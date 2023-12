Plant der Tiefe Staat einen massiven Cyberangriff unter falscher Flagge, um die US-Wahl 2024 zu stören?

Teile die Wahrheit!

Plant die Deep-State-Mafia unter falscher Flagge einen massiven Cyberangriff auf das amerikanische Volk, der die Wahlen 2024 stören wird?

Seit der Veröffentlichung des apokalyptischen Films „Leave the World Behind“ auf Netflix, der erst vor wenigen Tagen Gegenstand eines Artikels war, sehen wir zunehmend Nachrichten über mögliche Cyberangriffe, vielleicht zufällig oder auch nicht.

Bemerkenswert ist, dass uns letzte Woche mitgeteilt wurde, dass ein „Cyber-Angriff“ anscheinend das halbe Internet lahmgelegt hat, wobei Banken und sogar Rumble betroffen waren.

Dies ist ein Szenario, vor dem uns der Gründer des Weltwirtschaftsforums (WEF), Klaus Schwab, gewarnt hat. Er hat vorhergesagt, dass eine Cyber-Pandemie, die in naher Zukunft stattfinden würde, deutlich schlimmere Folgen für die gesamte Weltbevölkerung haben würde. Er ist kein Prophet, aber er weiß dies, da es geplant und praktiziert wurde und wir darauf vorbereitet sind, es zu fürchten.

So wie vor der COVID-Plandemie Treffen durchgeführt wurden, haben die Geheimdienste der Vereinigten Staaten auch Meetings zu genau diesem Szenario durchgeführt.

Killware

Die Angst vor einem Angriff wird durch den Leiter des Heimatschutzministeriums Alejandro Mayorkas noch verstärkt, der sagt, die größte Cyber-Bedrohung für Amerika sei etwas wie die sogenannte Killware, eine Art von Malware, die darauf ausgelegt ist, Computersoftware zu zerstören oder zu deaktivieren.

Cyber-Psychopathen, die solchen bösartigen Code einsetzen, haben ein Ziel – die reine Zerstörung im wirklichen Leben, sagen Panda Security und Experten für Heimatschutz, da sie glauben, dass „Killware die nächste große Bedrohung für die Cybersicherheit sein könnte, da immer mehr kritische Infrastruktureinrichtungen zum Ziel bösartiger Akteure werden, deren Handlungen darauf abzielen, realen Schaden anzurichten“. („In der nächsten Pandemie schaltet Brüssel das freie Internet ab“)

Panda Security sagte im Jahr 2021, dass die Angriffe auf andere kritische Infrastrukturanbieter wie Krankenhäuser, Banken, Polizeibehörden und Transportsysteme, wie autonome Fahrzeuge abzielen und auch in großem Umfang umgesetzt werden könnten, auch aufgrund ihres Booms und der „Sicherheitsverletzungen“, könnten verheerende Folgen haben, wenn es Cyber-Psychopathen irgendwie gelingt, Autos zu kontrollieren und in besiedelte Gebiete oder in den eingehenden Verkehr einzugreifen.

Ich vermute, dass sie so etwas meinen: Die Tesla-Szene in „Leave the World Behind“.

300x250

Wer genau für einen solchen Angriff auf die Menschen verantwortlich sein wird, ist unklar. Jüngste Meldungen behaupteten, dass eine mit dem chinesischen Militär verbundene Gruppe namens Volt Typhoon, eine staatlich geförderte chinesische Hackergruppe, ein breites Spektrum kritischer Infrastrukturorganisationen in den USA ausspioniert habe, von der Telekommunikation bis zu Verkehrsknotenpunkten, sagten westliche Geheimdienste und Microsoft (MSFT.O) am Mittwoch.

Reuters berichtete, dass die Spionage auch auf das US-Inselgebiet Guam abzielte, auf dem sich strategisch wichtige amerikanische Militärstützpunkte befinden, und sagte: „Während China und die Vereinigten Staaten routinemäßig einander ausspionieren, sagen Analysten, dass dies einer der größten bekannten chinesischen Cyberangriffe ist: Eine Spionagekampagnen gegen kritische amerikanische Infrastruktur.“

Dann wäre es doch nicht Amerika, das Amerika angreift, oder?

