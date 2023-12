Patt: Die gescheiterte ukrainische Gegenoffensive – Fehlkalkulationen und Uneinigkeit prägten die Offensivplanung der USA und der Ukraine

Teile die Wahrheit!

Eine von der Washington Post veröffentlichte Artikelserie bestätigt, was Russland schon lange sagt und was der Westen bestreitet: Die USA und der Westen sind in der Ukraine Kriegspartei gegen Russland.

In Russland wird schon lange offiziell gesagt, dass Russland de facto im Krieg mit dem gesamten Westen ist. Das hat nun eine Artikelserie der Washington Post bestätigt. Von Thomas Röper

Die Washington Post hat nach eigenen Angaben „Interviews mit mehr als 30 hochrangigen Beamten aus der Ukraine, den USA und europäischen Ländern“ geführt und ausführlich darüber berichtet, wie die USA und europäische Länder die gescheiterte ukrainische Gegenoffensive mit geplant und unterstützt haben. Nach dieser Veröffentlichung kann man nicht mehr bestreiten, dass der Westen in der Ukraine einen Krieg gegen Russland führt.

Ich habe die beiden Artikel der Washington Post übersetzt. Jeder für sich genommen ist schon lang, aber ich habe mich trotzdem entschieden, sie „in einem Stück“ zu veröffentlichen, auch wenn dieser Artikel dadurch sehr lang geworden ist.

Ich habe diesen extrem langen Artikel geschrieben, aufzuzeigen, wie tief der Westen in den Krieg gegen Russland verwickelt ist. Außerdem sind die vielen in den Artikeln der Washington Post genannten Details für jeden, der sich intensiv mit den Ereignissen des letzten Jahres in der Ukraine beschäftigt hat, sehr interessant, denn sie zeigen, wie die Entscheidungen, die in diesem Jahr getroffen wurden und Schlagzeilen gemacht haben, zustande gekommen sind.(Eine harte Wahrheit über den Russland-Ukraine-Konflikt wird dem Westen endlich bewusst)

Beginn der Übersetzung des ersten Teils:

PATT: DIE GESCHEITERTE UKRAINISCHE GEGENOFFENIVE – Fehlkalkulationen und Uneinigkeit prägten die Offensivplanung der USA und der Ukraine

Am 15. Juni saß Verteidigungsminister Lloyd Austin, flankiert von hochrangigen US-Befehlshabern, in einem Konferenzraum des NATO-Hauptquartiers in Brüssel mit seinem ukrainischen Amtskollegen an einem Tisch, zu dem auch Berater aus Kiew stießen. Im Raum lag ein Hauch von Frustration in der Luft.

Austin fragte den ukrainischen Verteidigungsminister Alexej Resnikow in seinem bedächtigen Bariton nach der Entscheidungsfindung der Ukraine in den ersten Tagen ihrer lang erwarteten Gegenoffensive und fragte ihn, warum seine Streitkräfte nicht die vom Westen gelieferte Minenräumausrüstung einsetzten, um einen größeren, mechanisierten Angriff zu ermöglichen, oder warum sie keinen Rauch verwendeten, um ihr Vorrücken zu verbergen. Trotz der dicken Verteidigungslinien Russlands, so Austin, seien die Truppen des Kremls nicht unbesiegbar. (Laut Seymour Hersh führen Russland und die Ukraine geheime Friedensgespräche)

Resnikow, ein kahlköpfiger, bebrillter Anwalt, sagte, dass die militärischen Befehlshaber der Ukraine diese Entscheidungen treffen. Er wies jedoch darauf hin, dass die gepanzerten Fahrzeuge der Ukraine bei jedem Vormarschversuch von russischen Hubschraubern, Drohnen und Artillerie zerstört würden. Ohne Luftunterstützung bleibe nur die Möglichkeit, die russischen Linien mit Artillerie zu beschießen, von den anvisierten Fahrzeugen abzusteigen und zu Fuß weiterzugehen.

„Wir können wegen der hohen Minendichte und der Panzerhinterhalte nicht manövrieren“, sagte Resnikow nach Angaben eines anwesenden Beamten.

300x250

Das Treffen in Brüssel, das weniger als zwei Wochen nach Beginn der Kampagne stattfand, veranschaulicht, wie eine optimistisch gestartete Gegenoffensive nicht die erwartete Wirkung entfalten konnte, was zu Reibereien und Zweifeln zwischen Washington und Kiew führte und die Frage aufwirft, ob die Ukraine in der Lage ist, entscheidende Gebiete zurückzuerobern.

Während der Winter naht und die Frontlinien einfrieren, räumen die ranghöchsten ukrainischen Militärs ein, dass der Krieg eine Pattsituation erreicht hat.

Diese Untersuchung der Vorgeschichte der ukrainischen Gegenoffensive basiert auf Interviews mit mehr als 30 hochrangigen Beamten aus der Ukraine, den USA und europäischen Ländern.

Sie bietet neue Einblicke und bisher unveröffentlichte Details über Amerikas tiefe Verstrickung in die militärische Planung der Gegenoffensive und die Faktoren, die zu deren Enttäuschungen beigetragen haben. Im zweiten Teil dieses zweiteiligen Berichts wird untersucht, wie sich die Schlacht im Sommer und Herbst vor Ort entwickelte und wie sich die Risse zwischen Washington und Kiew vergrößerten. Einige der Beamten sprachen unter der Bedingung der Anonymität, um sensible Beratungen zu erörtern.

300x250 boxone

Zu den Schlüsselelementen, die die Gegenoffensive und das anfängliche Ergebnis beeinflussten, gehören:

Ukrainische, US-amerikanische und britische Militäroffiziere hielten acht große Planspiele ab, um einen Kampagnenplan zu erstellen. Washington hatte jedoch falsch eingeschätzt, inwieweit die ukrainischen Streitkräfte in kurzer Zeit in eine Kampftruppe nach westlichem Vorbild umgewandelt werden könnten – vor allem, ohne Kiew mit der für moderne Streitkräfte erforderlichen Luftwaffe auszustatten.

Zwischen amerikanischen und ukrainischen Beamten gab es zeitweise heftige Meinungsverschiedenheiten über Strategie, Taktik und Zeitplan. Das Pentagon wollte, dass der Angriff Mitte April beginnt, um Russland daran zu hindern, seine Linien weiter zu verstärken. Die Ukrainer zögerten und bestanden darauf, dass sie ohne zusätzliche Waffen und Ausbildung nicht bereit seien.

