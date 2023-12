Die Menschheit wird von den Eliten angegriffen – wann haben wir genug?

Teile die Wahrheit!

Ich spreche also vom Frieden als dem notwendigen vernünftigen Ziel des vernünftigen Menschen. Ich weiß, dass das Streben nach Frieden nicht so dramatisch ist wie das Streben nach Krieg – und die Worte des Verfolgers oft auf taube Ohren stoßen. Aber wir haben keine dringendere Aufgabe. – John F. Kennedy

Für die meisten Menschen ist vieles von dem, was heute geschieht, schwer vorstellbar. Und deshalb scheinen so viele im Dunkeln zu tappen, was wir tun sollten, um unsere Probleme zu lindern.

Betrachtet man die Situation, in der von der Ukraine aus ein Stellvertreterkrieg gegen Russland geführt wird, so scheint nichts zusammenzupassen. Dasselbe gilt für den Völkermord in Gaza.

Und wenn wir Probleme wie die Heilung von Krebs und anderen Krankheiten, Umweltprobleme und kollabierende Volkswirtschaften überlagern, müssen wir feststellen, dass unsere Politiker bei der Prioritätensetzung kläglich versagt haben. Es ist auch offensichtlich, dass wir, die Menschen, am weitesten von ihren Vorstellungen entfernt sind.

Was die Visualisierung betrifft, so gibt es nichts Verwirrenderes als zu begreifen, wie viel Geld die westlichen Mächte in den Krieg gegen Russland investieren. Rund 233 Milliarden Dollar sind bisher in die Ukraine geflossen.

Die größten Geber sind die EU (90 Milliarden Dollar) und die USA (73 Milliarden Dollar). Interessant ist, dass der Großteil der EU-Gelder als Finanzhilfe gedacht ist, während die USA vorwiegend Militärhilfe leisten. Weder die EU noch die USA geben viel für humanitäre Hilfe aus, zumindest nicht im Vergleich.

Aber humanitäre Gelder fließen auch nicht in die Taschen der Eliten, oder? Rüstungskonzerne und Finanzinstitute scheinen das Chaos in der Ukraine auszunutzen, um Profit zu machen. Aber das ist eine andere Geschichte. (Öl, Gas und der Kampf gegen Russland: Die wahren Gründe für den Krieg in Gaza)

Jetzt möchte ich die Ausgaben für die Kriege in der Ukraine und in Israel mit den Anstrengungen vergleichen, die unternommen werden, um den Menschen zu helfen.

Nehmen wir eine der gefürchtetsten Todesursachen der Menschheit: Krebs. Im Jahr 2022 werden die weltweiten Ausgaben für die Onkologie 193 Milliarden Dollar betragen. In der Grundlagenforschung, in der die Finanzierung oft aus philanthropischen Quellen stammt, sind die Zahlen sogar noch aussagekräftiger.

The Lancet berichtete kürzlich, dass im Zeitraum 2016-20 rund 66.388 Stipendien mit einer Gesamtinvestition von rund 24,5 Milliarden Dollar die Forschung finanzierten. Nun sind diese Zahlen stark zurückgegangen. Im Jahr 2020 wird es 19,3 Millionen Fälle und 10 Millionen Todesfälle durch die gefürchtete Krankheit geben.

Wenn man bedenkt, wie viele Menschen auf unserem Planeten hungern, ist es erschreckend, an die Milliarden zu denken, die für aussichtslose Kriege verschwendet werden, um Waffen zu verkaufen.

Der Exekutivdirektor des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen, David Beasley, sagte 2021, dass schätzungsweise 40 Milliarden Dollar pro Jahr benötigt würden, um den Hunger in der Welt bis 2030 zu beenden.

