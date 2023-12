Wacht auf Leute! Ihr werdet „in Warp-Geschwindigkeit umgebracht“

Teile die Wahrheit!

Schauen Sie nicht nach oben, sonst könnten Sie sehen, was niemand sehen möchte – nämlich die große, große Lüge. Je mehr Zeit vergeht und die Agenda 2030, auch bekannt als „ The Great Reset“ des WEF , voranschreitet, der Asteroid, der sich Mutter Erde nähert, immer näher rückt, stellt ein immer größeres Risiko für die Zerstörung unseres Planeten dar. Es wird immer offensichtlicher. Und wir alle spüren es – wir spüren die Hitze des herannahenden Meteors. Von Peter Koenig

Dennoch haben wir Angst, nach oben zu schauen. Uns wird sogar erzählt, dass ein Komet im Anflug ist und uns alle zerstören könnte. Wir haben Angst, aber wir blicken nicht auf, um die immer größer werdende Ungeheuerlichkeit zu erkennen. Denn wenn wir es täten, müssten wir Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass der Meteor unseren Planeten trifft.

Es würde unseren Komfort „stören“; Wir müssten aufstehen, wir müssten gemeinsam die Kraft aufbringen, eine Richtungsänderung des Asteroiden herbeizuführen, um unseren Planeten zu retten.

Wir scheinen eine wahnsinnige Angst zu haben – so sehr, dass wir lieber nach unten schauen oder sogar den Kopf in den Sand stecken würden, um das Offensichtliche nicht zu sehen.

Im wahrsten Sinne des Wortes die Zerstörung unseres Lebens. Je länger wir warten, desto geringer sind unsere Chancen, das „kolossale Monster“, das sich uns nähert, abzulenken. Wir wissen es, tief im Inneren sagt uns unsere innerste Intuition, dass mit dem, was uns bevorsteht, etwas gewaltiges nicht stimmt.

Nichtstun ist wie Selbstmord. Denn die Warnsignale sind da und hier und überall – schon seit Jahren, nicht erst seit Januar 2020, als der Meteor zum ersten Mal gesichtet und offiziell registriert wurde.

Kognitive Dissonanz und ANGST, ja, wiederholte ANGST, sind ihr größtes Instrument der Einschüchterung.

Sie verbergen den Kometen nicht. Aber es liegt an uns, nach oben zu schauen und es zu sehen und alles zu tun, um seine Flugbahn von unserer Mutter Erde abzulenken. Wir können es schaffen – wir können es immer noch.

Dieser Aufruf zur Aufmerksamkeit, zum Aufschauen soll nicht noch mehr Angst verbreiten. Ganz im Gegenteil.

Indem Sie Ihren Feind sehen und ihm in die Augen schauen, gewinnen Sie an Stärke und verlieren die Angst. Wenn wir dies kollektiv tun, als eine solidarische Einheit der Menschen – indem wir uns den Lügen stellen und endlich von den Lügen Abstand nehmen, die unser Leben seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten, wahrscheinlich seit mindestens 2000 Jahren verschlingen – dann werden wir in der Lage sein, frisch zu atmen Luft. Neue Energie. (Die Entvölkerungsbombe: Eine Science-Fiction-Geschichte)

„Schau nicht nach oben“

Don’t Look Up ist der Titel eines 2021 veröffentlichten Films über einen Kometen, der sich Mutter Erde nähert und droht, sie zu zerstören.(Top-Analyst glaubt das ein Viertel der Weltbevölkerung in diesem Zyklus sterben wird)

Der Komet ist eine Metapher für die entsetzlich heftigen Krisen der Unternehmensfinanzierung, der digitalen Energieerzeugung, der Covid-19-Krise und des Klimawandels, die Mutter Erde zerstören werden. Der Film ist eine weitere Warnung.

Es sagt uns: Schauen Sie doch nach oben! Schauen Sie dem Monster direkt in sein ausdrucksloses, kaltes Killergesicht.

Das ist ein Schritt, den WIR unternehmen müssen, um es zu stoppen. Und wir können es stoppen.

Der Filmregisseur Adam McKay weist darauf hin, dass wir in einer Gesellschaft leben, die es uns ermöglicht, wissenschaftliche Fakten zu umgehen und die Gefahr unserer eigenen Selbstzerstörung zugunsten des kurzfristigen Gewinns reicher Menschen zu ignorieren. (mehr dazu im Buch „Der Hollywood-Code 2“).

