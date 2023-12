Ist Adoption Kinderschutz oder Kinderhandel? Marlies Dekkers spricht mit der Whistleblowerin Roelie Post darüber, wie Kinderschutz zu Kinderhandel ausarten kann.

Es gibt perverse Anreize, die Adoption zu fördern, insbesondere aus armen Ländern. Das ist meist nicht im Interesse des Kindes. „Kinder sind eine Ware, ein Produkt, gegen das Dienstleistungen eingetauscht werden.“ Von Ella Ster

Roelie Post arbeitete bei der Europäischen Kommission mit der rumänischen Regierung zusammen, um den Kinderschutz in diesem Land einzurichten, Kinderheime im Land zu schließen und eine Politik zu entwickeln, die Adoption als letzte Option einsetzt.

Im Laufe ihrer Arbeit stellte sie fest, dass Adoptionen im Ausland oft nicht dem Wohl des Kindes dienen, die Adoptionsagenturen jedoch ein Interesse daran hatten, diese Adoptionen aus Rumänien aufrechtzuerhalten. (Whistleblower behauptet, die Frau von Präsident Selenskyj leite ein Kinderhandelsnetzwerk für Pädophile (Video))

Perverse finanzielle Anreize

Roelie Post: „Also haben sie ein System entwickelt, bei dem man für alle 50 Dollar einen Punkt bekam, wenn Adoptionsagenturen Geld für den Kinderschutz in Rumänien spendeten (…). Wer die meisten Punkte hatte, bekam die meisten Kinder zur Adoption. Aber wenn man viele Punkte hat, dann wollte man auch Kinder.“

Dies führte zwar zu einem immer besseren Kinderschutz, führte jedoch zu einem steigenden Bedarf an der Adoption von Kindern. Post stellte fest, dass dies nicht im Interesse des Kindes sei: „Man schafft einen Kreis, Geld geht rein, also müssen die Kinder raus. Das ist sehr pervers.“

Als sie dies gegenüber Regierungen und Unterstützern zur Sprache brachte, gab es einen vorübergehenden Adoptionenstopp, aber die Adoptionsagenturen waren damit nicht zufrieden.

„Diese Adoptionsagenturen hatten bereits Geld angenommen. Es gab bereits Wartelisten mit Menschen, die sich Kinder aus Rumänien wünschten. Aber sie konnten das Geld nicht zurückgeben, weil sie es nicht mehr hatten. Außerdem hatten sie schon oft Kinder versprochen, aber niemand hielt sich an die Regeln. Sie begannen, Druck auf das Adoptionskomitee auszuüben, damit es das Kind freilässt.“ (Enthüllung: Rettung oder Kinderhandel? Adoption behinderter ukrainischer Kinder für medizinische Experimente!)

Adoptionen zur Organspende

Roelie Post entdeckte auch, dass bestimmte Kinder im Ausland adoptiert wurden, weil sie auf der Suche nach Organspendern waren. So sagte beispielsweise ein Leiter eines rumänischen Kinderheims, es sei gut, dass es keine Adoptionen mehr gebe.

„Für Israel mussten wir diesen Kindern zunächst 14 Röhrchen Blut abnehmen und sie in ein Labor in Israel schicken, bevor sie eine Entscheidung trafen. Das bedeutet, dass sie nach Kindern suchen, die zu etwas passen.“ Zuerst konnte sie nicht glauben, dass das passierte, „aber ich habe jetzt von drei Parteien die Bestätigung bekommen, dass das wirklich passiert ist.“ Es gibt eine Industrie. Es besteht Bedarf an Organen und an Kindern.“

Europäische Lobby zur Förderung von Adoptionen

Als die Adoptionspraktiken in Rumänien zum Erliegen kamen, begannen die Adoptionsagenturen, die Mitglieder der Euro-Kommission zu erpressen, um Druck auszuüben, Kinder zur Adoption freizugeben.

Allerdings hatten viele rumänische Kinder weiterhin Kontakt zu ihren Eltern, die oft vorübergehend nicht in der Lage waren, sich um ihr Kind zu kümmern. Wenn dieser Zeitraum zu lang war, verloren sie das Sorgerecht für ihr Kind und stellten es zur Adoption zur Verfügung.

Diese Vorschriften bestimmen nun in verschiedenen europäischen Ländern die Politik, dass ein Kind zur Adoption angeboten wird, wenn es nicht innerhalb einer bestimmten Frist zurückgegeben werden kann. Für Babys und Kleinkinder beträgt dieser „akzeptable Zeitraum“ 6-12 Monate.

Marlies Dekkers: „Diese ganze Geschichte über Rumänien dreht sich auch um die Sozialversicherungsaffäre.“ Post stimmt zu: „Ja, genau.“

Kinder, die aufgrund von Fehlern der Steuerbehörden aus ihrem Zuhause entfernt wurden, fallen sofort unter das Adoptionsgesetz. „Dieser ‚akzeptable Zeitraum‘ ist genau das, was in Rumänien passiert ist“, sagt Post. Dekkers schweigt und wird emotional: „Es muss dein Kind sein!“

Kinder sind Waren

Die finanziellen Interessen, die mit „Kinderschutz“, außerhäuslicher Unterbringung und Adoptionen verbunden sind, machen dies zu einem interessanten Markt für Investoren.

Roelie Post sieht eine zunehmende Privatisierung, bei der Kinder zur Ware geworden seien. Ihrer Meinung nach wird sogar die Jugendbetreuung auf internationale Märkte ausgelagert.

„Das sind alles NGOs und Interessengruppen, aber dahinter stehen sehr große Investoren. Die größten Investoren sind Banker wie Goldman Sachs.“

Diese Investoren kaufen Kinderheime und bringen sie auf den Anleihenmarkt, um mit diesem Finanzprodukt zu spekulieren.

Post nennt dies „sehr pervers“ und eine „Machtergreifung“. „Es ist die Privatisierung von allem, was einst öffentlich war.“

Marlies Dekkers: „Sind unsere Kinder der Preis?“

Roelie Post: „Ja, sie sind eine Ware, sie sind ein Produkt, gegen das Dienstleistungen eingetauscht werden.“

…

Quellen: PublicDomain/ellaster.nl am 13.12.2023