Denken wir einen Moment darüber nach. Jeden Tag sterben 25.000 Menschen, darunter mehr als 10.000 Kinder, an den Folgen von Hunger und den damit verbundenen Ursachen. Stellen Sie sich das verlorene Potenzial all dieser Kinder vor. Beasley meißelte die Situation weiter in Stein:

Es gibt heute 400 Billionen Dollar Reichtum auf der Erde, und die Tatsache, dass jedes Jahr 9 Millionen Menschen verhungern… Schande über uns. Auf dem Höhepunkt von COVID wuchs das Nettovermögen der Milliardäre um 5,2 Milliarden Dollar pro Tag.

Gleichzeitig verhungern täglich 24.000 Menschen. Wir sollten uns schämen. Auf dem Höhepunkt von COVID betrug das Nettovermögen der Milliardäre 216 Millionen Dollar pro Stunde. Trotzdem starben stündlich 1000 Menschen an Hunger… Schande über uns.

Zweihundertsechzehn Millionen Dollar pro Stunde! Ich wette, der größte Teil dieses Reichtums hat nichts damit zu tun, Menschen zu helfen, Krankheiten zu heilen oder die endlosen Kriege zu beenden.

Werfen wir einen Blick auf die weltweite Situation der Obdachlosigkeit/Armut. Im Jahr 2021 wird es weltweit 150 Millionen Obdachlose geben. Während so viele Menschen hier in Griechenland und in anderen europäischen Ländern danach streben, in den Vereinigten Staaten zu leben, wissen nur wenige, dass mehr als 18% der Menschen in meinem Land unter der Armutsgrenze leben.

Und niemand, der Amerikaner werden will, weiß, dass die überwältigende Lösung für die Armut in meinem Land darin besteht, die Armen zu bestrafen und einzusperren (Homelessness World Cup).

Allein mit dem, was bisher für die Ukraine ausgegeben wurde, hätte die US-Regierung jedem der 40 Millionen Obdachlosen in diesem Land einen Scheck über 1.825 Dollar ausstellen können. Das sind zwei oder sogar drei Monatsmieten für alle Obdachlosen in den USA.

Selbst in hoch entwickelten Ländern wie Deutschland leben mehr als 14,8 Prozent der Menschen unter der nationalen Armutsgrenze. Interessanterweise haben einige lateinamerikanische Länder die gleiche oder eine höhere Armutsrate als nordamerikanische oder einige europäische Länder.

Ein Beispiel ist Argentinien. Dort ist die Situation nicht schlechter als in den USA. In Chile leben nur 9% der Bevölkerung in Armut. Es ist kaum zu glauben, dass in Ländern wie Bangladesch, das traditionell als eines der weltweit ärmsten Länder gilt, weniger als 13 % der Bevölkerung unter der Armutsgrenze leben.

In Rumänien leben 26% der Menschen in extremer Armut und im Nachbarland Bulgarien sind es fast 24%.

Wenn wir uns konkreteren Fragen zuwenden, die mit Lebensqualität und Effizienz zu tun haben, stellen wir fest, dass die Vereinigten Staaten von Amerika bei der Gesamtinfrastruktur auf Platz 13 von 141 Ländern liegen.

Was für ein erstaunliches Ergebnis für das (angeblich) vermögendste Land der Welt! Aber wie misst man den Reichtum eines Landes? Was ist der negative Wert einer gefährlichen, verrosteten Brücke oder eines Schlaglochs in der Straße, das so tief ist, dass man aus ihm heraus Chinesisch sprechen kann?

Wie schlecht ist Platz 13? Nun, die American Society of Civil Engineers schätzt, dass es 50 Jahre dauern würde, um nur die notwendigen Reparaturen an den mehr als 46.000 maroden Brücken im Land durchzuführen. Sowohl die Trump- als auch die Biden-Administration haben versprochen, mehr Geld in dieses Problem zu investieren, aber bisher bröckeln die Vereinigten Staaten immer noch.

Zum Verständnis: Spanien, Singapur, Südkorea, Japan und acht weitere Länder haben eine bessere Infrastruktur als die USA. Erinnern Sie sich, dass ich eingangs von Prioritätensetzung gesprochen habe?