Er hat absolut recht.

„Don’t Look Up“ ist auch der Titel eines deutschen Videos mit dem Titel „ Schau Nicht Nach Oben“. ( 18-minütiger Podcast in „ apolut“ – deutsche Alternativmedien)

Sehen Sie sich das deutsche Video unten an. Es gibt ein deutsches Transkript.

Obwohl es sich auf den deutschen Kontext bezieht, ist es für Westeuropa und den größten Teil der westlichen Welt relevant.

Propaganda fordert uns auf, nicht „nach oben zu schauen“

Die Propaganda sagt uns, dass wir nicht „nach oben schauen“ sollen, es sei denn, wir verzichten auf unseren Komfort und sehen möglicherweise eine Realität, die wir in den letzten paar hundert Jahren der Menschheitsgeschichte – wenn nicht länger – ignoriert haben, und wir möchten das dunkle Loch, das uns berührt, nicht in unserem Leben sehen.

Die meisten werden nicht aufschauen und das tun, was die dunkle Macht ihnen sagt: „sich verarschen lassen“ und der „Grünen Agenda, dem sogenannten New Green Deal – zu Ihrer Sicherheit und Gesundheit“ folgen.

Der New Green Deal , der den vorgetäuschten Klimawandel als Vorwand nutzt, um den Energieverbrauch zu stoppen, unsere Industrie und unseren Lebensunterhalt zusammenzubrechen, die Landwirtschaft und unsere Nahrungsquellen zu zerstören, eine Hungersnot herbeizuführen, mit dem ultimativen Ziel der „Entvölkerung“. Es ist ein Völkermord im Namen der „Eliteherren“, die diesen teuflischen Plan im Namen des Finanz-Digital-Militär-Komplexes ausführen.

Wer trotz gegenteiliger Propaganda und Drohungen sehen möchte, wie der „Komet“ aussieht, läuft Gefahr, seine lebenswichtigen Aktivitäten, seine „Daseinsberechtigung“, zu verlieren – es sei denn, er lässt sich mit einem tödlichen Mittel „impfen“. mNRA-Injektion (ein genmodifizierendes Gift), die seit Anfang 2021 zu einem Aufwärtstrend bei Mortalität und Morbidität führt.

Die WEF-Eliten wollen auch, dass wir im Labor hergestellte Lebensmittel, Fleisch oder Insekten aus den Insektenfarmen und Fleischfabriken von Bill Gates essen :

„Unternehmen erhält Zuschuss zur Entwicklung von Nahrungsmitteln auf Insektenbasis zur Bekämpfung von Unterernährung

All Things Bugs sagte, es sei ein Gewinner der Grand Challenges Explorations, einer von der Bill & Melinda Gates Foundation finanzierten Initiative. All Things Bugs entwickelt aus Insekten gewonnene Technologien für Anwendungen in den Bereichen Lebensmittel, Landwirtschaft und Pharma. Dr. Aaron T. Dossey, Gründer und Inhaber von All Things Bugs, wird ein innovatives globales Gesundheits- und Entwicklungsforschungsprojekt mit dem Titel „Good Bugs: Nachhaltige Nahrung gegen Unterernährung bei Kindern“ verfolgen. Grand Challenges Explorations (GCE) finanziert Einzelpersonen weltweit, um Ideen zu erforschen, die bei der Lösung anhaltender globaler Gesundheits- und Entwicklungsherausforderungen neue Maßstäbe setzen können.“ ( Eurasia Review, 12. Mai 2012) Bill Gates‘ Patent 6.754.472 B1

Mehr noch: Bill Gates hat ein Patent vom US-Patentamt erworben. Im Jahr 2004 erhielt Microsoft das US-Patent 6.754.472 B1 mit dem Titel: Method and Apparatus for Transmitting Power and Data using the Human Body . Weitere Informationen finden Sie hier .