Die US-Militärs waren zuversichtlich, dass ein mechanisierter Frontalangriff auf die russischen Linien mit den Truppen und Waffen, über die die Ukraine verfügte, machbar war. Die Simulationen ergaben, dass die Kiewer Streitkräfte im günstigsten Fall das Asowsche Meer erreichen und die russischen Truppen im Süden in 60 bis 90 Tagen abschneiden könnten.

Die USA sprachen sich für einen gezielten Angriff entlang dieser südlichen Achse aus, aber die ukrainische Führung war der Ansicht, dass ihre Streitkräfte an drei verschiedenen Punkten entlang der 600 Meilen langen Front angreifen müssten: im Süden in Richtung Melitopol und Berdjansk am Asowschen Meer und im Osten in Richtung der umkämpften Stadt Bachmut.

Die US-Geheimdienste schätzten die Erfolgschancen der Offensive angesichts der starken, vielschichtigen Verteidigungsanlagen, die Russland über den Winter und das Frühjahr aufgebaut hatte, auf 50:50 ein, während die US-Militärs eher pessimistisch waren.

Viele in der Ukraine und im Westen unterschätzten Russlands Fähigkeit, sich von Katastrophen auf dem Schlachtfeld zu erholen und seine immerwährenden Stärken auszunutzen: Soldaten, Minen und die Bereitschaft, Menschenleben in einem Ausmaß zu opfern, wie es nur wenige andere Länder verkraften können.

Als der erwartete Beginn der Offensive näher rückte, befürchteten ukrainische Militärs katastrophale Verluste – während amerikanische Beamte glaubten, dass die Verluste ohne einen entscheidenden Angriff letztlich höher sein würden.

Zu Beginn des Jahres war die Entschlossenheit des Westens auf ihrem Höhepunkt, die ukrainischen Streitkräfte waren sehr zuversichtlich und Präsident Wladimir Selensky sagte einen entscheidenden Sieg voraus.

Doch jetzt herrscht an allen Fronten Unsicherheit. Die Moral in der Ukraine ist am Schwinden. Die internationale Aufmerksamkeit hat sich auf den Nahen Osten verlagert. Selbst unter den Befürwortern der Ukraine wächst der politische Unwille, mehr zu einer unsicheren Sache beizutragen. An fast jedem Punkt der Front klaffen Erwartungen und Ergebnisse auseinander, denn die Ukraine ist zu einem langsamen Rückzug übergegangen, bei dem nur kleine Teile des Territoriums zurückerobert wurden.

„Wir wollten schnellere Ergebnisse“, sagte Selensky letzte Woche in einem Interview mit Associated Press. „Aus dieser Perspektive haben wir leider nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt. Und das ist eine Tatsache.“

All diese Faktoren zusammengenommen machen einen Sieg der Ukraine weit weniger wahrscheinlich als Jahre des Krieges und der Zerstörung.

Die ergebnislosen und entmutigenden ersten Monate der Kampagne werfen für Kiews westliche Unterstützer ernüchternde Fragen über die Zukunft auf, da Selensky – der von einer überwältigenden Mehrheit der Ukrainer unterstützt wird – schwört, so lange zu kämpfen, bis die Ukraine die 1991 in ihrer Unabhängigkeit von der Sowjetunion festgelegten Grenzen wiederhergestellt hat.

„Das wird Jahre dauern und viel Blut kosten“, sagte ein britischer Sicherheitsbeamter, falls das überhaupt möglich ist. „Ist die Ukraine dazu in der Lage? Was sind die Auswirkungen auf die Soldaten? Die wirtschaftlichen Auswirkungen? Was bedeutet das für die westliche Unterstützung?“

Am Ende des Jahres ist sich der russische Präsident Wladimir Putin sicherer denn je, dass er den wankelmütigen Westen abwarten und das bereits von seinen Truppen eroberte ukrainische Gebiet vollständig übernehmen kann.

Den Schlachtplan ausarbeiten

In einer Telefonkonferenz im Spätherbst 2022, nachdem Kiew Gebiete im Norden und Süden zurückerobert hatte, sprach Austin mit General Valery Saluzhny, dem obersten militärischen Befehlshaber der Ukraine, und fragte ihn, was er für eine Frühjahrsoffensive benötigen würde. Saluzhny antwortete, er benötige 1.000 gepanzerte Fahrzeuge und neun neue Brigaden, die in Deutschland ausgebildet und kampfbereit seien.

„Ich habe einen großen Schluck genommen“, sagte Austin später, wie ein Beamter mit Kenntnis des Gesprächs berichtete. „Das ist fast unmöglich“, sagte er zu seinen Kollegen.

In den ersten Monaten des Jahres 2023 schlossen Militärs aus Großbritannien, der Ukraine und den USA eine Reihe von Kriegsspielen auf einem Stützpunkt der US-Armee in Wiesbaden ab, wo ukrainische Offiziere in ein neu eingerichtetes Kommando eingebettet waren, das Kiew im Kampf unterstützen sollte.

Die Abfolge von acht Übungen auf hohem Niveau bildete das Rückgrat der von den USA unterstützten Bemühungen, einen tragfähigen, detaillierten Kampagnenplan auszuarbeiten und zu ermitteln, was die westlichen Staaten bereitstellen müssen, um den Erfolg zu gewährleisten.

„Wir haben alle Verbündeten und Partner zusammengebracht und sie wirklich unter Druck gesetzt, um zusätzliche mechanisierte Fahrzeuge zu bekommen“, sagte ein hoher US-Verteidigungsbeamter.

Während der Simulationen, die jeweils mehrere Tage dauerten, schlüpften die Teilnehmer entweder in die Rolle der russischen Streitkräfte – über deren Fähigkeiten und Verhalten ukrainische und alliierte Geheimdienstinformationen Informationen hatten – oder in die Rolle der ukrainischen Truppen und Kommandeure, die mit der Tatsache konfrontiert waren, dass sie mit erheblichen Personal- und Munitionsengpässen konfrontiert sein würden.

Die Planer führten die Übungen mit spezieller Kriegssimulationssoftware und Excel-Tabellen durch – und manchmal auch einfach durch das Verschieben von Figuren auf einer Karte. Die Simulationen umfassten kleinere Übungseinheiten, die sich jeweils auf ein bestimmtes Element des Kampfes konzentrierten – offensive Operationen oder Logistik. Die Ergebnisse wurden dann in den sich entwickelnden Kampagnenplan eingearbeitet.

Hochrangige Beamte wie General Mark A. Milley, der damalige Vorsitzende der US-Stabschefs, und Generaloberst Alexander Syrsky, der Befehlshaber der ukrainischen Bodentruppen, nahmen an mehreren der Simulationen teil und wurden über die Ergebnisse informiert.