Ist es möglich, dass die Spanier mehr für ihre eigene Bevölkerung tun als die Amerikaner? Führt Spanien Stellvertreterkriege an den Grenzen Russlands? Ich kann mir nicht vorstellen, dass spanische Schiffe im Südchinesischen Meer einen Krieg provozieren.

Da wir in Spanien gelandet sind, sollten wir uns ein paar interessante Fakten über die Lebensqualität in Spanien anschauen. In der spanischen Verfassung ist unter anderem das Recht auf eine Wohnung verankert.

Die Realität der Obdachlosigkeit in Spanien sieht so aus, dass weniger als 8,5 % der Bevölkerung obdachlos sind und die meisten von ihnen in Wohnheimen leben. Auf der Rangliste des Human Development Index belegt Spanien Platz 27 von 189 Ländern. Rumänien liegt auf Platz 49, die USA auf Platz 17, Chile auf Platz 43 und Südkorea auf Platz 23.

Zumindest für mich sind diese Zahlen bezeichnend für die große Ungleichheit in einer Welt, die noch vor wenigen Jahrzehnten als Globalisierungswunder galt.

Trotz aller PR und aller Lobeshymnen auf die Menschen auf der Erde geht es den meisten Ländern einfach nicht besser. Und es werden Billionen für Kriege und Machenschaften von Konzernen ausgegeben, die uns unseren Wohlstand rauben.

Um auf meine These zurückzukommen, müssen wir die gigantische Geldverschwendung für den Staat Israel, die Geschäfte mit Saudi-Arabien und die neuen Gelder, die bald in diese Richtung fließen werden, hinzufügen, nur um die Palästinenser zu vernichten oder zur Auswanderung zu zwingen.

Vor der aktuellen Krise hatte die Biden-Administration seit dem Beginn der Hamas-Kampagne gegen die Israelis am 7. Oktober 14,3 Milliarden Dollar an Hilfe für Israel zugesagt. Diese Zahl ist jedoch etwas irreführend, wenn man das Ausmaß der amerikanischen Opfer für Israel sehen will.

Seit dem Zweiten Weltkrieg haben die Vereinigten Staaten Israel mehr Hilfe zukommen lassen als jedem anderen Staat, derzeit mehr als 260 Milliarden Dollar. Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass der Konflikt im Jemen laut UNO eine der schlimmsten humanitären Krisen der Welt ist.

Saudi-Arabien erhält keine US-Hilfe in Form von Krediten, Zuschüssen oder Geschenken, die für die Tötung von Jemeniten verwendet werden. Der US-Rechnungshof berichtete jedoch, dass das US-Verteidigungsministerium den Saudis und den Vereinigten Arabischen Emiraten zwischen 2015 und 2021 mehr als 54,6 Milliarden Dollar an militärischer Unterstützung zukommen lassen wird.

Man stelle sich vor, wie viel menschliches Elend mit diesen Hunderten Milliarden und den Billionen, die für gescheiterte US-Kriege in aller Welt ausgegeben werden, gelindert werden könnte.

Für diejenigen, die einfache Beispiele dafür mögen, was möglich wäre. Es gibt mehr als 33.000 obdachlose Veteranen, die für die Vereinigten Staaten in diesen Kriegen gekämpft haben.

Die Milliarden an Militärhilfe, die allein Saudi-Arabien erhalten hat, würden ausreichen, um jedem dieser Veteranen 1,7 Millionen Dollar zu geben. Rechnen Sie selbst.

Was für den Tod von Millionen von uns ausgegeben wird, könnte Millionen von Menschen retten, die getötet werden, PLUS Millionen von Menschen, die verhungern, verwahrlosen oder von Katastrophen hinweggefegt werden. Sagen Sie mir, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, die Fackeln und Mistgabeln herauszuholen.

Quellen: PublicDomain/journal-neo.su am 11.12.2023