Klicken Sie hier oder auf den Screenshot, um auf das Patentdokument zuzugreifen

Obwohl dieses Patent auf Juni 2004 zurückgeht, ist es jetzt von größter Relevanz, da möglicherweise bis zu der Hälfte oder mehr der Weltbevölkerung ein Impfstoff injiziert wurde, der elektromagnetisches Graphenoxid enthält. Dabei soll dieser elektromagnetische Stoff eine Rolle spielen. Das Patent bestätigt, dass „ der menschliche Körper als leitfähiges Medium genutzt wird“. Laut der Zusammenfassung des US-Patents 6,754,472 B1:

Es werden Methoden und Geräte zur Verteilung von Energie und Daten an Geräte beschrieben, die mit dem menschlichen Körper verbunden sind. Der menschliche Körper dient als leitfähiges Medium , z. B. als Bus, über den Strom und/oder Daten verteilt werden. Die Energieverteilung erfolgt durch die Kopplung einer Stromquelle über einen ersten Satz Elektroden mit dem menschlichen Körper. Ein oder mehrere mit Strom zu versorgende Geräte, z. B. Peripheriegeräte, die über zusätzliche Elektrodensätze mit dem menschlichen Körper gekoppelt sind. Bei den Geräten kann es sich beispielsweise um einen Lautsprecher, ein Display, eine Uhr, eine Tastatur usw. handeln. Als Stromquelle kann ein gepulstes Gleichstromsignal oder Wechselstromsignal verwendet werden. Durch die Verwendung mehrerer Stromversorgungssignale mit unterschiedlichen Frequenzen können verschiedene Geräte selektiv mit Strom versorgt werden. Digitale Daten und/oder andere Informationssignale, z. B. Audiosignale, können mithilfe von Frequenz- und/oder Amplitudenmodulationstechniken auf das Leistungssignal moduliert werden. (Betonung hinzugefügt) Nachschlagen! Es ist da.

Durch erzwungene und vorgetäuschte Energiesparmaßnahmen, die von der EU vorgeschrieben und auch vom Vereinigten Königreich befolgt werden, ist der größte Teil des europäischen Kontinents bereits zugefroren. Temperaturen unter dem Gefrierpunkt gepaart mit einem dramatischen Anstieg der Energiepreise über Nacht hindern Millionen armer Europäer daran, zu heizen, und treiben sie in den Gefrierpunkt – alles im Namen der Bevölkerungsreduzierung.

Die künstlich erzeugte Nahrungsmittelknappheit ist ein wesentlicher Bestandteil der hehren Grünen Agenda. Britische Landwirte warnen: Es wird zu einer Lebensmittelversorgungskrise kommen . Und in manchen Ländern herrscht Hungersnot.

Um erfolgreich zu sein, muss eine echte Sekte die Menschen warnen, was sie vorhat – aber normalerweise hört niemand zu. „ Sie “ wissen das – wir wurden bereits im Spätsommer, als die Hitze nachließ, gewarnt, dass wir mit einer Kälte, einem sehr kalten globalen nördlichen Winter, rechnen könnten, der insbesondere Europa treffen würde.

Im Vereinigten Königreich werden sich nach Angaben der End Fuel Poverty Coalition in diesem Winter 16,4 Millionen Menschen (25 % der britischen Bevölkerung) keine Heizung leisten können.

Die „Warm Welcome Campaign“ gab an, dass jeder zehnte zusätzliche Todesfall in diesem Winter auf Energiearmut zurückzuführen sein wird und dass die staatliche Unterstützung – trotz der Erhöhung der Staatsverschuldung um Milliarden Pfund – immer noch nicht umgerechnet 980 US-Dollar pro Haushalt betragen wird, um den Anstieg auszugleichen Lebenskosten.

Im gesamten Vereinigten Königreich wurden rund 3.300 „warme Banken“ eröffnet, da Millionen von Menschen diesen Winter mit der Aussicht auf Energiearmut konfrontiert sind. Das Met Office prognostiziert, dass die Temperaturen in der nächsten Woche an einigen Orten auf -10 Grad Celsius sinken könnten.

Die von einer Koalition christlicher Gruppen organisierte Warm-Welcome-Kampagne hat dazu geführt, dass „warme Banken“ in Form von Gemeinschaftsorganisationen, Kirchen, Bibliotheken und Unternehmen entstanden sind, die ihre Türen für Menschen geöffnet haben, die verzweifelt der Kälte entfliehen wollten. Einige dieser Räume bieten kostenlosen Tee und einen Platz zum Arbeiten. Viele füllen sich schnell .