Während eines Besuchs in Wiesbaden sprach Milley mit ukrainischen Spezialeinsatzkräften, die mit amerikanischen Green Berets zusammenarbeiteten, in der Hoffnung, sie vor Einsätzen in vom Feind kontrollierten Gebieten zu inspirieren.

„Es sollte keinen Russen geben, der schlafen geht, ohne sich zu fragen, ob ihm mitten in der Nacht die Kehle aufgeschlitzt wird“, sagte Milley nach Angaben eines mit der Veranstaltung vertrauten Beamten. „Man muss dorthin zurückkehren und eine Kampagne hinter den Linien starten“.

Die ukrainischen Offiziellen hofften, mit der Offensive an den Erfolg vom Herbst 2022 anknüpfen zu können, als sie Teile der Region Charkow im Nordosten und die Stadt Cherson im Süden zurückeroberten und damit selbst die größten Unterstützer der Ukraine überraschten. Auch hier würden sie sich auf mehr als einen Ort konzentrieren.

Westliche Beamte erklärten jedoch, dass die Kriegsspiele ihre Einschätzung bestätigten, dass der Ukraine am besten gedient wäre, wenn sie ihre Streitkräfte auf ein einziges strategisches Ziel konzentrieren würde – einen massiven Angriff durch die von Russland gehaltenen Gebiete bis zum Asowschen Meer, um den Landweg des Kremls von Russland zur Krim, eine kritische Versorgungslinie, zu unterbrechen.

Die Übungen gaben den USA die Gelegenheit, den Ukrainern an mehreren Stellen zu sagen: „Ich weiß, dass ihr das wirklich, wirklich, wirklich wollt, aber es wird nicht funktionieren“, sagte ein ehemaliger US-Beamter.

Letzten Endes würden jedoch Selensky, Saluzhny und andere ukrainische Führer die Entscheidung treffen, so der ehemalige Beamte.

Die Beamten versuchten, verschiedenen Szenarien Wahrscheinlichkeiten zuzuordnen, darunter eine russische Kapitulation – die als „sehr unwahrscheinlich“ eingestuft wurde – oder ein größerer ukrainischer Rückschlag, der eine Öffnung für einen größeren russischen Gegenangriff schaffen würde – ebenfalls eine geringe Wahrscheinlichkeit.

„Dann gibt es noch die Realität in der Mitte, mit verschiedenen Erfolgsstufen“, sagte ein britischer Beamter.

Das optimistischste Szenario für die Durchtrennung der Landbrücke lag bei 60 bis 90 Tagen. Die Übungen sagten auch einen schwierigen und blutigen Kampf voraus, mit Verlusten an Soldaten und Ausrüstung in Höhe von 30 bis 40 Prozent, so US-Beamte.

Amerikanische Militäroffiziere hatten bei den großen Schlachten im Irak und in Afghanistan erlebt, dass die Verluste weit unter den Schätzungen lagen. Sie betrachteten die Schätzungen als Ausgangspunkt für die Planung der medizinischen Versorgung und der Evakuierung des Schlachtfelds, damit die Verluste nie die prognostizierte Höhe erreichten.

Die Zahlen „können ernüchternd sein“, sagte der hochrangige US-Verteidigungsbeamte. „Aber sie sind nie so hoch wie vorhergesagt, weil wir wissen, dass wir etwas tun müssen, um das zu verhindern.

US-Beamte glaubten auch, dass letztlich mehr ukrainische Truppen getötet würden, wenn Kiew keinen entscheidenden Angriff unternimmt und der Konflikt zu einem langwierigen Zermürbungskrieg wird.

Sie räumten jedoch ein, dass es heikel sei, eine Strategie vorzuschlagen, die, unabhängig von der endgültigen Zahl, erhebliche Verluste nach sich ziehen würde.

„Es war einfach für uns, ihnen in einer Übung zu sagen: ‚Okay, ihr müsst euch nur auf einen Ort konzentrieren und wirklich hart durchgreifen’“, sagte ein hoher US-Beamter. „Sie würden eine Menge Leute verlieren und einen Großteil der Ausrüstung“.

Diese Entscheidungen, so der hochrangige Beamte, würden auf dem Schlachtfeld „viel schwieriger“.

Ein hochrangiger ukrainischer Militärbeamter stimmte dem zu. Kriegsspiele „funktionieren nicht“, sagte der Beamte rückblickend, zum Teil wegen der neuen Technologie, die das Schlachtfeld veränderte. Die ukrainischen Soldaten kämpften einen Krieg, wie ihn die NATO-Streitkräfte noch nie erlebt hatten: einen großen konventionellen Konflikt mit Schützengräben im Stil des Ersten Weltkriegs, die von allgegenwärtigen Drohnen und anderen futuristischen Hilfsmitteln überlagert wurden – und ohne die Luftüberlegenheit, die das US-Militär in allen modernen Konflikten hatte, die es ausgetragen hat.

„All diese Methoden … man kann sie einfach wegwerfen“, sagte der hochrangige Ukrainer über die Kriegsspielszenarien. „Und wegwerfen, weil es so nicht mehr funktioniert.“

Unstimmigkeiten über Einsätze

Die Amerikaner hatten lange Zeit die Weisheit von Kiews Entscheidung in Frage gestellt, die Truppen um die belagerte östliche Stadt Bachmut zu halten.

Die Ukrainer sahen das anders. „Bachmut hält“ war zu einer Kurzformel für den Stolz auf den erbitterten Widerstand ihrer Truppen gegen einen größeren Feind geworden. Monatelang hatten russische und ukrainische Artillerie die Stadt pulverisiert. Soldaten töteten und verwundeten sich gegenseitig zu Tausenden, um Häuserblocks zu erobern.

Im Mai fiel die Stadt schließlich an Russland.

Selensky, der von seinem obersten Befehlshaber unterstützt wurde, hielt an der Notwendigkeit fest, eine größere Präsenz in der Umgebung von Bachmut aufrechtzuerhalten und die russischen Truppen dort im Rahmen der Gegenoffensive anzugreifen. Zu diesem Zweck behielt Saluzhny in der Nähe von Bachmut mehr Kräfte bei als im Süden, darunter die erfahrensten Einheiten des Landes, wie US-Beamte frustriert feststellten.

Ukrainische Beamte argumentierten, dass sie in der Gegend von Bachmut einen robusten Kampf aufrechterhalten müssten, da Russland andernfalls versuchen würde, Teile der Region Charkow zurückzuerobern und um Donezk vorzustoßen – ein Schlüsselziel für Putin, der die gesamte Region einnehmen will.