300x250 boxone

Desinformationskampagne – Das Imperium des Hackings

Laut einem Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Mao Ning, handelt es sich am Donnerstag auch nicht um China. Bei den Hacking-Vorwürfen handelte es sich um eine „kollektive Desinformationskampagne“ der Five-Eyes-Länder, eine Anspielung auf die aus den Vereinigten Staaten, Kanada, Neuseeland, Australien und Großbritannien bestehende Gruppierung zum Austausch geheimdienstlicher Informationen.

Laut Mao sei die Kampagne von den USA aus geopolitischen Gründen ins Leben gerufen worden, so Mao, der behauptet, der Bericht von Microsoft-Analysten habe gezeigt, dass die US-Regierung ihre Desinformationskanäle über Regierungsbehörden hinaus ausgeweitet habe.

„Aber egal, welche unterschiedlichen Methoden zum Einsatz kommen, nichts davon kann etwas an der Tatsache ändern, dass die Vereinigten Staaten das Imperium des Hackings sind“, sagte Ning bei einer regelmäßigen Pressekonferenz in Peking. Quelle

Es war nicht sofort klar, wie viele Organisationen betroffen waren, aber die US-amerikanische National Security Agency (NSA) sagte, sie arbeite mit Partnern wie Kanada, Neuseeland, Australien und dem Vereinigten Königreich sowie dem US-amerikanischen Federal Bureau of Investigation zusammen, um Verstöße zu identifizieren .

Kanada, das Vereinigte Königreich, Australien und Neuseeland warnten davor, dass sie ebenfalls ins Visier der Hacker geraten könnten.

Wer ist schuld daran, uns in den Dritten Weltkrieg gedrängt zu haben?

Microsoft-Analysten sagten, sie seien „mäßig zuversichtlich“, dass diese chinesische Gruppe mit dem Namen „Volt Typhoon“ Fähigkeiten entwickle, die bei künftigen Krisen die kritische Kommunikationsinfrastruktur zwischen den USA und der Region Asien stören könnten.

„Das bedeutet, dass sie sich auf diese Möglichkeit vorbereiten“, sagte John Hultquist, der die Bedrohungsanalyse bei Mandiant Intelligence von Google leitet.

Die chinesischen Aktivitäten seien einzigartig und besorgniserregend, auch weil die Analysten noch nicht genügend Einblick in die Möglichkeiten dieser Gruppe hätten, fügte er hinzu. „Aufgrund der geopolitischen Lage besteht ein größeres Interesse an diesem Akteur.“

Wir erwarten eigentlich nichts Geringeres als diese übliche Pantomime, was die Verwirrung darüber, wem diese Angriffe zugeschrieben werden, noch verstärkt.

Laut der investigativen Journalistin Whitney Webb in einem Interview mit Redacted ist es wichtig, über Täterschaft zu sprechen: „Sie wissen, wer für diesen katastrophalen Cyberangriff verantwortlich ist, der uns heute mehr als noch vor ein paar Monaten in eine Situation des Dritten Weltkriegs stürzen könnte, und das ist viel klarer.“

WikiLeaks-Tresor 7

Die Investigativjournalistin Whitney Webb führt seit vielen Jahren umfangreiche Recherchen durch und schreibt über die Cyber-Angriffssituation und sagt: „Seit der Veröffentlichung von Wikileaks Vault 7 ist den Menschen auch klarer geworden, dass die CIA und angegliederte Geheimdienste und darüber hinaus dazu in der Lage sind. Sie beschuldigen jeden Nationalstaat, den sie wollen, indem sie falsche Fingerabdrücke verschiedener nationalstaatlicher Akteure in Angriffe einfügen – wie Cyberangriffe, die sie tatsächlich selbst durchführen.“

Das WikiLeaks Vault 7 Marble Framework: wurde in einem Artikel von VIPS für Consortium News besprochen, ein Auszug ist unten zu sehen:

„Ein Leck innerhalb der CIA, das am 31. März 2017 von WikiLeaks im Rahmen der sogenannten „Vault 7“-Enthüllungen veröffentlicht wurde, enthüllte ein Cyber-Tool namens „Marble“, das im Jahr 2016 zur „Verschleierung“ (Wort von der CIA eingesetzt).