„Angesichts der Energie- und Treibstoffinflation stehen wir in diesem Winter zweifellos vor einer Krise“, erklärte der christliche Aktivist Carl Beech auf der Website der Kampagne. „Die Menschen werden vor der schwierigen Wahl zwischen Essen und Wärme stehen. Warme und äußerst einladende Räume zu schaffen … wird eine absolute Notwendigkeit sein“.

Nachschlagen! – Und Sie werden sehen, da stimmt etwas tödlich nicht.

Schauen Sie dann über den Atlantik, von wo aus der Antrieb zur Energieknappheit ausgeht – „Es ist Putins Schuld – Russland, Russland, Russland!“ – der Auftrag an Europa, eine Energie- und Nahrungsmittelknappheit zu schaffen, seine Industriebasis, seine Arbeitsplätze, seinen Lebensunterhalt zu zerstören – blicken Sie über den Atlantik auf die Atlantisten, die fast null Energiesparmaßnahmen ergriffen haben.

Sie fahren immer noch über 5-Liter-SUVs, Pick-ups und andere schicke, spritfressende Luxusautos, und das zu buchstäblich einem Drittel oder weniger des Benzinpreises im Vergleich zu dem, was in Europa üblich ist. In den meisten Restaurants ist es aufgrund der extrem energiefressenden Klimaanlage immer noch eiskalt.

Allerdings sind die Außentemperaturen im Süden recht angenehm und im mittleren und nördlichen Teil des Landes sogar kühl geworden. – Und niemand spricht von der Einsparung von Heizkosten.

Und das alles in der winzigen Schweiz, dem Paradies der Geldherren und Wirtschaftsgangster, wo (pro Kopf) die meisten Teslas weltweit verkauft werden, natürlich ein Statussymbol der Reichen! – In diesem kleinen Land wird darüber gesprochen, Elektroautos zu verbieten, um Energie zu sparen . Die Macht der Grünen! Kannst Du Dir das vorstellen!

Rund 60 % der in der Schweiz produzierten Energie stammen aus erneuerbarer Wasserkraft. Die anderen 40 % stammen aus vier noch in Betrieb befindlichen Kernkraftwerken. Doch 2017 beschloss die Regierung, sie auslaufen zu lassen – um der mächtigen, alles zerstörerischen Agenda der Grünen zu folgen.

Im Gegensatz zur grünen Propaganda ist Atomkraft eine der saubersten und, ja, sichersten Energiequellen. Was wird die Atomkraft ersetzen? – Umweltschädlich – im wahrsten Sinne des Wortes – Windmühlen und Sonnenkollektoren? Nur um der „von Soros-Philanthropie finanzierten“ Grünen Agenda zu entsprechen?

Nachschlagen! – Und überall im globalen Norden wird es eine immer weiter steigende Übersterblichkeit geben .

Schauen Sie dann genauer hin und finden Sie heraus, woher diese übermäßigen Todesfälle kommen. Eine Vielzahl von Ursachen. Alle Arten aggressiver Krebsarten, von der Leber bis zum männlichen und weiblichen Fortpflanzungssystem, Leukämie und anderen Blutkrebsarten, Magen- und sogar Augenkrebs – Herzinfarkt, plötzlicher Tod, Myokarditis – und viele andere Krankheiten. Ja, Krankheiten, die es schon immer gab. Bis zu einem gewissen Grad. Aber nicht im heutigen Ausmaß. Wie die Statistiken zur Übersterblichkeit deutlich zeigen.

Bereits Anfang 2021 warnte Mike Yeadon , ehemaliger Vizepräsident von Pfizer und Direktor der Pfizer-Forschung, deutlich, dass es im Laufe der Zeit nach den Zwangsimpfkampagnen so viele Krankheiten geben wird, dass es schwierig oder unmöglich sein wird, sie auf die Impfungen zurückzuführen.

Aber sie sind die Ursache für die giftigen, toxischen Injektionen, sogenannte Impfstoffe, zu deren Aufnahme wir Menschen gezwungen wurden – und in vielen Ländern immer noch gezwungen werden –, um unsere Arbeitsplätze und unseren Lebensunterhalt zu behalten.

Verbrechen hat keinen Namen mehr.

Unser Wortschatz reicht nicht aus, um die monströse, anhaltende und tödliche Tyrannei angemessen zu beschreiben.