„Wir haben [den Amerikanern] gesagt: ‚Wenn ihr die Sitze unserer Generäle einnehmen würdet, würdet ihr sehen, dass, wenn wir Bachmut nicht zu einem Streitpunkt machen, [die Russen] es tun würden’“, sagte ein hoher ukrainischer Beamter. „Das können wir nicht zulassen.“

Darüber hinaus hatte Saluzhny die Absicht, die gewaltige Länge der 600 Meilen langen Front zu einem Problem für Russland zu machen, so der hochrangige britische Beamte. Der ukrainische General wollte die viel größere russische Besatzungstruppe, die mit dem Gelände nicht vertraut ist und bereits mit moralischen und logistischen Problemen zu kämpfen hat, dehnen, um ihre Kampfkraft zu schwächen.

Westliche Beamte sahen Probleme mit diesem Ansatz, der auch die Feuerkraft des ukrainischen Militärs an jedem einzelnen Angriffspunkt schmälern würde. Die westliche Militärdoktrin verlangte einen konzentrierten Vorstoß auf ein einziges Ziel.

Die Amerikaner gaben jedoch nach.

„Sie kennen das Terrain. Sie kennen die Russen“, sagte ein hoher US-Beamter. „Es ist nicht unser Krieg. Und wir mussten uns damit irgendwie abfinden.“

Die Waffen, die Kiew brauchte

Am 3. Februar rief Jake Sullivan, der nationale Sicherheitsberater von Präsident Biden, die höchsten nationalen Sicherheitsbeamten der Regierung zusammen, um den Gegenoffensivplan zu überprüfen.

Da der unterirdische Situation Room des Weißen Hauses gerade renoviert wurde, versammelten sich die Spitzen des Außen-, Verteidigungs- und Finanzministeriums sowie der CIA in einem sicheren Konferenzraum im benachbarten Eisenhower Executive Office Building.

Die meisten waren bereits mit dem dreigleisigen Ansatz der Ukraine vertraut. Ziel war es, dass Bidens hochrangige Berater einander ihre Zustimmung oder ihre Vorbehalte mitteilen und versuchen, einen Konsens über ihren gemeinsamen Rat an den Präsidenten zu erzielen.

Die von Sullivan aufgeworfenen Fragen waren einfach, sagte eine anwesende Person. Erstens: Könnten Washington und seine Partner die Ukraine erfolgreich darauf vorbereiten, die stark befestigten Verteidigungsanlagen Russlands zu durchbrechen?

Und dann, selbst wenn die Ukrainer darauf vorbereitet wären, „könnten sie es tatsächlich tun“?

Milley zeigte mit seinen stets griffbereiten grünen Karten der Ukraine die möglichen Angriffsachsen und den Einsatz der ukrainischen und russischen Streitkräfte. Er und Austin erläuterten ihre Schlussfolgerung, dass „die Ukraine, um erfolgreich zu sein, auf eine andere Art und Weise kämpfen müsse“, erinnerte sich ein hoher Verwaltungsbeamter, der eng in die Planung eingebunden war.

Das ukrainische Militär war nach der Auflösung der Sowjetunion zu einer defensiven Streitkraft geworden. Seit 2014 konzentrierte es sich auf einen zermürbenden, aber wenig anspruchsvollen Kampf gegen die von Russland unterstützten Kräfte in der östlichen Donbass-Region. Ein groß angelegter Vorstoß würde eine erhebliche Veränderung der Truppenstruktur und der Taktik erfordern.

Die Planung sah eine breitere und bessere Ausbildung durch den Westen vor, die sich bisher darauf konzentrierte, kleine Gruppen und Einzelpersonen im Umgang mit den vom Westen bereitgestellten Waffen zu schulen. Tausende von Truppen sollten in Deutschland in großen Truppenverbänden und Gefechtsfeldmanövern nach amerikanischem Vorbild ausgebildet werden, deren Prinzipien noch aus dem Zweiten Weltkrieg stammten. Für die amerikanischen Truppen dauerte die Ausbildung in so genannten „Combined Arms“-Operationen oft mehr als ein Jahr. Der ukrainische Plan schlug vor, dies auf einige Monate zu verkürzen.

Anstatt mit der Artillerie zu feuern, dann „vorzurücken“ und weiter zu feuern, würden die Ukrainer „gleichzeitig kämpfen und schießen“, wobei neu ausgebildete Brigaden mit gepanzerten Fahrzeugen und Artillerieunterstützung „in einer Art Symphonie“ vorrücken würden, so der hochrangige Regierungsbeamte.

Anfang Januar kündigte die Regierung Biden die Entsendung von Bradley-Kampffahrzeugen an; Großbritannien erklärte sich bereit, 14 Challenger-Panzer zu liefern. Später im selben Monat, nach der zähneknirschenden Ankündigung der USA, bis zum Herbst hochwertige Abrams M1-Panzer zu liefern, sagten Deutschland und andere NATO-Staaten rechtzeitig für die Gegenoffensive Hunderte von Leopard-Panzern aus deutscher Produktion zu.

Ein weitaus größeres Problem war die Versorgung mit 155-mm-Granaten, die es der Ukraine ermöglichen würden, mit Russlands riesigem Artilleriearsenal zu konkurrieren. Nach Berechnungen des Pentagons benötigte Kiew mindestens 90.000 Stück pro Monat. Die US-Produktion stieg zwar an, betrug aber kaum mehr als ein Zehntel davon.

„Das war reine Mathematik“, sagte der ehemalige hohe Beamte. „Ab einem bestimmten Punkt wären wir einfach nicht mehr in der Lage, sie zu liefern.“

Sullivan zeigte die Möglichkeiten auf. Südkorea verfügte über riesige Mengen der von den USA bereitgestellten Munition, aber die südkoreanischen Gesetze verbieten die Lieferung von Waffen in Kriegsgebiete. Das Pentagon berechnete, dass etwa 330.000 155-mm-Granaten innerhalb von 41 Tagen auf dem Luft- und Seeweg geliefert werden könnten, wenn Seoul überzeugt werden könnte.

Hochrangige Beamte der Regierung hatten mit ihren Gesprächspartnern in Seoul gesprochen, die sich offen zeigten, solange es sich um eine indirekte Lieferung handelte. Die Granaten begannen Anfang des Jahres zu fließen und machten Südkorea schließlich zu einem größeren Lieferanten von Artilleriemunition für die Ukraine als alle europäischen Länder zusammen.

