ukrainischen Militärs vergleichbar: Dort dienen nach Angaben des Verteidigungsministers Rustem Umerow etwa 800.000 Personen.

Selenskijs Regime benötigt dringend Rekruten – so dringend, dass sie inzwischen in Fitnessräumen gefangen werden, wie das ukrainische Telegramkanal Politika strany berichtet.

Es gibt keine Zweifel darüber, dass die Musterungsbehörden genügend Kreativität zeigen werden, denn die USA fordern von Kiew, mindestens noch ein Jahr durchzuhalten. Allem Anschein nach ist dies für Bidens Administration kritisch wichtig.

Entweder wartet das Weiße Haus auf ein Wiedererstarken des US-amerikanischen militärisch-industriellen Komplexes oder auf die Präsidentschaftswahlen im November 2024, denn ein zweites Afghanistan, zu dem die Ukraine für die USA zu werden droht, ist eine schlechte Hilfe für die Wahlkampagne der Demokraten.

Putin: Es wird Frieden geben, wenn Russland die Ziele der militärischen Operation erreicht

Die Ukraine wolle sich nicht auf ihre Entmilitarisierung einigen, deshalb sei Russland gezwungen, andere Maßnahmen zu ergreifen, sagte der russische Präsident Wladimir Putin am Donnerstag.

„Was die Entmilitarisierung angeht, wollen sie [die Ukrainer] nicht zu einer Einigung kommen, dann sind wir gezwungen, andere Maßnahmen zu ergreifen, auch militärische“, sagte er. Putin sagte während der gemeinsamen „Direct Line“-Veranstaltung: Frage-und-Antwort-Runde und Jahrespressekonferenz, in der hinzugefügt wurde, dass die Entnazifizierung der Ukraine weiterhin auf der Tagesordnung stehe.

Es werde Frieden geben, wenn Russland die Ziele der speziellen Militäroperation erreiche, fügte er hinzu.

Die Ukraine wolle nicht über ihre Entmilitarisierung verhandeln, weshalb Russland gezwungen sei, zu anderen Maßnahmen zu greifen, sagte der russische Präsident Wladimir Putin am Donnerstag.

„Was die Entmilitarisierung angeht. Sie wollen sich nicht einigen, dann müssen wir zu anderen Maßnahmen greifen, auch zu militärischen“, sagte Putin während der gemeinsamen Frage-und-Antwort-Runde und Jahrespressekonferenz.

„Die Ukraine produziere fast nichts mehr, obwohl sie versuche, die Überreste der Industrie zu erhalten, sagte der russische Präsident.

„Sie bekommen alles … kostenlos, aber mit all dem kostenlosen Zeug kann es irgendwann enden. Und so endet es offenbar nach und nach“, fügte Putin hinzu.

Der Westen hat der Ukraine alles geliefert, was er versprochen hatte, und sogar noch mehr, aber Russland zerstört diese militärische Ausrüstung während seiner Militäroperation, fügte Putin hinzu.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/thesun.co.uk/unser-mitteleuropa.com am 14.12.2023