Dieses Tool kann verwendet werden, um ein forensisches Attributionsdoppelspiel (auch bekannt als False-Flag-Operation) durchzuführen. Es enthält Testbeispiele in Arabisch, Chinesisch, Farsi, Koreanisch und Russisch. Man muss der Reporterin der Washington Post, Ellen Nakashima, zugute halten, dass sie sofort einen informativen Artikel über das Cyber-Tool Marble verfasst hat, mit der treffenden (und zutreffenden) Überschrift: „WikiLeaks‘ neueste Veröffentlichung von CIA-Cyber-Tools könnte die Tarnung von Hacking-Operationen der Behörden auffliegen lassen.“

Im Video unten erfahren wir, dass Colonel Douglas McGregor in der Redacted-Sendung dabei war und offen darauf hingewiesen hat, dass er glaubt, dass die Wahlen im Jahr 2024 möglicherweise abgesagt werden und dass es irgendeinen Versuch geben wird, Biden in einen Kampf zu drängen Gesetzeslage die Wahl 2024, die in gewisser Weise abgesagt würde.

Tabletop-Übungen scheinen darauf hinzudeuten, dass diese Notwendigkeit des Kriegsrechts das Ergebnis eines massiven Cyberangriffs sein würde.

Dabei handelt es sich nicht um eine Verschwörungstheorie, es wurden viele Belege von denjenigen hinterlassen, die den Angriff geplant haben, von den Meetings bis hin zu den Plänen dieser Behörden. Sie planen es buchstäblich, sie haben den Papierkram, sie haben die Abläufe durchgeführt.

Das Szenario, das Colonel McGregor besprochen hatte, wurde laut Whitney Webb jahrelang vom Federal Bureau of Investigation (FBI) und vom Department of Homeland Security (DHS) simuliert, und wie sie sagt, „laut verschiedenen Polizeibehörden nicht nur in den USA.

Aber ich glaube auch, dass sie auch im Vereinigten Königreich eine hatten, und die dafür verantwortliche Firma hat ihren Sitz in Boston. Sie werden Cyber ​​genannt, weil sie eine Cybersicherheitsfirma mit sehr engen Verbindungen zum israelischen Geheimdienst sind.

„Und im Wesentlichen handelte es sich bei dem, was sie in dieser Simulation durchführten, um einen Angriff auf die Wahl, aber nicht um einen Angriff auf die Wahlinfrastruktur, sondern um einen Angriff auf kritische Infrastruktur und auch auf Dinge wie das Hacken von Ampeln, um Unfälle zu verursachen und Menschen bei Autounfällen zu töten.

Hacking, selbstfahrende Autos, um Leute zu überfahren, die in der Schlange zur Abstimmung stehen, Hacken des Stromnetzes und alle möglichen Dinge.

Warum führen sie also Simulationen durch, die sich angeblich mit Wahlsicherheit befassen, aber es gab nichts über Wahlmaschinen oder wissen Sie es? Bei der Wahlinfrastruktur ging es überhaupt nur darum, unschuldige Menschen zu ermorden.“

Manche mögen sagen, dass sie ihrem eigenen Volk so etwas niemals antun würden, wenn das so wäre, wären sie in den letzten Jahren eindeutig nicht auf diesem Planeten gewesen.

Sehen Sie sich unten das Interview mit der sehr sachkundigen Whitney Webb auf Redacted an.

BREAKING! Deep State plans a massive FALSE FLAG cyber attack to disrupt 2024 election | Redacted https://t.co/qZYSMyljGt — Redacted (@TheRedactedInc) December 13, 2023

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das HAARP-Netzwerk und geheime Experimente“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/expose-news.com am 19.12.2023