Die unmittelbarere Alternative wäre, das Arsenal des US-Militärs an 155-mm-Granaten anzuzapfen, die im Gegensatz zur südkoreanischen Variante mit Streumunition bestückt waren. Das Pentagon verfügte über Tausende davon, die seit Jahrzehnten verstaubt waren. Doch Außenminister Antony Blinken sträubte sich dagegen.

Im Gefechtskopf dieser Streumunition, die offiziell als Dual-Purpose Improved Conventional Munitions (DPICM) bezeichnet wird, befanden sich Dutzende von Bomblets, die über ein großes Gebiet verstreut wurden. Einige von ihnen würden unweigerlich nicht explodieren, was eine langfristige Gefahr für die Zivilbevölkerung darstellt. 120 Länder – darunter die meisten Verbündeten der USA, nicht aber die Ukraine oder Russland – haben den Vertrag über ihr Verbot unterzeichnet. Ihre Entsendung würde die USA einiges an moralischer Überlegenheit kosten.

Angesichts der starken Einwände von Blinken vertagte Sullivan die Prüfung der DPICMs. Zumindest vorerst werden sie nicht an Biden zur Genehmigung weitergeleitet.

Kann die Ukraine gewinnen?

Nachdem sich die Gruppe darauf geeinigt hatte, dass die USA und ihre Verbündeten die von der Ukraine benötigte Ausrüstung und Ausbildung bereitstellen könnten, sah sich Sullivan mit dem zweiten Teil der Gleichung konfrontiert: Kann die Ukraine es schaffen?

Am ersten Jahrestag des Krieges im Februar hatte Selensky geprahlt, dass 2023 ein „Jahr des Sieges“ werden würde. Sein Geheimdienstchef hatte verkündet, dass die Ukrainer bald auf der Krim Urlaub machen würden, der Halbinsel, die Russland 2014 illegal annektiert hatte. Doch einige in der US-Regierung waren nicht so zuversichtlich.

US-Geheimdienstmitarbeiter, die dem Enthusiasmus des Pentagons skeptisch gegenüberstanden, schätzten die Erfolgswahrscheinlichkeit auf höchstens 50:50. Diese Einschätzung frustrierte ihre Kollegen im Verteidigungsministerium, insbesondere die des US-Europakommandos, die sich an die irrtümliche Vorhersage der Spione in den Tagen vor der Invasion 2022 erinnerten, dass Kiew innerhalb weniger Tage an die Russen fallen würde.

Einige Beamte des Verteidigungsministeriums bemerkten ätzend, dass Optimismus nicht in der DNA der Geheimdienstmitarbeiter liege – sie seien die „Eeyores“ der Regierung, sagte der ehemalige hohe Beamte, und es sei immer sicherer, auf einen Misserfolg zu setzen.

„Zum Teil lag es einfach an der schieren Masse des russischen Militärs“, sagte CIA-Direktor William J. Burns später in einem Interview. „Trotz all ihrer Unfähigkeit im ersten Kriegsjahr war es ihnen gelungen, eine chaotische Teilmobilisierung durchzuführen, um viele Lücken an der Front zu schließen. In Saporoschje“ – der Schlüssellinie der Gegenoffensive, wenn die Landbrücke unterbrochen werden sollte – „konnten wir sehen, wie sie wirklich sehr beeindruckende feste Verteidigungsanlagen errichteten, die schwer zu durchdringen, sehr kostspielig und sehr blutig für die Ukrainer waren.“

Burns, ein ehemaliger Botschafter in Russland, war im vergangenen Jahr mehrmals nach Kiew gereist, manchmal heimlich, um sich mit seinen ukrainischen Amtskollegen sowie mit Selensky und seinen hochrangigen Militärs zu treffen, vielleicht mehr als jeder andere hohe Beamte. Er schätzte die stärkste Waffe der Ukrainer – ihren Willen, eine existenzielle Bedrohung zu bekämpfen.

„Sie sind mit dem Herzen dabei“, sagte Burns über seine Hoffnungen, der Ukraine zum Erfolg zu verhelfen. „Aber … unsere allgemeine nachrichtendienstliche Einschätzung war, dass dies ein wirklich hartes Stück Arbeit sein würde.

Zwei Wochen nachdem Sullivan und andere den Präsidenten unterrichtet hatten, wurde in einem streng geheimen, aktualisierten Geheimdienstbericht festgestellt, dass die Ukraine ihre Ziele für die Gegenoffensive aufgrund der Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung von Truppen, Munition und Ausrüstung wahrscheinlich „weit verfehlen“ würde.

Der Westen hatte sich bisher geweigert, dem Ersuchen der Ukraine um Kampfjets und das Army Tactical Missile System (ATACMS) stattzugeben, mit dem Ziele weiter hinter den russischen Linien erreicht werden können und das die Ukrainer für einen Angriff auf wichtige russische Kommandozentralen und Versorgungseinrichtungen benötigen.

„Man wird nicht über Nacht von einer aufstrebenden postsowjetischen Armee zur US-Armee des Jahres 2023“, sagte ein hoher westlicher Geheimdienstmitarbeiter. „Es ist töricht zu erwarten, dass man ihnen etwas geben kann und dass sich dadurch die Art und Weise, wie sie kämpfen, ändert“.

US-Militärs haben nicht bestritten, dass es ein blutiger Kampf werden würde. Anfang 2023 wussten sie, dass bis zu 130.000 ukrainische Soldaten im Krieg verletzt oder getötet worden waren, darunter viele der besten Soldaten des Landes. Einige ukrainische Kommandeure äußerten bereits Zweifel an dem bevorstehenden Feldzug und verwiesen auf die große Zahl von Truppen, denen es an Kampferfahrung fehlte.

Doch auch das Pentagon hatte eng mit den ukrainischen Streitkräften zusammengearbeitet. Die Beamten hatten beobachtet, wie mutig die ukrainischen Truppen kämpften, und sie hatten die Bemühungen überwacht, sie mit großen Mengen an hochentwickelten Waffen zu versorgen. US-Militärs argumentierten, dass die Geheimdienstschätzungen die Feuerkraft der neu eingetroffenen Waffen sowie den Siegeswillen der Ukrainer nicht berücksichtigten.

„Der Plan, den sie ausgeführt haben, war mit den ihnen zur Verfügung stehenden Kräften und in dem von uns geplanten Zeitrahmen durchaus durchführbar“, sagte ein hochrangiger US-Militärbeamter.

Austin wusste, dass zusätzliche Zeit für die Ausbildung an neuen Taktiken und Ausrüstungen von Vorteil wäre, aber dass die Ukraine diesen Luxus nicht hatte.