Was soll man sagen, wenn man ein Land wie Neuseeland hat, das gerade ein Gesetz verabschiedet hat, das es den neuseeländischen Behörden erlaubt, Impfgegner-Eltern Kinder wegzunehmen ? Oder Sie haben ein Land, das Vereinigte Königreich, das einem seiner Bezirke, Oxfordshire, erlaubt, eine ganze Gesellschaft aus Gründen des Klimawandels abzuriegeln , wobei jeder halbwegs gebildete Mensch weiß, dass es sich um einen harten, strafrechtlich verfolgten Schwindel handelt:

Der Bezirksrat von Oxfordshire genehmigte Pläne, Einwohner in eine von sechs Zonen einzusperren, um „den Planeten“ vor der globalen Erwärmung zu retten. Der neueste Schritt in der „15-Minuten-Stadt“-Agenda besteht darin, elektronische Tore an wichtigen Straßen innerhalb und außerhalb der Stadt zu installieren, um die Bewohner auf ihre eigenen Stadtteile zu beschränken.

Nach der neuen Regelung benötigen Bewohner, die ihre Zone verlassen wollen, die Erlaubnis des Rates, der entscheiden kann, wer der Freiheit würdig ist und wer nicht. Im Rahmen der neuen Regelung dürfen Bewohner ihre Zone höchstens 100 Tage im Jahr verlassen, aber um dies überhaupt zu erreichen, muss jeder Bewohner seine Fahrzeugdaten bei der Stadtverwaltung registrieren, die dann ihre Bewegungen über intelligente Kameras rund um die Uhr verfolgen wird Stadt.

Personen dürfen nur innerhalb ihres Landkreises oder mit einer Sondergenehmigung in einen benachbarten Landkreis reisen. Die Gesetzgebung ist so ausgearbeitet, dass sie ewig gelten könnte. – Und es kann und darf mit Sicherheit in anderen Landkreisen und anderen Ländern wiederholt werden. (Betonung hinzugefügt)

Die WEF-Akademie für junge globale Führungskräfte (YGL)

Erinnern wir uns alle daran, wer die Führer dieser beiden Länder waren bzw. sind. Frau Jacinda Ardern, Ex-Premierministerin von Neuseeland, und Herr Rishi Sunak, Premierminister von Großbritannien, sind beide Stipendiaten der Academy for Young Global Leaders (YGL) von Klaus Schwab (WEF) . In einer seiner jüngsten Selbstbeweihräucherungen sagte Klaus Schwab, wie stolz er sei, dass das WEF in der Lage sei, Regierungen auf der ganzen Welt zu „durchdringen“:

Klicken Sie hier oder auf das Bild, um auf das Video zuzugreifen

Nachschlagen!

Immer wieder – lernen Sie, dem Feind in die Augen zu schauen. Schauen Sie sich Ihre eigenen Statistiken an – und Sie werden sehen, dass die Geburtenraten sowohl bei Frauen als auch bei Männern drastisch sinken.

In vielen EU-Ländern ist die Zahl der Kinder um 40 % zurückgegangen. Der Schwerpunkt liegt auf Lebendgeburten, da die Zahl totgeborener Föten drastisch zunimmt. Die Impfungen. In vielen Krankenhäusern werden schwangere Frauen zur Impfung gezwungen.

Kriminalität ohne Ende!

Der dringende Ruf nach Nürnberg 2.0 ist angebracht.

Ein Ruf nach einem neuen Justizsystem. Nichts, was heute existiert, kann reformiert werden. Es ist bis ins Mark verrottet. Eine faule Tomate kann nicht reformiert werden.

Unsere Gesellschaft braucht Erneuerung.

Kein Reset.

Schwab, Gates, Rockefeller, Soros – und andere – müssen gehen.

Der kolossale Finanz-Digital-Militär-Komplex, der die ständig wachsende Tyrannei und völlig völkermörderische und versklavende Kontrolle aus dem Schatten diktiert, muss umgangen werden.

ERNEUERUNG von allem.

Aber wir müssen „nach oben schauen“, um es zu sehen.

Indem wir einander in geistiger und körperlicher Solidarität die Hände reichen, können wir, das Volk, überwinden. Wir müssen. Ansonsten……

…

PublicDomain/globalresearch.ca am 08.12.2023