„In einer perfekten Welt hat man eine Wahl. Man sagt immer: ‚Ich möchte noch sechs Monate Zeit haben, um mich zu trainieren und mich dabei wohl zu fühlen’“, sagte er in einem Interview. „Meiner Meinung nach hatten sie keine Wahl. Sie haben um ihr Leben gekämpft.“

Russland macht sich bereit

Im März war Russland bereits viele Monate mit den Vorbereitungen für seine Verteidigung beschäftigt und baute in Erwartung des ukrainischen Vorstoßes kilometerlange Sperren, Gräben und andere Hindernisse an der gesamten Front auf.

Nach den vernichtenden Niederlagen in der Region Charkow und in Cherson im Herbst 2022 schien Russland einen Schwenk zu vollziehen. Putin ernannte General Sergej Surowikin – wegen seiner gnadenlosen Taktik in Syrien als „General Armageddon“ bekannt – zum Leiter des russischen Kampfes in der Ukraine, wobei er sich darauf konzentrierte, sich einzugraben, anstatt weitere Gebiete zu erobern.

In den Monaten nach der Invasion 2022 waren die russischen Schützengräben einfach – überschwemmungsgefährdete, geradlinige Gruben mit dem Spitznamen „Leichenlinien“, so Ruslan Leviev, ein Analyst und Mitbegründer des Conflict Intelligence Team, das die russischen Militäraktivitäten in der Ukraine seit 2014 verfolgt.

Doch Russland passte sich im Laufe des Krieges an und grub trockenere, im Zickzack verlaufende Gräben, die die Soldaten besser vor Beschuss schützten. Als die Schützengräben schließlich immer ausgefeilter wurden, öffneten sie sich in die Wälder, um den Verteidigern bessere Rückzugsmöglichkeiten zu bieten, so Leviev. Die Russen bauten Tunnel zwischen den Stellungen, um dem umfangreichen Einsatz von Drohnen durch die Ukraine entgegenzuwirken, fügte er hinzu.

Die Schützengräben waren Teil einer vielschichtigen Verteidigung mit dichten Minenfeldern, Betonpyramiden, die als Drachenzähne bekannt sind, und Panzerabwehrgräben. Wenn Minenfelder außer Gefecht gesetzt wurden, verfügten die russischen Streitkräfte über raketengestützte Systeme, um sie wieder zu säen.

Im Gegensatz zu Russlands Offensivbemühungen zu Beginn des Krieges entsprachen diese Verteidigungsanlagen sowjetischen Lehrbuchstandards. „Dies ist ein Fall, in dem sie ihre Doktrin umgesetzt haben“, sagte ein hoher westlicher Geheimdienstmitarbeiter.

Konstantin Jefremow, ein ehemaliger Offizier der 42. motorisierten russischen Schützendivision, der 2022 in Saporoschje stationiert war, erinnerte daran, dass Russland über die nötige Ausrüstung und Schlagkraft verfügte, um einen soliden Schutzwall gegen Angriffe zu errichten.

„Putins Armee leidet unter einem Mangel an verschiedenen Waffen, kann aber buchstäblich in Minen schwimmen“, sagte Jefremow in einem Interview, nachdem er in den Westen geflohen war. „Sie haben Millionen davon, sowohl Panzerabwehr- als auch Antipersonenminen.“

Die Armut, die Verzweiflung und die Angst der Zehntausenden zwangsverpflichteten russischen Soldaten machten sie zu idealen Arbeitskräften. „Alles, was man braucht, ist Sklavenkraft“, sagte er. „Und mehr noch, die russischen Soldaten wissen, dass sie [beim Bau von Schützengräben und anderen Verteidigungsanlagen] für sich selbst arbeiten, um ihre Haut zu retten.“

Darüber hinaus setzte Surowikin in einer Taktik, die sowohl im Ersten als auch im Zweiten Weltkrieg angewandt wurde, Blockadeeinheiten hinter den russischen Truppen ein, um sie am Rückzug zu hindern, manchmal unter Androhung des Todes.

Sie hatten die Wahl, „entweder durch unsere Einheiten oder durch ihre eigenen zu sterben“, sagte der ukrainische Polizeioberst Alexander Netrebko, der Kommandeur einer neu gebildeten Polizeibrigade, die in der Nähe von Bachmut kämpfte.

Doch obwohl Russland über weitaus mehr Truppen und ein umfangreicheres militärisches Arsenal verfügte und, wie ein US-Beamter sagte, „einfach bereit war, wirklich dramatische Verluste zu ertragen“, wussten die US-Beamten, dass es auch ernsthafte Schwachstellen hatte.

Bis Anfang 2023 waren nach Schätzungen der US-Geheimdienste etwa 200.000 russische Soldaten getötet oder verwundet worden, darunter zahlreiche hochqualifizierte Kommandotruppen. Den in die Ukraine geeilten Ersatztruppen fehlte es an Erfahrung. Die Fluktuation unter den Truppenführern hatte die Befehlsgewalt und Kontrolle beeinträchtigt. Auch die Verluste an Ausrüstung waren beträchtlich: mehr als 2.000 Panzer, etwa 4.000 gepanzerte Kampffahrzeuge und mindestens 75 Flugzeuge, wie aus einem Dokument des Pentagon hervorgeht, das im Frühjahr über die Chat-Plattform Discord veröffentlicht wurde.

Die Einschätzung war, dass die russischen Streitkräfte nicht ausreichten, um jede Konfliktlinie zu schützen. Aber wenn die Ukraine nicht schnell machte, könnte der Kreml seine Defizite innerhalb eines Jahres, oder sogar noch weniger, ausgleichen, wenn er mehr Hilfe von befreundeten Nationen wie dem Iran und Nordkorea erhält.

Nach Ansicht von US-Beamten war es für die Ukraine unerlässlich, den Kampf aufzunehmen.

Mehr Truppen, mehr Waffen

Ende April reiste NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg unangekündigt nach Kiew, um Selensky zu besuchen.

Stoltenberg, ein ehemaliger norwegischer Ministerpräsident, war in der Stadt, um die Vorbereitungen für den NATO-Gipfel im Juli zu erörtern, darunter auch den Vorstoß Kiews, dem Bündnis beizutreten.

Während eines Arbeitsessens mit einer Handvoll Ministern und Adjutanten drehte sich das Gespräch jedoch um die Vorbereitung der Gegenoffensive – wie die Dinge laufen und was noch zu tun ist.

Stoltenberg, der am nächsten Tag in Deutschland zu einem Treffen der Ukraine Defense Contact Group erwartet wird, einem Konsortium von rund 50 Ländern, die Kiew Waffen und andere Unterstützung anbieten, erkundigte sich nach den Bemühungen, die ukrainischen Brigaden bis Ende April auszurüsten und auszubilden, wie zwei mit den Gesprächen vertraute Personen berichten.

Selensky berichtete, das ukrainische Militär erwarte, dass die Brigaden bis Ende des Monats zu 80 oder 85 Prozent ausgerüstet seien. Dies scheint im Widerspruch zu den amerikanischen Erwartungen zu stehen, wonach die Ukraine bereits einsatzbereit sein sollte.

Der ukrainische Staatschef betonte auch, dass seine Truppen den Osten halten müssten, um Russland daran zu hindern, seine Kräfte zu verlagern, um Kiews Gegenoffensive im Süden zu blockieren. Um den Osten zu verteidigen und gleichzeitig nach Süden vorzustoßen, benötige die Ukraine mehr Brigaden, erinnerten sich die beiden Personen.

Auch ukrainische Beamte machten immer wieder deutlich, dass ein erweitertes Waffenarsenal für ihren Erfolg von zentraler Bedeutung sei. Erst im Mai, am Vorabend des Kampfes, gab Großbritannien bekannt, dass es Storm Shadow-Raketen mit größerer Reichweite bereitstellen würde. Ein weiterer zentraler Punkt, den die Ukraine ansprach, war jedoch, dass man von ihr verlangte, auf eine Art und Weise zu kämpfen, die kein NATO-Staat jemals in Betracht ziehen würde – ohne wirksame Luftwaffe.

Ein ehemaliger hochrangiger ukrainischer Beamter wies darauf hin, dass die veralteten MiG-29-Kampfjets seines Landes Ziele innerhalb eines Radius von 40 Meilen aufspüren und auf eine Reichweite von 20 Meilen feuern könnten. Russlands Su-35 hingegen könnten Ziele in einer Entfernung von mehr als 90 Meilen erkennen und sie in einer Entfernung von 75 Meilen abschießen.

„Stellen Sie sich eine MiG und eine Su-35 am Himmel vor. Wir sehen sie nicht, während sie uns sehen. Wir können sie nicht erreichen, während sie uns erreichen können“, sagte der Beamte. „Deshalb haben wir so hart für die F-16 gekämpft“.

Amerikanische Beamte wiesen darauf hin, dass selbst einige der 60 Millionen Dollar teuren Flugzeuge Mittel verschlingen würden, die für den Kauf von Fahrzeugen, Luftabwehrsystemen oder Munition viel besser eingesetzt werden könnten. Außerdem würden die Jets nicht die von den Ukrainern gewünschte Luftüberlegenheit bieten.

„Wenn man eine Gruppe von F-16-Piloten in drei Monaten ausbilden könnte, wären sie am ersten Tag abgeschossen worden, denn die russische Luftabwehr in der Ukraine ist sehr robust und sehr leistungsfähig“, sagte ein hoher Verteidigungsbeamter.

Im Mai lenkte Biden schließlich ein und erteilte den europäischen Staaten die erforderliche Genehmigung, ihre in den USA hergestellten F-16 an die Ukraine zu spenden. Doch die Ausbildung der Piloten und die Auslieferung der Jets würden ein Jahr oder länger dauern, viel zu lange, um im kommenden Kampf etwas zu bewirken.

Kiew zögert

Im Mai wuchs die Besorgnis in der Regierung Biden und bei den verbündeten Unterstützern. Nach der Planung hätte die Ukraine ihre Operationen bereits beginnen sollen. Aus Sicht des US-Militärs schrumpfte das Zeitfenster schnell. Nachrichtendienstliche Erkenntnisse aus dem Winter hatten gezeigt, dass die russische Verteidigung relativ schwach und weitgehend unbemannt und dass die Moral der russischen Truppen nach den Verlusten in Charkow und Cherson niedrig war. Nach Einschätzung des US-Geheimdienstes hielten hochrangige russische Offiziere die Aussichten für düster.

Doch diese Einschätzung änderte sich schnell. Das Ziel war es, anzugreifen, bevor Moskau bereit war, und das US-Militär hatte seit Mitte April versucht, die Ukrainer zum Handeln zu bewegen. „Uns wurden Daten genannt. Es wurden uns viele Termine genannt“, sagte ein hoher US-Regierungsbeamter. „Wir hatten April dies, Mai das, Sie wissen schon, Juni. Es wurde einfach immer weiter verschoben.“

In der Zwischenzeit wurden die feindlichen Verteidigungsanlagen immer stärker. US-Militärs waren bestürzt darüber, dass die russischen Streitkräfte die Wochen im April und Mai nutzten, um eine beträchtliche Menge zusätzlicher Minen auszubringen, eine Entwicklung, die den Vormarsch der ukrainischen Truppen nach Ansicht der Beamten erheblich erschwerte.

Washington machte sich auch Sorgen, dass die Ukrainer vor allem in der Gegend von Bachmut zu viele Artilleriegranaten verbrannten, die für die Gegenoffensive benötigt wurden.

Als der Mai näher rückte, schien es den Amerikanern, dass Kiew, das während der Kriegsspiele und des Trainings übermütig war, plötzlich langsamer geworden war – dass es „eine Art psychologischen Wechsel“ gab, bei dem sie an den Rand des Abgrunds gelangten „und dann plötzlich dachten: ‚Nun, lasst uns dreimal überprüfen, ob wir uns wohlfühlen’“, sagte ein Regierungsbeamter, der an der Planung beteiligt war. „Aber sie haben uns fast einen Monat lang gesagt … ‚Wir sind kurz davor zu gehen. Wir werden gleich loslegen.’“

Einige hochrangige amerikanische Beamte waren der Ansicht, dass es keine schlüssigen Beweise dafür gebe, dass die Verzögerung die Erfolgschancen der Ukraine beeinträchtigt habe. Andere sahen eindeutige Anzeichen dafür, dass der Kreml die Zwischenzeit entlang der vermeintlichen Angriffslinien Kiews erfolgreich ausgenutzt hatte.

In der Ukraine machte sich eine andere Art von Frustration breit. „Als wir einen kalkulierten Zeitplan hatten, war der Plan, die Operation im Mai zu beginnen“, sagte ein ehemaliger hochrangiger ukrainischer Beamter, der maßgeblich an den Bemühungen beteiligt war. „Aber es ist vieles passiert.“

Die versprochene Ausrüstung wurde verspätet geliefert oder kam nicht kampftauglich an, so die Ukrainer. „Viele der Waffen, die jetzt eintreffen, waren bereits im letzten Jahr relevant“, sagte der hochrangige ukrainische Militärbeamte, nicht aber für die bevorstehenden High-Tech-Schlachten. Entscheidend sei, dass nur 15 Prozent der Waffen – wie die Minenräumgeräte (Mine Clearing Line Charge Launchers, MCLCs) – geliefert worden seien, die für die Umsetzung des Plans benötigt würden, die Minenfelder ferngesteuert zu durchbrechen.

Und dennoch, so erinnerte sich der hochrangige ukrainische Militärbeamte, nörgelten die Amerikaner über einen verspäteten Beginn und beschwerten sich immer noch darüber, wie viele Truppen die Ukraine für Bachmut bereitstellte.

US-Beamte bestritten vehement, dass die Ukrainer nicht alle ihnen versprochenen Waffen erhalten hätten. Die Wunschliste der Ukraine mag weitaus umfangreicher gewesen sein, räumten die Amerikaner ein, doch als die Offensive begann, hatte die Ukraine fast zwei Dutzend MCLCs, mehr als 40 Minenroller und Bagger, 1.000 Bangalore-Torpedos und mehr als 80.000 Rauchgranaten erhalten. Saluzhny hatte 1.000 gepanzerte Fahrzeuge angefordert; das Pentagon lieferte schließlich 1.500.

„Sie haben alles bekommen, was ihnen versprochen wurde, und zwar pünktlich“, sagte ein hoher US-Beamter. In einigen Fällen, so die Beamten, versäumte es die Ukraine, für die Offensive wichtige Ausrüstungsgegenstände zu verlegen, indem sie sie in Reserve hielt oder sie Einheiten zuwies, die nicht an dem Angriff beteiligt waren.

Und dann war da noch das Wetter. Die Schneeschmelze und die heftigen Regenfälle, die Teile der Ukraine in jedem Frühjahr in eine Schlammsuppe verwandeln, kamen spät und dauerten länger als gewöhnlich.

Mitte 2022, als die Überlegungen über eine Gegenoffensive begannen, „kannte niemand die Wettervorhersage“, so der ehemalige hochrangige ukrainische Beamte.

Das bedeutete, dass es unklar war, wann die flachen Ebenen und die reiche schwarze Erde der Südostukraine, die wie Klebstoff wirken kann, der Stiefel und Reifen festhält, für den Sommer austrocknen würden. Die Ukrainer verstanden die Ungewissheit, da sie im Gegensatz zu den Amerikanern dort lebten.

Je schneller die Vorbereitungen liefen, desto größer wurden die Bedenken der ukrainischen Beamten, die im April bei einem Treffen auf dem Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Deutschland zum Ausbruch kamen, als Saluzhnys Stellvertreter Michail Sabrodsky einen emotionalen Hilferuf aussprach.

„Es tut uns leid, aber einige der Fahrzeuge, die wir erhalten haben, sind nicht kampftauglich“, sagte Sabrodsky laut einem ehemaligen hochrangigen ukrainischen Beamten zu Austin und seinen Helfern. Er sagte, die Bradleys und Leoparden hätten gebrochene oder fehlende Ketten. Den deutschen Marder-Kampffahrzeugen fehlten Funkgeräte; sie waren nichts weiter als Eisenkästen mit Ketten – nutzlos, wenn sie nicht mit ihren Einheiten kommunizieren konnten, sagte er. Ukrainische Beamte sagten, den Einheiten für die Gegenoffensive fehlten genügend Minenräum- und Evakuierungsfahrzeuge.

Austin blickte zu General Christopher Cavoli, dem obersten US-Befehlshaber für Europa, und Generalleutnant Antonio Aguto, dem Leiter der Security Assistance Group-Ukraine, die beide neben ihm saßen. Sie sagten, sie würden das überprüfen.

Das Pentagon kam zu dem Schluss, dass die ukrainischen Streitkräfte nicht in der Lage waren, die gesamte Ausrüstung nach deren Erhalt ordnungsgemäß zu behandeln und zu warten. Austin wies Aguto an, intensiver mit seinen ukrainischen Kollegen an der Wartung zu arbeiten.

„Selbst wenn Sie 1.300 Fahrzeuge liefern, die einwandfrei funktionieren, wird es einige geben, die zwischen dem Zeitpunkt, an dem sie vor Ort sind, und dem Zeitpunkt, an dem sie in den Kampf gehen, kaputt gehen“, sagte ein hoher Verteidigungsbeamter.

Am 1. Juni waren die Spitzen des US-Europakommandos und des Pentagons frustriert und hatten das Gefühl, nur wenige Antworten zu erhalten. Vielleicht wurden die Ukrainer von den möglichen Opfern abgeschreckt? Vielleicht gab es politische Unstimmigkeiten innerhalb der ukrainischen Führung oder Probleme in der Befehlskette?

Anfang Juni setzte sich die Gegenoffensive schließlich in Bewegung. Einige ukrainische Einheiten erzielten schnell kleine Erfolge und eroberten Dörfer in der Region Saporoschje südlich von Welyka Nowosilka, 80 Meilen von der Asowschen Küste entfernt, zurück. Doch anderswo konnten nicht einmal westliche Waffen und Ausbildung die ukrainischen Streitkräfte vollständig vor der vernichtenden russischen Feuerkraft schützen.

Als die Truppen der 37. Aufklärungsbrigade einen Vorstoß wagten, bekamen sie, wie andere Einheiten auch, sofort die Wucht der russischen Taktik zu spüren. Von den ersten Minuten ihres Angriffs an wurden sie von Mörserfeuer überwältigt, das ihre französischen AMX-10 RC-Panzerfahrzeuge durchschlug. Ihr eigener Artilleriebeschuss kam nicht wie erwartet an. Die Soldaten krochen aus den brennenden Fahrzeugen. In einer Einheit wurden 30 von 50 Soldaten gefangen genommen, verwundet oder getötet. Zu den Ausrüstungsverlusten der Ukraine in den ersten Tagen gehörten 20 Bradley-Kampffahrzeuge und sechs Leopard-Panzer aus deutscher Produktion.

Diese ersten Begegnungen trafen die Offiziere in der Kommandozentrale von Saluzhny wie ein Donnerschlag und ließen eine Frage in ihren Köpfen aufsteigen: War die Strategie zum Scheitern verurteilt?

Ende der Übersetzung

Hier der restliche Artikel.

Quellen: PublicDomain/anti-spiegel.ru am 06.12.2023